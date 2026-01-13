© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | David ZalubowskiDelta Air Lines ordert 30 Boeing 787-10, dazu liefert GE Aerospace GEnx-Triebwerke für die 30 neuen Dreamliner. Die Airline stärkt damit ihr Langstreckengeschäft und erwartet höhere Gewinne.Wie GE Aerospace am Dienstag mitteilte, hat sich Delta Air Lines für GEnx-Triebwerke zur Ausstattung von 30 neuen Boeing 787-10 entschieden. Die Option auf 30 weitere Flugzeuge besteht. Die Vereinbarung umfasst außerdem Ersatztriebwerke und langfristige Serviceleistungen. GE Aerospace-Vorsitzender und CEO H. Lawrence Culp Jr. sagte dazu: "Seit über 60 Jahren ist GE Aerospace stolz darauf, mit Delta Air Lines zusammenzuarbeiten, und wir fühlen uns geehrt, dass das GEnx-Triebwerk nun unter den Tragflächen …Den vollständigen Artikel lesen
