Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 19
www.bodycote.com
19 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
16 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
40,000
Highest price paid per share (pence per share):
773.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
759.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
768.97p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,091,739 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,218,665 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,364,433 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
123
768
16/01/2026 08:02:59
00509560097TRLO1.1.1
XLON
125
762
16/01/2026 08:05:30
00509560659TRLO1.1.1
XLON
11
763
16/01/2026 08:05:41
00509560680TRLO1.1.1
AQXE
13
764
16/01/2026 08:06:02
00509560779TRLO1.1.1
TRQX
40
763
16/01/2026 08:07:55
00509561095TRLO1.1.1
CHIX
133
764
16/01/2026 08:09:26
00509561412TRLO1.1.1
XLON
11
765.5
16/01/2026 08:11:25
00509561780TRLO1.1.1
AQXE
137
763.5
16/01/2026 08:17:14
00509562596TRLO1.1.1
XLON
62
761.5
16/01/2026 08:19:30
00509562900TRLO1.1.1
XLON
29
761.5
16/01/2026 08:19:30
00509562901TRLO1.1.1
XLON
12
760.5
16/01/2026 08:20:32
00509563032TRLO1.1.1
AQXE
32
760
16/01/2026 08:25:33
00509563679TRLO1.1.1
XLON
70
760
16/01/2026 08:25:33
00509563680TRLO1.1.1
XLON
40
760.5
16/01/2026 08:25:33
00509563681TRLO1.1.1
XLON
11
760
16/01/2026 08:28:23
00509564236TRLO1.1.1
AQXE
115
763
16/01/2026 08:31:45
00509564733TRLO1.1.1
XLON
145
762.5
16/01/2026 08:36:23
00509565372TRLO1.1.1
XLON
13
762
16/01/2026 08:36:57
00509565450TRLO1.1.1
TRQX
78
762.5
16/01/2026 08:37:57
00509565635TRLO1.1.1
BATE
13
761.5
16/01/2026 08:39:00
00509565782TRLO1.1.1
AQXE
43
761.5
16/01/2026 08:39:05
00509565798TRLO1.1.1
CHIX
50
760.5
16/01/2026 08:40:34
00509566058TRLO1.1.1
XLON
38
760.5
16/01/2026 08:40:34
00509566059TRLO1.1.1
XLON
132
760.5
16/01/2026 08:43:47
00509566562TRLO1.1.1
XLON
9
760.5
16/01/2026 08:45:14
00509566779TRLO1.1.1
AQXE
64
760
16/01/2026 08:46:57
00509567044TRLO1.1.1
BATE
5
760
16/01/2026 08:47:43
00509567165TRLO1.1.1
XLON
62
760
16/01/2026 08:47:43
00509567164TRLO1.1.1
XLON
63
760
16/01/2026 08:47:43
00509567163TRLO1.1.1
XLON
132
760
16/01/2026 08:52:48
00509568057TRLO1.1.1
XLON
138
760
16/01/2026 08:57:13
00509568880TRLO1.1.1
XLON
13
760.5
16/01/2026 08:58:24
00509569126TRLO1.1.1
AQXE
35
759.5
16/01/2026 08:58:28
00509569133TRLO1.1.1
CHIX
13
760
16/01/2026 08:58:29
00509569134TRLO1.1.1
TRQX
93
759.5
16/01/2026 09:00:13
00509569615TRLO1.1.1
XLON
121
760
16/01/2026 09:04:38
00509570490TRLO1.1.1
XLON
126
760
16/01/2026 09:13:01
00509572252TRLO1.1.1
XLON
108
760
16/01/2026 09:16:53
00509573171TRLO1.1.1
XLON
16
760
16/01/2026 09:20:25
00509573783TRLO1.1.1
TRQX
84
760
16/01/2026 09:22:29
00509574214TRLO1.1.1
XLON
75
760
16/01/2026 09:22:29
00509574215TRLO1.1.1
XLON
12
762.5
16/01/2026 09:37:14
00509577249TRLO1.1.1
AQXE
396
762.5
16/01/2026 09:37:59
00509577305TRLO1.1.1
XLON
36
763
16/01/2026 09:38:06
00509577321TRLO1.1.1
CHIX
44
763
16/01/2026 09:39:56
00509577517TRLO1.1.1
CHIX
91
763
16/01/2026 09:39:59
00509577520TRLO1.1.1
BATE
89
763
16/01/2026 09:42:05
00509578097TRLO1.1.1
BATE
2
763
16/01/2026 09:42:35
00509578158TRLO1.1.1
