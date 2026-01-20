Anzeige
Mehr »
Dienstag, 20.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
98,7% Goldausbeute ohne Cyanid - kommt jetzt der Milliarden-Deal?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
20.01.26 | 08:08
8,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,5008,85008:45
PR Newswire
20.01.2026 08:06 Uhr
99 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 20

Bodycotewww.bodycote.com

20 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

19 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,000

Highest price paid per share (pence per share):

755.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

746.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

750.55p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,055,739 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,254,665 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,400,433 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

14

746.5

19/01/2026 16:27:24

00509899245TRLO1.1.1

XLON

35

746.5

19/01/2026 16:27:24

00509899244TRLO1.1.1

XLON

11

746.5

19/01/2026 16:27:03

00509899148TRLO1.1.1

AQXE

23

746.5

19/01/2026 16:27:03

00509899139TRLO1.1.1

XLON

133

746.5

19/01/2026 16:27:03

00509899140TRLO1.1.1

XLON

189

746.5

19/01/2026 16:27:03

00509899141TRLO1.1.1

XLON

38

746.5

19/01/2026 16:27:03

00509899138TRLO1.1.1

BATE

12

747

19/01/2026 16:27:03

00509899131TRLO1.1.1

CHIX

2

747.5

19/01/2026 16:26:34

00509899003TRLO1.1.1

TRQX

2

747.5

19/01/2026 16:26:34

00509899002TRLO1.1.1

TRQX

19

746.5

19/01/2026 16:25:00

00509898411TRLO1.1.1

BATE

19

746.5

19/01/2026 16:25:00

00509898409TRLO1.1.1

AQXE

24

746.5

19/01/2026 16:25:00

00509898410TRLO1.1.1

CHIX

293

747.5

19/01/2026 16:24:31

00509898121TRLO1.1.1

XLON

12

748

19/01/2026 16:24:28

00509898034TRLO1.1.1

TRQX

91

747.5

19/01/2026 16:23:56

00509897540TRLO1.1.1

BATE

52

747.5

19/01/2026 16:23:00

00509897285TRLO1.1.1

CHIX

299

747.5

19/01/2026 16:22:43

00509897199TRLO1.1.1

XLON

23

748

19/01/2026 16:22:18

00509897078TRLO1.1.1

TRQX

4

747.5

19/01/2026 16:22:02

00509896994TRLO1.1.1

BATE

76

747.5

19/01/2026 16:22:02

00509896995TRLO1.1.1

BATE

504

748

19/01/2026 16:20:45

00509896602TRLO1.1.1

XLON

11

748

19/01/2026 16:20:35

00509896551TRLO1.1.1

CHIX

37

748

19/01/2026 16:20:35

00509896552TRLO1.1.1

CHIX

3

748.5

19/01/2026 16:20:35

00509896550TRLO1.1.1

AQXE

6

748.5

19/01/2026 16:20:34

00509896542TRLO1.1.1

AQXE

4

748.5

19/01/2026 16:20:34

00509896540TRLO1.1.1

AQXE

8

748.5

19/01/2026 16:20:34

00509896541TRLO1.1.1

AQXE

7

748.5

19/01/2026 16:20:08

00509896424TRLO1.1.1

TRQX

14

748.5

19/01/2026 16:20:08

00509896425TRLO1.1.1

TRQX

97

748.5

19/01/2026 16:19:36

00509896241TRLO1.1.1

BATE

561

748.5

19/01/2026 16:18:10

00509895737TRLO1.1.1

XLON

19

749

19/01/2026 16:18:00

00509895674TRLO1.1.1

AQXE

53

749

19/01/2026 16:17:52

00509895601TRLO1.1.1

CHIX

191

749

19/01/2026 16:17:38

00509895493TRLO1.1.1

BATE

75

749

19/01/2026 16:17:36

00509895482TRLO1.1.1

TRQX

97

749

19/01/2026 16:17:36

00509895483TRLO1.1.1

XLON

615

749.5

19/01/2026 16:15:35

00509894611TRLO1.1.1

XLON

373

749.5

19/01/2026 16:15:30

00509894575TRLO1.1.1

BATE

121

749.5

19/01/2026 16:15:01

00509894394TRLO1.1.1

CHIX

33

750

