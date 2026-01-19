Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 19

Bodycotewww.bodycote.com

19 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

16 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

40,000

Highest price paid per share (pence per share):

773.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

759.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

768.97p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,091,739 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,218,665 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,364,433 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

123

768

16/01/2026 08:02:59

00509560097TRLO1.1.1

XLON

125

762

16/01/2026 08:05:30

00509560659TRLO1.1.1

XLON

11

763

16/01/2026 08:05:41

00509560680TRLO1.1.1

AQXE

13

764

16/01/2026 08:06:02

00509560779TRLO1.1.1

TRQX

40

763

16/01/2026 08:07:55

00509561095TRLO1.1.1

CHIX

133

764

16/01/2026 08:09:26

00509561412TRLO1.1.1

XLON

11

765.5

16/01/2026 08:11:25

00509561780TRLO1.1.1

AQXE

137

763.5

16/01/2026 08:17:14

00509562596TRLO1.1.1

XLON

62

761.5

16/01/2026 08:19:30

00509562900TRLO1.1.1

XLON

29

761.5

16/01/2026 08:19:30

00509562901TRLO1.1.1

XLON

12

760.5

16/01/2026 08:20:32

00509563032TRLO1.1.1

AQXE

32

760

16/01/2026 08:25:33

00509563679TRLO1.1.1

XLON

70

760

16/01/2026 08:25:33

00509563680TRLO1.1.1

XLON

40

760.5

16/01/2026 08:25:33

00509563681TRLO1.1.1

XLON

11

760

16/01/2026 08:28:23

00509564236TRLO1.1.1

AQXE

115

763

16/01/2026 08:31:45

00509564733TRLO1.1.1

XLON

145

762.5

16/01/2026 08:36:23

00509565372TRLO1.1.1

XLON

13

762

16/01/2026 08:36:57

00509565450TRLO1.1.1

TRQX

78

762.5

16/01/2026 08:37:57

00509565635TRLO1.1.1

BATE

13

761.5

16/01/2026 08:39:00

00509565782TRLO1.1.1

AQXE

43

761.5

16/01/2026 08:39:05

00509565798TRLO1.1.1

CHIX

50

760.5

16/01/2026 08:40:34

00509566058TRLO1.1.1

XLON

38

760.5

16/01/2026 08:40:34

00509566059TRLO1.1.1

XLON

132

760.5

16/01/2026 08:43:47

00509566562TRLO1.1.1

XLON

9

760.5

16/01/2026 08:45:14

00509566779TRLO1.1.1

AQXE

64

760

16/01/2026 08:46:57

00509567044TRLO1.1.1

BATE

5

760

16/01/2026 08:47:43

00509567165TRLO1.1.1

XLON

62

760

16/01/2026 08:47:43

00509567164TRLO1.1.1

XLON

63

760

16/01/2026 08:47:43

00509567163TRLO1.1.1

XLON

132

760

16/01/2026 08:52:48

00509568057TRLO1.1.1

XLON

138

760

16/01/2026 08:57:13

00509568880TRLO1.1.1

XLON

13

760.5

16/01/2026 08:58:24

00509569126TRLO1.1.1

AQXE

35

759.5

16/01/2026 08:58:28

00509569133TRLO1.1.1

CHIX

13

760

16/01/2026 08:58:29

00509569134TRLO1.1.1

TRQX

93

759.5

16/01/2026 09:00:13

00509569615TRLO1.1.1

XLON

121

760

16/01/2026 09:04:38

00509570490TRLO1.1.1

XLON

126

760

16/01/2026 09:13:01

00509572252TRLO1.1.1

XLON

108

760

16/01/2026 09:16:53

00509573171TRLO1.1.1

XLON

16

760

16/01/2026 09:20:25

00509573783TRLO1.1.1

TRQX

84

760

16/01/2026 09:22:29

00509574214TRLO1.1.1

XLON

75

760

16/01/2026 09:22:29

00509574215TRLO1.1.1

XLON

12

762.5

16/01/2026 09:37:14

00509577249TRLO1.1.1

AQXE

396

762.5

16/01/2026 09:37:59

00509577305TRLO1.1.1

XLON

36

763

16/01/2026 09:38:06

00509577321TRLO1.1.1

CHIX

44

763

16/01/2026 09:39:56

00509577517TRLO1.1.1

CHIX

91

763

16/01/2026 09:39:59

00509577520TRLO1.1.1

BATE

89

763

16/01/2026 09:42:05

00509578097TRLO1.1.1

BATE

2

763

16/01/2026 09:42:35

00509578158TRLO1.1.1

BATE

12

763

16/01/2026 09:42:35

00509578159TRLO1.1.1

AQXE

3

763

16/01/2026 09:42:35

00509578161TRLO1.1.1

BATE

12

763

16/01/2026 09:42:35

00509578160TRLO1.1.1

AQXE

28

763

16/01/2026 09:42:35

00509578162TRLO1.1.1

CHIX

12

763

16/01/2026 09:42:35

00509578163TRLO1.1.1

TRQX

14

763

16/01/2026 09:42:35

00509578164TRLO1.1.1

TRQX

82

763

16/01/2026 09:48:58

00509579058TRLO1.1.1

BATE

9

763

16/01/2026 09:48:58

00509579059TRLO1.1.1

BATE

13

762

16/01/2026 09:49:49

00509579190TRLO1.1.1

XLON

118

762

16/01/2026 09:49:49

00509579189TRLO1.1.1

XLON

64

766.5

16/01/2026 10:12:47

00509582534TRLO1.1.1

BATE

64

766.5

16/01/2026 10:12:47

00509582535TRLO1.1.1

BATE

16

766.5

16/01/2026 10:12:47

00509582538TRLO1.1.1

TRQX

40

766.5

16/01/2026 10:12:47

00509582537TRLO1.1.1

CHIX

52

766.5

16/01/2026 10:12:47

00509582536TRLO1.1.1

CHIX

22

766.5

16/01/2026 10:12:47

00509582539TRLO1.1.1

TRQX

58

766.5

16/01/2026 10:12:47

00509582540TRLO1.1.1

XLON

254

766.5

16/01/2026 10:12:47

00509582541TRLO1.1.1

XLON

336

766.5

16/01/2026 10:12:47

00509582542TRLO1.1.1

XLON

20

767

16/01/2026 10:15:20

00509582874TRLO1.1.1

AQXE

12

767

16/01/2026 10:15:20

00509582875TRLO1.1.1

AQXE

126

767

16/01/2026 10:15:20

00509582876TRLO1.1.1

XLON

10

766

16/01/2026 10:18:22

00509583421TRLO1.1.1

AQXE

121

766

16/01/2026 10:18:29

00509583437TRLO1.1.1

XLON

121

767

16/01/2026 10:30:43

00509586112TRLO1.1.1

XLON

112

768.5

16/01/2026 10:40:15

00509587567TRLO1.1.1

XLON

112

769.5

16/01/2026 10:42:13

00509587862TRLO1.1.1

XLON

14

769.5

16/01/2026 10:44:28

00509588200TRLO1.1.1

AQXE

154

769.5

16/01/2026 10:45:30

00509588366TRLO1.1.1

XLON

90

769.5

16/01/2026 10:47:57

00509588814TRLO1.1.1

XLON

122

769.5

16/01/2026 10:50:38

00509589687TRLO1.1.1

XLON

14

769.5

16/01/2026 10:53:01

00509590292TRLO1.1.1

AQXE

42

769.5

16/01/2026 10:54:10

00509590482TRLO1.1.1

CHIX

42

769.5

16/01/2026 10:54:10

00509590483TRLO1.1.1

CHIX

130

769.5

16/01/2026 10:54:10

00509590484TRLO1.1.1

XLON

16

769.5

16/01/2026 10:56:42

00509590963TRLO1.1.1

TRQX

16

769.5

16/01/2026 10:56:42

00509590964TRLO1.1.1

TRQX

53

769.5

16/01/2026 10:58:22

00509591243TRLO1.1.1

XLON

123

769.5

16/01/2026 10:58:22

00509591242TRLO1.1.1

XLON

44

769.5

16/01/2026 11:01:12

00509591879TRLO1.1.1

CHIX

17

769.5

16/01/2026 11:01:17

00509591896TRLO1.1.1

TRQX

144

769.5

16/01/2026 11:01:17

00509591895TRLO1.1.1

XLON

16

769.5

16/01/2026 11:03:06

00509592206TRLO1.1.1

AQXE

110

769.5

16/01/2026 11:04:52

00509592470TRLO1.1.1

XLON

95

769

16/01/2026 11:04:53

00509592472TRLO1.1.1

BATE

86

769

16/01/2026 11:04:53

00509592474TRLO1.1.1

BATE

92

769

16/01/2026 11:04:53

00509592473TRLO1.1.1

BATE

15

769.5

16/01/2026 11:08:03

00509592868TRLO1.1.1

TRQX

170

770

16/01/2026 11:09:09

00509592939TRLO1.1.1

XLON

99

770

16/01/2026 11:11:56

00509593265TRLO1.1.1

XLON

15

770

16/01/2026 11:12:50

00509593378TRLO1.1.1

AQXE

45

770

16/01/2026 11:14:11

00509593488TRLO1.1.1

CHIX

1

770

16/01/2026 11:16:07

00509593672TRLO1.1.1

AQXE

234

771

16/01/2026 11:19:41

00509594148TRLO1.1.1

XLON

69

771

16/01/2026 11:19:41

00509594149TRLO1.1.1

XLON

15

771.5

16/01/2026 11:21:47

00509594567TRLO1.1.1

AQXE

3

771.5

16/01/2026 11:21:54

00509594599TRLO1.1.1

CHIX

182

771.5

16/01/2026 11:22:55

