Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Number of shares purchased Transaction price (pence per share) Time of transaction Transaction reference number Venue

123 768 16/01/2026 08:02:59 00509560097TRLO1.1.1 XLON

125 762 16/01/2026 08:05:30 00509560659TRLO1.1.1 XLON

11 763 16/01/2026 08:05:41 00509560680TRLO1.1.1 AQXE

13 764 16/01/2026 08:06:02 00509560779TRLO1.1.1 TRQX

40 763 16/01/2026 08:07:55 00509561095TRLO1.1.1 CHIX

133 764 16/01/2026 08:09:26 00509561412TRLO1.1.1 XLON

11 765.5 16/01/2026 08:11:25 00509561780TRLO1.1.1 AQXE

137 763.5 16/01/2026 08:17:14 00509562596TRLO1.1.1 XLON

62 761.5 16/01/2026 08:19:30 00509562900TRLO1.1.1 XLON

29 761.5 16/01/2026 08:19:30 00509562901TRLO1.1.1 XLON

12 760.5 16/01/2026 08:20:32 00509563032TRLO1.1.1 AQXE

32 760 16/01/2026 08:25:33 00509563679TRLO1.1.1 XLON

70 760 16/01/2026 08:25:33 00509563680TRLO1.1.1 XLON

40 760.5 16/01/2026 08:25:33 00509563681TRLO1.1.1 XLON

11 760 16/01/2026 08:28:23 00509564236TRLO1.1.1 AQXE

115 763 16/01/2026 08:31:45 00509564733TRLO1.1.1 XLON

145 762.5 16/01/2026 08:36:23 00509565372TRLO1.1.1 XLON

13 762 16/01/2026 08:36:57 00509565450TRLO1.1.1 TRQX

78 762.5 16/01/2026 08:37:57 00509565635TRLO1.1.1 BATE

13 761.5 16/01/2026 08:39:00 00509565782TRLO1.1.1 AQXE

43 761.5 16/01/2026 08:39:05 00509565798TRLO1.1.1 CHIX

50 760.5 16/01/2026 08:40:34 00509566058TRLO1.1.1 XLON

38 760.5 16/01/2026 08:40:34 00509566059TRLO1.1.1 XLON

132 760.5 16/01/2026 08:43:47 00509566562TRLO1.1.1 XLON

9 760.5 16/01/2026 08:45:14 00509566779TRLO1.1.1 AQXE

64 760 16/01/2026 08:46:57 00509567044TRLO1.1.1 BATE

5 760 16/01/2026 08:47:43 00509567165TRLO1.1.1 XLON

62 760 16/01/2026 08:47:43 00509567164TRLO1.1.1 XLON

63 760 16/01/2026 08:47:43 00509567163TRLO1.1.1 XLON

132 760 16/01/2026 08:52:48 00509568057TRLO1.1.1 XLON

138 760 16/01/2026 08:57:13 00509568880TRLO1.1.1 XLON

13 760.5 16/01/2026 08:58:24 00509569126TRLO1.1.1 AQXE

35 759.5 16/01/2026 08:58:28 00509569133TRLO1.1.1 CHIX

13 760 16/01/2026 08:58:29 00509569134TRLO1.1.1 TRQX

93 759.5 16/01/2026 09:00:13 00509569615TRLO1.1.1 XLON

121 760 16/01/2026 09:04:38 00509570490TRLO1.1.1 XLON

126 760 16/01/2026 09:13:01 00509572252TRLO1.1.1 XLON

108 760 16/01/2026 09:16:53 00509573171TRLO1.1.1 XLON

16 760 16/01/2026 09:20:25 00509573783TRLO1.1.1 TRQX

84 760 16/01/2026 09:22:29 00509574214TRLO1.1.1 XLON

75 760 16/01/2026 09:22:29 00509574215TRLO1.1.1 XLON

12 762.5 16/01/2026 09:37:14 00509577249TRLO1.1.1 AQXE

396 762.5 16/01/2026 09:37:59 00509577305TRLO1.1.1 XLON

36 763 16/01/2026 09:38:06 00509577321TRLO1.1.1 CHIX

44 763 16/01/2026 09:39:56 00509577517TRLO1.1.1 CHIX

91 763 16/01/2026 09:39:59 00509577520TRLO1.1.1 BATE

89 763 16/01/2026 09:42:05 00509578097TRLO1.1.1 BATE

2 763 16/01/2026 09:42:35 00509578158TRLO1.1.1 BATE

12 763 16/01/2026 09:42:35 00509578159TRLO1.1.1 AQXE

3 763 16/01/2026 09:42:35 00509578161TRLO1.1.1 BATE

12 763 16/01/2026 09:42:35 00509578160TRLO1.1.1 AQXE

28 763 16/01/2026 09:42:35 00509578162TRLO1.1.1 CHIX

12 763 16/01/2026 09:42:35 00509578163TRLO1.1.1 TRQX

14 763 16/01/2026 09:42:35 00509578164TRLO1.1.1 TRQX

82 763 16/01/2026 09:48:58 00509579058TRLO1.1.1 BATE