19/01/2026 16:15:00

00509894352TRLO1.1.1

AQXE

39

750

19/01/2026 16:15:00

00509894351TRLO1.1.1

AQXE

72

749.5

19/01/2026 16:14:44

00509894047TRLO1.1.1

CHIX

26

750

19/01/2026 16:13:42

00509893811TRLO1.1.1

TRQX

3

749.5

19/01/2026 16:13:18

00509893710TRLO1.1.1

BATE

123

749.5

19/01/2026 16:13:02

00509893628TRLO1.1.1

XLON

351

749.5

19/01/2026 16:13:02

00509893627TRLO1.1.1

XLON

64

749.5

19/01/2026 16:12:11

00509893328TRLO1.1.1

CHIX

26

750

19/01/2026 16:11:35

00509893176TRLO1.1.1

TRQX

22

750

19/01/2026 16:11:03

00509892935TRLO1.1.1

AQXE

119

749.5

19/01/2026 16:10:29

00509892807TRLO1.1.1

XLON

111

750

19/01/2026 16:10:29

00509892806TRLO1.1.1

BATE

20

749

19/01/2026 16:09:05

00509892413TRLO1.1.1

TRQX

52

749.5

19/01/2026 16:08:58

00509892377TRLO1.1.1

CHIX

218

749

19/01/2026 16:08:55

00509892355TRLO1.1.1

XLON

322

749

19/01/2026 16:08:55

00509892356TRLO1.1.1

XLON

22

750

19/01/2026 16:08:15

00509892187TRLO1.1.1

AQXE

133

749

19/01/2026 16:07:37

00509891965TRLO1.1.1

BATE

119

749.5

19/01/2026 16:07:23

00509891906TRLO1.1.1

XLON

56

750

19/01/2026 16:06:37

00509891679TRLO1.1.1

CHIX

24

750

19/01/2026 16:05:30

00509891093TRLO1.1.1

AQXE

17

749.5

19/01/2026 16:05:01

00509890956TRLO1.1.1

BATE

10

749.5

19/01/2026 16:05:01

00509890954TRLO1.1.1

BATE

123

749.5

19/01/2026 16:05:01

00509890955TRLO1.1.1

XLON

28

750

19/01/2026 16:04:57

00509890936TRLO1.1.1

TRQX

84

749.5

19/01/2026 16:04:57

00509890935TRLO1.1.1

BATE

63

750

19/01/2026 16:04:43

00509890878TRLO1.1.1

CHIX

101

749.5

19/01/2026 16:02:59

00509890413TRLO1.1.1

XLON

22

750

19/01/2026 16:02:59

00509890412TRLO1.1.1

AQXE

25

750

19/01/2026 16:02:24

00509890263TRLO1.1.1

XLON

29

750

19/01/2026 16:02:24

00509890261TRLO1.1.1

TRQX

111

750

19/01/2026 16:02:24

00509890262TRLO1.1.1

XLON

123

750

19/01/2026 16:02:24

00509890260TRLO1.1.1

XLON

13

750.5

19/01/2026 16:02:24

00509890259TRLO1.1.1

CHIX

127

750

19/01/2026 16:02:24

00509890258TRLO1.1.1

BATE

2

750.5

19/01/2026 16:02:22

00509890252TRLO1.1.1

CHIX

6

750.5

19/01/2026 16:02:22

00509890253TRLO1.1.1

CHIX

43

750.5

19/01/2026 16:02:22

00509890251TRLO1.1.1

CHIX

299

750

19/01/2026 16:01:28

00509890008TRLO1.1.1

XLON

61

750

19/01/2026 15:59:36

00509889420TRLO1.1.1

CHIX

132

750

19/01/2026 15:59:26

00509889367TRLO1.1.1

XLON

103

750

19/01/2026 15:59:16

00509889311TRLO1.1.1

BATE

23

749

19/01/2026 15:58:15

00509889096TRLO1.1.1

AQXE

130

749

19/01/2026 15:57:19

00509888744TRLO1.1.1

XLON

104

749

19/01/2026 15:57:19

00509888742TRLO1.1.1

XLON

136

749

19/01/2026 15:57:19

00509888743TRLO1.1.1

XLON

108

749

19/01/2026 15:57:19

00509888739TRLO1.1.1

XLON

136

749

19/01/2026 15:57:19

00509888740TRLO1.1.1

XLON

152

749

19/01/2026 15:57:19

00509888741TRLO1.1.1

XLON

66

749

19/01/2026 15:57:19

00509888735TRLO1.1.1

CHIX

134

749

19/01/2026 15:57:19

00509888737TRLO1.1.1

XLON

182

749

19/01/2026 15:57:19

00509888736TRLO1.1.1

XLON

190

749

19/01/2026 15:57:19

00509888738TRLO1.1.1

XLON

54

749

19/01/2026 15:57:19

00509888734TRLO1.1.1

CHIX

145

749

19/01/2026 15:57:19

00509888733TRLO1.1.1

BATE

53

749

19/01/2026 15:56:24

00509888463TRLO1.1.1

BATE

6

749

19/01/2026 15:56:05

00509888356TRLO1.1.1

BATE

24

749.5

19/01/2026 15:55:41

00509888266TRLO1.1.1

TRQX

26

749

19/01/2026 15:51:25