00509594704TRLO1.1.1

XLON

48

771.5

16/01/2026 11:25:09

00509595024TRLO1.1.1

CHIX

136

771.5

16/01/2026 11:26:23

00509595183TRLO1.1.1

XLON

40

771.5

16/01/2026 11:28:57

00509595477TRLO1.1.1

CHIX

88

771.5

16/01/2026 11:28:57

00509595478TRLO1.1.1

XLON

15

771.5

16/01/2026 11:31:37

00509595826TRLO1.1.1

AQXE

95

771.5

16/01/2026 11:32:02

00509595904TRLO1.1.1

XLON

16

771

16/01/2026 11:32:08

00509595939TRLO1.1.1

TRQX

17

771

16/01/2026 11:32:08

00509595940TRLO1.1.1

TRQX

15

771

16/01/2026 11:36:02

00509596334TRLO1.1.1

TRQX

66

770.5

16/01/2026 11:36:11

00509596342TRLO1.1.1

BATE

83

770.5

16/01/2026 11:36:11

00509596341TRLO1.1.1

BATE

23

770.5

16/01/2026 11:36:42

00509596377TRLO1.1.1

BATE

67

770.5

16/01/2026 11:36:42

00509596378TRLO1.1.1

BATE

94

771.5

16/01/2026 11:38:44

00509596675TRLO1.1.1

BATE

31

772

16/01/2026 11:38:52

00509596678TRLO1.1.1

XLON

48

772

16/01/2026 11:38:52

00509596679TRLO1.1.1

XLON

56

772

16/01/2026 11:38:52

00509596680TRLO1.1.1

XLON

15

771.5

16/01/2026 11:43:54

00509597394TRLO1.1.1

AQXE

18

772

16/01/2026 11:45:56

00509597902TRLO1.1.1

XLON

48

772

16/01/2026 11:45:56

00509597901TRLO1.1.1

XLON

42

772

16/01/2026 11:45:56

00509597903TRLO1.1.1

XLON

130

771.5

16/01/2026 11:50:41

00509598370TRLO1.1.1

XLON

46

771.5

16/01/2026 11:52:00

00509598497TRLO1.1.1

CHIX

92

771

16/01/2026 11:55:21

00509598922TRLO1.1.1

XLON

87

771

16/01/2026 11:56:26

00509599037TRLO1.1.1

BATE

16

771.5

16/01/2026 11:57:20

00509599121TRLO1.1.1

TRQX

15

771.5

16/01/2026 12:00:01

00509599521TRLO1.1.1

AQXE

47

771

16/01/2026 12:03:35

00509600061TRLO1.1.1

CHIX

282

770.5

16/01/2026 12:07:04

00509600388TRLO1.1.1

XLON

16

771.5

16/01/2026 12:07:53

00509600525TRLO1.1.1

TRQX

16

771.5

16/01/2026 12:10:11

00509600771TRLO1.1.1

AQXE

46

771.5

16/01/2026 12:11:16

00509600982TRLO1.1.1

CHIX

250

771.5

16/01/2026 12:11:24

00509600998TRLO1.1.1

XLON

94

771

16/01/2026 12:11:39

00509601050TRLO1.1.1

BATE

35

771

16/01/2026 12:14:49

00509601386TRLO1.1.1

XLON

145

771

16/01/2026 12:14:49

00509601387TRLO1.1.1

XLON

50

770.5

16/01/2026 12:29:16

00509603390TRLO1.1.1

XLON

7

770.5

16/01/2026 12:29:16

00509603392TRLO1.1.1

XLON

62

770.5

16/01/2026 12:29:16

00509603391TRLO1.1.1

XLON

1

770.5

16/01/2026 12:33:03

00509603867TRLO1.1.1

XLON

109

772

16/01/2026 13:02:44

00509608793TRLO1.1.1

XLON

8

772

16/01/2026 13:02:44

00509608794TRLO1.1.1

XLON

49

772

16/01/2026 13:04:43

00509609033TRLO1.1.1

XLON

81

772

16/01/2026 13:04:43

00509609034TRLO1.1.1

XLON

4

772

16/01/2026 13:04:43

00509609035TRLO1.1.1

XLON

33

772

16/01/2026 13:04:43

00509609036TRLO1.1.1

XLON

119

769

16/01/2026 13:07:08

00509609424TRLO1.1.1

BATE

10

769.5

16/01/2026 13:07:31

00509609481TRLO1.1.1

XLON

132

769.5

16/01/2026 13:07:31

00509609480TRLO1.1.1

XLON

17

769.5

16/01/2026 13:07:41

00509609508TRLO1.1.1

CHIX

43

769.5

16/01/2026 13:07:41

00509609509TRLO1.1.1

CHIX

122

769.5

16/01/2026 13:10:51

00509609959TRLO1.1.1

XLON

75

769.5

16/01/2026 13:12:42

00509610233TRLO1.1.1

XLON

45

769.5

16/01/2026 13:12:42

00509610234TRLO1.1.1

XLON

52

770

16/01/2026 13:15:31

00509610611TRLO1.1.1

XLON

111

770

16/01/2026 13:15:31

00509610610TRLO1.1.1

XLON

62

769.5

16/01/2026 13:17:16

00509610830TRLO1.1.1

CHIX

36

770

16/01/2026 13:17:47

00509610946TRLO1.1.1

XLON

83

770

16/01/2026 13:17:47

