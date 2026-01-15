Pentagon pumpt Milliarden in Rohstoffe: Warum diese Antimon-Aktie jetzt plötzlich im Fokus der Smart Money steht

Anzeige / Werbung

In der letzten Woche machte Donald Trump über seine Truth-Social-Plattform bekannt, dass er das Militärbudget des Pentagons enorm erhöhen wird.

Das Militärbudget des Pentagons für 2027 will er um 66% bzw. um 600 Mrd. USD gegenüber dem Haushaltsplan für 2026 auf 1,5 Bio. USD anheben . Dieser Plan ist umso erstaunlicher, da das US-Haushaltsdefizit im Jahr 2025 bereits ca. 1,775 Bio. USD betragen haben dürfte. Der Vorteil des Plans ist aber, dass bei Umsetzung eine massive Investitionswelle ausgelöst werden würde. Ob der Angriff des US-Justizministeriums mit einer Klage gegen den Chef der US Notenbank Federal Reserve (FED) Jerome Powell förderlich ist, bezweifeln die Marktteilnehmer bereits, denn damit untergräbt die US-Regierung unter Präsident Trump die Unabhängigkeit der Zentralbank der USA. Als Reaktion stieg der Preis für Gold und Silber bis zum gestrigen Tage auf neue Allzeithochs mit zuletzt 4.643 USD bzw. 93 USD je Unze an. Von diesen ganzen Veränderungen dürfte das folgende Unternehmen profitieren:

Antimonmangel bedroht Wirtschaft und Militär

Das Budget des US-Militärs ist mit Abstand das höchste im weltweiten Vergleich. Mit 901 Mrd. USD in 2025 ist die USA der globale Spitzenreiter und gibt deutlich mehr aus als China, Russland und die EU-Staaten zusammen. China folgt mit 270 Mrd. auf Platz 2, Russland mit ca. 150 Mrd. USD auf Platz 3 und die EU-Staaten mit 381 Mrd. USD auf Platz 4. Zusammen kommen die Plätze 2 - 4 aber nur auf 801 Mrd. USD und selbst wenn Indien mit ca. 75 Mrd. USD hinzugerechnet wird, reicht dies nicht aus, um mit dem Rüstungsbudget der USA mitzuhalten. Doch die massive Dominanz der USA und die zunehmende Aggressivität in der Außenpolitik haben bereits zu Sanktionen anderer Staaten wie China geführt.

Unter anderem begrenzt China seine Exporte von wichtigen Metallen ans Ausland, allen voran an die USA, wenn es um militärische Verwendungen geht. Das wirkte sich auch auf den noch wenig beachteten Rohstoff Antimon aus. Durch die Exportbeschränkungen Chinas hat sich der Preis von Antimon in den letzten zwei Jahren bereits vervierfacht und es werden über 35.000 USD je t Antimon aufgerufen. Doch das Halbmetall ist unverzichtbar und wird in Batteriesystemen und in der Halbleiterindustrie verwendet. Auch in der Verteidigungsindustrie wird es als Härtungsmittel für Bleigeschosse und Projektile gebraucht, um die Durchschlagskraft zu erhöhen. Auch bei Infrarotdetektoren oder als Flammschutzmittel ist es nicht wegzudenken.

Um die Abhängigkeit von China und die Lieferengpässe in den USA zukünftig zu verringern, hat bereits in 2025 das Pentagon über 1 Mrd. USD in Rohstoffunternehmen in den USA investiert u. a. um auch die Förderung von Antimon zu beschleunigen. Gerade diese Investitionen des Pentagons lässt die Investoren verstärkt nach Aktien von Antimonproduzenten schauen.

Signifikante Antimonvorkommen bei Antimony Resources

Die Investoren werden vor allem bei dem kanadischen Unternehmen Antimony Resources (WKN: A414DM | ISIN: CA0369271014 | Ticker-Symbol: K8J0) fündig. Im Vergleich zu den meisten Unternehmen, bei denen das spröde Halbmetall Antimon (Sb) nur ein Beiprodukt ist, besitzt der kanadische Explorer das größte bisher in Nordamerika entdeckte antimonhaltige Gebiet. Das Explorationsunternehmen nennt das Projektgebiet - Bald Hill - und es befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick.

Bald Hill umfasst eine Fläche von 1.100 Hektar und war in der Vergangenheit bereits das größte nordamerikanische Antimon-Fördergebiet. Nach dem letzten NI 43-101-konformen technischen Bericht lagern noch immer in rund 2,7 Millionen Tonnen Gestein Antimongehalte von drei bis vier Prozent. Sollten diese komplett aus dem Gestein extrahiert werden, würde dies 81.000 bis 108.000 Tonnen reinem Antimon entsprechen.

Daher verwunderte es bei der letzten Kapitalerhöhung auch nicht, dass diese innerhalb weniger Tage geschlossen werden konnte, weil die Nachfrage so hoch war. Insgesamt konnten 10 Mio. CAD eingesammelt werden, für die Antimony Resources insgesamt 22,5 Mio. neue Aktien zu 0,45 CAD (0,27 EUR) emittierte. Mit diesem Zuwachs an Liquidität erweitert das Unternehmen u. a. das laufende Bohrprogramm. Das verläuft bereits sehr positiv und es konnten über verschiedene Bohrlöcher hinweg Antimongehalte von 2,76% bis hin zu 14,91% nachgewiesen werden. Das sind sensationelle Ergebnisse und vor allem hochgradige Vorkommen, was sich deutlich auf die Wirtschaftlichkeit des Projektes auswirkt.

Erst in der letzten Woche veröffentlichte das Unternehmen die nächsten Bohrergebnisse und zwar für die Bohrlöcher 17 bis 22. Das Unternehmen hebt hier besonders das Bohrloch 17 hervor, denn hier konnten auf einer Länge von 27,05 m Antimongehalte von 2,07% aufgespürt werden. In Bohrloch 18 und 19 waren die Antimongehalte mit 3,75% und 2,75% noch höher, der Streckenabschnitt mit 10,65 m und 18,35 m aber kürzer. Die Bohrung von Bohrloch 20 schlug fehl und in den Bohrlöchern 21 und 22 fiel die Länge der antimonhaltigen Abschnitte mit 0,54% bei 4,65 m Länge und 3,42% bei 6,00 m Länge geringer aus. Die Marktteilnehmer begrüßten diese erstklassige Entwicklung des Unternehmens mit den neuen Bohrdaten und so konnte die Aktie in den letzten Tagen um 24% auf 0,67 CAD (0,42 EUR) ansteigen.

Quelle: LSEG/Refinitiv: Antimony Res. Chart seit 2024 bis heute

Fazit

Die letzten Bohrergebnisse von Antimony Resources unterstreichen mit beeindruckenden Antimongehalten von bis zu 14,91% die Wichtigkeit des Projektgebietes für die zukünftige Gewinnung von Antimon außerhalb Chinas. Daher dürfte das Investoreninteresse in den kommenden Quartalen weiter zulegen und den Kurs der Aktie weiter gen Norden treiben. Sollte das Budget für das US-Militär im Haushaltsjahr 2027 zudem um deutlich 66% ansteigen, würde wahrscheinlich noch mehr Kapital zur Sicherstellung der Rohstoffversorgung der USA und des US-Militärs fließen, was die Aktienkurse von Unternehmen wie Antimony Resources ebenfalls weiter befeuern dürfte.