00509886939TRLO1.1.1

BATE

48

749

19/01/2026 15:51:25

00509886938TRLO1.1.1

BATE

25

749.5

19/01/2026 15:51:07

00509886780TRLO1.1.1

AQXE

24

749.5

19/01/2026 15:50:23

00509886545TRLO1.1.1

TRQX

24

749.5

19/01/2026 15:46:42

00509885277TRLO1.1.1

AQXE

19

749.5

19/01/2026 15:46:15

00509885163TRLO1.1.1

TRQX

21

749.5

19/01/2026 15:43:35

00509884472TRLO1.1.1

AQXE

114

749

19/01/2026 15:43:08

00509884284TRLO1.1.1

BATE

28

749.5

19/01/2026 15:42:50

00509884219TRLO1.1.1

XLON

194

749.5

19/01/2026 15:42:50

00509884220TRLO1.1.1

XLON

3

749.5

19/01/2026 15:41:33

00509883846TRLO1.1.1

AQXE

30

749.5

19/01/2026 15:41:01

00509883698TRLO1.1.1

TRQX

55

749.5

19/01/2026 15:40:25

00509883512TRLO1.1.1

XLON

52

749.5

19/01/2026 15:40:25

00509883511TRLO1.1.1

XLON

103

749

19/01/2026 15:38:03

00509882681TRLO1.1.1

BATE

1

749.5

19/01/2026 15:37:45

00509882581TRLO1.1.1

CHIX

63

749.5

19/01/2026 15:37:45

00509882582TRLO1.1.1

CHIX

12

749.5

19/01/2026 15:37:18

00509882399TRLO1.1.1

XLON

28

749.5

19/01/2026 15:37:18

00509882398TRLO1.1.1

TRQX

110

749.5

19/01/2026 15:37:18

00509882400TRLO1.1.1

XLON

141

749.5

19/01/2026 15:37:18

00509882401TRLO1.1.1

XLON

26

749.5

19/01/2026 15:37:18

00509882396TRLO1.1.1

AQXE

28

749.5

19/01/2026 15:37:18

00509882397TRLO1.1.1

TRQX

103

749.5

19/01/2026 15:37:18

00509882395TRLO1.1.1

XLON

220

750

19/01/2026 15:36:32

00509882152TRLO1.1.1

XLON

134

750

19/01/2026 15:35:48

00509881989TRLO1.1.1

BATE

64

750

19/01/2026 15:35:44

00509881980TRLO1.1.1

CHIX

110

750

19/01/2026 15:35:36

00509881942TRLO1.1.1

XLON

46

750

19/01/2026 15:32:18

00509881119TRLO1.1.1

XLON

66

750

19/01/2026 15:32:18

00509881120TRLO1.1.1

XLON

55

750

19/01/2026 15:32:01

00509881074TRLO1.1.1

CHIX

111

749.5

19/01/2026 15:28:54

00509880082TRLO1.1.1

XLON

111

749.5

19/01/2026 15:28:54

00509880081TRLO1.1.1

XLON

441

749.5

19/01/2026 15:27:10

00509879631TRLO1.1.1

XLON

16

749.5

19/01/2026 15:27:02

00509879593TRLO1.1.1

AQXE

1

749.5

19/01/2026 15:27:02

00509879592TRLO1.1.1

AQXE

3

749.5

19/01/2026 15:27:02

00509879591TRLO1.1.1

AQXE

5

749.5

19/01/2026 15:26:40

00509879490TRLO1.1.1

BATE

123

749.5

19/01/2026 15:26:40

00509879491TRLO1.1.1

BATE

63

749.5

19/01/2026 15:25:42

00509879240TRLO1.1.1

CHIX

22

749.5

19/01/2026 15:23:42

00509878565TRLO1.1.1

AQXE

2

749.5

19/01/2026 15:23:42

00509878564TRLO1.1.1

AQXE

7

749.5

19/01/2026 15:23:31

00509878515TRLO1.1.1

BATE

115

749.5

19/01/2026 15:23:31

00509878516TRLO1.1.1

BATE

30

749.5

19/01/2026 15:23:26

00509878500TRLO1.1.1

TRQX

96

749

19/01/2026 15:22:40

00509878325TRLO1.1.1

XLON

34

749.5

19/01/2026 15:21:50

00509878097TRLO1.1.1

XLON

78

749.5

19/01/2026 15:21:50

00509878096TRLO1.1.1

XLON

67

749.5

19/01/2026 15:20:14

00509877741TRLO1.1.1

CHIX

9

749.5

19/01/2026 15:20:09

00509877727TRLO1.1.1

XLON

157

749.5

19/01/2026 15:20:09

00509877726TRLO1.1.1

XLON

82

749.5

19/01/2026 15:20:09

00509877725TRLO1.1.1

XLON

97

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877176TRLO1.1.1

XLON

148

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877177TRLO1.1.1

XLON

180

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877175TRLO1.1.1

XLON

68

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877170TRLO1.1.1

CHIX

79

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877174TRLO1.1.1