BATE
12
763
16/01/2026 09:42:35
00509578159TRLO1.1.1
AQXE
3
763
16/01/2026 09:42:35
00509578161TRLO1.1.1
BATE
12
763
16/01/2026 09:42:35
00509578160TRLO1.1.1
AQXE
28
763
16/01/2026 09:42:35
00509578162TRLO1.1.1
CHIX
12
763
16/01/2026 09:42:35
00509578163TRLO1.1.1
TRQX
14
763
16/01/2026 09:42:35
00509578164TRLO1.1.1
TRQX
82
763
16/01/2026 09:48:58
00509579058TRLO1.1.1
BATE
9
763
16/01/2026 09:48:58
00509579059TRLO1.1.1
BATE
13
762
16/01/2026 09:49:49
00509579190TRLO1.1.1
XLON
118
762
16/01/2026 09:49:49
00509579189TRLO1.1.1
XLON
64
766.5
16/01/2026 10:12:47
00509582534TRLO1.1.1
BATE
64
766.5
16/01/2026 10:12:47
00509582535TRLO1.1.1
BATE
16
766.5
16/01/2026 10:12:47
00509582538TRLO1.1.1
TRQX
40
766.5
16/01/2026 10:12:47
00509582537TRLO1.1.1
CHIX
52
766.5
16/01/2026 10:12:47
00509582536TRLO1.1.1
CHIX
22
766.5
16/01/2026 10:12:47
00509582539TRLO1.1.1
TRQX
58
766.5
16/01/2026 10:12:47
00509582540TRLO1.1.1
XLON
254
766.5
16/01/2026 10:12:47
00509582541TRLO1.1.1
XLON
336
766.5
16/01/2026 10:12:47
00509582542TRLO1.1.1
XLON
20
767
16/01/2026 10:15:20
00509582874TRLO1.1.1
AQXE
12
767
16/01/2026 10:15:20
00509582875TRLO1.1.1
AQXE
126
767
16/01/2026 10:15:20
00509582876TRLO1.1.1
XLON
10
766
16/01/2026 10:18:22
00509583421TRLO1.1.1
AQXE
121
766
16/01/2026 10:18:29
00509583437TRLO1.1.1
XLON
121
767
16/01/2026 10:30:43
00509586112TRLO1.1.1
XLON
112
768.5
16/01/2026 10:40:15
00509587567TRLO1.1.1
XLON
112
769.5
16/01/2026 10:42:13
00509587862TRLO1.1.1
XLON
14
769.5
16/01/2026 10:44:28
00509588200TRLO1.1.1
AQXE
154
769.5
16/01/2026 10:45:30
00509588366TRLO1.1.1
XLON
90
769.5
16/01/2026 10:47:57
00509588814TRLO1.1.1
XLON
122
769.5
16/01/2026 10:50:38
00509589687TRLO1.1.1
XLON
14
769.5
16/01/2026 10:53:01
00509590292TRLO1.1.1
AQXE
42
769.5
16/01/2026 10:54:10
00509590482TRLO1.1.1
CHIX
42
769.5
16/01/2026 10:54:10
00509590483TRLO1.1.1
CHIX
130
769.5
16/01/2026 10:54:10
00509590484TRLO1.1.1
XLON
16
769.5
16/01/2026 10:56:42
00509590963TRLO1.1.1
TRQX
16
769.5
16/01/2026 10:56:42
00509590964TRLO1.1.1
TRQX
53
769.5
16/01/2026 10:58:22
00509591243TRLO1.1.1
XLON
123
769.5
16/01/2026 10:58:22
00509591242TRLO1.1.1
XLON
44
769.5
16/01/2026 11:01:12
00509591879TRLO1.1.1
CHIX
17
769.5
16/01/2026 11:01:17
00509591896TRLO1.1.1
TRQX
144
769.5
16/01/2026 11:01:17
00509591895TRLO1.1.1
XLON
16
769.5
16/01/2026 11:03:06
00509592206TRLO1.1.1
AQXE
110
769.5
16/01/2026 11:04:52
00509592470TRLO1.1.1
XLON
95
769
16/01/2026 11:04:53
00509592472TRLO1.1.1
BATE
86
769
16/01/2026 11:04:53
00509592474TRLO1.1.1
BATE
92
769
16/01/2026 11:04:53
00509592473TRLO1.1.1
BATE
15
769.5
16/01/2026 11:08:03
00509592868TRLO1.1.1
TRQX
170
770
16/01/2026 11:09:09
00509592939TRLO1.1.1
XLON
99
770
16/01/2026 11:11:56
00509593265TRLO1.1.1
XLON
15
770
16/01/2026 11:12:50
00509593378TRLO1.1.1
AQXE
45
770
16/01/2026 11:14:11
00509593488TRLO1.1.1
CHIX
1
770
16/01/2026 11:16:07
00509593672TRLO1.1.1
AQXE
234
771
16/01/2026 11:19:41
00509594148TRLO1.1.1
XLON
69
771
16/01/2026 11:19:41
00509594149TRLO1.1.1
XLON
15
771.5
16/01/2026 11:21:47
00509594567TRLO1.1.1
AQXE
3
771.5
16/01/2026 11:21:54
00509594599TRLO1.1.1
CHIX
182
771.5
16/01/2026 11:22:55
00509594704TRLO1.1.1
XLON
48
771.5
16/01/2026 11:25:09
00509595024TRLO1.1.1
CHIX
136
771.5
16/01/2026 11:26:23
00509595183TRLO1.1.1
XLON
40
771.5
16/01/2026 11:28:57
00509595477TRLO1.1.1
CHIX
88
771.5
16/01/2026 11:28:57
00509595478TRLO1.1.1
XLON
15
771.5
16/01/2026 11:31:37
00509595826TRLO1.1.1
AQXE
95
771.5
16/01/2026 11:32:02
00509595904TRLO1.1.1
XLON
16
771
16/01/2026 11:32:08
00509595939TRLO1.1.1
TRQX
17
771
16/01/2026 11:32:08
00509595940TRLO1.1.1
TRQX
15
771
16/01/2026 11:36:02
00509596334TRLO1.1.1
TRQX
66
770.5
16/01/2026 11:36:11
00509596342TRLO1.1.1
BATE
83
770.5
16/01/2026 11:36:11
00509596341TRLO1.1.1
BATE
23
770.5
16/01/2026 11:36:42
00509596377TRLO1.1.1
BATE
67
770.5
16/01/2026 11:36:42
00509596378TRLO1.1.1
BATE
94
771.5
16/01/2026 11:38:44
00509596675TRLO1.1.1
BATE
31
772
16/01/2026 11:38:52
00509596678TRLO1.1.1
XLON
48
772
16/01/2026 11:38:52
00509596679TRLO1.1.1
XLON
56
772
16/01/2026 11:38:52
00509596680TRLO1.1.1
XLON
15
771.5
16/01/2026 11:43:54
00509597394TRLO1.1.1
AQXE
18
772
16/01/2026 11:45:56
00509597902TRLO1.1.1
XLON
48
772
16/01/2026 11:45:56
00509597901TRLO1.1.1
XLON
42
772
16/01/2026 11:45:56
00509597903TRLO1.1.1
XLON
130
771.5
16/01/2026 11:50:41
00509598370TRLO1.1.1
XLON
46
771.5
16/01/2026 11:52:00
00509598497TRLO1.1.1
CHIX
92
771
16/01/2026 11:55:21
00509598922TRLO1.1.1
XLON
87
771
16/01/2026 11:56:26
00509599037TRLO1.1.1
BATE
16
771.5
16/01/2026 11:57:20
00509599121TRLO1.1.1
TRQX
15
771.5
16/01/2026 12:00:01
00509599521TRLO1.1.1
AQXE
47
771
16/01/2026 12:03:35
00509600061TRLO1.1.1
CHIX
282
770.5
16/01/2026 12:07:04
00509600388TRLO1.1.1
XLON
16
771.5
16/01/2026 12:07:53
00509600525TRLO1.1.1
TRQX
16
771.5
16/01/2026 12:10:11
00509600771TRLO1.1.1
AQXE
46
771.5
16/01/2026 12:11:16
00509600982TRLO1.1.1
CHIX
250
771.5
16/01/2026 12:11:24
00509600998TRLO1.1.1
XLON
94
771
16/01/2026 12:11:39
00509601050TRLO1.1.1
BATE
35
771
16/01/2026 12:14:49
00509601386TRLO1.1.1
XLON
145
771
16/01/2026 12:14:49
00509601387TRLO1.1.1
XLON
50
770.5
16/01/2026 12:29:16
00509603390TRLO1.1.1
XLON
7
770.5
16/01/2026 12:29:16
00509603392TRLO1.1.1
XLON
62
770.5
16/01/2026 12:29:16
00509603391TRLO1.1.1
XLON
1
770.5
16/01/2026 12:33:03
00509603867TRLO1.1.1
XLON
109
772
16/01/2026 13:02:44
00509608793TRLO1.1.1
XLON
8
772
16/01/2026 13:02:44
00509608794TRLO1.1.1
XLON
49
772
16/01/2026 13:04:43
00509609033TRLO1.1.1
XLON
81
772
16/01/2026 13:04:43
00509609034TRLO1.1.1
XLON
4
772
16/01/2026 13:04:43
00509609035TRLO1.1.1
XLON
33
772
16/01/2026 13:04:43
00509609036TRLO1.1.1
XLON
119
769
16/01/2026 13:07:08
00509609424TRLO1.1.1
BATE
10
769.5
16/01/2026 13:07:31
00509609481TRLO1.1.1
XLON
132
769.5
16/01/2026 13:07:31
00509609480TRLO1.1.1
XLON
17
769.5
16/01/2026 13:07:41
00509609508TRLO1.1.1
CHIX
43
769.5
16/01/2026 13:07:41
00509609509TRLO1.1.1
CHIX
122
769.5
16/01/2026 13:10:51
00509609959TRLO1.1.1
XLON
75
769.5
16/01/2026 13:12:42
00509610233TRLO1.1.1
XLON
45
769.5
16/01/2026 13:12:42
00509610234TRLO1.1.1
XLON
52
770
16/01/2026 13:15:31
00509610611TRLO1.1.1
XLON
111
770
16/01/2026 13:15:31
00509610610TRLO1.1.1
XLON
62
769.5
16/01/2026 13:17:16
00509610830TRLO1.1.1
CHIX
36
770
16/01/2026 13:17:47
00509610946TRLO1.1.1
XLON
83
770
16/01/2026 13:17:47
00509610947TRLO1.1.1
XLON
140
769
16/01/2026 13:18:00
00509610968TRLO1.1.1
BATE
60
770
16/01/2026 13:21:33
00509611626TRLO1.1.1
XLON
66
770
16/01/2026 13:21:33
00509611625TRLO1.1.1
XLON
148
770
16/01/2026 13:24:13
00509612055TRLO1.1.1
XLON
24
770
16/01/2026 13:26:55
00509612542TRLO1.1.1
XLON
74
770
16/01/2026 13:26:55
00509612543TRLO1.1.1
XLON
11
770
16/01/2026 13:29:01
00509612848TRLO1.1.1
XLON
9
770
16/01/2026 13:29:01
00509612850TRLO1.1.1
XLON
68
770
16/01/2026 13:29:01
00509612849TRLO1.1.1
XLON
31
770.5
16/01/2026 13:31:01
00509613176TRLO1.1.1
TRQX
74
771.5
16/01/2026 13:38:00
00509614330TRLO1.1.1
CHIX
7
771.5
16/01/2026 13:40:08
00509614874TRLO1.1.1
CHIX
51
771.5
16/01/2026 13:40:08
00509614875TRLO1.1.1
CHIX
26
771.5
16/01/2026 13:40:14
00509614935TRLO1.1.1
XLON
41
771.5
16/01/2026 13:40:14
00509614934TRLO1.1.1
XLON
21
770.5
16/01/2026 13:40:14
00509614938TRLO1.1.1
TRQX
67
771.5
16/01/2026 13:40:14
00509614936TRLO1.1.1
XLON
134
771.5
16/01/2026 13:40:14
00509614937TRLO1.1.1
XLON
113
770
16/01/2026 13:40:14
00509614939TRLO1.1.1
BATE
344
770.5
16/01/2026 13:40:14
00509614940TRLO1.1.1
XLON
24
770
16/01/2026 13:40:16
00509614949TRLO1.1.1
AQXE
25
770
16/01/2026 13:42:19
00509615659TRLO1.1.1
AQXE
123
770
16/01/2026 13:42:25
00509615739TRLO1.1.1
BATE
197
770
16/01/2026 13:44:27
00509616269TRLO1.1.1
XLON
183
770
16/01/2026 13:49:06
00509616949TRLO1.1.1
XLON
108
770
16/01/2026 13:51:16
00509617345TRLO1.1.1
XLON
144
770
16/01/2026 13:56:00
00509618096TRLO1.1.1
XLON
140
770
16/01/2026 14:00:15
00509618827TRLO1.1.1
XLON
5
770
16/01/2026 14:02:04
00509619125TRLO1.1.1
XLON
59
770
16/01/2026 14:02:04
00509619126TRLO1.1.1
XLON
84
770
16/01/2026 14:02:04
00509619127TRLO1.1.1
XLON
144
769
16/01/2026 14:03:36
00509619465TRLO1.1.1
BATE
29
769
16/01/2026 14:04:23
00509619564TRLO1.1.1
TRQX
6
769
16/01/2026 14:04:53
00509619618TRLO1.1.1
XLON
157
769
16/01/2026 14:04:53
00509619619TRLO1.1.1
XLON
4
768.5
16/01/2026 14:05:59
00509619770TRLO1.1.1
AQXE
8
769.5
16/01/2026 14:06:14
00509619823TRLO1.1.1
CHIX
66
769.5
16/01/2026 14:06:14
00509619822TRLO1.1.1
CHIX
18
770
16/01/2026 14:06:14
00509619824TRLO1.1.1
CHIX
24
769
16/01/2026 14:07:10
00509619968TRLO1.1.1
AQXE
137
769
16/01/2026 14:07:13
00509619976TRLO1.1.1
XLON
120
769.5
16/01/2026 14:09:52
00509620357TRLO1.1.1
XLON
164
770
16/01/2026 14:14:24
00509621100TRLO1.1.1
XLON
136
770
16/01/2026 14:15:00
00509621258TRLO1.1.1
BATE
27
770
16/01/2026 14:15:00
00509621260TRLO1.1.1
TRQX
174
770
16/01/2026 14:15:00
00509621259TRLO1.1.1
XLON
92
770
16/01/2026 14:19:51
00509622471TRLO1.1.1
CHIX
345
770
16/01/2026 14:20:26
00509622775TRLO1.1.1
XLON
24
768.5
16/01/2026 14:20:26
00509622779TRLO1.1.1
AQXE
27
768.5
16/01/2026 14:24:05
00509623517TRLO1.1.1
AQXE
22
769.5
16/01/2026 14:24:13
00509623541TRLO1.1.1
XLON
220
769.5
16/01/2026 14:24:17
00509623554TRLO1.1.1
XLON
233
769.5
16/01/2026 14:26:12
00509624322TRLO1.1.1
XLON
33
770
16/01/2026 14:27:17
00509624543TRLO1.1.1
TRQX
83
770
16/01/2026 14:27:46
00509624612TRLO1.1.1
CHIX
150
770
16/01/2026 14:28:24
00509624743TRLO1.1.1
XLON
126
770
16/01/2026 14:30:15
00509625696TRLO1.1.1
XLON
116
769
16/01/2026 14:30:42
00509626026TRLO1.1.1
BATE
132
769
16/01/2026 14:30:42
00509626027TRLO1.1.1
BATE
23
769
