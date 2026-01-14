© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deDer tschechische Rüstungskonzern plant ein Milliarden-IPO in Amsterdam und lockt mit starkem Wachstum. Ab 2027 sollen zudem 30 bis 40 Prozent des Gewinns an Aktionäre fließen.Die tschechische Rüstungsgruppe Czechoslovak Group (CSG) bereitet einen Börsengang an der Euronext Amsterdam vor, der zu den größten IPOs Europas in diesem Jahr zählen könnte. Das Unternehmen kündigte an, in den kommenden Wochen neue Aktien im Volumen von 750 Millionen Euro zu platzieren. Zusätzlich soll ein noch festzulegender Anteil bestehender Aktien angeboten werden. Laut mit der Sache vertrauten Personen könnte das Gesamtvolumen des Börsengangs mehr als drei Milliarden Euro erreichen. CSG zählt zu den am …Den vollständigen Artikel lesen
