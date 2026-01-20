Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 20
www.bodycote.com
20 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
19 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,000
Highest price paid per share (pence per share):
755.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
746.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
750.55p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,055,739 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,254,665 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,400,433 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
14
746.5
19/01/2026 16:27:24
00509899245TRLO1.1.1
XLON
35
746.5
19/01/2026 16:27:24
00509899244TRLO1.1.1
XLON
11
746.5
19/01/2026 16:27:03
00509899148TRLO1.1.1
AQXE
23
746.5
19/01/2026 16:27:03
00509899139TRLO1.1.1
XLON
133
746.5
19/01/2026 16:27:03
00509899140TRLO1.1.1
XLON
189
746.5
19/01/2026 16:27:03
00509899141TRLO1.1.1
XLON
38
746.5
19/01/2026 16:27:03
00509899138TRLO1.1.1
BATE
12
747
19/01/2026 16:27:03
00509899131TRLO1.1.1
CHIX
2
747.5
19/01/2026 16:26:34
00509899003TRLO1.1.1
TRQX
2
747.5
19/01/2026 16:26:34
00509899002TRLO1.1.1
TRQX
19
746.5
19/01/2026 16:25:00
00509898411TRLO1.1.1
BATE
19
746.5
19/01/2026 16:25:00
00509898409TRLO1.1.1
AQXE
24
746.5
19/01/2026 16:25:00
00509898410TRLO1.1.1
CHIX
293
747.5
19/01/2026 16:24:31
00509898121TRLO1.1.1
XLON
12
748
19/01/2026 16:24:28
00509898034TRLO1.1.1
TRQX
91
747.5
19/01/2026 16:23:56
00509897540TRLO1.1.1
BATE
52
747.5
19/01/2026 16:23:00
00509897285TRLO1.1.1
CHIX
299
747.5
19/01/2026 16:22:43
00509897199TRLO1.1.1
XLON
23
748
19/01/2026 16:22:18
00509897078TRLO1.1.1
TRQX
4
747.5
19/01/2026 16:22:02
00509896994TRLO1.1.1
BATE
76
747.5
19/01/2026 16:22:02
00509896995TRLO1.1.1
BATE
504
748
19/01/2026 16:20:45
00509896602TRLO1.1.1
XLON
11
748
19/01/2026 16:20:35
00509896551TRLO1.1.1
CHIX
37
748
19/01/2026 16:20:35
00509896552TRLO1.1.1
CHIX
3
748.5
19/01/2026 16:20:35
00509896550TRLO1.1.1
AQXE
6
748.5
19/01/2026 16:20:34
00509896542TRLO1.1.1
AQXE
4
748.5
19/01/2026 16:20:34
00509896540TRLO1.1.1
AQXE
8
748.5
19/01/2026 16:20:34
00509896541TRLO1.1.1
AQXE
7
748.5
19/01/2026 16:20:08
00509896424TRLO1.1.1
TRQX
14
748.5
19/01/2026 16:20:08
00509896425TRLO1.1.1
TRQX
97
748.5
19/01/2026 16:19:36
00509896241TRLO1.1.1
BATE
561
748.5
19/01/2026 16:18:10
00509895737TRLO1.1.1
XLON
19
749
19/01/2026 16:18:00
00509895674TRLO1.1.1
AQXE
53
749
19/01/2026 16:17:52
00509895601TRLO1.1.1
CHIX
191
749
19/01/2026 16:17:38
00509895493TRLO1.1.1
BATE
75
749
19/01/2026 16:17:36
00509895482TRLO1.1.1
TRQX
97
749
19/01/2026 16:17:36
00509895483TRLO1.1.1
XLON
615
749.5
19/01/2026 16:15:35
00509894611TRLO1.1.1
XLON
373
749.5
19/01/2026 16:15:30
00509894575TRLO1.1.1
BATE
121
749.5
19/01/2026 16:15:01
00509894394TRLO1.1.1
CHIX
33
750
19/01/2026 16:15:00
00509894352TRLO1.1.1
AQXE
39
750
19/01/2026 16:15:00
00509894351TRLO1.1.1
AQXE
72
749.5
19/01/2026 16:14:44
00509894047TRLO1.1.1
CHIX
26
750
19/01/2026 16:13:42
00509893811TRLO1.1.1
TRQX
3
749.5
19/01/2026 16:13:18