16/01/2026 14:30:56
00509626326TRLO1.1.1
TRQX
25
769.5
16/01/2026 14:31:08
00509626481TRLO1.1.1
AQXE
129
769.5
16/01/2026 14:32:38
00509627531TRLO1.1.1
XLON
122
769.5
16/01/2026 14:34:43
00509628957TRLO1.1.1
XLON
107
769
16/01/2026 14:34:44
00509628976TRLO1.1.1
BATE
26
769.5
16/01/2026 14:35:36
00509629547TRLO1.1.1
AQXE
73
769
16/01/2026 14:36:00
00509629741TRLO1.1.1
CHIX
122
769
16/01/2026 14:36:37
00509630261TRLO1.1.1
XLON
51
768.5
16/01/2026 14:37:09
00509630764TRLO1.1.1
XLON
58
768.5
16/01/2026 14:37:09
00509630765TRLO1.1.1
XLON
156
768.5
16/01/2026 14:37:09
00509630766TRLO1.1.1
XLON
122
768.5
16/01/2026 14:37:09
00509630768TRLO1.1.1
XLON
126
768.5
16/01/2026 14:37:09
00509630767TRLO1.1.1
XLON
139
769
16/01/2026 14:37:19
00509631001TRLO1.1.1
BATE
28
768.5
16/01/2026 14:37:19
00509631002TRLO1.1.1
TRQX
74
768.5
16/01/2026 14:38:30
00509631629TRLO1.1.1
CHIX
203
771
16/01/2026 14:41:12
00509633374TRLO1.1.1
XLON
270
771
16/01/2026 14:41:12
00509633375TRLO1.1.1
XLON
135
771
16/01/2026 14:41:12
00509633376TRLO1.1.1
XLON
60
772
16/01/2026 14:44:42
00509635787TRLO1.1.1
CHIX
164
772
16/01/2026 14:44:42
00509635786TRLO1.1.1
BATE
28
772
16/01/2026 14:44:42
00509635789TRLO1.1.1
TRQX
28
772
16/01/2026 14:44:42
00509635790TRLO1.1.1
TRQX
134
772
16/01/2026 14:44:42
00509635788TRLO1.1.1
BATE
164
772
16/01/2026 14:44:42
00509635791TRLO1.1.1
XLON
193
772
16/01/2026 14:44:42
00509635792TRLO1.1.1
XLON
130
772.5
16/01/2026 14:46:48
00509637262TRLO1.1.1
XLON
6
772.5
16/01/2026 14:48:41
00509638540TRLO1.1.1
CHIX
28
772.5
16/01/2026 14:48:41
00509638542TRLO1.1.1
TRQX
74
772.5
16/01/2026 14:48:41
00509638541TRLO1.1.1
CHIX
103
772.5
16/01/2026 14:48:41
00509638543TRLO1.1.1
XLON
115
772.5
16/01/2026 14:48:41
00509638545TRLO1.1.1
XLON
230
772.5
16/01/2026 14:48:41
00509638544TRLO1.1.1
XLON
132
772.5
16/01/2026 14:50:52
00509639928TRLO1.1.1
XLON
154
772.5
16/01/2026 14:50:52
00509639929TRLO1.1.1
XLON
123
772.5
16/01/2026 14:50:57
00509639967TRLO1.1.1
BATE
70
772.5
16/01/2026 14:51:51
00509640396TRLO1.1.1
CHIX
26
772.5
16/01/2026 14:52:25
00509640694TRLO1.1.1
AQXE
52
772.5
16/01/2026 14:52:25
00509640693TRLO1.1.1
AQXE
28
772.5
16/01/2026 14:52:25
00509640695TRLO1.1.1
TRQX
243
772.5
16/01/2026 14:52:25
00509640696TRLO1.1.1
XLON
103
772.5
16/01/2026 14:53:14
00509641135TRLO1.1.1
BATE
26
772.5
16/01/2026 14:55:25
00509642949TRLO1.1.1
AQXE
69
772
16/01/2026 14:55:25
00509642950TRLO1.1.1
CHIX
174
772
16/01/2026 14:55:25
00509642951TRLO1.1.1
XLON
190
772
16/01/2026 14:55:25
00509642952TRLO1.1.1
XLON
133
771.5
16/01/2026 14:56:22
00509643714TRLO1.1.1
BATE
26
772.5
16/01/2026 14:58:08
00509645065TRLO1.1.1
AQXE
142
771.5
16/01/2026 15:01:13
00509648226TRLO1.1.1
BATE
30
772
16/01/2026 15:01:13
00509648227TRLO1.1.1
TRQX
73
772
16/01/2026 15:01:15
00509648261TRLO1.1.1
CHIX
112
771
16/01/2026 15:02:30
00509649294TRLO1.1.1
XLON
126
771
16/01/2026 15:02:30
00509649296TRLO1.1.1
XLON
141
771
16/01/2026 15:02:30
00509649297TRLO1.1.1
XLON
188
771
16/01/2026 15:02:30
00509649295TRLO1.1.1
XLON
141
771
16/01/2026 15:02:30
00509649298TRLO1.1.1
XLON
33
772.5
16/01/2026 15:03:38
00509650303TRLO1.1.1
TRQX
7
772
16/01/2026 15:04:37
00509651028TRLO1.1.1
CHIX
67
772
16/01/2026 15:04:37