9 763 16/01/2026 09:48:58 00509579059TRLO1.1.1 BATE

13 762 16/01/2026 09:49:49 00509579190TRLO1.1.1 XLON

118 762 16/01/2026 09:49:49 00509579189TRLO1.1.1 XLON

64 766.5 16/01/2026 10:12:47 00509582534TRLO1.1.1 BATE

64 766.5 16/01/2026 10:12:47 00509582535TRLO1.1.1 BATE

16 766.5 16/01/2026 10:12:47 00509582538TRLO1.1.1 TRQX

40 766.5 16/01/2026 10:12:47 00509582537TRLO1.1.1 CHIX

52 766.5 16/01/2026 10:12:47 00509582536TRLO1.1.1 CHIX

22 766.5 16/01/2026 10:12:47 00509582539TRLO1.1.1 TRQX

58 766.5 16/01/2026 10:12:47 00509582540TRLO1.1.1 XLON

254 766.5 16/01/2026 10:12:47 00509582541TRLO1.1.1 XLON

336 766.5 16/01/2026 10:12:47 00509582542TRLO1.1.1 XLON

20 767 16/01/2026 10:15:20 00509582874TRLO1.1.1 AQXE

12 767 16/01/2026 10:15:20 00509582875TRLO1.1.1 AQXE

126 767 16/01/2026 10:15:20 00509582876TRLO1.1.1 XLON

10 766 16/01/2026 10:18:22 00509583421TRLO1.1.1 AQXE

121 766 16/01/2026 10:18:29 00509583437TRLO1.1.1 XLON

121 767 16/01/2026 10:30:43 00509586112TRLO1.1.1 XLON

112 768.5 16/01/2026 10:40:15 00509587567TRLO1.1.1 XLON

112 769.5 16/01/2026 10:42:13 00509587862TRLO1.1.1 XLON

14 769.5 16/01/2026 10:44:28 00509588200TRLO1.1.1 AQXE

154 769.5 16/01/2026 10:45:30 00509588366TRLO1.1.1 XLON

90 769.5 16/01/2026 10:47:57 00509588814TRLO1.1.1 XLON

122 769.5 16/01/2026 10:50:38 00509589687TRLO1.1.1 XLON

14 769.5 16/01/2026 10:53:01 00509590292TRLO1.1.1 AQXE

42 769.5 16/01/2026 10:54:10 00509590482TRLO1.1.1 CHIX

42 769.5 16/01/2026 10:54:10 00509590483TRLO1.1.1 CHIX

130 769.5 16/01/2026 10:54:10 00509590484TRLO1.1.1 XLON

16 769.5 16/01/2026 10:56:42 00509590963TRLO1.1.1 TRQX

16 769.5 16/01/2026 10:56:42 00509590964TRLO1.1.1 TRQX

53 769.5 16/01/2026 10:58:22 00509591243TRLO1.1.1 XLON

123 769.5 16/01/2026 10:58:22 00509591242TRLO1.1.1 XLON

44 769.5 16/01/2026 11:01:12 00509591879TRLO1.1.1 CHIX

17 769.5 16/01/2026 11:01:17 00509591896TRLO1.1.1 TRQX

144 769.5 16/01/2026 11:01:17 00509591895TRLO1.1.1 XLON

16 769.5 16/01/2026 11:03:06 00509592206TRLO1.1.1 AQXE

110 769.5 16/01/2026 11:04:52 00509592470TRLO1.1.1 XLON

95 769 16/01/2026 11:04:53 00509592472TRLO1.1.1 BATE

86 769 16/01/2026 11:04:53 00509592474TRLO1.1.1 BATE

92 769 16/01/2026 11:04:53 00509592473TRLO1.1.1 BATE

15 769.5 16/01/2026 11:08:03 00509592868TRLO1.1.1 TRQX

170 770 16/01/2026 11:09:09 00509592939TRLO1.1.1 XLON

99 770 16/01/2026 11:11:56 00509593265TRLO1.1.1 XLON

15 770 16/01/2026 11:12:50 00509593378TRLO1.1.1 AQXE

45 770 16/01/2026 11:14:11 00509593488TRLO1.1.1 CHIX

1 770 16/01/2026 11:16:07 00509593672TRLO1.1.1 AQXE

234 771 16/01/2026 11:19:41 00509594148TRLO1.1.1 XLON

69 771 16/01/2026 11:19:41 00509594149TRLO1.1.1 XLON

15 771.5 16/01/2026 11:21:47 00509594567TRLO1.1.1 AQXE

3 771.5 16/01/2026 11:21:54 00509594599TRLO1.1.1 CHIX

182 771.5 16/01/2026 11:22:55 00509594704TRLO1.1.1 XLON

48 771.5 16/01/2026 11:25:09 00509595024TRLO1.1.1 CHIX

136 771.5 16/01/2026 11:26:23 00509595183TRLO1.1.1 XLON

40 771.5 16/01/2026 11:28:57 00509595477TRLO1.1.1 CHIX

88 771.5 16/01/2026 11:28:57 00509595478TRLO1.1.1 XLON

15 771.5 16/01/2026 11:31:37 00509595826TRLO1.1.1 AQXE

95 771.5 16/01/2026 11:32:02 00509595904TRLO1.1.1 XLON

