Es war eine der wichtigsten Meldungen der abgelaufenen Börsenwoche: Die beiden Bergbau-Giganten Rio Tinto und Glencore führen konkrete Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss. An den Börsen wurde direkt wild spekuliert, was dies für die beiden Unternehmen, aber auch für andere Konkurrenten wie etwa BHP bedeuten könnte. Fakt ist nun jedenfalls: Nach britischem Börsenrecht muss sich Rio Tinto nun bis zum 5. Februar um 17:00 Uhr entscheiden, ob man ein konkretes Übernahmeangebot für Glencore ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär