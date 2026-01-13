Der DAX ist am Montag mit einem neuen Rekord in die Woche gestartet. Bis auf 25.421 Punkte ging es nach oben. Letztendlich schloss der DAX 0,6 Prozent über dem Freitagschluss bei 25.405,34 Punkten. Und auch am heutigen Dienstag dürfte die Rekordjagd weitergehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 25.446 Punkte.Auf der Terminseite stehen am Nachmittag US-Verbraucherpreise auf dem Programm. Unternehmensseitig kommt die Berichtssaison in Gang. Besonders im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