00509651029TRLO1.1.1
CHIX
123
772
16/01/2026 15:04:37
00509651030TRLO1.1.1
BATE
124
772
16/01/2026 15:04:37
00509651031TRLO1.1.1
XLON
140
772
16/01/2026 15:04:37
00509651032TRLO1.1.1
XLON
140
772
16/01/2026 15:04:37
00509651033TRLO1.1.1
XLON
17
772
16/01/2026 15:04:43
00509651082TRLO1.1.1
AQXE
196
771.5
16/01/2026 15:06:32
00509651995TRLO1.1.1
XLON
124
771.5
16/01/2026 15:06:38
00509652055TRLO1.1.1
BATE
83
771
16/01/2026 15:06:47
00509652127TRLO1.1.1
XLON
26
771.5
16/01/2026 15:06:51
00509652162TRLO1.1.1
TRQX
23
771.5
16/01/2026 15:07:12
00509652383TRLO1.1.1
AQXE
120
771.5
16/01/2026 15:09:36
00509654503TRLO1.1.1
XLON
141
771.5
16/01/2026 15:09:36
00509654502TRLO1.1.1
XLON
238
771.5
16/01/2026 15:09:36
00509654501TRLO1.1.1
XLON
25
771.5
16/01/2026 15:09:43
00509654558TRLO1.1.1
AQXE
73
771.5
16/01/2026 15:09:54
00509654679TRLO1.1.1
CHIX
11
771.5
16/01/2026 15:11:01
00509655412TRLO1.1.1
BATE
63
771.5
16/01/2026 15:11:01
00509655413TRLO1.1.1
BATE
26
771.5
16/01/2026 15:11:02
00509655420TRLO1.1.1
BATE
9
771
16/01/2026 15:11:24
00509655632TRLO1.1.1
TRQX
6
771
16/01/2026 15:11:37
00509655783TRLO1.1.1
TRQX
68
771.5
16/01/2026 15:11:45
00509655881TRLO1.1.1
XLON
71
771.5
16/01/2026 15:11:45
00509655882TRLO1.1.1
XLON
71
771
16/01/2026 15:12:25
00509656458TRLO1.1.1
CHIX
203
771
16/01/2026 15:12:38
00509656597TRLO1.1.1
XLON
2
771
16/01/2026 15:13:57
00509657332TRLO1.1.1
BATE
118
771
16/01/2026 15:14:22
00509657550TRLO1.1.1
BATE
121
771
16/01/2026 15:14:22
00509657551TRLO1.1.1
XLON
28
771
16/01/2026 15:14:36
00509657654TRLO1.1.1
TRQX
138
771
16/01/2026 15:16:02
00509658395TRLO1.1.1
XLON
146
771
16/01/2026 15:16:02
00509658396TRLO1.1.1
XLON
26
771
16/01/2026 15:16:02
00509658397TRLO1.1.1
AQXE
22
771
16/01/2026 15:17:23
00509659154TRLO1.1.1
TRQX
47
771.5
16/01/2026 15:17:58
00509659632TRLO1.1.1
BATE
90
771.5
16/01/2026 15:17:58
00509659631TRLO1.1.1
BATE
127
771.5
16/01/2026 15:20:51
00509660864TRLO1.1.1
BATE
34
771
16/01/2026 15:22:38
00509662025TRLO1.1.1
TRQX
91
771
16/01/2026 15:22:38
00509662024TRLO1.1.1
CHIX
179
771
16/01/2026 15:22:38
00509662026TRLO1.1.1
XLON
201
771
16/01/2026 15:22:38
00509662028TRLO1.1.1
XLON
234
771
16/01/2026 15:22:38
00509662027TRLO1.1.1
XLON
150
771
16/01/2026 15:22:38
00509662029TRLO1.1.1
XLON
171
771
16/01/2026 15:22:38
00509662030TRLO1.1.1
XLON
30
771
16/01/2026 15:22:40
00509662048TRLO1.1.1
AQXE
126
771.5
16/01/2026 15:24:32
00509662876TRLO1.1.1
XLON
110
771.5
16/01/2026 15:24:42
00509662939TRLO1.1.1
BATE
65
771.5
16/01/2026 15:25:16
00509663407TRLO1.1.1
CHIX
24
771.5
16/01/2026 15:25:16
00509663410TRLO1.1.1
TRQX
25
771
16/01/2026 15:26:31
00509664461TRLO1.1.1
AQXE
208
771
16/01/2026 15:26:31
00509664462TRLO1.1.1
XLON
64
771
16/01/2026 15:26:31
00509664463TRLO1.1.1
XLON
116
771.5
16/01/2026 15:28:21
00509665869TRLO1.1.1
BATE
17
771
16/01/2026 15:28:59
00509666142TRLO1.1.1
XLON
138
771
16/01/2026 15:28:59
00509666144TRLO1.1.1
XLON
203
771
16/01/2026 15:28:59
00509666143TRLO1.1.1
XLON
84
771.5
16/01/2026 15:29:11
00509666262TRLO1.1.1
CHIX
126
771
16/01/2026 15:31:15
00509667313TRLO1.1.1
XLON
144
771
16/01/2026 15:31:15
00509667314TRLO1.1.1
XLON
26
770.5
16/01/2026 15:31:55
00509667590TRLO1.1.1
AQXE
82
770
