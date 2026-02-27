Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 31.8.) die Gesamterlöse auf 8,11 Mio. Euro (GJ 2023/24: 7,31 Mio. Euro) deutlich gesteigert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage zeichne sich das operative Geschäftsmodell durch eine hohe Planbarkeit aus. Der Umsatz basiere im Wesentlichen auf Schulgeldeinnahmen sowie staatlichen Zuschüssen. Die Entwicklung der Schülerzahlen fungiere dabei als zentraler Wert- und Ergebnistreiber. Auf Basis der zum Schuljahresbeginn eingeschriebenen 377 Schüler (zuvor: 349) sei die Schülerzahl im Jahresverlauf auf 383 angestiegen und habe ein EBITDA von 0,64 Mio. Euro (GJ 2023/24: 0,63 Mio. Euro) erwirtschaftet. Dieses sei zwar insbesondere von Kostensteigerungen im Personalbereich betroffen gewesen, habe aber dennoch einen neuen Rekordwert markiert. Der derzeitige Schulcampus sei nun nahezu vollständig ausgelastet und begrenze das Wachstum kurzfristig. Vor diesem Hintergrund stelle der geplante Neubau eines Schulcampus am neuen Standort des ehemaligen Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen den zentralen strategischen Wachstumstreiber dar. Im Rahmen des adjustierten DCF-Bewertungsmodells bestätigen die Analysten in der Folge das Kursziel von 19,50 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



