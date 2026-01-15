Jona - Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat im Geschäftsjahr 2025 den Umsatz leicht gesteigert. Ohne die negativen Währungseinflüsse resultierte ein solides Plus, höher als in Aussicht gestellt. Die Prognose für die operative Marge wurde gleichzeitig erhöht. Der Nettoumsatz erhöhte sich um 2,5 Prozent auf 3,16 Milliarden Franken, wie Geberit am Donnerstag mitteilte. Dabei belastete die ungünstige Währungsentwicklung. In Lokalwährungen verzeichnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
