Das Unternehmen installiert 64 GPUs der nächsten Generation an seinem Standort in Norwegen und steigt damit in den Neocloud-Betrieb ein

VANCOUVER, BC (19. Januar 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ) (OTC PINK: BTZRF) (FWB: 000) ("Bitzero" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechner-(HPC)-Rechenzentrumsinfrastruktur, gab heute die Anschaffung von acht Blackwell B300-Servern von NVIDIA mit insgesamt 64 GPUs bekannt, die in Zusammenarbeit mit Hydra Host in seinem Zentrum in Namsskogan, Norwegen, eingesetzt werden sollen.

Die Bereitstellung, die voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird, ist die erste Direktinvestition von Bitzero in GPU-Rechenhardware und markiert den Einstieg des Unternehmens in den Neocloud-Betrieb. Die Server werden als Bare-Metal-Infrastruktur für KI-Workloads über die Brokkr-Plattform von Hydra Host vermietet.

Einzelheiten des Pilotprogramms

Bitzero hat die Anfangsinvestition für die folgende Hardware finanziert:

- 8 luftgekühlte Blackwell B300-Server von NVIDIA

- Insgesamt 64 GPUs mit der neuesten Blackwell-Architektur von NVIDIA

- Einsatz im emissionsarmen Rechenzentrum des Unternehmens in Namsskogan, Norwegen

Das Pilotprojekt dient dazu, den GPU-Betrieb im Rahmen der bestehenden Infrastruktur von Bitzero zu validieren und den operativen Rahmen für eine mögliche zukünftige Erweiterung zu schaffen.

Hydra Host als Plattform- und Vertriebspartner

Die Brokkr-Plattform von Hydra Host wird Bitzero Funktionen für das GPU-Lebenszyklusmanagement bereitstellen, darunter Bereitstellung, Überwachung und Zugriff auf das globale Netzwerk von Hydra Host mit Unternehmens- und KI-nativen Kunden. Diese Partnerschaft ermöglicht es Bitzero, seine Rechenkapazitäten effizient zu vermarkten, ohne eine eigene Kundenakquise- und Plattforminfrastruktur aufbauen zu müssen.

"Diese GPU-Bereitstellung ist ein strategischer Meilenstein für Bitzero", sagte Mohammed Bakhashwain, President und CEO. "Wir wandeln uns von einem reinen Infrastrukturanbieter zu einem Rechenzentrumbetreiber. Durch den Einsatz modernster Blackwell-GPUs an unserem Standort in Norwegen und die Partnerschaft mit Hydra Host im Bereich Vertrieb und Plattformzugang positionieren wir das Unternehmen so, dass es direkt mit KI-Workloads Einnahmen generieren kann - nicht nur mit Strom und Platz. Dieses Pilotprojekt legt den Grundstein für die Skalierung unserer Neocloud-Aktivitäten, sobald die Nachfrage und die Ergebnisse dies rechtfertigen."

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und Hochleistungsenergie für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, das Bitcoin-Mining sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. betreibt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und Skandinavien, die mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Über Hydra Host

Hydra Host ist ein Infrastrukturunternehmen der nächsten Generation, das Hochleistungs-GPU-Cluster in internationalen Rechenzentren betreibt. Als einer der zehn führenden NVIDIA-Cloud-Partner und ein von Founders Fund unterstütztes Unternehmen bietet Hydra Host durch seine Brokkr-Plattform Rechenleistung als Assetklasse an mehr als 40 Standorten weltweit an. Nähere Informationen finden Sie auf www.hydrahost.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

mailto:investors@bitzero.com

Pressekontakt Bitzero

mailto:bitzero@nextpr.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "voraussehen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "potenziell" oder Variationen solcher Wörter und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: den Einsatz von GPUs im Rechenzentrum in Norwegen; den voraussichtlichen Zeitpunkt der Lieferung und des Einsatzes der GPU-Server; die Pläne des Unternehmens für die zukünftige Erweiterung des GPU-Betriebs; die Pläne des Unternehmens, Bare-Metal-Server für KI-Workloads zu vermieten und Einnahmen aus KI-Workloads zu generieren; die Vorteile der Partnerschaft des Unternehmens mit Hydra Host; die voraussichtliche Nutzung der Brokkr-Plattform von Hydra Host; und die Absicht des Unternehmens, den Neocloud-Betrieb auf der Grundlage der Ergebnisse des Pilotprogramms zu skalieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die sich als unrichtig erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt darauf: dass die Partnerschaft mit Hydra Host die beabsichtigten Vorteile bringt, unter anderem dahingehend, dass Bitzero keine Kundenakquise- und Plattforminfrastruktur aufbauen muss; dass die GPU-Hardware innerhalb des erwarteten Zeitrahmens geliefert und installiert wird; dass das Programm wie beabsichtigt zur Skalierung der Neocloud-Aktivitäten des Unternehmens beiträgt; dass die Brokkr-Plattform wie erwartet funktioniert; dass eine ausreichende Kundennachfrage nach der GPU-Kapazität des Unternehmens besteht; und dass das Unternehmen weiterhin einen stabilen Zugang zu Strom und Infrastruktur an seinem Standort in Norwegen hat.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: Verzögerungen bei der Lieferung oder Installation von Hardware; technische Herausforderungen bei der Bereitstellung einer flüssigkeitsgekühlten GPU-Infrastruktur; Veränderungen der Marktbedingungen und Preise im Bereich der KI-Rechenleistung; Wettbewerb durch Hyperscale- und andere GPU-Anbieter; Leistungsprobleme oder unvorhergesehene Einschränkungen im Zusammenhang mit der Plattform von Hydra Host; regionale oder nationale regulatorische oder politische Änderungen, die sich auf Rechenzentren auswirken; Strommärkte oder verwandte Branchen in Norwegen oder anderen Ländern; Schwankungen der Energiekosten; Wettbewerbsdruck auf den globalen Märkten für KI-Computing und Hyperscale-Infrastruktur; makroökonomische oder Marktbedingungen, die Investitionen in große Rechenzentren beeinflussen; regionale oder nationale regulatorische oder politische Änderungen, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Bitzero tätig ist; sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, darunter die Börsenzulassungserklärung und nachfolgende Finanzberichte, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen dienen dazu, die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Managements in Bezug auf zukünftige Geschäftstätigkeiten zu kommunizieren, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