00509893710TRLO1.1.1
BATE
123
749.5
19/01/2026 16:13:02
00509893628TRLO1.1.1
XLON
351
749.5
19/01/2026 16:13:02
00509893627TRLO1.1.1
XLON
64
749.5
19/01/2026 16:12:11
00509893328TRLO1.1.1
CHIX
26
750
19/01/2026 16:11:35
00509893176TRLO1.1.1
TRQX
22
750
19/01/2026 16:11:03
00509892935TRLO1.1.1
AQXE
119
749.5
19/01/2026 16:10:29
00509892807TRLO1.1.1
XLON
111
750
19/01/2026 16:10:29
00509892806TRLO1.1.1
BATE
20
749
19/01/2026 16:09:05
00509892413TRLO1.1.1
TRQX
52
749.5
19/01/2026 16:08:58
00509892377TRLO1.1.1
CHIX
218
749
19/01/2026 16:08:55
00509892355TRLO1.1.1
XLON
322
749
19/01/2026 16:08:55
00509892356TRLO1.1.1
XLON
22
750
19/01/2026 16:08:15
00509892187TRLO1.1.1
AQXE
133
749
19/01/2026 16:07:37
00509891965TRLO1.1.1
BATE
119
749.5
19/01/2026 16:07:23
00509891906TRLO1.1.1
XLON
56
750
19/01/2026 16:06:37
00509891679TRLO1.1.1
CHIX
24
750
19/01/2026 16:05:30
00509891093TRLO1.1.1
AQXE
17
749.5
19/01/2026 16:05:01
00509890956TRLO1.1.1
BATE
10
749.5
19/01/2026 16:05:01
00509890954TRLO1.1.1
BATE
123
749.5
19/01/2026 16:05:01
00509890955TRLO1.1.1
XLON
28
750
19/01/2026 16:04:57
00509890936TRLO1.1.1
TRQX
84
749.5
19/01/2026 16:04:57
00509890935TRLO1.1.1
BATE
63
750
19/01/2026 16:04:43
00509890878TRLO1.1.1
CHIX
101
749.5
19/01/2026 16:02:59
00509890413TRLO1.1.1
XLON
22
750
19/01/2026 16:02:59
00509890412TRLO1.1.1
AQXE
25
750
19/01/2026 16:02:24
00509890263TRLO1.1.1
XLON
29
750
19/01/2026 16:02:24
00509890261TRLO1.1.1
TRQX
111
750
19/01/2026 16:02:24
00509890262TRLO1.1.1
XLON
123
750
19/01/2026 16:02:24
00509890260TRLO1.1.1
XLON
13
750.5
19/01/2026 16:02:24
00509890259TRLO1.1.1
CHIX
127
750
19/01/2026 16:02:24
00509890258TRLO1.1.1
BATE
2
750.5
19/01/2026 16:02:22
00509890252TRLO1.1.1
CHIX
6
750.5
19/01/2026 16:02:22
00509890253TRLO1.1.1
CHIX
43
750.5
19/01/2026 16:02:22
00509890251TRLO1.1.1
CHIX
299
750
19/01/2026 16:01:28
00509890008TRLO1.1.1
XLON
61
750
19/01/2026 15:59:36
00509889420TRLO1.1.1
CHIX
132
750
19/01/2026 15:59:26
00509889367TRLO1.1.1
XLON
103
750
19/01/2026 15:59:16
00509889311TRLO1.1.1
BATE
23
749
19/01/2026 15:58:15
00509889096TRLO1.1.1
AQXE
130
749
19/01/2026 15:57:19
00509888744TRLO1.1.1
XLON
104
749
19/01/2026 15:57:19
00509888742TRLO1.1.1
XLON
136
749
19/01/2026 15:57:19
00509888743TRLO1.1.1
XLON
108
749
19/01/2026 15:57:19
00509888739TRLO1.1.1
XLON
136
749
19/01/2026 15:57:19
00509888740TRLO1.1.1
XLON
152
749
19/01/2026 15:57:19
00509888741TRLO1.1.1
XLON
66
749
19/01/2026 15:57:19
00509888735TRLO1.1.1
CHIX
134
749
19/01/2026 15:57:19
00509888737TRLO1.1.1
XLON
182
749
19/01/2026 15:57:19
00509888736TRLO1.1.1
XLON
190
749
19/01/2026 15:57:19
00509888738TRLO1.1.1
XLON
54
749
19/01/2026 15:57:19
00509888734TRLO1.1.1
CHIX
145
749
19/01/2026 15:57:19
00509888733TRLO1.1.1
BATE
53
749
19/01/2026 15:56:24
00509888463TRLO1.1.1
BATE
6
749
19/01/2026 15:56:05
00509888356TRLO1.1.1
BATE
24
749.5
19/01/2026 15:55:41
00509888266TRLO1.1.1
TRQX
26
749
19/01/2026 15:51:25
00509886939TRLO1.1.1
BATE
48
749
19/01/2026 15:51:25
00509886938TRLO1.1.1
BATE
25
749.5
19/01/2026 15:51:07
00509886780TRLO1.1.1
AQXE
24
749.5
19/01/2026 15:50:23
00509886545TRLO1.1.1
TRQX
24