16 771 16/01/2026 11:32:08 00509595939TRLO1.1.1 TRQX

17 771 16/01/2026 11:32:08 00509595940TRLO1.1.1 TRQX

15 771 16/01/2026 11:36:02 00509596334TRLO1.1.1 TRQX

66 770.5 16/01/2026 11:36:11 00509596342TRLO1.1.1 BATE

83 770.5 16/01/2026 11:36:11 00509596341TRLO1.1.1 BATE

23 770.5 16/01/2026 11:36:42 00509596377TRLO1.1.1 BATE

67 770.5 16/01/2026 11:36:42 00509596378TRLO1.1.1 BATE

94 771.5 16/01/2026 11:38:44 00509596675TRLO1.1.1 BATE

31 772 16/01/2026 11:38:52 00509596678TRLO1.1.1 XLON

48 772 16/01/2026 11:38:52 00509596679TRLO1.1.1 XLON

56 772 16/01/2026 11:38:52 00509596680TRLO1.1.1 XLON

15 771.5 16/01/2026 11:43:54 00509597394TRLO1.1.1 AQXE

18 772 16/01/2026 11:45:56 00509597902TRLO1.1.1 XLON

48 772 16/01/2026 11:45:56 00509597901TRLO1.1.1 XLON

42 772 16/01/2026 11:45:56 00509597903TRLO1.1.1 XLON

130 771.5 16/01/2026 11:50:41 00509598370TRLO1.1.1 XLON

46 771.5 16/01/2026 11:52:00 00509598497TRLO1.1.1 CHIX

92 771 16/01/2026 11:55:21 00509598922TRLO1.1.1 XLON

87 771 16/01/2026 11:56:26 00509599037TRLO1.1.1 BATE

16 771.5 16/01/2026 11:57:20 00509599121TRLO1.1.1 TRQX

15 771.5 16/01/2026 12:00:01 00509599521TRLO1.1.1 AQXE

47 771 16/01/2026 12:03:35 00509600061TRLO1.1.1 CHIX

282 770.5 16/01/2026 12:07:04 00509600388TRLO1.1.1 XLON

16 771.5 16/01/2026 12:07:53 00509600525TRLO1.1.1 TRQX

16 771.5 16/01/2026 12:10:11 00509600771TRLO1.1.1 AQXE

46 771.5 16/01/2026 12:11:16 00509600982TRLO1.1.1 CHIX

250 771.5 16/01/2026 12:11:24 00509600998TRLO1.1.1 XLON

94 771 16/01/2026 12:11:39 00509601050TRLO1.1.1 BATE

35 771 16/01/2026 12:14:49 00509601386TRLO1.1.1 XLON

145 771 16/01/2026 12:14:49 00509601387TRLO1.1.1 XLON

50 770.5 16/01/2026 12:29:16 00509603390TRLO1.1.1 XLON

7 770.5 16/01/2026 12:29:16 00509603392TRLO1.1.1 XLON

62 770.5 16/01/2026 12:29:16 00509603391TRLO1.1.1 XLON

1 770.5 16/01/2026 12:33:03 00509603867TRLO1.1.1 XLON

109 772 16/01/2026 13:02:44 00509608793TRLO1.1.1 XLON

8 772 16/01/2026 13:02:44 00509608794TRLO1.1.1 XLON

49 772 16/01/2026 13:04:43 00509609033TRLO1.1.1 XLON

81 772 16/01/2026 13:04:43 00509609034TRLO1.1.1 XLON

4 772 16/01/2026 13:04:43 00509609035TRLO1.1.1 XLON

33 772 16/01/2026 13:04:43 00509609036TRLO1.1.1 XLON

119 769 16/01/2026 13:07:08 00509609424TRLO1.1.1 BATE

10 769.5 16/01/2026 13:07:31 00509609481TRLO1.1.1 XLON

132 769.5 16/01/2026 13:07:31 00509609480TRLO1.1.1 XLON

17 769.5 16/01/2026 13:07:41 00509609508TRLO1.1.1 CHIX

43 769.5 16/01/2026 13:07:41 00509609509TRLO1.1.1 CHIX

122 769.5 16/01/2026 13:10:51 00509609959TRLO1.1.1 XLON

75 769.5 16/01/2026 13:12:42 00509610233TRLO1.1.1 XLON

45 769.5 16/01/2026 13:12:42 00509610234TRLO1.1.1 XLON

52 770 16/01/2026 13:15:31 00509610611TRLO1.1.1 XLON

111 770 16/01/2026 13:15:31 00509610610TRLO1.1.1 XLON

62 769.5 16/01/2026 13:17:16 00509610830TRLO1.1.1 CHIX

36 770 16/01/2026 13:17:47 00509610946TRLO1.1.1 XLON

83 770 16/01/2026 13:17:47 00509610947TRLO1.1.1 XLON

140 769 16/01/2026 13:18:00 00509610968TRLO1.1.1 BATE

60 770 16/01/2026 13:21:33 00509611626TRLO1.1.1 XLON

66 770 16/01/2026 13:21:33 00509611625TRLO1.1.1 XLON

148 770 16/01/2026 13:24:13 00509612055TRLO1.1.1 XLON

24 770 16/01/2026 13:26:55 00509612542TRLO1.1.1 XLON