XLON

120

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877173TRLO1.1.1

XLON

134

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877171TRLO1.1.1

BATE

221

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877172TRLO1.1.1

XLON

18

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877168TRLO1.1.1

AQXE

23

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877167TRLO1.1.1

AQXE

64

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877169TRLO1.1.1

CHIX

26

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877165TRLO1.1.1

AQXE

30

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877164TRLO1.1.1

TRQX

128

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877166TRLO1.1.1

BATE

24

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877163TRLO1.1.1

TRQX

100

749.5

19/01/2026 15:18:02

00509877162TRLO1.1.1

BATE

6

749.5

19/01/2026 15:15:50

00509876641TRLO1.1.1

AQXE

46

750

19/01/2026 15:11:49

00509875585TRLO1.1.1

XLON

58

750

19/01/2026 15:11:49

00509875584TRLO1.1.1

XLON

89

750

19/01/2026 15:11:49

00509875586TRLO1.1.1

XLON

47

750

19/01/2026 15:11:49

00509875583TRLO1.1.1

XLON

9

750

19/01/2026 15:09:27

00509874964TRLO1.1.1

XLON

73

750

19/01/2026 15:09:27

00509874966TRLO1.1.1

XLON

177

750

19/01/2026 15:09:27

00509874965TRLO1.1.1

XLON

2

750

19/01/2026 15:08:03

00509874633TRLO1.1.1

TRQX

22

750

19/01/2026 15:08:03

00509874634TRLO1.1.1

TRQX

280

749.5

19/01/2026 15:06:15

00509874190TRLO1.1.1

XLON

23

750

19/01/2026 15:06:12

00509874182TRLO1.1.1

AQXE

73

749.5

19/01/2026 15:05:41

00509874062TRLO1.1.1

CHIX

24

750

19/01/2026 15:05:41

00509874061TRLO1.1.1

TRQX

106

749.5

19/01/2026 15:04:22

00509873762TRLO1.1.1

BATE

110

749.5

19/01/2026 15:03:52

00509873635TRLO1.1.1

XLON

59

749.5

19/01/2026 15:01:42

00509872832TRLO1.1.1

CHIX

110

749.5

19/01/2026 15:01:42

00509872833TRLO1.1.1

XLON

101

749.5

19/01/2026 15:01:42

00509872831TRLO1.1.1

BATE

307

750

19/01/2026 15:00:17

00509872331TRLO1.1.1

XLON

21

750

19/01/2026 14:58:56

00509871836TRLO1.1.1

AQXE

5

750

19/01/2026 14:58:56

00509871835TRLO1.1.1

AQXE

1

749.5

19/01/2026 14:58:32

00509871716TRLO1.1.1

BATE

23

750

19/01/2026 14:58:32

00509871715TRLO1.1.1

TRQX

106

749.5

19/01/2026 14:58:19

00509871642TRLO1.1.1

BATE

133

749.5

19/01/2026 14:58:00

00509871512TRLO1.1.1

XLON

25

750

19/01/2026 14:56:26

00509871036TRLO1.1.1

AQXE

20

749.5

19/01/2026 14:56:12

00509870979TRLO1.1.1

CHIX

1

749.5

19/01/2026 14:56:12

00509870978TRLO1.1.1

CHIX

25

749.5

19/01/2026 14:56:12

00509870977TRLO1.1.1

CHIX

25

750

19/01/2026 14:56:02

00509870921TRLO1.1.1

TRQX

128

750

19/01/2026 14:55:27

00509870767TRLO1.1.1

BATE

135

749.5

19/01/2026 14:54:56

00509870572TRLO1.1.1

XLON

173

749.5

19/01/2026 14:54:56

00509870571TRLO1.1.1

XLON

200

749.5

19/01/2026 14:54:56

00509870570TRLO1.1.1

XLON

25

750

19/01/2026 14:53:36

00509870115TRLO1.1.1

AQXE

73

750

19/01/2026 14:53:36

00509870114TRLO1.1.1

CHIX

23

750

19/01/2026 14:50:34

00509869173TRLO1.1.1

TRQX

268

750

19/01/2026 14:50:20

00509869117TRLO1.1.1

XLON

122

750

19/01/2026 14:50:11

00509869091TRLO1.1.1

BATE

25

750

19/01/2026 14:48:27

00509868599TRLO1.1.1

TRQX

23

750

19/01/2026 14:48:27

00509868598TRLO1.1.1

AQXE

21

750

19/01/2026 14:48:27

00509868597TRLO1.1.1

AQXE

144

750