749.5
19/01/2026 15:46:42
00509885277TRLO1.1.1
AQXE
19
749.5
19/01/2026 15:46:15
00509885163TRLO1.1.1
TRQX
21
749.5
19/01/2026 15:43:35
00509884472TRLO1.1.1
AQXE
114
749
19/01/2026 15:43:08
00509884284TRLO1.1.1
BATE
28
749.5
19/01/2026 15:42:50
00509884219TRLO1.1.1
XLON
194
749.5
|
19/01/2026 15:42:50
00509884220TRLO1.1.1
XLON
3
749.5
19/01/2026 15:41:33
00509883846TRLO1.1.1
AQXE
30
749.5
19/01/2026 15:41:01
00509883698TRLO1.1.1
TRQX
55
749.5
19/01/2026 15:40:25
00509883512TRLO1.1.1
XLON
52
749.5
19/01/2026 15:40:25
00509883511TRLO1.1.1
XLON
103
749
19/01/2026 15:38:03
00509882681TRLO1.1.1
BATE
1
749.5
19/01/2026 15:37:45
00509882581TRLO1.1.1
CHIX
63
749.5
19/01/2026 15:37:45
00509882582TRLO1.1.1
CHIX
12
749.5
19/01/2026 15:37:18
00509882399TRLO1.1.1
XLON
28
749.5
19/01/2026 15:37:18
00509882398TRLO1.1.1
TRQX
110
749.5
19/01/2026 15:37:18
00509882400TRLO1.1.1
XLON
141
749.5
19/01/2026 15:37:18
00509882401TRLO1.1.1
XLON
26
749.5
19/01/2026 15:37:18
00509882396TRLO1.1.1
AQXE
28
749.5
19/01/2026 15:37:18
00509882397TRLO1.1.1
TRQX
103
749.5
19/01/2026 15:37:18
00509882395TRLO1.1.1
XLON
220
750
19/01/2026 15:36:32
00509882152TRLO1.1.1
XLON
134
750
19/01/2026 15:35:48
00509881989TRLO1.1.1
BATE
64
750
19/01/2026 15:35:44
00509881980TRLO1.1.1
CHIX
110
750
19/01/2026 15:35:36
00509881942TRLO1.1.1
XLON
46
750
19/01/2026 15:32:18
00509881119TRLO1.1.1
XLON
66
750
19/01/2026 15:32:18
00509881120TRLO1.1.1
XLON
55
750
19/01/2026 15:32:01
00509881074TRLO1.1.1
CHIX
111
749.5
19/01/2026 15:28:54
00509880082TRLO1.1.1
XLON
111
749.5
19/01/2026 15:28:54
00509880081TRLO1.1.1
XLON
441
749.5
19/01/2026 15:27:10
00509879631TRLO1.1.1
XLON
16
749.5
19/01/2026 15:27:02
00509879593TRLO1.1.1
AQXE
1
749.5
19/01/2026 15:27:02
00509879592TRLO1.1.1
AQXE
3
749.5
19/01/2026 15:27:02
00509879591TRLO1.1.1
AQXE
5
749.5
19/01/2026 15:26:40
00509879490TRLO1.1.1
BATE
123
749.5
19/01/2026 15:26:40
00509879491TRLO1.1.1
BATE
63
749.5
19/01/2026 15:25:42
00509879240TRLO1.1.1
CHIX
22
749.5
19/01/2026 15:23:42
00509878565TRLO1.1.1
AQXE
2
749.5
19/01/2026 15:23:42
00509878564TRLO1.1.1
AQXE
7
749.5
19/01/2026 15:23:31
00509878515TRLO1.1.1
BATE
115
749.5
19/01/2026 15:23:31
00509878516TRLO1.1.1
BATE
30
749.5
19/01/2026 15:23:26
00509878500TRLO1.1.1
TRQX
96
749
19/01/2026 15:22:40
00509878325TRLO1.1.1
XLON
34
749.5
19/01/2026 15:21:50
00509878097TRLO1.1.1
XLON
78
749.5
19/01/2026 15:21:50
00509878096TRLO1.1.1
XLON
67
749.5
19/01/2026 15:20:14
00509877741TRLO1.1.1
CHIX
9
749.5
19/01/2026 15:20:09
00509877727TRLO1.1.1
XLON
157
749.5
19/01/2026 15:20:09
00509877726TRLO1.1.1
XLON
82
749.5
19/01/2026 15:20:09
00509877725TRLO1.1.1
XLON
97
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877176TRLO1.1.1
XLON
148
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877177TRLO1.1.1
XLON
180
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877175TRLO1.1.1
XLON
68
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877170TRLO1.1.1
CHIX
79
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877174TRLO1.1.1
XLON
120
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877173TRLO1.1.1
XLON
134