74 770 16/01/2026 13:26:55 00509612543TRLO1.1.1 XLON

11 770 16/01/2026 13:29:01 00509612848TRLO1.1.1 XLON

9 770 16/01/2026 13:29:01 00509612850TRLO1.1.1 XLON

68 770 16/01/2026 13:29:01 00509612849TRLO1.1.1 XLON

31 770.5 16/01/2026 13:31:01 00509613176TRLO1.1.1 TRQX

74 771.5 16/01/2026 13:38:00 00509614330TRLO1.1.1 CHIX

7 771.5 16/01/2026 13:40:08 00509614874TRLO1.1.1 CHIX

51 771.5 16/01/2026 13:40:08 00509614875TRLO1.1.1 CHIX

26 771.5 16/01/2026 13:40:14 00509614935TRLO1.1.1 XLON

41 771.5 16/01/2026 13:40:14 00509614934TRLO1.1.1 XLON

21 770.5 16/01/2026 13:40:14 00509614938TRLO1.1.1 TRQX

67 771.5 16/01/2026 13:40:14 00509614936TRLO1.1.1 XLON

134 771.5 16/01/2026 13:40:14 00509614937TRLO1.1.1 XLON

113 770 16/01/2026 13:40:14 00509614939TRLO1.1.1 BATE

344 770.5 16/01/2026 13:40:14 00509614940TRLO1.1.1 XLON

24 770 16/01/2026 13:40:16 00509614949TRLO1.1.1 AQXE

25 770 16/01/2026 13:42:19 00509615659TRLO1.1.1 AQXE

123 770 16/01/2026 13:42:25 00509615739TRLO1.1.1 BATE

197 770 16/01/2026 13:44:27 00509616269TRLO1.1.1 XLON

183 770 16/01/2026 13:49:06 00509616949TRLO1.1.1 XLON

108 770 16/01/2026 13:51:16 00509617345TRLO1.1.1 XLON

144 770 16/01/2026 13:56:00 00509618096TRLO1.1.1 XLON

140 770 16/01/2026 14:00:15 00509618827TRLO1.1.1 XLON

5 770 16/01/2026 14:02:04 00509619125TRLO1.1.1 XLON

59 770 16/01/2026 14:02:04 00509619126TRLO1.1.1 XLON

84 770 16/01/2026 14:02:04 00509619127TRLO1.1.1 XLON

144 769 16/01/2026 14:03:36 00509619465TRLO1.1.1 BATE

29 769 16/01/2026 14:04:23 00509619564TRLO1.1.1 TRQX

6 769 16/01/2026 14:04:53 00509619618TRLO1.1.1 XLON

157 769 16/01/2026 14:04:53 00509619619TRLO1.1.1 XLON

4 768.5 16/01/2026 14:05:59 00509619770TRLO1.1.1 AQXE

8 769.5 16/01/2026 14:06:14 00509619823TRLO1.1.1 CHIX

66 769.5 16/01/2026 14:06:14 00509619822TRLO1.1.1 CHIX

18 770 16/01/2026 14:06:14 00509619824TRLO1.1.1 CHIX

24 769 16/01/2026 14:07:10 00509619968TRLO1.1.1 AQXE

137 769 16/01/2026 14:07:13 00509619976TRLO1.1.1 XLON

120 769.5 16/01/2026 14:09:52 00509620357TRLO1.1.1 XLON

164 770 16/01/2026 14:14:24 00509621100TRLO1.1.1 XLON

136 770 16/01/2026 14:15:00 00509621258TRLO1.1.1 BATE

27 770 16/01/2026 14:15:00 00509621260TRLO1.1.1 TRQX

174 770 16/01/2026 14:15:00 00509621259TRLO1.1.1 XLON

92 770 16/01/2026 14:19:51 00509622471TRLO1.1.1 CHIX

345 770 16/01/2026 14:20:26 00509622775TRLO1.1.1 XLON

24 768.5 16/01/2026 14:20:26 00509622779TRLO1.1.1 AQXE

27 768.5 16/01/2026 14:24:05 00509623517TRLO1.1.1 AQXE

22 769.5 16/01/2026 14:24:13 00509623541TRLO1.1.1 XLON

220 769.5 16/01/2026 14:24:17 00509623554TRLO1.1.1 XLON

233 769.5 16/01/2026 14:26:12 00509624322TRLO1.1.1 XLON

33 770 16/01/2026 14:27:17 00509624543TRLO1.1.1 TRQX

83 770 16/01/2026 14:27:46 00509624612TRLO1.1.1 CHIX

150 770 16/01/2026 14:28:24 00509624743TRLO1.1.1 XLON

126 770 16/01/2026 14:30:15 00509625696TRLO1.1.1 XLON

116 769 16/01/2026 14:30:42 00509626026TRLO1.1.1 BATE

132 769 16/01/2026 14:30:42 00509626027TRLO1.1.1 BATE

23 769 16/01/2026 14:30:56 00509626326TRLO1.1.1 TRQX

25 769.5 16/01/2026 14:31:08 00509626481TRLO1.1.1 AQXE

129 769.5 16/01/2026 14:32:38 00509627531TRLO1.1.1 XLON

122 769.5 16/01/2026 14:34:43 00509628957TRLO1.1.1 XLON

