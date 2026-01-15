EQS-News: Klöckner & Co SE
Düsseldorf, 15.01.2026
Klöckner & Co beabsichtigt den Verkauf der Becker Gruppe
Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") beabsichtigt die Becker Gruppe zu verkaufen. Die Becker Gruppe ist eine der führenden Multi-Metals-Plattformen im Flachstahlsektor in Europa. Der Vorstand von Klöckner & Co hat diese Entscheidung nach einer umfassenden Analyse und Bewertung möglicher strategischer Optionen für die Becker Gruppe getroffen. Mit diesem Schritt möchte Klöckner & Co die Beteiligung der Becker Gruppe an einer Konsolidierung der europäischen Industrie unter neuer Eigentümerschaft ermöglichen und gleichzeitig den Fokus stärker auf höherwertige Produkte und Services legen.
Über Klöckner & Co:
Klöckner & Co ist heute einer der größten produzentenunabhängigen Metallverarbeiter und eines der führenden Service-Center-Unternehmen. Mit einem Distributions- und Servicenetz von rund 110 Lager- und Anarbeitungsstandorten, vor allem in Nordamerika und der DACH-Region, bedient Klöckner & Co über 60.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 6,6 Mrd. €. Mit einer konsequenten Umsetzung der Unternehmensstrategie strebt Klöckner & Co an, eines der führenden Service-Center- und Metallverarbeitungsunternehmen in Nordamerika und Europa zu werden. Im Fokus stehen dabei die weitere gezielte Expansion des Service-Center- und höherwertigen Geschäfts, die Diversifizierung des Produkt- und Serviceportfolios sowie die Integration weiterer CO2-reduzierter Lösungen unter der Dachmarke Nexigen.
Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX -Index der Deutschen Börse gelistet.
ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576
Über Becker Gruppe:
Die Becker Gruppe zählt zu den größten Multi-Metals-Plattformen im europäischen Flachstahlsektor. Sie
Für die Definitionen der Begriffe EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht 2024,
Kontakt:
Presse
+49 211 88245-360
Investoren
+49 211 88245-488