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877171TRLO1.1.1
BATE
221
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877172TRLO1.1.1
XLON
18
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877168TRLO1.1.1
AQXE
23
749.5
19/01/2026 15:18:02
|
00509877167TRLO1.1.1
AQXE
64
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877169TRLO1.1.1
CHIX
26
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877165TRLO1.1.1
AQXE
30
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877164TRLO1.1.1
TRQX
128
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877166TRLO1.1.1
BATE
24
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877163TRLO1.1.1
TRQX
100
749.5
19/01/2026 15:18:02
00509877162TRLO1.1.1
BATE
6
749.5
19/01/2026 15:15:50
00509876641TRLO1.1.1
AQXE
46
750
19/01/2026 15:11:49
00509875585TRLO1.1.1
XLON
58
750
19/01/2026 15:11:49
00509875584TRLO1.1.1
XLON
89
750
19/01/2026 15:11:49
00509875586TRLO1.1.1
XLON
47
750
19/01/2026 15:11:49
00509875583TRLO1.1.1
XLON
9
750
19/01/2026 15:09:27
00509874964TRLO1.1.1
XLON
73
750
19/01/2026 15:09:27
00509874966TRLO1.1.1
XLON
177
750
19/01/2026 15:09:27
00509874965TRLO1.1.1
XLON
2
750
19/01/2026 15:08:03
00509874633TRLO1.1.1
TRQX
22
750
19/01/2026 15:08:03
00509874634TRLO1.1.1
TRQX
280
749.5
19/01/2026 15:06:15
00509874190TRLO1.1.1
XLON
23
750
19/01/2026 15:06:12
00509874182TRLO1.1.1
AQXE
73
749.5
19/01/2026 15:05:41
00509874062TRLO1.1.1
CHIX
24
750
19/01/2026 15:05:41
00509874061TRLO1.1.1
TRQX
106
749.5
19/01/2026 15:04:22
00509873762TRLO1.1.1
BATE
110
749.5
19/01/2026 15:03:52
00509873635TRLO1.1.1
XLON
59
749.5
19/01/2026 15:01:42
00509872832TRLO1.1.1
CHIX
110
749.5
19/01/2026 15:01:42
00509872833TRLO1.1.1
XLON
101
749.5
19/01/2026 15:01:42
00509872831TRLO1.1.1
BATE
307
750
19/01/2026 15:00:17
00509872331TRLO1.1.1
XLON
21
750
19/01/2026 14:58:56
00509871836TRLO1.1.1
AQXE
5
750
19/01/2026 14:58:56
00509871835TRLO1.1.1
AQXE
1
749.5
19/01/2026 14:58:32
00509871716TRLO1.1.1
BATE
23
750
19/01/2026 14:58:32
00509871715TRLO1.1.1
TRQX
106
749.5
19/01/2026 14:58:19
00509871642TRLO1.1.1
BATE
133
749.5
19/01/2026 14:58:00
00509871512TRLO1.1.1
XLON
25
750
19/01/2026 14:56:26
00509871036TRLO1.1.1
AQXE
20
749.5
19/01/2026 14:56:12
00509870979TRLO1.1.1
CHIX
1
749.5
19/01/2026 14:56:12
00509870978TRLO1.1.1
CHIX
25
749.5
19/01/2026 14:56:12
00509870977TRLO1.1.1
CHIX
25
750
19/01/2026 14:56:02
00509870921TRLO1.1.1
TRQX
128
750
19/01/2026 14:55:27
00509870767TRLO1.1.1
BATE
135
749.5
19/01/2026 14:54:56
00509870572TRLO1.1.1
XLON
|
173
749.5
19/01/2026 14:54:56
00509870571TRLO1.1.1
XLON
200
749.5
19/01/2026 14:54:56
00509870570TRLO1.1.1
XLON
25
750
19/01/2026 14:53:36
00509870115TRLO1.1.1
AQXE
73
750
19/01/2026 14:53:36
00509870114TRLO1.1.1
CHIX
23
750
19/01/2026 14:50:34
00509869173TRLO1.1.1
TRQX
268
750
19/01/2026 14:50:20
00509869117TRLO1.1.1
XLON
122
750
19/01/2026 14:50:11
00509869091TRLO1.1.1
BATE
25
750
19/01/2026 14:48:27
00509868599TRLO1.1.1
TRQX
23
750
19/01/2026 14:48:27
00509868598TRLO1.1.1
AQXE
21
750
19/01/2026 14:48:27
00509868597TRLO1.1.1
AQXE
144
750
19/01/2026 14:48:27
00509868596TRLO1.1.1
XLON
152
750
19/01/2026 14:48:27