00509610947TRLO1.1.1

XLON

140

769

16/01/2026 13:18:00

00509610968TRLO1.1.1

BATE

60

770

16/01/2026 13:21:33

00509611626TRLO1.1.1

XLON

66

770

16/01/2026 13:21:33

00509611625TRLO1.1.1

XLON

148

770

16/01/2026 13:24:13

00509612055TRLO1.1.1

XLON

24

770

16/01/2026 13:26:55

00509612542TRLO1.1.1

XLON

74

770

16/01/2026 13:26:55

00509612543TRLO1.1.1

XLON

11

770

16/01/2026 13:29:01

00509612848TRLO1.1.1

XLON

9

770

16/01/2026 13:29:01

00509612850TRLO1.1.1

XLON

68

770

16/01/2026 13:29:01

00509612849TRLO1.1.1

XLON

31

770.5

16/01/2026 13:31:01

00509613176TRLO1.1.1

TRQX

74

771.5

16/01/2026 13:38:00

00509614330TRLO1.1.1

CHIX

7

771.5

16/01/2026 13:40:08

00509614874TRLO1.1.1

CHIX

51

771.5

16/01/2026 13:40:08

00509614875TRLO1.1.1

CHIX

26

771.5

16/01/2026 13:40:14

00509614935TRLO1.1.1

XLON

41

771.5

16/01/2026 13:40:14

00509614934TRLO1.1.1

XLON

21

770.5

16/01/2026 13:40:14

00509614938TRLO1.1.1

TRQX

67

771.5

16/01/2026 13:40:14

00509614936TRLO1.1.1

XLON

134

771.5

16/01/2026 13:40:14

00509614937TRLO1.1.1

XLON

113

770

16/01/2026 13:40:14

00509614939TRLO1.1.1

BATE

344

770.5

16/01/2026 13:40:14

00509614940TRLO1.1.1

XLON

24

770

16/01/2026 13:40:16

00509614949TRLO1.1.1

AQXE

25

770

16/01/2026 13:42:19

00509615659TRLO1.1.1

AQXE

123

770

16/01/2026 13:42:25

00509615739TRLO1.1.1

BATE

197

770

16/01/2026 13:44:27

00509616269TRLO1.1.1

XLON

183

770

16/01/2026 13:49:06

00509616949TRLO1.1.1

XLON

108

770

16/01/2026 13:51:16

00509617345TRLO1.1.1

XLON

144

770

16/01/2026 13:56:00

00509618096TRLO1.1.1

XLON

140

770

16/01/2026 14:00:15

00509618827TRLO1.1.1

XLON

5

770

16/01/2026 14:02:04

00509619125TRLO1.1.1

XLON

59

770

16/01/2026 14:02:04

00509619126TRLO1.1.1

XLON

84

770

16/01/2026 14:02:04

00509619127TRLO1.1.1

XLON

144

769

16/01/2026 14:03:36

00509619465TRLO1.1.1

BATE

29

769

16/01/2026 14:04:23

00509619564TRLO1.1.1

TRQX

6

769

16/01/2026 14:04:53

00509619618TRLO1.1.1

XLON

157

769

16/01/2026 14:04:53

00509619619TRLO1.1.1

XLON

4

768.5

16/01/2026 14:05:59

00509619770TRLO1.1.1

AQXE

8

769.5

16/01/2026 14:06:14

00509619823TRLO1.1.1

CHIX

66

769.5

16/01/2026 14:06:14

00509619822TRLO1.1.1

CHIX

18

770

16/01/2026 14:06:14

00509619824TRLO1.1.1

CHIX

24

769

16/01/2026 14:07:10

00509619968TRLO1.1.1

AQXE

137

769

16/01/2026 14:07:13

00509619976TRLO1.1.1

XLON

120

769.5

16/01/2026 14:09:52

00509620357TRLO1.1.1

XLON

164

770

16/01/2026 14:14:24

00509621100TRLO1.1.1

XLON

136

770

16/01/2026 14:15:00

00509621258TRLO1.1.1

BATE

27

770

16/01/2026 14:15:00

00509621260TRLO1.1.1

TRQX

174

770

16/01/2026 14:15:00

00509621259TRLO1.1.1

XLON

92

770

16/01/2026 14:19:51

00509622471TRLO1.1.1

CHIX

345

770

16/01/2026 14:20:26

00509622775TRLO1.1.1

XLON

24

768.5

16/01/2026 14:20:26

00509622779TRLO1.1.1

AQXE

27

768.5

16/01/2026 14:24:05

00509623517TRLO1.1.1

AQXE

22

769.5

16/01/2026 14:24:13

00509623541TRLO1.1.1

XLON

220

769.5

16/01/2026 14:24:17

00509623554TRLO1.1.1

XLON

233

769.5

16/01/2026 14:26:12

00509624322TRLO1.1.1

XLON

33

770

16/01/2026 14:27:17

00509624543TRLO1.1.1

TRQX

83

770

16/01/2026 14:27:46

00509624612TRLO1.1.1

CHIX

150

770

16/01/2026 14:28:24

00509624743TRLO1.1.1

XLON

126

770

16/01/2026 14:30:15

00509625696TRLO1.1.1

XLON

116

769

16/01/2026 14:30:42

00509626026TRLO1.1.1

BATE

132

769

16/01/2026 14:30:42

