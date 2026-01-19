Marktbericht für den 19. Januar 2026: Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich abwartend. In den USA notieren die großen Indizes nahe ihrer Hochs, die Dynamik hat jedoch spürbar nachgelassen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,2 % und bleibt ein zentraler Belastungsfaktor für Bewertungen, insbesondere im Technologiesektor. Gleichzeitig zeigt sich die US-Wirtschaft robust. Der Arbeitsmarkt bleibt stabil, der Konsum widerstandsfähig. Das reduziert den Druck auf die US-Notenbank, kurzfristig Zinssenkungen vorzunehmen. Entsprechend verschiebt sich der Fokus der Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