19/01/2026 14:48:27

00509868596TRLO1.1.1

XLON

152

750

19/01/2026 14:48:27

00509868595TRLO1.1.1

XLON

64

750

19/01/2026 14:48:27

00509868593TRLO1.1.1

CHIX

126

750

19/01/2026 14:48:27

00509868594TRLO1.1.1

BATE

106

750

19/01/2026 14:45:47

00509867733TRLO1.1.1

BATE

50

750

19/01/2026 14:45:46

00509867731TRLO1.1.1

CHIX

258

750

19/01/2026 14:45:46

00509867732TRLO1.1.1

XLON

92

750

19/01/2026 14:43:30

00509867082TRLO1.1.1

XLON

24

750

19/01/2026 14:43:30

00509867080TRLO1.1.1

TRQX

34

750

19/01/2026 14:43:30

00509867079TRLO1.1.1

TRQX

199

750

19/01/2026 14:43:30

00509867081TRLO1.1.1

XLON

111

750.5

19/01/2026 14:41:51

00509866595TRLO1.1.1

XLON

111

750.5

19/01/2026 14:41:51

00509866594TRLO1.1.1

XLON

112

750

19/01/2026 14:39:58

00509866074TRLO1.1.1

BATE

135

749.5

19/01/2026 14:39:46

00509865980TRLO1.1.1

XLON

56

749.5

19/01/2026 14:39:46

00509865979TRLO1.1.1

CHIX

7

750

19/01/2026 14:39:21

00509865863TRLO1.1.1

AQXE

17

750

19/01/2026 14:39:21

00509865862TRLO1.1.1

AQXE

67

749.5

19/01/2026 14:38:59

00509865750TRLO1.1.1

CHIX

30

749.5

19/01/2026 14:38:15

00509865554TRLO1.1.1

TRQX

23

749.5

19/01/2026 14:38:15

00509865553TRLO1.1.1

TRQX

26

749.5

19/01/2026 14:38:15

00509865552TRLO1.1.1

TRQX

116

750

19/01/2026 14:37:53

00509865347TRLO1.1.1

XLON

124

750

19/01/2026 14:37:25

00509865224TRLO1.1.1

BATE

220

750

19/01/2026 14:36:10

00509864882TRLO1.1.1

XLON

20

750

19/01/2026 14:35:16

00509864490TRLO1.1.1

AQXE

132

750

19/01/2026 14:35:15

00509864482TRLO1.1.1

BATE

54

750

19/01/2026 14:35:15

00509864480TRLO1.1.1

CHIX

63

750

19/01/2026 14:35:15

00509864481TRLO1.1.1

CHIX

156

750

19/01/2026 14:35:15

00509864479TRLO1.1.1

BATE

100

750.5

19/01/2026 14:33:58

00509863999TRLO1.1.1

XLON

133

750.5

19/01/2026 14:33:58

00509863998TRLO1.1.1

XLON

119

750.5

19/01/2026 14:33:58

00509863997TRLO1.1.1

XLON

266

750.5

19/01/2026 14:33:58

00509863996TRLO1.1.1

XLON

24

751

19/01/2026 14:32:12

00509863425TRLO1.1.1

AQXE

103

750.5

19/01/2026 14:29:03

00509862495TRLO1.1.1

XLON

20

751

19/01/2026 14:27:57

00509862240TRLO1.1.1

AQXE

161

750.5

19/01/2026 14:26:21

00509861801TRLO1.1.1

XLON

41

750.5

19/01/2026 14:24:06

00509861178TRLO1.1.1

XLON

2

750.5

19/01/2026 14:24:06

00509861167TRLO1.1.1

XLON

26

750.5

19/01/2026 14:24:06

00509861165TRLO1.1.1

XLON

38

750.5

19/01/2026 14:24:06

00509861166TRLO1.1.1

XLON

34

750.5

19/01/2026 14:24:06

00509861164TRLO1.1.1

XLON

63

750.5

19/01/2026 14:24:06

00509861163TRLO1.1.1

XLON

136

750.5

19/01/2026 14:22:17

00509860621TRLO1.1.1

XLON

60

750

19/01/2026 14:18:22

00509859573TRLO1.1.1

CHIX

52

750

19/01/2026 14:18:16

00509859556TRLO1.1.1

AQXE

8

749.5

19/01/2026 14:14:55

00509858767TRLO1.1.1

XLON

119

749.5

19/01/2026 14:14:55

00509858766TRLO1.1.1

XLON

254

749.5

19/01/2026 14:14:55

00509858765TRLO1.1.1

XLON

61

749.5

19/01/2026 14:14:55

00509858763TRLO1.1.1

CHIX

219

749.5

19/01/2026 14:14:55

00509858764TRLO1.1.1

XLON

114

749.5

19/01/2026 14:14:55

00509858762TRLO1.1.1

BATE

29

749.5

19/01/2026 14:14:55

00509858761TRLO1.1.1

TRQX

129

749.5

19/01/2026 14:03:32

00509856227TRLO1.1.1

BATE

138

750

19/01/2026 14:03:29

00509856210TRLO1.1.1

XLON

102

750

19/01/2026 14:01:50

00509855814TRLO1.1.1

XLON

26

750

19/01/2026 14:00:18

00509855544TRLO1.1.1

TRQX

129

749.5

