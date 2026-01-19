Integrierte Lösung für Recherche, Entwurf, Prüfung und Dokumentenanalyse vereint verlässliche Inhalte mit moderner KI-Technologie

Wolters Kluwer Legal Regulatory gibt bekannt, dass ab sofort die eigenen führenden juristischen Inhalte im Libra by Wolters Kluwer Legal AI Workspace ("Libra") für den deutschen Markt verfügbar sind. Anfang dieses Monats ist die integrierte Lösung bereits in den Niederlanden gelauncht worden. Der erweiterte Workspace verbindet jetzt die kuratierten Inhalte von Wolters Kluwer nahtlos mit den fortschrittlichen KI-Funktionen von Libra und bietet Juristinnen und Juristen eine einheitliche, moderne Plattform, die juristische Arbeitsprozesse effizienter und transparenter gestaltet. Diese Entwicklung verdeutlicht den nachhaltigen Mehrwert der kürzlichen Übernahme von Libra Technology durch Wolters Kluwer.

"Mit unserem Libra Legal AI Workspace bieten wir Juristinnen und Juristen eine wegweisende Lösung, um mit unseren hochwertigen juristischen Inhalten renommierter Autorinnen und Autoren zu arbeiten", sagt Stephanie Walter, Vice President Geschäftsführerin Wolters Kluwer Legal Regulatory Deutschland. "Die Kombination aus führender Technologie und vertrauenswürdigen Inhalten definiert einen neuen Produktstandard für Kanzleien und Rechtsabteilungen und zahlt auf unser strategisches Ziel ein, unsere Kundinnen und Kunden mit passgenauen KI-gestützten Workflow-Lösungen zu unterstützen."

Die Integration von Libra und dem kuratierten Inhalteportfolio von Wolters Kluwer ermöglicht juristische Recherche, Dokumentenerstellung, Prüfung und Analyse in einer einzigen Arbeitsumgebung ohne Medienbrüche. Direkt im Workflow ist der unmittelbare Zugriff auf Gesetzestexte, Rechtsprechung, Kommentare, Fachliteratur und Zeitschriften der Rechercheplattform Wolters Kluwer Online möglich. Auch ausgewählte Inhalte des Verlags Dr. Otto Schmidt stehen innerhalb von Libra zur Verfügung.

"Die KI-Experimentierphase ist vorbei. Was jetzt zählt, sind Qualität, Vertrauen und fachliche Autorität", sagt Viktor von Essen, CEO von Wolters Kluwer Libra. "Für unsere deutschen Kundinnen und Kunden ist die Verfügbarkeit kuratierter Inhalte von Wolters Kluwer ein entscheidender Fortschritt. Sie ermöglicht KI-gestützte Recherche auf verlässlichen, hoch angesehenen Fachquellen direkt integriert in die täglichen Arbeitsabläufe. Libra by Wolters Kluwer ist für professionelle juristische Arbeit gemacht von Juristen für Juristen."

Durch die Kombination zentraler juristischer Arbeitsschritte in einem Workspace reduziert Libra den Wechsel in andere Lösungenund erfüllt höchste Anforderungen an Vertraulichkeit und Compliance für konsistente, nachvollziehbare und zuverlässige Ergebnisse.

Wolters Kluwer Legal Regulatory unterstützt Expertinnen und Experten in Recht und Compliance dabei, Produktivität und Arbeitsqualität zu steigern, Risiken zu minimieren und komplexe Aufgaben sicher und überzeugt zu lösen. Die spezialisierten Lösungen vereinen tiefes Fachwissen mit modernster Technologie, Analysen und Services, um bessere Ergebnisse für Kundinnen und Kunden zu erzielen.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (Euronext: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung sowie Unternehmensperformance und ESG. Wir unterstützen unsere Kunden jeden Tag dabei, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer verzeichnete 2024 einen Jahresumsatz von 5,9 Mrd. Euro. Die Gruppe ist für Kundinnen und Kunden in über 180 Ländern aktiv, verfügt über Niederlassungen in mehr als 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 21.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hauptsitz von Wolters Kluwer ist Alphen aan den Rijn (Niederlande).

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.wolterskluwer.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260119481679/de/

Contacts:

Pressekontakt

Frederick Assmuth

Director Communications Branding

Wolters Kluwer

Legal Regulatory

frederick.assmuth@wolterskluwer.com

+49 (0) 2233 3760-7634



Frank Ready

Manager, External Communications

Wolters Kluwer

Legal Regulatory

frank.ready@wolterskluwer.com

+1 (717) 205-3647