107 769 16/01/2026 14:34:44 00509628976TRLO1.1.1 BATE

26 769.5 16/01/2026 14:35:36 00509629547TRLO1.1.1 AQXE

73 769 16/01/2026 14:36:00 00509629741TRLO1.1.1 CHIX

122 769 16/01/2026 14:36:37 00509630261TRLO1.1.1 XLON

51 768.5 16/01/2026 14:37:09 00509630764TRLO1.1.1 XLON

58 768.5 16/01/2026 14:37:09 00509630765TRLO1.1.1 XLON

156 768.5 16/01/2026 14:37:09 00509630766TRLO1.1.1 XLON

122 768.5 16/01/2026 14:37:09 00509630768TRLO1.1.1 XLON

126 768.5 16/01/2026 14:37:09 00509630767TRLO1.1.1 XLON

139 769 16/01/2026 14:37:19 00509631001TRLO1.1.1 BATE

28 768.5 16/01/2026 14:37:19 00509631002TRLO1.1.1 TRQX

74 768.5 16/01/2026 14:38:30 00509631629TRLO1.1.1 CHIX

203 771 16/01/2026 14:41:12 00509633374TRLO1.1.1 XLON

270 771 16/01/2026 14:41:12 00509633375TRLO1.1.1 XLON

135 771 16/01/2026 14:41:12 00509633376TRLO1.1.1 XLON

60 772 16/01/2026 14:44:42 00509635787TRLO1.1.1 CHIX

164 772 16/01/2026 14:44:42 00509635786TRLO1.1.1 BATE

28 772 16/01/2026 14:44:42 00509635789TRLO1.1.1 TRQX

28 772 16/01/2026 14:44:42 00509635790TRLO1.1.1 TRQX

134 772 16/01/2026 14:44:42 00509635788TRLO1.1.1 BATE

164 772 16/01/2026 14:44:42 00509635791TRLO1.1.1 XLON

193 772 16/01/2026 14:44:42 00509635792TRLO1.1.1 XLON

130 772.5 16/01/2026 14:46:48 00509637262TRLO1.1.1 XLON

6 772.5 16/01/2026 14:48:41 00509638540TRLO1.1.1 CHIX

28 772.5 16/01/2026 14:48:41 00509638542TRLO1.1.1 TRQX

74 772.5 16/01/2026 14:48:41 00509638541TRLO1.1.1 CHIX

103 772.5 16/01/2026 14:48:41 00509638543TRLO1.1.1 XLON

115 772.5 16/01/2026 14:48:41 00509638545TRLO1.1.1 XLON

230 772.5 16/01/2026 14:48:41 00509638544TRLO1.1.1 XLON

132 772.5 16/01/2026 14:50:52 00509639928TRLO1.1.1 XLON

154 772.5 16/01/2026 14:50:52 00509639929TRLO1.1.1 XLON

123 772.5 16/01/2026 14:50:57 00509639967TRLO1.1.1 BATE

70 772.5 16/01/2026 14:51:51 00509640396TRLO1.1.1 CHIX

26 772.5 16/01/2026 14:52:25 00509640694TRLO1.1.1 AQXE

52 772.5 16/01/2026 14:52:25 00509640693TRLO1.1.1 AQXE

28 772.5 16/01/2026 14:52:25 00509640695TRLO1.1.1 TRQX

243 772.5 16/01/2026 14:52:25 00509640696TRLO1.1.1 XLON

103 772.5 16/01/2026 14:53:14 00509641135TRLO1.1.1 BATE

26 772.5 16/01/2026 14:55:25 00509642949TRLO1.1.1 AQXE

69 772 16/01/2026 14:55:25 00509642950TRLO1.1.1 CHIX

174 772 16/01/2026 14:55:25 00509642951TRLO1.1.1 XLON

190 772 16/01/2026 14:55:25 00509642952TRLO1.1.1 XLON

133 771.5 16/01/2026 14:56:22 00509643714TRLO1.1.1 BATE

26 772.5 16/01/2026 14:58:08 00509645065TRLO1.1.1 AQXE

142 771.5 16/01/2026 15:01:13 00509648226TRLO1.1.1 BATE

30 772 16/01/2026 15:01:13 00509648227TRLO1.1.1 TRQX

73 772 16/01/2026 15:01:15 00509648261TRLO1.1.1 CHIX

112 771 16/01/2026 15:02:30 00509649294TRLO1.1.1 XLON

126 771 16/01/2026 15:02:30 00509649296TRLO1.1.1 XLON

141 771 16/01/2026 15:02:30 00509649297TRLO1.1.1 XLON

188 771 16/01/2026 15:02:30 00509649295TRLO1.1.1 XLON

141 771 16/01/2026 15:02:30 00509649298TRLO1.1.1 XLON

33 772.5 16/01/2026 15:03:38 00509650303TRLO1.1.1 TRQX

7 772 16/01/2026 15:04:37 00509651028TRLO1.1.1 CHIX

67 772 16/01/2026 15:04:37 00509651029TRLO1.1.1 CHIX

123 772 16/01/2026 15:04:37 00509651030TRLO1.1.1 BATE

124 772 16/01/2026 15:04:37 00509651031TRLO1.1.1 XLON