00509868595TRLO1.1.1
XLON
64
750
19/01/2026 14:48:27
00509868593TRLO1.1.1
CHIX
|
126
750
19/01/2026 14:48:27
00509868594TRLO1.1.1
BATE
106
750
19/01/2026 14:45:47
00509867733TRLO1.1.1
BATE
50
750
19/01/2026 14:45:46
00509867731TRLO1.1.1
CHIX
258
750
19/01/2026 14:45:46
00509867732TRLO1.1.1
XLON
92
750
19/01/2026 14:43:30
00509867082TRLO1.1.1
XLON
24
750
19/01/2026 14:43:30
00509867080TRLO1.1.1
TRQX
34
750
19/01/2026 14:43:30
00509867079TRLO1.1.1
TRQX
199
750
19/01/2026 14:43:30
00509867081TRLO1.1.1
XLON
111
750.5
19/01/2026 14:41:51
00509866595TRLO1.1.1
XLON
111
750.5
19/01/2026 14:41:51
00509866594TRLO1.1.1
XLON
112
750
19/01/2026 14:39:58
00509866074TRLO1.1.1
BATE
135
749.5
19/01/2026 14:39:46
00509865980TRLO1.1.1
XLON
56
749.5
19/01/2026 14:39:46
00509865979TRLO1.1.1
CHIX
7
750
19/01/2026 14:39:21
00509865863TRLO1.1.1
AQXE
17
750
19/01/2026 14:39:21
00509865862TRLO1.1.1
AQXE
67
749.5
19/01/2026 14:38:59
00509865750TRLO1.1.1
CHIX
30
749.5
19/01/2026 14:38:15
00509865554TRLO1.1.1
TRQX
23
749.5
19/01/2026 14:38:15
00509865553TRLO1.1.1
TRQX
26
749.5
19/01/2026 14:38:15
00509865552TRLO1.1.1
TRQX
116
750
19/01/2026 14:37:53
00509865347TRLO1.1.1
XLON
124
750
19/01/2026 14:37:25
00509865224TRLO1.1.1
BATE
220
750
19/01/2026 14:36:10
00509864882TRLO1.1.1
XLON
20
750
19/01/2026 14:35:16
00509864490TRLO1.1.1
AQXE
132
750
19/01/2026 14:35:15
00509864482TRLO1.1.1
BATE
54
750
19/01/2026 14:35:15
00509864480TRLO1.1.1
CHIX
63
750
19/01/2026 14:35:15
00509864481TRLO1.1.1
CHIX
156
750
19/01/2026 14:35:15
00509864479TRLO1.1.1
BATE
100
750.5
19/01/2026 14:33:58
00509863999TRLO1.1.1
XLON
133
750.5
19/01/2026 14:33:58
00509863998TRLO1.1.1
XLON
119
750.5
19/01/2026 14:33:58
00509863997TRLO1.1.1
XLON
266
750.5
19/01/2026 14:33:58
00509863996TRLO1.1.1
XLON
24
751
19/01/2026 14:32:12
00509863425TRLO1.1.1
AQXE
103
750.5
19/01/2026 14:29:03
00509862495TRLO1.1.1
XLON
20
751
19/01/2026 14:27:57
00509862240TRLO1.1.1
AQXE
161
750.5
19/01/2026 14:26:21
00509861801TRLO1.1.1
XLON
41
750.5
19/01/2026 14:24:06
00509861178TRLO1.1.1
XLON
2
750.5
19/01/2026 14:24:06
00509861167TRLO1.1.1
XLON
26
750.5
19/01/2026 14:24:06
00509861165TRLO1.1.1
XLON
38
750.5
19/01/2026 14:24:06
00509861166TRLO1.1.1
XLON
34
750.5
19/01/2026 14:24:06
00509861164TRLO1.1.1
XLON
63
750.5
19/01/2026 14:24:06
00509861163TRLO1.1.1
XLON
136
750.5
19/01/2026 14:22:17
00509860621TRLO1.1.1
XLON
60
750
19/01/2026 14:18:22
00509859573TRLO1.1.1
CHIX
52
750
19/01/2026 14:18:16
00509859556TRLO1.1.1
AQXE
8
749.5
19/01/2026 14:14:55
00509858767TRLO1.1.1
XLON
119
749.5
19/01/2026 14:14:55
00509858766TRLO1.1.1
XLON
254
749.5
19/01/2026 14:14:55
00509858765TRLO1.1.1
XLON
61
749.5
19/01/2026 14:14:55
00509858763TRLO1.1.1
CHIX
219
749.5
19/01/2026 14:14:55
00509858764TRLO1.1.1
XLON
114
749.5
19/01/2026 14:14:55
00509858762TRLO1.1.1
BATE
29
749.5
19/01/2026 14:14:55
00509858761TRLO1.1.1
TRQX
129
749.5
19/01/2026 14:03:32
00509856227TRLO1.1.1
BATE
138
750
|
19/01/2026 14:03:29
00509856210TRLO1.1.1
XLON
102
750
19/01/2026 14:01:50
00509855814TRLO1.1.1
XLON
26
750
19/01/2026 14:00:18
00509855544TRLO1.1.1
TRQX
129
749.5
19/01/2026 13:59:33
00509855356TRLO1.1.1
