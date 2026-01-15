EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Klöckner & Co beabsichtigt den Verkauf der Becker Gruppe



15.01.2026 / 23:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 15.01.2026 Klöckner & Co beabsichtigt den Verkauf der Becker Gruppe Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") beabsichtigt die Becker Gruppe zu verkaufen. Die Becker Gruppe ist eine der führenden Multi-Metals-Plattformen im Flachstahlsektor in Europa. Der Vorstand von Klöckner & Co hat diese Entscheidung nach einer umfassenden Analyse und Bewertung möglicher strategischer Optionen für die Becker Gruppe getroffen. Mit diesem Schritt möchte Klöckner & Co die Beteiligung der Becker Gruppe an einer Konsolidierung der europäischen Industrie unter neuer Eigentümerschaft ermöglichen und gleichzeitig den Fokus stärker auf höherwertige Produkte und Services legen. Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region, bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. €. Mit einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO 2 -reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX -Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576 Über Becker Gruppe: Die Becker Gruppe zählt zu den größten Multi-Metals-Plattformen im europäischen Flachstahlsektor. Sie

bietet ihren Kunden eine breite Auswahl hochwertiger Flachstahlgüten und liefert zuverlässig zum vereinbarten Termin. Das Unternehmen gestaltet den Wandel hin zu einer nachhaltigen Stahlindustrie aktiv mit. Dank eines umfangreichen Produktportfolios und dem Einsatz modernster Digital- und Automatisierungstechnologien

hat sich die Becker Gruppe als verlässlicher Partner in der Flachstahlbranche etabliert. Die Kennzahlen der Becker Gruppe für die vergangenen Berichtsperioden lauten wie folgt: Erste neun Monate 2024: Umsatz von

618 Mio. €; Operatives Ergebnis (EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten) von -41 Mio. € - Gesamtjahr 2024: Umsatz von 796 Mio. €; Operatives Ergebnis (EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten) von -60 Mio. € - Erste neun Monate 2025: Umsatz von 567 Mio. €; Operatives Ergebnis (EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten) von -36 Mio. €. Für die Definitionen der Begriffe EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht 2024,

S. 33 (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen. Kontakt: Presse

Christian Pokropp - Pressesprecher

Head of Corporate Communications | Head of Group HR +49 211 88245-360

christian.pokropp@kloeckner.com

Investoren

Fabian Joseph

Head of Investor Relations +49 211 88245-488

fabian.joseph@kloeckner.com



15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News