16/01/2026 15:33:13
00509668579TRLO1.1.1
CHIX
28
770.5
16/01/2026 15:33:15
00509668607TRLO1.1.1
TRQX
210
770
16/01/2026 15:33:25
00509668638TRLO1.1.1
XLON
10
770.5
16/01/2026 15:34:10
00509668959TRLO1.1.1
BATE
12
770.5
16/01/2026 15:34:10
00509668960TRLO1.1.1
BATE
88
770.5
16/01/2026 15:34:10
00509668961TRLO1.1.1
BATE
132
770
16/01/2026 15:35:44
00509669777TRLO1.1.1
XLON
144
769.5
16/01/2026 15:36:15
00509670029TRLO1.1.1
XLON
5
770.5
16/01/2026 15:37:11
00509670417TRLO1.1.1
TRQX
8
770.5
16/01/2026 15:37:11
00509670418TRLO1.1.1
TRQX
18
770.5
16/01/2026 15:37:11
00509670419TRLO1.1.1
TRQX
132
769.5
16/01/2026 15:37:28
00509670552TRLO1.1.1
BATE
258
770
16/01/2026 15:39:02
00509671271TRLO1.1.1
XLON
62
770
16/01/2026 15:40:29
00509672408TRLO1.1.1
CHIX
129
770
16/01/2026 15:41:11
00509672829TRLO1.1.1
XLON
4
770
16/01/2026 15:41:50
00509673146TRLO1.1.1
BATE
104
770
16/01/2026 15:41:50
00509673147TRLO1.1.1
BATE
134
770
16/01/2026 15:42:46
00509673715TRLO1.1.1
XLON
32
769.5
16/01/2026 15:43:46
00509674187TRLO1.1.1
XLON
145
769.5
16/01/2026 15:43:46
00509674188TRLO1.1.1
XLON
3
769.5
16/01/2026 15:46:05
00509675372TRLO1.1.1
XLON
117
770.5
16/01/2026 15:48:57
00509677193TRLO1.1.1
XLON
96
771.5
16/01/2026 15:49:52
00509677813TRLO1.1.1
BATE
74
771
16/01/2026 15:50:09
00509678116TRLO1.1.1
CHIX
224
771
16/01/2026 15:50:09
00509678118TRLO1.1.1
XLON
250
771
16/01/2026 15:50:09
00509678117TRLO1.1.1
XLON
9
770.5
16/01/2026 15:50:54
00509678522TRLO1.1.1
AQXE
92
771.5
16/01/2026 15:52:05
00509679296TRLO1.1.1
BATE
96
771.5
16/01/2026 15:54:31
00509680673TRLO1.1.1
BATE
59
771
16/01/2026 15:55:31
00509681459TRLO1.1.1
AQXE
25
771
16/01/2026 15:55:31
00509681460TRLO1.1.1
AQXE
74
771
16/01/2026 15:55:31
00509681461TRLO1.1.1
CHIX
123
771
16/01/2026 15:55:31
00509681462TRLO1.1.1
XLON
154
771
16/01/2026 15:55:31
00509681464TRLO1.1.1
XLON
176
771
16/01/2026 15:55:31
00509681463TRLO1.1.1
XLON
47
772
16/01/2026 15:57:39
00509682924TRLO1.1.1
TRQX
9
772
16/01/2026 15:57:39
00509682928TRLO1.1.1
TRQX
21
772
16/01/2026 15:57:39
00509682925TRLO1.1.1
TRQX
121
772
16/01/2026 15:57:39
00509682927TRLO1.1.1
XLON
138
772
16/01/2026 15:57:39
00509682926TRLO1.1.1
XLON
68
772
16/01/2026 15:57:47
00509683059TRLO1.1.1
CHIX
79
772
16/01/2026 16:01:05
00509685261TRLO1.1.1
XLON
107
772
16/01/2026 16:01:12
00509685345TRLO1.1.1
XLON
113
772
16/01/2026 16:01:12
00509685344TRLO1.1.1
XLON
113
772
16/01/2026 16:01:12
00509685346TRLO1.1.1
XLON
13
772
16/01/2026 16:02:20
00509686128TRLO1.1.1
CHIX
63
772
16/01/2026 16:02:25
00509686186TRLO1.1.1
CHIX
32
772
16/01/2026 16:02:25
00509686187TRLO1.1.1
TRQX
191
772
16/01/2026 16:02:25
00509686188TRLO1.1.1
XLON
21
771.5
16/01/2026 16:02:28
00509686225TRLO1.1.1
AQXE
60
771.5
16/01/2026 16:02:45
00509686426TRLO1.1.1
BATE
67
771.5
16/01/2026 16:02:45
00509686425TRLO1.1.1
BATE
4
771.5
16/01/2026 16:02:45
00509686427TRLO1.1.1
AQXE
21
771.5
16/01/2026 16:02:45
00509686428TRLO1.1.1
AQXE
97
771.5
16/01/2026 16:04:30
00509687595TRLO1.1.1
BATE
117
772
16/01/2026 16:04:32
00509687867TRLO1.1.1
XLON
44
772
16/01/2026 16:04:32
00509687869TRLO1.1.1
XLON
153
772
16/01/2026 16:04:32
00509687868TRLO1.1.1
XLON
76
772
16/01/2026 16:04:32
00509687870TRLO1.1.1
XLON
28
772
