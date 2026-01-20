The following instruments on XETRA do have their first trading 20.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.01.2026
Aktien
1 DK0010230630 Grønlandsbanken A/S
2 BG1100016978 Bulgarian Stock Exchange AD
3 AU000000AQI2 Alicanto Minerals Ltd.
4 AU000000DGR8 DGR Global Ltd.
5 CA26871G1054 EMP Metals Corp.
6 AU000000STN8 Saturn Metals Ltd.
7 US29415J2050 enVVeno Medical Corp.
8 CA57772U4063 MAX Resource Corp.
9 BE0974496284 Option N.V.
Anleihen/ETF
1 XS3272260962 Public Property Invest ASA
2 XS3276221531 Stedin Holding N.V.
3 XS3277768605 AB Sagax
4 US38145GAS93 The Goldman Sachs Group Inc.
5 DE000DP9A5V2 DZ BANK AG
6 FR0014015MU5 Frankreich, Republik
7 XS3277001031 Kreditanstalt für Wiederaufbau
8 XS3276317990 Landwirtschaftliche Rentenbank
9 IT0005690547 AMCO Asset Management Company S.p.A.
10 USU0536PAR56 Aviation Capital Group LLC
11 DE000A1RQFA5 Hessen, Land
12 DK0030564570 Nykredit Realkredit A/S
13 XS3272260376 Public Property Invest ASA
14 XS3272983563 Sisecam UK PLC
15 SK4000028726 Slovenská Sporitelna AS
16 XS3271042338 Azule Energy Finance PLC
17 US4581X0EX25 Inter-American Development Bank
18 XS3277093210 Manchester Airport Group Funding PLC
19 XS3276167577 National Australia Bank Ltd.
20 US65562QC458 Nordic Investment Bank
21 ES0000012P90 Spanien, Königreich
22 XS3277636877 Landwirtschaftliche Rentenbank
23 US38145GAR11 The Goldman Sachs Group Inc.
24 US38145GAP54 The Goldman Sachs Group Inc.
25 IE000DYQE2Q3 iShares AT1 Bond Active UCITS ETF
26 IE0009TPHUV6 UBS Nuclear Economies UCITS ETF
27 IE000F04HGE5 Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.01.2026
Aktien
1 DK0010230630 Grønlandsbanken A/S
2 BG1100016978 Bulgarian Stock Exchange AD
3 AU000000AQI2 Alicanto Minerals Ltd.
4 AU000000DGR8 DGR Global Ltd.
5 CA26871G1054 EMP Metals Corp.
6 AU000000STN8 Saturn Metals Ltd.
7 US29415J2050 enVVeno Medical Corp.
8 CA57772U4063 MAX Resource Corp.
9 BE0974496284 Option N.V.
Anleihen/ETF
1 XS3272260962 Public Property Invest ASA
2 XS3276221531 Stedin Holding N.V.
3 XS3277768605 AB Sagax
4 US38145GAS93 The Goldman Sachs Group Inc.
5 DE000DP9A5V2 DZ BANK AG
6 FR0014015MU5 Frankreich, Republik
7 XS3277001031 Kreditanstalt für Wiederaufbau
8 XS3276317990 Landwirtschaftliche Rentenbank
9 IT0005690547 AMCO Asset Management Company S.p.A.
10 USU0536PAR56 Aviation Capital Group LLC
11 DE000A1RQFA5 Hessen, Land
12 DK0030564570 Nykredit Realkredit A/S
13 XS3272260376 Public Property Invest ASA
14 XS3272983563 Sisecam UK PLC
15 SK4000028726 Slovenská Sporitelna AS
16 XS3271042338 Azule Energy Finance PLC
17 US4581X0EX25 Inter-American Development Bank
18 XS3277093210 Manchester Airport Group Funding PLC
19 XS3276167577 National Australia Bank Ltd.
20 US65562QC458 Nordic Investment Bank
21 ES0000012P90 Spanien, Königreich
22 XS3277636877 Landwirtschaftliche Rentenbank
23 US38145GAR11 The Goldman Sachs Group Inc.
24 US38145GAP54 The Goldman Sachs Group Inc.
25 IE000DYQE2Q3 iShares AT1 Bond Active UCITS ETF
26 IE0009TPHUV6 UBS Nuclear Economies UCITS ETF
27 IE000F04HGE5 Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard