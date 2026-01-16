Das Ende des billigen Geldes zwingt Entwickler von Wind- und Solarparks in eine neue Realität: Klassische Banken ziehen sich aus der Risikofinanzierung zurück, doch der Investitionsdruck für die Energiewende bleibt unvermindert hoch. In dieses Vakuum stoßen spezialisierte Royalty-Finanzierer. Während Giganten wie Hannon Armstrong und Altius Renewable Royalties den Markt bereits dominieren, bietet der noch unentdeckte Player RE Royalties Anlegern jetzt die Chance, am Anfang einer ähnlichen Wachstumskurve zu stehen. Die massive Lücke zwischen dem Kapitalbedarf der Entwickler und dem Angebot der Banken ist der perfekte Nährboden für dieses Geschäftsmodell.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de