Im angelaufenen Jahr bleiben die alten auch die neuen Favoriten: Rüstung und Rohstoffe. Geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsbudgets sowie die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen bestimmen das große Bild. Als Spiegelbild dieser Rahmenbedingungen sollten Rüstungsaktien und die Anteilsscheine von Rohstoffproduzenten weiter zulegen. Insbesondere Almonty Industries sticht positiv hervor. Steigende Wolframpreise wirken als enormer Hebel für den größten Wolframproduzenten außerhalb Chinas. Wann kommt der nächste Kursschub?Den vollständigen Artikel lesen ...
