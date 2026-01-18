Klöckner (ISIN: DE000KC01000) konnte in der dritten Kalenderwoche einen beeindruckenden Kursanstieg von 31,90 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus Düsseldorf der beste Wert im SDAX in diesem Zeitraum. Am Ende des Handels am Freitag lag der Aktienkurs bei 11,04 Euro, wobei das Wochenhoch im Tagesverlauf auf Xetra mit 11,16 Euro erreicht wurde.StatusDie Klöckner-Aktie ist momentan keine aktive Empfehlung von RuMaS. Wer regelmäßig unsere ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.