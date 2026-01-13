DJ PTA-Adhoc: International School Augsburg AG: Operatives Betriebsergebnis 2024/25 deutlich über Vorjahr; Jahresergebnis bleibt hinter angepasster Prognose zurück.

International School Augsburg AG: Operatives Betriebsergebnis 2024/25 deutlich über Vorjahr; Jahresergebnis bleibt hinter angepasster Prognose zurück.

Gersthofen (pta000/13.01.2026/18:35 UTC+1)

Die International School Augsburg AG (ISA AG) [ISIN: DE000A2AA1Q5 / WKN: A2AA1Q] gibt im Anschluss an die Sitzung des Aufsichtsrats die endgültigen Zahlen für das am 31.08.2025 beendete Geschäftsjahr 2024/25 bekannt:

Das operative Betriebsergebnis (definiert als Jahresergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis und neutralen Effekten) der ISA AG konnte im Vergleich zum Vorjahr signifikant um 67% auf 346 TEUR gesteigert werden (Vorjahr: 207 TEUR). Damit wurde die operative Erwartungshaltung deutlich übertroffen.

Das festgestellte Jahresergebnis beläuft sich auf 201 TEUR. Dies entspricht einer Steigerung von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr (186 TEUR). Das Jahresergebnis erreicht damit nicht die im April 2025 im Rahmen einer Prognoseanhebung angekündigte Steigerungsrate von 20% bis 25%. Der unterproportionale Anstieg des Jahresergebnisses resultiert im Wesentlichen aus Wertberichtigungen für zurückgestellte Forderungen sowie Urlaubsrückstellungen.

Der Aufsichtsrat der ISA AG hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 12.01.2026 festgestellt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet der Vorstand ein positives Betriebsergebnis sowie ein positives Jahresergebnis auf oder leicht über dem Niveau des Berichtsjahres 2024/25.