19/01/2026 13:59:33

00509855356TRLO1.1.1

XLON

128

749.5

19/01/2026 13:56:15

00509854819TRLO1.1.1

XLON

33

749.5

19/01/2026 13:56:15

00509854816TRLO1.1.1

XLON

100

749.5

19/01/2026 13:56:15

00509854817TRLO1.1.1

XLON

222

749.5

19/01/2026 13:56:15

00509854818TRLO1.1.1

XLON

72

749.5

19/01/2026 13:56:15

00509854815TRLO1.1.1

XLON

2

749.5

19/01/2026 13:55:15

00509854649TRLO1.1.1

BATE

127

749.5

19/01/2026 13:55:15

00509854650TRLO1.1.1

BATE

77

749.5

19/01/2026 13:55:05

00509854624TRLO1.1.1

CHIX

23

750.5

19/01/2026 13:37:02

00509851200TRLO1.1.1

AQXE

112

750

19/01/2026 13:36:22

00509851067TRLO1.1.1

XLON

126

750.5

19/01/2026 13:35:46

00509850975TRLO1.1.1

BATE

58

751

19/01/2026 13:35:34

00509850951TRLO1.1.1

CHIX

1

751

19/01/2026 13:35:34

00509850950TRLO1.1.1

CHIX

90

750

19/01/2026 13:34:34

00509850837TRLO1.1.1

XLON

140

751

19/01/2026 13:29:44

00509849944TRLO1.1.1

XLON

106

751

19/01/2026 13:27:10

00509849595TRLO1.1.1

XLON

31

750.5

19/01/2026 13:21:23

00509848871TRLO1.1.1

XLON

61

750.5

19/01/2026 13:21:23

00509848869TRLO1.1.1

XLON

70

750.5

19/01/2026 13:21:23

00509848870TRLO1.1.1

XLON

120

749.5

19/01/2026 13:18:28

00509848357TRLO1.1.1

XLON

56

749.5

19/01/2026 13:16:31

00509848026TRLO1.1.1

CHIX

56

749.5

19/01/2026 13:16:31

00509848025TRLO1.1.1

CHIX

124

749.5

19/01/2026 13:16:30

00509848023TRLO1.1.1

BATE

124

749.5

19/01/2026 13:16:30

00509848022TRLO1.1.1

BATE

96

749.5

19/01/2026 13:16:23

00509847985TRLO1.1.1

XLON

21

750.5

19/01/2026 13:15:46

00509847864TRLO1.1.1

AQXE

172

750.5

19/01/2026 13:13:47

00509847592TRLO1.1.1

XLON

112

750.5

19/01/2026 13:10:32

00509847049TRLO1.1.1

XLON

124

750.5

19/01/2026 13:08:00

00509846739TRLO1.1.1

XLON

20

751

19/01/2026 13:06:28

00509846524TRLO1.1.1

AQXE

132

750.5

19/01/2026 13:06:02

00509846477TRLO1.1.1

XLON

120

750.5

19/01/2026 13:02:55

00509846008TRLO1.1.1

XLON

132

750.5

19/01/2026 13:00:28

00509845579TRLO1.1.1

XLON

58

750.5

19/01/2026 12:56:54

00509844984TRLO1.1.1

CHIX

14

751.5

19/01/2026 12:56:16

00509844921TRLO1.1.1

AQXE

131

751

19/01/2026 12:54:39

00509844615TRLO1.1.1

XLON

83

752

19/01/2026 12:53:09

00509844411TRLO1.1.1

BATE

99

751

19/01/2026 12:51:42

00509844235TRLO1.1.1

XLON

18

751.5

19/01/2026 12:50:16

00509844052TRLO1.1.1

AQXE

102

751

19/01/2026 12:49:53

00509844006TRLO1.1.1

XLON

20

751

19/01/2026 12:48:02

00509843695TRLO1.1.1

TRQX

20

751

19/01/2026 12:48:02

00509843694TRLO1.1.1

TRQX

19

751.5

19/01/2026 12:48:02

00509843693TRLO1.1.1

AQXE

2

752

19/01/2026 12:48:00

00509843689TRLO1.1.1

BATE

104

752

19/01/2026 12:48:00

00509843690TRLO1.1.1

BATE

144

751.5

19/01/2026 12:47:14

00509843592TRLO1.1.1

XLON

55

751.5

19/01/2026 12:47:08

00509843573TRLO1.1.1

CHIX

3

751.5

19/01/2026 12:44:51

00509843129TRLO1.1.1

AQXE

132

752

19/01/2026 12:44:49

00509843119TRLO1.1.1

BATE

159

752

19/01/2026 12:44:49

00509843118TRLO1.1.1

XLON

111

751.5

19/01/2026 12:40:31

00509842353TRLO1.1.1

XLON

114

751.5

19/01/2026 12:38:35

00509842058TRLO1.1.1

XLON

360

751.5

19/01/2026 12:38:35

00509842057TRLO1.1.1

XLON

61

751.5

19/01/2026 12:38:35

00509842056TRLO1.1.1

CHIX

48

751.5

19/01/2026 12:25:38

00509840496TRLO1.1.1

CHIX

21

751

19/01/2026 12:25:12

00509840375TRLO1.1.1

XLON

23

751

19/01/2026 12:25:12

00509840373TRLO1.1.1