XLON
128
749.5
19/01/2026 13:56:15
00509854819TRLO1.1.1
XLON
33
749.5
19/01/2026 13:56:15
00509854816TRLO1.1.1
XLON
100
749.5
19/01/2026 13:56:15
00509854817TRLO1.1.1
XLON
222
749.5
19/01/2026 13:56:15
00509854818TRLO1.1.1
XLON
72
749.5
19/01/2026 13:56:15
00509854815TRLO1.1.1
XLON
2
749.5
19/01/2026 13:55:15
00509854649TRLO1.1.1
BATE
127
749.5
19/01/2026 13:55:15
00509854650TRLO1.1.1
BATE
77
749.5
19/01/2026 13:55:05
00509854624TRLO1.1.1
CHIX
23
750.5
19/01/2026 13:37:02
00509851200TRLO1.1.1
AQXE
112
750
19/01/2026 13:36:22
00509851067TRLO1.1.1
XLON
126
750.5
19/01/2026 13:35:46
00509850975TRLO1.1.1
BATE
58
751
19/01/2026 13:35:34
00509850951TRLO1.1.1
CHIX
1
751
19/01/2026 13:35:34
00509850950TRLO1.1.1
CHIX
90
750
19/01/2026 13:34:34
00509850837TRLO1.1.1
XLON
140
751
19/01/2026 13:29:44
00509849944TRLO1.1.1
XLON
106
751
19/01/2026 13:27:10
00509849595TRLO1.1.1
XLON
31
750.5
19/01/2026 13:21:23
00509848871TRLO1.1.1
XLON
61
750.5
19/01/2026 13:21:23
00509848869TRLO1.1.1
XLON
70
750.5
19/01/2026 13:21:23
00509848870TRLO1.1.1
XLON
120
749.5
19/01/2026 13:18:28
00509848357TRLO1.1.1
XLON
56
749.5
19/01/2026 13:16:31
00509848026TRLO1.1.1
CHIX
56
749.5
19/01/2026 13:16:31
00509848025TRLO1.1.1
CHIX
124
749.5
19/01/2026 13:16:30
00509848023TRLO1.1.1
BATE
124
749.5
19/01/2026 13:16:30
00509848022TRLO1.1.1
BATE
96
749.5
19/01/2026 13:16:23
00509847985TRLO1.1.1
XLON
21
750.5
19/01/2026 13:15:46
00509847864TRLO1.1.1
AQXE
172
750.5
19/01/2026 13:13:47
00509847592TRLO1.1.1
XLON
112
750.5
19/01/2026 13:10:32
00509847049TRLO1.1.1
XLON
124
750.5
19/01/2026 13:08:00
00509846739TRLO1.1.1
XLON
20
751
19/01/2026 13:06:28
00509846524TRLO1.1.1
AQXE
132
750.5
19/01/2026 13:06:02
00509846477TRLO1.1.1
XLON
120
750.5
19/01/2026 13:02:55
00509846008TRLO1.1.1
XLON
132
750.5
19/01/2026 13:00:28
00509845579TRLO1.1.1
XLON
58
750.5
19/01/2026 12:56:54
00509844984TRLO1.1.1
CHIX
14
751.5
19/01/2026 12:56:16
00509844921TRLO1.1.1
AQXE
131
751
19/01/2026 12:54:39
00509844615TRLO1.1.1
XLON
83
752
19/01/2026 12:53:09
00509844411TRLO1.1.1
BATE
99
751
19/01/2026 12:51:42
00509844235TRLO1.1.1
XLON
18
751.5
19/01/2026 12:50:16
00509844052TRLO1.1.1
AQXE
102
751
19/01/2026 12:49:53
00509844006TRLO1.1.1
XLON
20
751
19/01/2026 12:48:02
00509843695TRLO1.1.1
TRQX
20
751
19/01/2026 12:48:02
00509843694TRLO1.1.1
TRQX
19
751.5
19/01/2026 12:48:02
00509843693TRLO1.1.1
AQXE
2
752
19/01/2026 12:48:00
00509843689TRLO1.1.1
BATE
104
752
19/01/2026 12:48:00
00509843690TRLO1.1.1
BATE
144
751.5
19/01/2026 12:47:14
00509843592TRLO1.1.1
XLON
55
751.5
19/01/2026 12:47:08
00509843573TRLO1.1.1
CHIX
3
751.5
19/01/2026 12:44:51
00509843129TRLO1.1.1
AQXE
132
752
19/01/2026 12:44:49
00509843119TRLO1.1.1
BATE
159
752
19/01/2026 12:44:49
00509843118TRLO1.1.1
XLON
111
751.5
19/01/2026 12:40:31
00509842353TRLO1.1.1
XLON
114
751.5
19/01/2026 12:38:35
00509842058TRLO1.1.1
XLON
360
751.5
19/01/2026 12:38:35
00509842057TRLO1.1.1
XLON
61
751.5
19/01/2026 12:38:35
00509842056TRLO1.1.1
CHIX
48
751.5
19/01/2026 12:25:38
00509840496TRLO1.1.1
CHIX
21
751
19/01/2026 12:25:12
00509840375TRLO1.1.1
XLON
23
751
19/01/2026 12:25:12
00509840373TRLO1.1.1
