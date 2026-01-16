DJ MÄRKTE EUROPA/DAX behauptet - KlöCo schießen nach oben

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte verändern sich am Freitag im frühen Geschäft zunächst nur wenig. Der DAX geht mit 25.348 Punkten direkt am Schlussstand vom Donnerstag in die Sitzung, der Euro-Stoxx-50 mit 6.039 Punkten ebenso. Laut Marktteilnehmern könnte der Euro-Stoxx-50 allerdings im Verlauf erneut stärker abschneiden als der DAX. Denn in diesem Index sind Banken- und Technologiewerte vergleichsweise hoch gewichtet und die Stimmung für diese hat sich zuletzt wieder deutlich verbessert. Zur Eröffnung zeigen sich allerdings nur die Pharmatitel etwas stärker bewegt, ihr Stoxx-Branchenindex gewinnt 0,6 Prozent. Einmal mehr angeführt werden sie vom belgischen Biotechnologietitel Argenx, der Kurs steigt um 2 Prozent. Auf der anderen Seite gibt der Index der Rohstofftitel um 1,2 Prozent nach. In der dritten Reihe des deutschen Markts schießen Klöckner & Co (KlöCo) mit einem Übernahmeangebot um 28 Prozent nach oben.

Mit Blick auf den DAX spricht ein Marktanalyst von einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Sie könnte auch mit dem Terminbörsenverfall zusammenhängen: Am Mittag laufen die Januar-Optionen auf den DAX aus, am Abend die Optionen auf die Einzeltitel. Allerdings gilt der Januar-Verfall als relativ wenig marktbewegend. Vom Umfeld gehen keine Impulse aus: Anleihen, Öl und auch das Gold handeln am Morgen ebenfalls wenig verändert.

Allgemein positiv wird der Zolldeal zwischen den USA und Taiwan gewertet. Wie es von der Societe Generale heißt, scheint Taiwan mit dem von 20 auf 15 Prozent gesenkten Zöllen im Gegensatz zu Südkorea und Japan durch das Abkommen mehr Flexibilität zu genießen, was wahrscheinlich auf seine dominante und nahezu monopolistische Stellung im Bereich fortschrittlicher Chips zurückzuführen sei. Mit Blick auf den globalen Handel wird mit dem EU-Indien-Freihandelsabkommen für Ende das Monats gerechnet.

Zum Optionsverfall heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners, von den 15 größten ausstehenden Optionspositionen auf den DAX würden am Freitag keine fällig. Für etwas Spannung könnten möglicherweise die Call-Optionen mit Basispreisen von 25.400 und 25.500 Punkten sowie die Put-Option mit einem Basispreis von 25.400 Punkten sorgen, hier laufen jeweils 4.000 bis 5.000 Kontrakte aus. Grundsätzlich betrachtet sei die Absicherungsaktivität beim DAX aber weiterhin niedrig. Die Absicherung über Put-Optionen liegt weiterhin nahe am 27-Jahrestief.

Bei den Einzeltiteln stehen Klöckner mit einem Übernahmeangebot im Blick. "Das Gebot kommt nicht unerwartet, die Prämie ist aber deutlich höher als gedacht", so ein Marktteilnehmer zu dem Gebot von Worthington Steel für Klöckner. Das Gebot sei mit 11 Euro je Aktie eine deutliche Prämie und sollte helfen, die Annahmequote von 65 Prozent zu erreichen. Die Prämie entspreche dem Unternehmen zufolge 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten 3-Monatsdurchschnittskurs der Aktie am 5. Dezember 2025. Das Europageschäft hatte zuletzt positive Signale gesendet, der Großteil des Geschäftes werde allerdings in Amerika erzielt. Der Deal zeige zum einen, dass Übernahmen bereits früh im Jahr starten. Zum anderen belege es, dass der Ausverkauf deutscher Unternehmen weitergehe, so der Marktteilnehmer.

Im DAX leiden BASF mit einem Minus von 1,6 Prozent unter einer skeptischen Analystennote. Barclays hat das Kursziel laut Händlern auf 40 Euro von 41 Euro gesenkt. Auf der anderen Seite steigen Siemens Energy um 2,8 Prozent und Airbus um 1 Prozent.

In der zweiten Reihe gewinnen Fraport 0,6 Prozent. Der Flughafenbetreiber übertrifft laut Jefferies-Analysten dank starker Dezember-Verkehrszahlen die Jahresprognose. Am Flughafen Frankfurt stieg das Verkehrsaufkommen im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,3 Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 ergebe sich daraus ein Verkehrswachstum von 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat damit seine eigene Prognose, die von einem Zuwachs um rund 2,3 Prozent auf etwa 63 Millionen Passagiere ausging, leicht übertroffen. Auch der Marktkonsens, der zuletzt bei einem Plus von 2,5 Prozent lag, wurde geschlagen. Für den Januar zeichnet sich mit einem geplanten Sitzplatzangebot von plus 3,3 Prozent eine Fortsetzung des Trends ab. Auch an den internationalen Standorten der Gruppe zeige sich eine starke Entwicklung.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.028,85 -0,2% -12,29 +3,7% Stoxx-50 5.122,93 -0,1% -6,79 +4,0% DAX 25.321,05 -0,1% -31,34 +3,2% MDAX 31.917,07 -0,1% -26,53 +3,8% TecDAX 3.769,08 -0,1% -2,71 +4,1% SDAX 18.319,14 -0,1% -17,79 +5,3% CAC 8.289,90 -0,3% -23,22 +2,2% SMI 13.441,35 -0,3% -34,97 +1,5% ATX 5.472,30 +0,0% 1,28 +2,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1613 +0,0% 1,1608 1,1606 -1,2% EUR/JPY 183,53 -0,3% 184,14 183,95 -0,0% EUR/CHF 0,9318 -0,1% 0,9326 0,9321 +0,1% EUR/GBP 0,8670 -0,1% 0,8676 0,8668 -0,6% USD/JPY 158,05 -0,4% 158,63 158,50 +1,2% GBP/USD 1,3394 +0,1% 1,3379 1,3389 -0,7% USD/CNY 7,0041 +0,1% 7,0005 7,0007 -0,2% USD/CNH 6,9659 +0,0% 6,9633 6,9620 -0,2% AUS/USD 0,6703 +0,1% 0,6699 0,6708 +0,2% Bitcoin/USD 95.682,30 +0,1% 95.598,20 96.390,70 +10,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,47 59,19 +0,5% 0,28 +8,4% Brent/ICE 63,73 63,76 -0,0% -0,03 +4,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.605,62 4.616,95 -0,2% -11,34 +7,1% Silber 91,15 92,42 -1,4% -1,26 +30,7% Platin 2.028,60 2.079,07 -2,4% -50,47 +17,2% Kupfer 5,90 5,99 -1,6% -0,10 +4,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

