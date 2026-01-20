Summary: Zusammenarbeit mit T-Mobile Polen langfristig verlängert Erweiterung des Cybersecurity-Angebots über klassische Mobilfunknutzer hinaus Technische Modernisierung der Plattform geplant Schrittweise Umsetzung bis zum zweiten Quartal 2026 vorgesehen Die cyan AG hat ihre langjährige Kooperation mit T-Mobile Polen ausgebaut und zugleich inhaltlich erweitert. Der polnische Telekommunikationsanbieter setzt auch künftig auf die netzintegrierten Sicherheitslösungen von cyan und ergänzt das bestehende Angebot um zusätzliche Schutzfunktionen für Kunden außerhalb des klassischen Mobilfunknetzes. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
