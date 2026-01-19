Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
BE0003836534 Option N.V. 19.01.2026 BE0974496284 Option N.V. 20.01.2026 Tausch 1000:1
US29415J1060 enVVeno Medical Corp. 19.01.2026 US29415J2050 enVVeno Medical Corp. 20.01.2026 Tausch 35:1
CA57772U3073 MAX Resource Corp. 19.01.2026 CA57772U4063 MAX Resource Corp. 20.01.2026 Tausch 4:1
