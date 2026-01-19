Anzeige
WKN: A2QL01 | ISIN: NL00150001Q9 | Ticker-Symbol: 8TI
Xetra
19.01.26 | 17:35
8,242 Euro
-4,91 % -0,426
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
FTSE MIB
CAC-40
EURONEXT-100
STOXX Europe 600
STELLANTIS NV Chart 1 Jahr
STELLANTIS NV 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
BEAZLEY
BEAZLEY PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BEAZLEY PLC13,200+37,50 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG170,00-2,19 %
HERMES INTERNATIONAL SCA2.120,00-2,71 %
KERING SA276,60-4,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE583,40-3,68 %
RENAULT SA31,190-2,59 %
STELLANTIS NV8,242-4,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG615,80-0,90 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.