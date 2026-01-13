Anzeige
Dienstag, 13.01.2026
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
WKN: A2AA1Q | ISIN: DE000A2AA1Q5 | Ticker-Symbol: 9JK
Frankfurt
12.01.26 | 09:14
7,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
13.01.2026 19:09 Uhr
PTA-Adhoc: International School Augsburg AG: Operatives Betriebsergebnis 2024/25 deutlich über Vorjahr; Jahresergebnis bleibt hinter angepasster Prognose zurück.

DJ PTA-Adhoc: International School Augsburg AG: Operatives Betriebsergebnis 2024/25 deutlich über Vorjahr; Jahresergebnis bleibt hinter angepasster Prognose zurück.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

International School Augsburg AG: Operatives Betriebsergebnis 2024/25 deutlich über Vorjahr; Jahresergebnis bleibt hinter angepasster Prognose zurück.

Gersthofen (pta000/13.01.2026/18:35 UTC+1)

Die International School Augsburg AG (ISA AG) [ISIN: DE000A2AA1Q5 / WKN: A2AA1Q] gibt im Anschluss an die Sitzung des Aufsichtsrats die endgültigen Zahlen für das am 31.08.2025 beendete Geschäftsjahr 2024/25 bekannt:

Das operative Betriebsergebnis (definiert als Jahresergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis und neutralen Effekten) der ISA AG konnte im Vergleich zum Vorjahr signifikant um 67% auf 346 TEUR gesteigert werden (Vorjahr: 207 TEUR). Damit wurde die operative Erwartungshaltung deutlich übertroffen.

Das festgestellte Jahresergebnis beläuft sich auf 201 TEUR. Dies entspricht einer Steigerung von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr (186 TEUR). Das Jahresergebnis erreicht damit nicht die im April 2025 im Rahmen einer Prognoseanhebung angekündigte Steigerungsrate von 20% bis 25%. Der unterproportionale Anstieg des Jahresergebnisses resultiert im Wesentlichen aus Wertberichtigungen für zurückgestellte Forderungen sowie Urlaubsrückstellungen.

Der Aufsichtsrat der ISA AG hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 12.01.2026 festgestellt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der Vorstand ein positives Betriebsergebnis sowie ein positives Jahresergebnis auf oder leicht über dem Niveau des Berichtsjahres 2024/25.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      International School Augsburg AG 
           Wernher-von-Braun-Straße 1a 
           86368 Gersthofen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 821 455560-99 
E-Mail:        investor@isa-augsburg.com 
Website:       www.isa-augsburg.com 
ISIN(s):       DE000A2AA1Q5 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1768325700177 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 12:35 ET (17:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
