Die Aktie des Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise kann am heutigen Dienstag kräftig zulegen. Mit einem Plus von fast sieben Prozent ist sie am Vormittag vor Zalando und Infineon der beste Werte des Tages im DAX. Gleich mehrere News bewegen die Aktie. Analysten zeigen sich derweil weiter uneins.Wie zuletzt bekannt wurde, will Symrise das Terpenen-Geschäft verkaufen. Zudem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm sowie Abschreibungen an. Diese hängen auch mit der Beteiligung Swedencare ...Den vollständigen Artikel lesen ...