TRQX
103
751
19/01/2026 12:25:12
00509840374TRLO1.1.1
XLON
21
751
19/01/2026 12:25:12
00509840370TRLO1.1.1
AQXE
248
751
19/01/2026 12:25:12
00509840371TRLO1.1.1
XLON
372
751
19/01/2026 12:25:12
00509840372TRLO1.1.1
XLON
1
751.5
19/01/2026 12:23:57
00509840259TRLO1.1.1
CHIX
50
751.5
19/01/2026 12:23:57
00509840260TRLO1.1.1
CHIX
1
751.5
19/01/2026 12:23:57
00509840257TRLO1.1.1
CHIX
169
749.5
19/01/2026 12:08:48
00509838180TRLO1.1.1
XLON
21
749
19/01/2026 12:07:01
00509837924TRLO1.1.1
TRQX
118
749
19/01/2026 12:06:17
00509837720TRLO1.1.1
XLON
108
749
19/01/2026 12:03:44
00509837343TRLO1.1.1
BATE
126
749
19/01/2026 12:03:43
00509837302TRLO1.1.1
XLON
52
749.5
19/01/2026 12:03:09
00509837186TRLO1.1.1
CHIX
16
749.5
19/01/2026 12:02:10
00509837042TRLO1.1.1
AQXE
134
749
19/01/2026 12:00:20
00509836891TRLO1.1.1
XLON
118
749
19/01/2026 11:54:03
00509836105TRLO1.1.1
XLON
109
748.5
19/01/2026 11:45:00
00509834695TRLO1.1.1
XLON
49
749.5
19/01/2026 11:34:54
00509833300TRLO1.1.1
CHIX
103
749.5
19/01/2026 11:34:16
00509833193TRLO1.1.1
XLON
3
750
19/01/2026 11:33:48
00509833095TRLO1.1.1
AQXE
3
750
19/01/2026 11:33:22
00509833060TRLO1.1.1
AQXE
3
750
19/01/2026 11:33:12
00509833048TRLO1.1.1
AQXE
39
750
19/01/2026 11:33:09
00509833040TRLO1.1.1
BATE
54
750.5
19/01/2026 11:33:09
00509833041TRLO1.1.1
BATE
37
750
19/01/2026 11:30:15
00509832491TRLO1.1.1
XLON
51
750
19/01/2026 11:30:15
00509832490TRLO1.1.1
XLON
136
750
19/01/2026 11:28:07
00509832169TRLO1.1.1
XLON
93
750.5
19/01/2026 11:15:38
00509830308TRLO1.1.1
BATE
112
750
19/01/2026 11:14:51
00509830215TRLO1.1.1
XLON
15
750
19/01/2026 11:14:08
00509830164TRLO1.1.1
AQXE
3
751
19/01/2026 11:14:08
00509830162TRLO1.1.1
CHIX
42
751
19/01/2026 11:14:08
00509830163TRLO1.1.1
CHIX
2
751
19/01/2026 11:13:30
00509830073TRLO1.1.1
TRQX
14
751
19/01/2026 11:13:30
00509830074TRLO1.1.1
TRQX
56
751
19/01/2026 11:11:42
00509829877TRLO1.1.1
XLON
66
751
19/01/2026 11:11:42
00509829878TRLO1.1.1
XLON
126
751
19/01/2026 11:08:22
00509829492TRLO1.1.1
XLON
2
751
19/01/2026 11:01:56
00509828655TRLO1.1.1
TRQX
3
750
19/01/2026 10:48:18
00509826881TRLO1.1.1
AQXE
79
751
19/01/2026 10:47:00
00509826751TRLO1.1.1
BATE
17
751
19/01/2026 10:46:20
00509826682TRLO1.1.1
CHIX
20
751
19/01/2026 10:46:20
00509826681TRLO1.1.1
CHIX
152
750.5
19/01/2026 10:42:52
00509826230TRLO1.1.1
XLON
16
751
19/01/2026 10:42:22
00509826177TRLO1.1.1
TRQX
2
|
751
19/01/2026 10:37:13
00509825564TRLO1.1.1
BATE
59
751
19/01/2026 10:36:53
00509825527TRLO1.1.1
BATE
2
751
19/01/2026 10:36:13
00509825476TRLO1.1.1
TRQX
110
751
19/01/2026 10:36:13
00509825475TRLO1.1.1
XLON
37
752
19/01/2026 10:34:09
00509825210TRLO1.1.1
CHIX
104
752
19/01/2026 10:32:33
00509825031TRLO1.1.1
XLON
2
752.5
19/01/2026 10:26:58
00509824335TRLO1.1.1
XLON
108
752.5
19/01/2026 10:26:58
00509824336TRLO1.1.1
XLON
144
752
19/01/2026 10:17:19
00509822820TRLO1.1.1
XLON
106
752
19/01/2026 10:09:48
00509821516TRLO1.1.1
XLON
14
752
19/01/2026 10:09:27
00509821443TRLO1.1.1
TRQX
90
752
19/01/2026 10:09:27
00509821442TRLO1.1.1
BATE
2
752
19/01/2026 10:07:00
00509821064TRLO1.1.1
TRQX
12
752.5
19/01/2026 10:06:51
00509821027TRLO1.1.1