00509626027TRLO1.1.1

BATE

23

769

16/01/2026 14:30:56

00509626326TRLO1.1.1

TRQX

25

769.5

16/01/2026 14:31:08

00509626481TRLO1.1.1

AQXE

129

769.5

16/01/2026 14:32:38

00509627531TRLO1.1.1

XLON

122

769.5

16/01/2026 14:34:43

00509628957TRLO1.1.1

XLON

107

769

16/01/2026 14:34:44

00509628976TRLO1.1.1

BATE

26

769.5

16/01/2026 14:35:36

00509629547TRLO1.1.1

AQXE

73

769

16/01/2026 14:36:00

00509629741TRLO1.1.1

CHIX

122

769

16/01/2026 14:36:37

00509630261TRLO1.1.1

XLON

51

768.5

16/01/2026 14:37:09

00509630764TRLO1.1.1

XLON

58

768.5

16/01/2026 14:37:09

00509630765TRLO1.1.1

XLON

156

768.5

16/01/2026 14:37:09

00509630766TRLO1.1.1

XLON

122

768.5

16/01/2026 14:37:09

00509630768TRLO1.1.1

XLON

126

768.5

16/01/2026 14:37:09

00509630767TRLO1.1.1

XLON

139

769

16/01/2026 14:37:19

00509631001TRLO1.1.1

BATE

28

768.5

16/01/2026 14:37:19

00509631002TRLO1.1.1

TRQX

74

768.5

16/01/2026 14:38:30

00509631629TRLO1.1.1

CHIX

203

771

16/01/2026 14:41:12

00509633374TRLO1.1.1

XLON

270

771

16/01/2026 14:41:12

00509633375TRLO1.1.1

XLON

135

771

16/01/2026 14:41:12

00509633376TRLO1.1.1

XLON

60

772

16/01/2026 14:44:42

00509635787TRLO1.1.1

CHIX

164

772

16/01/2026 14:44:42

00509635786TRLO1.1.1

BATE

28

772

16/01/2026 14:44:42

00509635789TRLO1.1.1

TRQX

28

772

16/01/2026 14:44:42

00509635790TRLO1.1.1

TRQX

134

772

16/01/2026 14:44:42

00509635788TRLO1.1.1

BATE

164

772

16/01/2026 14:44:42

00509635791TRLO1.1.1

XLON

193

772

16/01/2026 14:44:42

00509635792TRLO1.1.1

XLON

130

772.5

16/01/2026 14:46:48

00509637262TRLO1.1.1

XLON

6

772.5

16/01/2026 14:48:41

00509638540TRLO1.1.1

CHIX

28

772.5

16/01/2026 14:48:41

00509638542TRLO1.1.1

TRQX

74

772.5

16/01/2026 14:48:41

00509638541TRLO1.1.1

CHIX

103

772.5

16/01/2026 14:48:41

00509638543TRLO1.1.1

XLON

115

772.5

16/01/2026 14:48:41

00509638545TRLO1.1.1

XLON

230

772.5

16/01/2026 14:48:41

00509638544TRLO1.1.1

XLON

132

772.5

16/01/2026 14:50:52

00509639928TRLO1.1.1

XLON

154

772.5

16/01/2026 14:50:52

00509639929TRLO1.1.1

XLON

123

772.5

16/01/2026 14:50:57

00509639967TRLO1.1.1

BATE

70

772.5

16/01/2026 14:51:51

00509640396TRLO1.1.1

CHIX

26

772.5

16/01/2026 14:52:25

00509640694TRLO1.1.1

AQXE

52

772.5

16/01/2026 14:52:25

00509640693TRLO1.1.1

AQXE

28

772.5

16/01/2026 14:52:25

00509640695TRLO1.1.1

TRQX

243

772.5

16/01/2026 14:52:25

00509640696TRLO1.1.1

XLON

103

772.5

16/01/2026 14:53:14

00509641135TRLO1.1.1

BATE

26

772.5

16/01/2026 14:55:25

00509642949TRLO1.1.1

AQXE

69

772

16/01/2026 14:55:25

00509642950TRLO1.1.1

CHIX

174

772

16/01/2026 14:55:25

00509642951TRLO1.1.1

XLON

190

772

16/01/2026 14:55:25

00509642952TRLO1.1.1

XLON

133

771.5

16/01/2026 14:56:22

00509643714TRLO1.1.1

BATE

26

772.5

16/01/2026 14:58:08

00509645065TRLO1.1.1

AQXE

142

771.5

16/01/2026 15:01:13

00509648226TRLO1.1.1

BATE

30

772

16/01/2026 15:01:13

00509648227TRLO1.1.1

TRQX

73

772

16/01/2026 15:01:15

00509648261TRLO1.1.1

CHIX

112

771

16/01/2026 15:02:30

00509649294TRLO1.1.1

XLON

126

771

16/01/2026 15:02:30

00509649296TRLO1.1.1

XLON

141

771

16/01/2026 15:02:30

00509649297TRLO1.1.1

XLON

188

771

16/01/2026 15:02:30

00509649295TRLO1.1.1

XLON

141

771

16/01/2026 15:02:30

00509649298TRLO1.1.1

XLON

33

772.5

16/01/2026 15:03:38

00509650303TRLO1.1.1

TRQX

7

772

16/01/2026 15:04:37

00509651028TRLO1.1.1

CHIX

67

772

