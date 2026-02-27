Original-Research: International School Augsburg AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu International School Augsburg AG
Neuer Schulcampus ist zentraler Wachstumstreiber, ISA AG profitiert von einer weiterhin hohen Nachfrage
Der derzeitige Schulcampus ist nahezu vollständig ausgelastet und begrenzt somit das Wachstum kurzfristig. Vor diesem Hintergrund stellt der geplante Neubau eines Schulcampus am neuen Standort des ehemaligen Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen den zentralen strategischen Wachstumstreiber dar. Nach Vorlage des Förderbescheids sollen Mitte 2026 die ersten Baumaßnahmen am neuen Standort beginnen. Nach einer Bauzeit von 24 Monaten könnte der Umzug Anfang 2029 erfolgen, sodass der neue Campus ab Mitte des Schuljahres 2028/29 zur Verfügung stünde. Damit soll eine signifikante Kapazitätserweiterung realisiert werden, die einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen sowie einen sprunghaften Umsatz- und EBITDA-Zuwachs ermöglichen dürfte.
Die ISA AG veranschlagt für das Projekt Baukosten in Höhe von ca. 43 Mio. €. Der Finanzierungsmix sieht eine Förderquote von ca. 50 % vor, sodass ca. 22 Mio. € durch nicht rückzahlbare staatliche Investitionszuschüsse abgedeckt werden. Die verbleibenden 22 Mio. € sollen durch den erwarteten Liquiditätszufluss aus dem Verkauf des derzeitigen Standorts (ca. 7 Mio. € nach Rückzahlung ausstehender Kredite), durch die Aufnahme von Fremdkapital bzw. Spendeneinnahmen (ca. 12 Mio. €), durch die Platzierung weiterer Mittel aus der Wandelanleihe (ca. 1 Mio. €) sowie durch die Erwirtschaftung des operativen Cashflows (ca. 2 Mio. €) finanziert werden.
Bis zum Einzug an den neuen Standort kalkulieren wir mit einer weitgehend stabilen Schülerzahl von etwa 400. Ab dem Schuljahr 2028/29 rechnen wir aufgrund des Einzugs mit einem sprunghaften Anstieg auf über 500, was sich sowohl in einem deutlichen Umsatz- als auch Ergebnisanstieg widerspiegeln sollte.
Im Rahmen des adjustierten DCF-Bewertungsmodells bestätigen wir unser bisheriges Kursziel in Höhe von 19,50 €. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260227_ISA_Anno
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.02.2026 (08:43 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 27.02.2026 (10:00 Uhr)
