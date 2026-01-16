COLUMBUS/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co steht vor der Übernahme durch den US-Konzern Worthington Steel . Die Amerikaner bieten 11 Euro je Aktie des Düsseldorfer Unternehmens. Großaktionär Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält, unterstütze das Angebot, teilte Worthington am späten Donnerstagabend in Columbus und Düsseldorf mit. Der Unternehmenswert von Klöckner & Co werde bei der Transaktion mit 2,4 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 2,1 Milliarden Euro beziffert.

Das Düsseldorfer Unternehmen hatte bereits im Dezember vergangenen Jahres mitgeteilt, dass die beiden Konzerne über einen möglichen Zusammenschluss verhandeln. Der Kurs der Aktie zog infolge der Mitteilung bereits um 42 Prozent auf 8,61 Euro an. Die Offerte der Amerikaner liegt jetzt noch einmal fast 28 Prozent über dem am Donnerstag zuletzt gezahlten Preis im Xetra-Handel. Das US-Unternehmen möchte mindestens 65 Prozent der Anteile von Klöckner & Co und rechnet mit einem Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte./zb/ag