16/01/2026 16:04:54
00509688129TRLO1.1.1
TRQX
68
772
16/01/2026 16:05:09
00509688276TRLO1.1.1
CHIX
171
772
16/01/2026 16:06:51
00509689277TRLO1.1.1
XLON
421
772.5
16/01/2026 16:10:34
00509692166TRLO1.1.1
XLON
1
773
16/01/2026 16:10:39
00509692258TRLO1.1.1
CHIX
12
773
16/01/2026 16:10:39
00509692257TRLO1.1.1
CHIX
75
773
16/01/2026 16:10:39
00509692259TRLO1.1.1
CHIX
239
773
16/01/2026 16:11:34
00509693030TRLO1.1.1
BATE
117
773
16/01/2026 16:11:34
00509693031TRLO1.1.1
BATE
127
773
16/01/2026 16:11:34
00509693033TRLO1.1.1
XLON
324
773
16/01/2026 16:11:34
00509693032TRLO1.1.1
XLON
163
773
16/01/2026 16:11:34
00509693034TRLO1.1.1
XLON
34
773
16/01/2026 16:11:35
00509693068TRLO1.1.1
TRQX
25
772.5
16/01/2026 16:11:38
00509693140TRLO1.1.1
AQXE
29
772.5
16/01/2026 16:11:38
00509693141TRLO1.1.1
AQXE
115
772
16/01/2026 16:13:22
00509694882TRLO1.1.1
BATE
26
772
16/01/2026 16:13:22
00509694883TRLO1.1.1
TRQX
111
772
16/01/2026 16:13:22
00509694885TRLO1.1.1
XLON
192
772
16/01/2026 16:13:22
00509694884TRLO1.1.1
XLON
79
771.5
16/01/2026 16:14:36
00509695825TRLO1.1.1
CHIX
137
771
16/01/2026 16:14:36
00509695826TRLO1.1.1
XLON
397
773.5
16/01/2026 16:15:36
00509696642TRLO1.1.1
BATE
177
772.5
16/01/2026 16:15:36
00509696643TRLO1.1.1
CHIX
332
772.5
16/01/2026 16:15:36
00509696644TRLO1.1.1
XLON
82
772.5
16/01/2026 16:15:36
00509696645TRLO1.1.1
TRQX
376
772.5
16/01/2026 16:15:36
00509696646TRLO1.1.1
XLON
79
772
16/01/2026 16:15:36
00509696647TRLO1.1.1
AQXE
22
772.5
16/01/2026 16:17:00
00509697852TRLO1.1.1
AQXE
122
772.5
16/01/2026 16:17:00
00509697853TRLO1.1.1
XLON
15
771
16/01/2026 16:17:50
00509698438TRLO1.1.1
CHIX
42
771
16/01/2026 16:17:50
00509698437TRLO1.1.1
CHIX
7
771
16/01/2026 16:17:50
00509698439TRLO1.1.1
CHIX
103
771
16/01/2026 16:17:59
00509698521TRLO1.1.1
BATE
32
771
16/01/2026 16:18:06
00509698608TRLO1.1.1
TRQX
11
770.5
16/01/2026 16:19:21
00509699744TRLO1.1.1
XLON
584
770.5
16/01/2026 16:19:21
00509699745TRLO1.1.1
XLON
39
770.5
16/01/2026 16:20:26
00509700596TRLO1.1.1
CHIX
22
770.5
16/01/2026 16:20:26
00509700597TRLO1.1.1
CHIX
95
770
16/01/2026 16:20:37
00509700802TRLO1.1.1
XLON
112
770
16/01/2026 16:20:37
00509700801TRLO1.1.1
BATE
7
770
16/01/2026 16:20:43
00509700840TRLO1.1.1
AQXE
21
770
16/01/2026 16:20:43
00509700841TRLO1.1.1
AQXE
11
770
16/01/2026 16:21:16
00509701177TRLO1.1.1
TRQX
14
770
16/01/2026 16:21:16
00509701176TRLO1.1.1
TRQX
5
770
16/01/2026 16:23:18
00509702685TRLO1.1.1
TRQX
11
770
16/01/2026 16:23:18
00509702684TRLO1.1.1
TRQX
1
770
16/01/2026 16:23:18
00509702686TRLO1.1.1
TRQX
133
769.5
16/01/2026 16:25:14
00509704399TRLO1.1.1
BATE
20
769.5
16/01/2026 16:25:15
00509704408TRLO1.1.1
AQXE
83
769.5
16/01/2026 16:25:15
00509704407TRLO1.1.1
CHIX
8
769.5
16/01/2026 16:25:15
00509704409TRLO1.1.1
TRQX
119
769.5
16/01/2026 16:25:15
00509704410TRLO1.1.1
XLON
637
769.5
16/01/2026 16:25:15
00509704411TRLO1.1.1
XLON
123
769.5
16/01/2026 16:25:15
00509704412TRLO1.1.1
XLON
366
769
16/01/2026 16:27:05
00509706474TRLO1.1.1
XLON
14
769.5
16/01/2026 16:27:09
00509706515TRLO1.1.1
BATE
48
769.5
16/01/2026 16:27:09
00509706516TRLO1.1.1
BATE
10
769.5
16/01/2026 16:27:10
00509706538TRLO1.1.1
AQXE
14
769
16/01/2026 16:28:59
00509708246TRLO1.1.1
XLON