16/01/2026 15:04:37

00509651029TRLO1.1.1

CHIX

123

772

16/01/2026 15:04:37

00509651030TRLO1.1.1

BATE

124

772

16/01/2026 15:04:37

00509651031TRLO1.1.1

XLON

140

772

16/01/2026 15:04:37

00509651032TRLO1.1.1

XLON

140

772

16/01/2026 15:04:37

00509651033TRLO1.1.1

XLON

17

772

16/01/2026 15:04:43

00509651082TRLO1.1.1

AQXE

196

771.5

16/01/2026 15:06:32

00509651995TRLO1.1.1

XLON

124

771.5

16/01/2026 15:06:38

00509652055TRLO1.1.1

BATE

83

771

16/01/2026 15:06:47

00509652127TRLO1.1.1

XLON

26

771.5

16/01/2026 15:06:51

00509652162TRLO1.1.1

TRQX

23

771.5

16/01/2026 15:07:12

00509652383TRLO1.1.1

AQXE

120

771.5

16/01/2026 15:09:36

00509654503TRLO1.1.1

XLON

141

771.5

16/01/2026 15:09:36

00509654502TRLO1.1.1

XLON

238

771.5

16/01/2026 15:09:36

00509654501TRLO1.1.1

XLON

25

771.5

16/01/2026 15:09:43

00509654558TRLO1.1.1

AQXE

73

771.5

16/01/2026 15:09:54

00509654679TRLO1.1.1

CHIX

11

771.5

16/01/2026 15:11:01

00509655412TRLO1.1.1

BATE

63

771.5

16/01/2026 15:11:01

00509655413TRLO1.1.1

BATE

26

771.5

16/01/2026 15:11:02

00509655420TRLO1.1.1

BATE

9

771

16/01/2026 15:11:24

00509655632TRLO1.1.1

TRQX

6

771

16/01/2026 15:11:37

00509655783TRLO1.1.1

TRQX

68

771.5

16/01/2026 15:11:45

00509655881TRLO1.1.1

XLON

71

771.5

16/01/2026 15:11:45

00509655882TRLO1.1.1

XLON

71

771

16/01/2026 15:12:25

00509656458TRLO1.1.1

CHIX

203

771

16/01/2026 15:12:38

00509656597TRLO1.1.1

XLON

2

771

16/01/2026 15:13:57

00509657332TRLO1.1.1

BATE

118

771

16/01/2026 15:14:22

00509657550TRLO1.1.1

BATE

121

771

16/01/2026 15:14:22

00509657551TRLO1.1.1

XLON

28

771

16/01/2026 15:14:36

00509657654TRLO1.1.1

TRQX

138

771

16/01/2026 15:16:02

00509658395TRLO1.1.1

XLON

146

771

16/01/2026 15:16:02

00509658396TRLO1.1.1

XLON

26

771

16/01/2026 15:16:02

00509658397TRLO1.1.1

AQXE

22

771

16/01/2026 15:17:23

00509659154TRLO1.1.1

TRQX

47

771.5

16/01/2026 15:17:58

00509659632TRLO1.1.1

BATE

90

771.5

16/01/2026 15:17:58

00509659631TRLO1.1.1

BATE

127

771.5

16/01/2026 15:20:51

00509660864TRLO1.1.1

BATE

34

771

16/01/2026 15:22:38

00509662025TRLO1.1.1

TRQX

91

771

16/01/2026 15:22:38

00509662024TRLO1.1.1

CHIX

179

771

16/01/2026 15:22:38

00509662026TRLO1.1.1

XLON

201

771

16/01/2026 15:22:38

00509662028TRLO1.1.1

XLON

234

771

16/01/2026 15:22:38

00509662027TRLO1.1.1

XLON

150

771

16/01/2026 15:22:38

00509662029TRLO1.1.1

XLON

171

771

16/01/2026 15:22:38

00509662030TRLO1.1.1

XLON

30

771

16/01/2026 15:22:40

00509662048TRLO1.1.1

AQXE

126

771.5

16/01/2026 15:24:32

00509662876TRLO1.1.1

XLON

110

771.5

16/01/2026 15:24:42

00509662939TRLO1.1.1

BATE

65

771.5

16/01/2026 15:25:16

00509663407TRLO1.1.1

CHIX

24

771.5

16/01/2026 15:25:16

00509663410TRLO1.1.1

TRQX

25

771

16/01/2026 15:26:31

00509664461TRLO1.1.1

AQXE

208

771

16/01/2026 15:26:31

00509664462TRLO1.1.1

XLON

64

771

16/01/2026 15:26:31

00509664463TRLO1.1.1

XLON

116

771.5

16/01/2026 15:28:21

00509665869TRLO1.1.1

BATE

17

771

16/01/2026 15:28:59

00509666142TRLO1.1.1

XLON

138

771

16/01/2026 15:28:59

00509666144TRLO1.1.1

XLON

203

771

16/01/2026 15:28:59

00509666143TRLO1.1.1

XLON

84

771.5

16/01/2026 15:29:11

00509666262TRLO1.1.1

CHIX

126

771

16/01/2026 15:31:15

00509667313TRLO1.1.1

XLON

144

771

16/01/2026 15:31:15

00509667314TRLO1.1.1

XLON

26

770.5

16/01/2026 15:31:55

00509667590TRLO1.1.1

AQXE