140 772 16/01/2026 15:04:37 00509651032TRLO1.1.1 XLON

140 772 16/01/2026 15:04:37 00509651033TRLO1.1.1 XLON

17 772 16/01/2026 15:04:43 00509651082TRLO1.1.1 AQXE

196 771.5 16/01/2026 15:06:32 00509651995TRLO1.1.1 XLON

124 771.5 16/01/2026 15:06:38 00509652055TRLO1.1.1 BATE

83 771 16/01/2026 15:06:47 00509652127TRLO1.1.1 XLON

26 771.5 16/01/2026 15:06:51 00509652162TRLO1.1.1 TRQX

23 771.5 16/01/2026 15:07:12 00509652383TRLO1.1.1 AQXE

120 771.5 16/01/2026 15:09:36 00509654503TRLO1.1.1 XLON

141 771.5 16/01/2026 15:09:36 00509654502TRLO1.1.1 XLON

238 771.5 16/01/2026 15:09:36 00509654501TRLO1.1.1 XLON

25 771.5 16/01/2026 15:09:43 00509654558TRLO1.1.1 AQXE

73 771.5 16/01/2026 15:09:54 00509654679TRLO1.1.1 CHIX

11 771.5 16/01/2026 15:11:01 00509655412TRLO1.1.1 BATE

63 771.5 16/01/2026 15:11:01 00509655413TRLO1.1.1 BATE

26 771.5 16/01/2026 15:11:02 00509655420TRLO1.1.1 BATE

9 771 16/01/2026 15:11:24 00509655632TRLO1.1.1 TRQX

6 771 16/01/2026 15:11:37 00509655783TRLO1.1.1 TRQX

68 771.5 16/01/2026 15:11:45 00509655881TRLO1.1.1 XLON

71 771.5 16/01/2026 15:11:45 00509655882TRLO1.1.1 XLON

71 771 16/01/2026 15:12:25 00509656458TRLO1.1.1 CHIX

203 771 16/01/2026 15:12:38 00509656597TRLO1.1.1 XLON

2 771 16/01/2026 15:13:57 00509657332TRLO1.1.1 BATE

118 771 16/01/2026 15:14:22 00509657550TRLO1.1.1 BATE

121 771 16/01/2026 15:14:22 00509657551TRLO1.1.1 XLON

28 771 16/01/2026 15:14:36 00509657654TRLO1.1.1 TRQX

138 771 16/01/2026 15:16:02 00509658395TRLO1.1.1 XLON

146 771 16/01/2026 15:16:02 00509658396TRLO1.1.1 XLON

26 771 16/01/2026 15:16:02 00509658397TRLO1.1.1 AQXE

22 771 16/01/2026 15:17:23 00509659154TRLO1.1.1 TRQX

47 771.5 16/01/2026 15:17:58 00509659632TRLO1.1.1 BATE

90 771.5 16/01/2026 15:17:58 00509659631TRLO1.1.1 BATE

127 771.5 16/01/2026 15:20:51 00509660864TRLO1.1.1 BATE

34 771 16/01/2026 15:22:38 00509662025TRLO1.1.1 TRQX

91 771 16/01/2026 15:22:38 00509662024TRLO1.1.1 CHIX

179 771 16/01/2026 15:22:38 00509662026TRLO1.1.1 XLON

201 771 16/01/2026 15:22:38 00509662028TRLO1.1.1 XLON

234 771 16/01/2026 15:22:38 00509662027TRLO1.1.1 XLON

150 771 16/01/2026 15:22:38 00509662029TRLO1.1.1 XLON

171 771 16/01/2026 15:22:38 00509662030TRLO1.1.1 XLON

30 771 16/01/2026 15:22:40 00509662048TRLO1.1.1 AQXE

126 771.5 16/01/2026 15:24:32 00509662876TRLO1.1.1 XLON

110 771.5 16/01/2026 15:24:42 00509662939TRLO1.1.1 BATE

65 771.5 16/01/2026 15:25:16 00509663407TRLO1.1.1 CHIX

24 771.5 16/01/2026 15:25:16 00509663410TRLO1.1.1 TRQX

25 771 16/01/2026 15:26:31 00509664461TRLO1.1.1 AQXE

208 771 16/01/2026 15:26:31 00509664462TRLO1.1.1 XLON

64 771 16/01/2026 15:26:31 00509664463TRLO1.1.1 XLON

116 771.5 16/01/2026 15:28:21 00509665869TRLO1.1.1 BATE

17 771 16/01/2026 15:28:59 00509666142TRLO1.1.1 XLON

138 771 16/01/2026 15:28:59 00509666144TRLO1.1.1 XLON

203 771 16/01/2026 15:28:59 00509666143TRLO1.1.1 XLON

84 771.5 16/01/2026 15:29:11 00509666262TRLO1.1.1 CHIX

126 771 16/01/2026 15:31:15 00509667313TRLO1.1.1 XLON

144 771 16/01/2026 15:31:15 00509667314TRLO1.1.1 XLON

26 770.5 16/01/2026 15:31:55 00509667590TRLO1.1.1 AQXE

82 770 16/01/2026 15:33:13 00509668579TRLO1.1.1 CHIX

28 770.5 16/01/2026 15:33:15 00509668607TRLO1.1.1 TRQX

