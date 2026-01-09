Die Rio Tinto-Aktie reagiert am Freitagmorgen mit einem heftigen Kurseinbruch um über -6%, kann die Kursverluste im Laufe des Vormittags jedoch auf rund -3% eindämmen. Was sorgt für schlechte Stimmung an der Börse und wie sollten Anleger auf die wichtigen Neuigkeiten reagieren? Kommt der Zusammenschluss mit Glencore? Es sind in der Tat wichtige Nachrichten, die heute Morgen über den Newsticker liefen. Nach einem Bericht der Financial Times hat der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