82

770

16/01/2026 15:33:13

00509668579TRLO1.1.1

CHIX

28

770.5

16/01/2026 15:33:15

00509668607TRLO1.1.1

TRQX

210

770

16/01/2026 15:33:25

00509668638TRLO1.1.1

XLON

10

770.5

16/01/2026 15:34:10

00509668959TRLO1.1.1

BATE

12

770.5

16/01/2026 15:34:10

00509668960TRLO1.1.1

BATE

88

770.5

16/01/2026 15:34:10

00509668961TRLO1.1.1

BATE

132

770

16/01/2026 15:35:44

00509669777TRLO1.1.1

XLON

144

769.5

16/01/2026 15:36:15

00509670029TRLO1.1.1

XLON

5

770.5

16/01/2026 15:37:11

00509670417TRLO1.1.1

TRQX

8

770.5

16/01/2026 15:37:11

00509670418TRLO1.1.1

TRQX

18

770.5

16/01/2026 15:37:11

00509670419TRLO1.1.1

TRQX

132

769.5

16/01/2026 15:37:28

00509670552TRLO1.1.1

BATE

258

770

16/01/2026 15:39:02

00509671271TRLO1.1.1

XLON

62

770

16/01/2026 15:40:29

00509672408TRLO1.1.1

CHIX

129

770

16/01/2026 15:41:11

00509672829TRLO1.1.1

XLON

4

770

16/01/2026 15:41:50

00509673146TRLO1.1.1

BATE

104

770

16/01/2026 15:41:50

00509673147TRLO1.1.1

BATE

134

770

16/01/2026 15:42:46

00509673715TRLO1.1.1

XLON

32

769.5

16/01/2026 15:43:46

00509674187TRLO1.1.1

XLON

145

769.5

16/01/2026 15:43:46

00509674188TRLO1.1.1

XLON

3

769.5

16/01/2026 15:46:05

00509675372TRLO1.1.1

XLON

117

770.5

16/01/2026 15:48:57

00509677193TRLO1.1.1

XLON

96

771.5

16/01/2026 15:49:52

00509677813TRLO1.1.1

BATE

74

771

16/01/2026 15:50:09

00509678116TRLO1.1.1

CHIX

224

771

16/01/2026 15:50:09

00509678118TRLO1.1.1

XLON

250

771

16/01/2026 15:50:09

00509678117TRLO1.1.1

XLON

9

770.5

16/01/2026 15:50:54

00509678522TRLO1.1.1

AQXE

92

771.5

16/01/2026 15:52:05

00509679296TRLO1.1.1

BATE

96

771.5

16/01/2026 15:54:31

00509680673TRLO1.1.1

BATE

59

771

16/01/2026 15:55:31

00509681459TRLO1.1.1

AQXE

25

771

16/01/2026 15:55:31

00509681460TRLO1.1.1

AQXE

74

771

16/01/2026 15:55:31

00509681461TRLO1.1.1

CHIX

123

771

16/01/2026 15:55:31

00509681462TRLO1.1.1

XLON

154

771

16/01/2026 15:55:31

00509681464TRLO1.1.1

XLON

176

771

16/01/2026 15:55:31

00509681463TRLO1.1.1

XLON

47

772

16/01/2026 15:57:39

00509682924TRLO1.1.1

TRQX

9

772

16/01/2026 15:57:39

00509682928TRLO1.1.1

TRQX

21

772

16/01/2026 15:57:39

00509682925TRLO1.1.1

TRQX

121

772

16/01/2026 15:57:39

00509682927TRLO1.1.1

XLON

138

772

16/01/2026 15:57:39

00509682926TRLO1.1.1

XLON

68

772

16/01/2026 15:57:47

00509683059TRLO1.1.1

CHIX

79

772

16/01/2026 16:01:05

00509685261TRLO1.1.1

XLON

107

772

16/01/2026 16:01:12

00509685345TRLO1.1.1

XLON

113

772

16/01/2026 16:01:12

00509685344TRLO1.1.1

XLON

113

772

16/01/2026 16:01:12

00509685346TRLO1.1.1

XLON

13

772

16/01/2026 16:02:20

00509686128TRLO1.1.1

CHIX

63

772

16/01/2026 16:02:25

00509686186TRLO1.1.1

CHIX

32

772

16/01/2026 16:02:25

00509686187TRLO1.1.1

TRQX

191

772

16/01/2026 16:02:25

00509686188TRLO1.1.1

XLON

21

771.5

16/01/2026 16:02:28

00509686225TRLO1.1.1

AQXE

60

771.5

16/01/2026 16:02:45

00509686426TRLO1.1.1

BATE

67

771.5

16/01/2026 16:02:45

00509686425TRLO1.1.1

BATE

4

771.5

16/01/2026 16:02:45

00509686427TRLO1.1.1

AQXE

21

771.5

16/01/2026 16:02:45

00509686428TRLO1.1.1

AQXE

97

771.5

16/01/2026 16:04:30

00509687595TRLO1.1.1

BATE

117

772

16/01/2026 16:04:32

00509687867TRLO1.1.1

XLON

44

772

16/01/2026 16:04:32

00509687869TRLO1.1.1

XLON

153

772

16/01/2026 16:04:32

00509687868TRLO1.1.1

XLON

76

772

16/01/2026 16:04:32

00509687870TRLO1.1.1

XLON

28