TRQX

103

751

19/01/2026 12:25:12

00509840374TRLO1.1.1

XLON

21

751

19/01/2026 12:25:12

00509840370TRLO1.1.1

AQXE

248

751

19/01/2026 12:25:12

00509840371TRLO1.1.1

XLON

372

751

19/01/2026 12:25:12

00509840372TRLO1.1.1

XLON

1

751.5

19/01/2026 12:23:57

00509840259TRLO1.1.1

CHIX

50

751.5

19/01/2026 12:23:57

00509840260TRLO1.1.1

CHIX

1

751.5

19/01/2026 12:23:57

00509840257TRLO1.1.1

CHIX

169

749.5

19/01/2026 12:08:48

00509838180TRLO1.1.1

XLON

21

749

19/01/2026 12:07:01

00509837924TRLO1.1.1

TRQX

118

749

19/01/2026 12:06:17

00509837720TRLO1.1.1

XLON

108

749

19/01/2026 12:03:44

00509837343TRLO1.1.1

BATE

126

749

19/01/2026 12:03:43

00509837302TRLO1.1.1

XLON

52

749.5

19/01/2026 12:03:09

00509837186TRLO1.1.1

CHIX

16

749.5

19/01/2026 12:02:10

00509837042TRLO1.1.1

AQXE

134

749

19/01/2026 12:00:20

00509836891TRLO1.1.1

XLON

118

749

19/01/2026 11:54:03

00509836105TRLO1.1.1

XLON

109

748.5

19/01/2026 11:45:00

00509834695TRLO1.1.1

XLON

49

749.5

19/01/2026 11:34:54

00509833300TRLO1.1.1

CHIX

103

749.5

19/01/2026 11:34:16

00509833193TRLO1.1.1

XLON

3

750

19/01/2026 11:33:48

00509833095TRLO1.1.1

AQXE

3

750

19/01/2026 11:33:22

00509833060TRLO1.1.1

AQXE

3

750

19/01/2026 11:33:12

00509833048TRLO1.1.1

AQXE

39

750

19/01/2026 11:33:09

00509833040TRLO1.1.1

BATE

54

750.5

19/01/2026 11:33:09

00509833041TRLO1.1.1

BATE

37

750

19/01/2026 11:30:15

00509832491TRLO1.1.1

XLON

51

750

19/01/2026 11:30:15

00509832490TRLO1.1.1

XLON

136

750

19/01/2026 11:28:07

00509832169TRLO1.1.1

XLON

93

750.5

19/01/2026 11:15:38

00509830308TRLO1.1.1

BATE

112

750

19/01/2026 11:14:51

00509830215TRLO1.1.1

XLON

15

750

19/01/2026 11:14:08

00509830164TRLO1.1.1

AQXE

3

751

19/01/2026 11:14:08

00509830162TRLO1.1.1

CHIX

42

751

19/01/2026 11:14:08

00509830163TRLO1.1.1

CHIX

2

751

19/01/2026 11:13:30

00509830073TRLO1.1.1

TRQX

14

751

19/01/2026 11:13:30

00509830074TRLO1.1.1

TRQX

56

751

19/01/2026 11:11:42

00509829877TRLO1.1.1

XLON

66

751

19/01/2026 11:11:42

00509829878TRLO1.1.1

XLON

126

751

19/01/2026 11:08:22

00509829492TRLO1.1.1

XLON

2

751

19/01/2026 11:01:56

00509828655TRLO1.1.1

TRQX

3

750

19/01/2026 10:48:18

00509826881TRLO1.1.1

AQXE

79

751

19/01/2026 10:47:00

00509826751TRLO1.1.1

BATE

17

751

19/01/2026 10:46:20

00509826682TRLO1.1.1

CHIX

20

751

19/01/2026 10:46:20

00509826681TRLO1.1.1

CHIX

152

750.5

19/01/2026 10:42:52

00509826230TRLO1.1.1

XLON

16

751

19/01/2026 10:42:22

00509826177TRLO1.1.1

TRQX

2

751

19/01/2026 10:37:13

00509825564TRLO1.1.1

BATE

59

751

19/01/2026 10:36:53

00509825527TRLO1.1.1

BATE

2

751

19/01/2026 10:36:13

00509825476TRLO1.1.1

TRQX

110

751

19/01/2026 10:36:13

00509825475TRLO1.1.1

XLON

37

752

19/01/2026 10:34:09

00509825210TRLO1.1.1

CHIX

104

752

19/01/2026 10:32:33

00509825031TRLO1.1.1

XLON

2

752.5

19/01/2026 10:26:58

00509824335TRLO1.1.1

XLON

108

752.5

19/01/2026 10:26:58

00509824336TRLO1.1.1

XLON

144

752

19/01/2026 10:17:19

00509822820TRLO1.1.1

XLON

106

752

19/01/2026 10:09:48

00509821516TRLO1.1.1

XLON

14

752

19/01/2026 10:09:27

00509821443TRLO1.1.1

TRQX

90

752

19/01/2026 10:09:27

00509821442TRLO1.1.1

BATE

2

752

19/01/2026 10:07:00

00509821064TRLO1.1.1

TRQX

12

752.5

19/01/2026 10:06:51

00509821027TRLO1.1.1

AQXE

35

752

19/01/2026 10:06:48

