The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.01.2026
ISIN Name
BE0003836534 OPTION N.V. NOM.NOUV.
CA24874B1085 DENTALC.HLD. (SUB.VTG.)
CA57772U3073 MAX RESOURCE CORP.
DE000A0WMPN8 CPU SOFTWAREHOUSE
FR0011697028 EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN
JP3160300004 FUJI OIL CO. LTD.
US24869P1049 DENNY S CORP DL-,01
US29415J1060 ENVVENO MEDICAL DL-,00001
US81684M1045 SEMLER SCIENTIFIC DL-,001
USP989MJBR17 YPF 21/26 REGS
XS1435874521 SONNEDIX FINANCE 16/36
XS1641472318 VE SONNEDIX FI. 17/36
XS1919211513 PPA PPA-S71 19/33 FLR
XS2010029317 UNITED GRP 20/27 REGS
XS2166095146 JUST EAT TA. 20/26 CV
XS2296021798 JUST EAT TA. 21/28 CV
XS2359944704 EXPAND LEAD 21/26
XS2368781477 AYDEM YENIL. 21/27 REGS
XS2550380104 CIRSA FIN.IN 22/27 REGS
XS2643284388 PEU (FIN) 23/28 REGS
XS2954189234 ASMODEE GR. 24/29 FLRREGS