210 770 16/01/2026 15:33:25 00509668638TRLO1.1.1 XLON

10 770.5 16/01/2026 15:34:10 00509668959TRLO1.1.1 BATE

12 770.5 16/01/2026 15:34:10 00509668960TRLO1.1.1 BATE

88 770.5 16/01/2026 15:34:10 00509668961TRLO1.1.1 BATE

132 770 16/01/2026 15:35:44 00509669777TRLO1.1.1 XLON

144 769.5 16/01/2026 15:36:15 00509670029TRLO1.1.1 XLON

5 770.5 16/01/2026 15:37:11 00509670417TRLO1.1.1 TRQX

8 770.5 16/01/2026 15:37:11 00509670418TRLO1.1.1 TRQX

18 770.5 16/01/2026 15:37:11 00509670419TRLO1.1.1 TRQX

132 769.5 16/01/2026 15:37:28 00509670552TRLO1.1.1 BATE

258 770 16/01/2026 15:39:02 00509671271TRLO1.1.1 XLON

62 770 16/01/2026 15:40:29 00509672408TRLO1.1.1 CHIX

129 770 16/01/2026 15:41:11 00509672829TRLO1.1.1 XLON

4 770 16/01/2026 15:41:50 00509673146TRLO1.1.1 BATE

104 770 16/01/2026 15:41:50 00509673147TRLO1.1.1 BATE

134 770 16/01/2026 15:42:46 00509673715TRLO1.1.1 XLON

32 769.5 16/01/2026 15:43:46 00509674187TRLO1.1.1 XLON

145 769.5 16/01/2026 15:43:46 00509674188TRLO1.1.1 XLON

3 769.5 16/01/2026 15:46:05 00509675372TRLO1.1.1 XLON

117 770.5 16/01/2026 15:48:57 00509677193TRLO1.1.1 XLON

96 771.5 16/01/2026 15:49:52 00509677813TRLO1.1.1 BATE

74 771 16/01/2026 15:50:09 00509678116TRLO1.1.1 CHIX

224 771 16/01/2026 15:50:09 00509678118TRLO1.1.1 XLON

250 771 16/01/2026 15:50:09 00509678117TRLO1.1.1 XLON

9 770.5 16/01/2026 15:50:54 00509678522TRLO1.1.1 AQXE

92 771.5 16/01/2026 15:52:05 00509679296TRLO1.1.1 BATE

96 771.5 16/01/2026 15:54:31 00509680673TRLO1.1.1 BATE

59 771 16/01/2026 15:55:31 00509681459TRLO1.1.1 AQXE

25 771 16/01/2026 15:55:31 00509681460TRLO1.1.1 AQXE

74 771 16/01/2026 15:55:31 00509681461TRLO1.1.1 CHIX

123 771 16/01/2026 15:55:31 00509681462TRLO1.1.1 XLON

154 771 16/01/2026 15:55:31 00509681464TRLO1.1.1 XLON

176 771 16/01/2026 15:55:31 00509681463TRLO1.1.1 XLON

47 772 16/01/2026 15:57:39 00509682924TRLO1.1.1 TRQX

9 772 16/01/2026 15:57:39 00509682928TRLO1.1.1 TRQX

21 772 16/01/2026 15:57:39 00509682925TRLO1.1.1 TRQX

121 772 16/01/2026 15:57:39 00509682927TRLO1.1.1 XLON

138 772 16/01/2026 15:57:39 00509682926TRLO1.1.1 XLON

68 772 16/01/2026 15:57:47 00509683059TRLO1.1.1 CHIX

79 772 16/01/2026 16:01:05 00509685261TRLO1.1.1 XLON

107 772 16/01/2026 16:01:12 00509685345TRLO1.1.1 XLON

113 772 16/01/2026 16:01:12 00509685344TRLO1.1.1 XLON

113 772 16/01/2026 16:01:12 00509685346TRLO1.1.1 XLON

13 772 16/01/2026 16:02:20 00509686128TRLO1.1.1 CHIX

63 772 16/01/2026 16:02:25 00509686186TRLO1.1.1 CHIX

32 772 16/01/2026 16:02:25 00509686187TRLO1.1.1 TRQX

191 772 16/01/2026 16:02:25 00509686188TRLO1.1.1 XLON

21 771.5 16/01/2026 16:02:28 00509686225TRLO1.1.1 AQXE

60 771.5 16/01/2026 16:02:45 00509686426TRLO1.1.1 BATE

67 771.5 16/01/2026 16:02:45 00509686425TRLO1.1.1 BATE

4 771.5 16/01/2026 16:02:45 00509686427TRLO1.1.1 AQXE

21 771.5 16/01/2026 16:02:45 00509686428TRLO1.1.1 AQXE

97 771.5 16/01/2026 16:04:30 00509687595TRLO1.1.1 BATE

117 772 16/01/2026 16:04:32 00509687867TRLO1.1.1 XLON

44 772 16/01/2026 16:04:32 00509687869TRLO1.1.1 XLON

153 772 16/01/2026 16:04:32 00509687868TRLO1.1.1 XLON

76 772 16/01/2026 16:04:32 00509687870TRLO1.1.1 XLON