00509821014TRLO1.1.1

CHIX

82

752.5

19/01/2026 10:05:33

00509820624TRLO1.1.1

XLON

41

752.5

19/01/2026 10:01:01

00509819929TRLO1.1.1

XLON

95

752.5

19/01/2026 10:01:01

00509819930TRLO1.1.1

XLON

38

752.5

19/01/2026 09:41:24

00509816732TRLO1.1.1

CHIX

54

752.5

19/01/2026 09:41:22

00509816730TRLO1.1.1

BATE

144

752.5

19/01/2026 09:40:52

00509816629TRLO1.1.1

XLON

82

752.5

19/01/2026 09:36:05

00509815584TRLO1.1.1

XLON

76

752.5

19/01/2026 09:36:05

00509815583TRLO1.1.1

XLON

12

753.5

19/01/2026 09:31:52

00509814911TRLO1.1.1

AQXE

13

752.5

19/01/2026 09:31:46

00509814897TRLO1.1.1

TRQX

78

753.5

19/01/2026 09:31:14

00509814798TRLO1.1.1

BATE

92

753.5

19/01/2026 09:27:03

00509814112TRLO1.1.1

XLON

30

753.5

19/01/2026 09:25:35

00509813829TRLO1.1.1

CHIX

146

752.5

19/01/2026 09:22:23

00509813225TRLO1.1.1

XLON

60

753.5

19/01/2026 09:20:32

00509812959TRLO1.1.1

BATE

13

753.5

19/01/2026 09:20:03

00509812910TRLO1.1.1

TRQX

30

753.5

19/01/2026 09:15:37

00509812038TRLO1.1.1

CHIX

20

753.5

19/01/2026 09:15:37

00509812037TRLO1.1.1

XLON

101

753.5

19/01/2026 09:15:37

00509812036TRLO1.1.1

XLON

99

753.5

19/01/2026 09:12:37

00509811504TRLO1.1.1

XLON

60

753.5

19/01/2026 09:12:37

00509811503TRLO1.1.1

BATE

15

753.5

19/01/2026 09:11:04

00509811208TRLO1.1.1

AQXE

22

753.5

19/01/2026 09:11:04

00509811207TRLO1.1.1

AQXE

31

753.5

19/01/2026 09:11:04

00509811206TRLO1.1.1

AQXE

12

754

19/01/2026 09:09:41

00509810906TRLO1.1.1

TRQX

16

754

19/01/2026 09:09:41

00509810908TRLO1.1.1

TRQX

36

754

19/01/2026 09:09:41

00509810907TRLO1.1.1

TRQX

156

755

19/01/2026 09:05:02

00509809916TRLO1.1.1

XLON

32

755

19/01/2026 09:01:39

00509809054TRLO1.1.1

CHIX

2

753.5

19/01/2026 08:58:04

00509808377TRLO1.1.1

AQXE

75

753.5

19/01/2026 08:58:04

00509808375TRLO1.1.1

BATE

78

753.5

19/01/2026 08:58:04

00509808376TRLO1.1.1

BATE

126

754.5

19/01/2026 08:58:01

00509808365TRLO1.1.1

XLON

124

754.5

19/01/2026 08:53:36

00509807626TRLO1.1.1

XLON

31

754.5

19/01/2026 08:51:25

00509807191TRLO1.1.1

CHIX

182

754.5

19/01/2026 08:48:24

00509806563TRLO1.1.1

XLON

31

754.5

19/01/2026 08:45:10

00509805909TRLO1.1.1

CHIX

66

753.5

19/01/2026 08:42:51

00509805344TRLO1.1.1

BATE

81

753.5

19/01/2026 08:42:51

00509805343TRLO1.1.1

BATE

226

755

19/01/2026 08:41:07

00509804948TRLO1.1.1

XLON

31

755

19/01/2026 08:35:13

00509803854TRLO1.1.1

CHIX

101

753

19/01/2026 08:32:52

00509803385TRLO1.1.1

XLON

109

753

19/01/2026 08:29:11

00509802414TRLO1.1.1

XLON

31

753

19/01/2026 08:29:11

00509802413TRLO1.1.1

CHIX

107

753.5

19/01/2026 08:28:32

00509802246TRLO1.1.1

XLON

123

754

19/01/2026 08:24:00

00509801269TRLO1.1.1

XLON

128

754

19/01/2026 08:20:01

00509800299TRLO1.1.1

XLON

132

754

19/01/2026 08:16:59

00509799416TRLO1.1.1

XLON

106

752.5

19/01/2026 08:12:07

00509797770TRLO1.1.1

XLON

12

752.5

19/01/2026 08:10:50

00509797269TRLO1.1.1

TRQX

35

752.5

19/01/2026 08:09:27

00509796903TRLO1.1.1

CHIX

69

753

19/01/2026 08:09:27

00509796901TRLO1.1.1

BATE

134

753

19/01/2026 08:09:27

00509796902TRLO1.1.1

XLON

97

752.5

19/01/2026 08:07:47

00509796451TRLO1.1.1

XLON

12

755

19/01/2026 08:05:28

00509795697TRLO1.1.1

TRQX

135

754

19/01/2026 08:03:49

00509795146TRLO1.1.1

XLON


© 2026 PR Newswire
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.