Datum der Anmeldung:
14.01.2026
Aktenzeichen:
B9-22/26
Unternehmen:
BNP Paribas S.A., Paris (FRA); Erwerb von 24,15% der Anteile an Ageas SA/NV, Saint-Josse-ten-Noode (BEL), und Abschluss einer Vertriebsvereinbarung mit dieser
Produktmärkte:
Rückversicherungen , Versicherungen (nicht Lebensversicherungen)
