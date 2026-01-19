Der nordamerikanische Markt für Fahrzeugpflege erlebt derzeit eine Entwicklung, die in ihrer radikalen Konsequenz an den Wandel der Softwareindustrie vor zehn Jahren erinnert. Das alte Modell der wetterabhängigen Einzelwäsche, bei dem der Umsatz mit dem Regen fällt, wird abgelöst durch die berechenbare Profitabilität der "Subscription Economy". Getrieben wird dieser Trend durch den phänomenalen Erfolg der US-Kette Mister Car Wash, die bewiesen hat, dass Amerikaner bereit sind, für saubere Autos ein monatliches Abo abzuschließen - ähnlich wie für Streaming-Dienste. Doch dieser Goldrausch erzeugt einen massiven technologischen Druck auf die Betreiber von Tankstellen und unabhängigen Waschstraßen. Sie müssen aufrüsten, um im Wettbewerb zu bestehen. In diesem Kampf um die Vorherrschaft bei der Infrastruktur fordert der deutsche Hidden Champion WashTec nun den US-Platzhirschen Dover Corporation auf dessen Heimatmarkt heraus. Die Augsburger liefern genau jene digitale Technologie, die es dem breiten Markt ermöglicht, das Erfolgsmodell von Mister Car Wash zu kopieren - und könnten damit die Machtverhältnisse in der Branche nachhaltig verschieben.