28 772 16/01/2026 16:04:54 00509688129TRLO1.1.1 TRQX

68 772 16/01/2026 16:05:09 00509688276TRLO1.1.1 CHIX

171 772 16/01/2026 16:06:51 00509689277TRLO1.1.1 XLON

421 772.5 16/01/2026 16:10:34 00509692166TRLO1.1.1 XLON

1 773 16/01/2026 16:10:39 00509692258TRLO1.1.1 CHIX

12 773 16/01/2026 16:10:39 00509692257TRLO1.1.1 CHIX

75 773 16/01/2026 16:10:39 00509692259TRLO1.1.1 CHIX

239 773 16/01/2026 16:11:34 00509693030TRLO1.1.1 BATE

117 773 16/01/2026 16:11:34 00509693031TRLO1.1.1 BATE

127 773 16/01/2026 16:11:34 00509693033TRLO1.1.1 XLON

324 773 16/01/2026 16:11:34 00509693032TRLO1.1.1 XLON

163 773 16/01/2026 16:11:34 00509693034TRLO1.1.1 XLON

34 773 16/01/2026 16:11:35 00509693068TRLO1.1.1 TRQX

25 772.5 16/01/2026 16:11:38 00509693140TRLO1.1.1 AQXE

29 772.5 16/01/2026 16:11:38 00509693141TRLO1.1.1 AQXE

115 772 16/01/2026 16:13:22 00509694882TRLO1.1.1 BATE

26 772 16/01/2026 16:13:22 00509694883TRLO1.1.1 TRQX

111 772 16/01/2026 16:13:22 00509694885TRLO1.1.1 XLON

192 772 16/01/2026 16:13:22 00509694884TRLO1.1.1 XLON

79 771.5 16/01/2026 16:14:36 00509695825TRLO1.1.1 CHIX

137 771 16/01/2026 16:14:36 00509695826TRLO1.1.1 XLON

397 773.5 16/01/2026 16:15:36 00509696642TRLO1.1.1 BATE

177 772.5 16/01/2026 16:15:36 00509696643TRLO1.1.1 CHIX

332 772.5 16/01/2026 16:15:36 00509696644TRLO1.1.1 XLON

82 772.5 16/01/2026 16:15:36 00509696645TRLO1.1.1 TRQX

376 772.5 16/01/2026 16:15:36 00509696646TRLO1.1.1 XLON

79 772 16/01/2026 16:15:36 00509696647TRLO1.1.1 AQXE

22 772.5 16/01/2026 16:17:00 00509697852TRLO1.1.1 AQXE

122 772.5 16/01/2026 16:17:00 00509697853TRLO1.1.1 XLON

15 771 16/01/2026 16:17:50 00509698438TRLO1.1.1 CHIX

42 771 16/01/2026 16:17:50 00509698437TRLO1.1.1 CHIX

7 771 16/01/2026 16:17:50 00509698439TRLO1.1.1 CHIX

103 771 16/01/2026 16:17:59 00509698521TRLO1.1.1 BATE

32 771 16/01/2026 16:18:06 00509698608TRLO1.1.1 TRQX

11 770.5 16/01/2026 16:19:21 00509699744TRLO1.1.1 XLON

584 770.5 16/01/2026 16:19:21 00509699745TRLO1.1.1 XLON

39 770.5 16/01/2026 16:20:26 00509700596TRLO1.1.1 CHIX

22 770.5 16/01/2026 16:20:26 00509700597TRLO1.1.1 CHIX

95 770 16/01/2026 16:20:37 00509700802TRLO1.1.1 XLON

112 770 16/01/2026 16:20:37 00509700801TRLO1.1.1 BATE

7 770 16/01/2026 16:20:43 00509700840TRLO1.1.1 AQXE

21 770 16/01/2026 16:20:43 00509700841TRLO1.1.1 AQXE

11 770 16/01/2026 16:21:16 00509701177TRLO1.1.1 TRQX

14 770 16/01/2026 16:21:16 00509701176TRLO1.1.1 TRQX

5 770 16/01/2026 16:23:18 00509702685TRLO1.1.1 TRQX

11 770 16/01/2026 16:23:18 00509702684TRLO1.1.1 TRQX

1 770 16/01/2026 16:23:18 00509702686TRLO1.1.1 TRQX

133 769.5 16/01/2026 16:25:14 00509704399TRLO1.1.1 BATE

20 769.5 16/01/2026 16:25:15 00509704408TRLO1.1.1 AQXE

83 769.5 16/01/2026 16:25:15 00509704407TRLO1.1.1 CHIX

8 769.5 16/01/2026 16:25:15 00509704409TRLO1.1.1 TRQX

119 769.5 16/01/2026 16:25:15 00509704410TRLO1.1.1 XLON

637 769.5 16/01/2026 16:25:15 00509704411TRLO1.1.1 XLON

123 769.5 16/01/2026 16:25:15 00509704412TRLO1.1.1 XLON

366 769 16/01/2026 16:27:05 00509706474TRLO1.1.1 XLON

14 769.5 16/01/2026 16:27:09 00509706515TRLO1.1.1 BATE

48 769.5 16/01/2026 16:27:09 00509706516TRLO1.1.1 BATE

10 769.5 16/01/2026 16:27:10 00509706538TRLO1.1.1 AQXE