772

16/01/2026 16:04:54

00509688129TRLO1.1.1

TRQX

68

772

16/01/2026 16:05:09

00509688276TRLO1.1.1

CHIX

171

772

16/01/2026 16:06:51

00509689277TRLO1.1.1

XLON

421

772.5

16/01/2026 16:10:34

00509692166TRLO1.1.1

XLON

1

773

16/01/2026 16:10:39

00509692258TRLO1.1.1

CHIX

12

773

16/01/2026 16:10:39

00509692257TRLO1.1.1

CHIX

75

773

16/01/2026 16:10:39

00509692259TRLO1.1.1

CHIX

239

773

16/01/2026 16:11:34

00509693030TRLO1.1.1

BATE

117

773

16/01/2026 16:11:34

00509693031TRLO1.1.1

BATE

127

773

16/01/2026 16:11:34

00509693033TRLO1.1.1

XLON

324

773

16/01/2026 16:11:34

00509693032TRLO1.1.1

XLON

163

773

16/01/2026 16:11:34

00509693034TRLO1.1.1

XLON

34

773

16/01/2026 16:11:35

00509693068TRLO1.1.1

TRQX

25

772.5

16/01/2026 16:11:38

00509693140TRLO1.1.1

AQXE

29

772.5

16/01/2026 16:11:38

00509693141TRLO1.1.1

AQXE

115

772

16/01/2026 16:13:22

00509694882TRLO1.1.1

BATE

26

772

16/01/2026 16:13:22

00509694883TRLO1.1.1

TRQX

111

772

16/01/2026 16:13:22

00509694885TRLO1.1.1

XLON

192

772

16/01/2026 16:13:22

00509694884TRLO1.1.1

XLON

79

771.5

16/01/2026 16:14:36

00509695825TRLO1.1.1

CHIX

137

771

16/01/2026 16:14:36

00509695826TRLO1.1.1

XLON

397

773.5

16/01/2026 16:15:36

00509696642TRLO1.1.1

BATE

177

772.5

16/01/2026 16:15:36

00509696643TRLO1.1.1

CHIX

332

772.5

16/01/2026 16:15:36

00509696644TRLO1.1.1

XLON

82

772.5

16/01/2026 16:15:36

00509696645TRLO1.1.1

TRQX

376

772.5

16/01/2026 16:15:36

00509696646TRLO1.1.1

XLON

79

772

16/01/2026 16:15:36

00509696647TRLO1.1.1

AQXE

22

772.5

16/01/2026 16:17:00

00509697852TRLO1.1.1

AQXE

122

772.5

16/01/2026 16:17:00

00509697853TRLO1.1.1

XLON

15

771

16/01/2026 16:17:50

00509698438TRLO1.1.1

CHIX

42

771

16/01/2026 16:17:50

00509698437TRLO1.1.1

CHIX

7

771

16/01/2026 16:17:50

00509698439TRLO1.1.1

CHIX

103

771

16/01/2026 16:17:59

00509698521TRLO1.1.1

BATE

32

771

16/01/2026 16:18:06

00509698608TRLO1.1.1

TRQX

11

770.5

16/01/2026 16:19:21

00509699744TRLO1.1.1

XLON

584

770.5

16/01/2026 16:19:21

00509699745TRLO1.1.1

XLON

39

770.5

16/01/2026 16:20:26

00509700596TRLO1.1.1

CHIX

22

770.5

16/01/2026 16:20:26

00509700597TRLO1.1.1

CHIX

95

770

16/01/2026 16:20:37

00509700802TRLO1.1.1

XLON

112

770

16/01/2026 16:20:37

00509700801TRLO1.1.1

BATE

7

770

16/01/2026 16:20:43

00509700840TRLO1.1.1

AQXE

21

770

16/01/2026 16:20:43

00509700841TRLO1.1.1

AQXE

11

770

16/01/2026 16:21:16

00509701177TRLO1.1.1

TRQX

14

770

16/01/2026 16:21:16

00509701176TRLO1.1.1

TRQX

5

770

16/01/2026 16:23:18

00509702685TRLO1.1.1

TRQX

11

770

16/01/2026 16:23:18

00509702684TRLO1.1.1

TRQX

1

770

16/01/2026 16:23:18

00509702686TRLO1.1.1

TRQX

133

769.5

16/01/2026 16:25:14

00509704399TRLO1.1.1

BATE

20

769.5

16/01/2026 16:25:15

00509704408TRLO1.1.1

AQXE

83

769.5

16/01/2026 16:25:15

00509704407TRLO1.1.1

CHIX

8

769.5

16/01/2026 16:25:15

00509704409TRLO1.1.1

TRQX

119

769.5

16/01/2026 16:25:15

00509704410TRLO1.1.1

XLON

637

769.5

16/01/2026 16:25:15

00509704411TRLO1.1.1

XLON

123

769.5

16/01/2026 16:25:15

00509704412TRLO1.1.1

XLON

366

769

16/01/2026 16:27:05

00509706474TRLO1.1.1

XLON

14

769.5

16/01/2026 16:27:09

00509706515TRLO1.1.1

BATE

48

769.5

16/01/2026 16:27:09

00509706516TRLO1.1.1

BATE

10

769.5

16/01/2026 16:27:10

00509706538TRLO1.1.1

AQXE

14

769

16/01/2026 16:28:59

00509708246TRLO1.1.1

XLON