AQXE
35
752
19/01/2026 10:06:48
00509821014TRLO1.1.1
CHIX
82
752.5
19/01/2026 10:05:33
00509820624TRLO1.1.1
XLON
41
752.5
19/01/2026 10:01:01
00509819929TRLO1.1.1
XLON
95
752.5
19/01/2026 10:01:01
00509819930TRLO1.1.1
XLON
38
752.5
19/01/2026 09:41:24
00509816732TRLO1.1.1
CHIX
54
752.5
19/01/2026 09:41:22
00509816730TRLO1.1.1
BATE
144
752.5
19/01/2026 09:40:52
00509816629TRLO1.1.1
XLON
82
752.5
19/01/2026 09:36:05
00509815584TRLO1.1.1
XLON
76
752.5
19/01/2026 09:36:05
00509815583TRLO1.1.1
XLON
12
753.5
19/01/2026 09:31:52
00509814911TRLO1.1.1
AQXE
13
752.5
19/01/2026 09:31:46
00509814897TRLO1.1.1
TRQX
78
753.5
19/01/2026 09:31:14
00509814798TRLO1.1.1
BATE
92
753.5
|
19/01/2026 09:27:03
00509814112TRLO1.1.1
XLON
30
753.5
19/01/2026 09:25:35
00509813829TRLO1.1.1
CHIX
146
752.5
19/01/2026 09:22:23
00509813225TRLO1.1.1
XLON
60
753.5
19/01/2026 09:20:32
00509812959TRLO1.1.1
BATE
13
753.5
19/01/2026 09:20:03
00509812910TRLO1.1.1
TRQX
30
753.5
19/01/2026 09:15:37
00509812038TRLO1.1.1
CHIX
20
753.5
19/01/2026 09:15:37
00509812037TRLO1.1.1
XLON
101
753.5
19/01/2026 09:15:37
00509812036TRLO1.1.1
XLON
99
753.5
19/01/2026 09:12:37
00509811504TRLO1.1.1
XLON
60
753.5
19/01/2026 09:12:37
00509811503TRLO1.1.1
BATE
15
753.5
19/01/2026 09:11:04
00509811208TRLO1.1.1
AQXE
22
753.5
19/01/2026 09:11:04
00509811207TRLO1.1.1
AQXE
31
753.5
19/01/2026 09:11:04
00509811206TRLO1.1.1
AQXE
12
754
19/01/2026 09:09:41
00509810906TRLO1.1.1
TRQX
16
754
19/01/2026 09:09:41
00509810908TRLO1.1.1
TRQX
36
754
19/01/2026 09:09:41
00509810907TRLO1.1.1
TRQX
156
755
19/01/2026 09:05:02
00509809916TRLO1.1.1
XLON
32
755
19/01/2026 09:01:39
00509809054TRLO1.1.1
CHIX
2
753.5
19/01/2026 08:58:04
00509808377TRLO1.1.1
AQXE
75
753.5
19/01/2026 08:58:04
00509808375TRLO1.1.1
BATE
78
753.5
19/01/2026 08:58:04
00509808376TRLO1.1.1
BATE
126
754.5
19/01/2026 08:58:01
00509808365TRLO1.1.1
XLON
124
754.5
19/01/2026 08:53:36
00509807626TRLO1.1.1
XLON
31
754.5
19/01/2026 08:51:25
00509807191TRLO1.1.1
CHIX
182
754.5
19/01/2026 08:48:24
00509806563TRLO1.1.1
XLON
31
754.5
19/01/2026 08:45:10
00509805909TRLO1.1.1
CHIX
66
753.5
19/01/2026 08:42:51
00509805344TRLO1.1.1
BATE
81
753.5
19/01/2026 08:42:51
00509805343TRLO1.1.1
BATE
226
755
19/01/2026 08:41:07
00509804948TRLO1.1.1
XLON
31
755
19/01/2026 08:35:13
00509803854TRLO1.1.1
CHIX
101
753
19/01/2026 08:32:52
00509803385TRLO1.1.1
XLON
109
753
19/01/2026 08:29:11
00509802414TRLO1.1.1
XLON
31
753
19/01/2026 08:29:11
00509802413TRLO1.1.1
CHIX
107
753.5
19/01/2026 08:28:32
00509802246TRLO1.1.1
XLON
123
754
19/01/2026 08:24:00
00509801269TRLO1.1.1
XLON
128
754
19/01/2026 08:20:01
00509800299TRLO1.1.1
XLON
132
754
19/01/2026 08:16:59
00509799416TRLO1.1.1
XLON
106
752.5
19/01/2026 08:12:07
00509797770TRLO1.1.1
XLON
12
752.5
19/01/2026 08:10:50
00509797269TRLO1.1.1
TRQX
35
752.5
19/01/2026 08:09:27
00509796903TRLO1.1.1
CHIX
69
753
19/01/2026 08:09:27
00509796901TRLO1.1.1
BATE
134
753
19/01/2026 08:09:27
00509796902TRLO1.1.1
XLON
97
752.5
19/01/2026 08:07:47
00509796451TRLO1.1.1
XLON
12
755
19/01/2026 08:05:28
00509795697TRLO1.1.1
TRQX
135
754
19/01/2026 08:03:49
00509795146TRLO1.1.1
XLON