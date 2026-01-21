Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 21

Bodycotewww.bodycote.com

21 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

20 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,279

Highest price paid per share (pence per share):

742.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

731.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

738.07p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,019,460 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,290,944 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,436,712 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

77

742

20/01/2026 08:09:58

00509915970TRLO1.1.1

BATE

31

742

20/01/2026 08:09:58

00509915972TRLO1.1.1

CHIX

390

742.5

20/01/2026 08:09:58

00509915971TRLO1.1.1

XLON

14

742

20/01/2026 08:09:58

00509915974TRLO1.1.1

TRQX

12

742

20/01/2026 08:09:59

00509915975TRLO1.1.1

AQXE

128

741

20/01/2026 08:15:20

00509917132TRLO1.1.1

XLON

88

742.5

20/01/2026 08:17:40

00509917700TRLO1.1.1

XLON

34

742

20/01/2026 08:18:14

00509917783TRLO1.1.1

CHIX

14

742.5

20/01/2026 08:18:41

00509917863TRLO1.1.1

TRQX

78

742

20/01/2026 08:18:45

00509917884TRLO1.1.1

BATE

13

742

20/01/2026 08:18:53

00509917914TRLO1.1.1

AQXE

123

742

20/01/2026 08:20:13

00509918287TRLO1.1.1

XLON

9

741

20/01/2026 08:23:10

00509918748TRLO1.1.1

AQXE

121

738.5

20/01/2026 08:23:53

00509918882TRLO1.1.1

XLON

32

739.5

20/01/2026 08:24:24

00509918976TRLO1.1.1

CHIX

14

742.5

20/01/2026 08:24:47

00509919036TRLO1.1.1

TRQX

64

739.5

20/01/2026 08:25:12

00509919096TRLO1.1.1

BATE

154

740

20/01/2026 08:27:11

00509919404TRLO1.1.1

XLON

26

740

20/01/2026 08:27:11

00509919405TRLO1.1.1

XLON

28

739.5

20/01/2026 08:29:34

00509919765TRLO1.1.1

XLON

70

740

20/01/2026 08:29:34

00509919766TRLO1.1.1

XLON

11

741.5

20/01/2026 08:29:49

00509919793TRLO1.1.1

TRQX

74

739.5

20/01/2026 08:30:51

00509920003TRLO1.1.1

BATE

35

739.5

20/01/2026 08:31:28

00509920132TRLO1.1.1

CHIX

12

740

20/01/2026 08:31:28

00509920133TRLO1.1.1

AQXE

66

740

20/01/2026 08:34:15

00509920794TRLO1.1.1

XLON

29

740

20/01/2026 08:34:15

00509920795TRLO1.1.1

XLON

10

740

20/01/2026 08:36:38

00509921369TRLO1.1.1

AQXE

6

740

20/01/2026 08:36:57

00509921443TRLO1.1.1

XLON

97

740

20/01/2026 08:36:57

00509921444TRLO1.1.1

XLON

13

738

20/01/2026 08:39:25

00509922070TRLO1.1.1

TRQX

31

738

20/01/2026 08:40:35

00509922403TRLO1.1.1

CHIX

34

737

20/01/2026 08:40:59

00509922480TRLO1.1.1

XLON

70

737

20/01/2026 08:41:03

00509922493TRLO1.1.1

XLON

52

738

20/01/2026 08:43:49

00509922957TRLO1.1.1

BATE

64

738

20/01/2026 08:45:56

00509923386TRLO1.1.1

BATE

90

737

20/01/2026 08:46:44

00509923601TRLO1.1.1

XLON

33

737

20/01/2026 08:48:51

00509923958TRLO1.1.1

CHIX

2

738

20/01/2026 08:49:06

00509924013TRLO1.1.1

AQXE

3

738

20/01/2026 08:49:47

00509924156TRLO1.1.1

TRQX

10

738

20/01/2026 08:49:47

00509924157TRLO1.1.1

TRQX

12

735

20/01/2026 08:49:47

00509924158TRLO1.1.1

AQXE

113

737

20/01/2026 08:49:47

00509924159TRLO1.1.1

XLON

113

735

20/01/2026 08:54:57

00509925138TRLO1.1.1

XLON

68

734.5

20/01/2026 08:56:11

00509925396TRLO1.1.1

BATE

32

735

20/01/2026 08:57:35

00509925714TRLO1.1.1

XLON

76

735

20/01/2026 08:57:35

00509925715TRLO1.1.1

XLON

2

735

20/01/2026 08:58:06

00509925838TRLO1.1.1

CHIX

31

735

20/01/2026 08:58:06

00509925839TRLO1.1.1

CHIX

2

735

20/01/2026 08:58:48

00509925944TRLO1.1.1

AQXE

10

735

20/01/2026 08:58:48

00509925945TRLO1.1.1

AQXE

13

734.5

20/01/2026 09:00:41

00509926491TRLO1.1.1

TRQX

62

734.5

20/01/2026 09:04:37

00509927506TRLO1.1.1

BATE

174

732.5

20/01/2026 09:07:35

00509928493TRLO1.1.1

XLON

104

732.5

20/01/2026 09:15:44

00509930683TRLO1.1.1

XLON

8

732.5

20/01/2026 09:22:25

00509932151TRLO1.1.1

TRQX

81

732.5

20/01/2026 09:22:35

00509932165TRLO1.1.1

XLON

69

732.5

20/01/2026 09:22:35

00509932166TRLO1.1.1

XLON

76

732.5

20/01/2026 09:23:28

00509932317TRLO1.1.1

BATE

3

732

20/01/2026 09:24:04

00509932509TRLO1.1.1

AQXE

10

732

20/01/2026 09:25:11

00509932712TRLO1.1.1

AQXE

41

731.5

20/01/2026 09:27:00

00509933121TRLO1.1.1

CHIX

170

732

20/01/2026 09:31:24

00509934039TRLO1.1.1

XLON

72

732.5

20/01/2026 09:35:10

00509935067TRLO1.1.1

BATE

2

732.5

20/01/2026 09:38:03

00509935703TRLO1.1.1

TRQX

14

733

20/01/2026 09:43:02

00509937021TRLO1.1.1

TRQX

27

733

20/01/2026 09:43:02

00509937019TRLO1.1.1

CHIX

254

733

20/01/2026 09:43:02

00509937020TRLO1.1.1

XLON

2

733

20/01/2026 09:45:31

00509937579TRLO1.1.1

TRQX

14

733

20/01/2026 09:46:10

00509937717TRLO1.1.1

AQXE

10

733

20/01/2026 09:48:18

00509938187TRLO1.1.1

TRQX

3

733

20/01/2026 09:48:18

00509938188TRLO1.1.1

TRQX

106

733

20/01/2026 09:49:04

00509938468TRLO1.1.1

XLON

75

733

20/01/2026 09:49:24

00509938537TRLO1.1.1

BATE

31

733

20/01/2026 09:50:14

00509938895TRLO1.1.1

CHIX

12

733

20/01/2026 09:51:02

00509939084TRLO1.1.1

AQXE

101

733.5

20/01/2026 09:55:17

00509939983TRLO1.1.1

XLON

32

733.5

20/01/2026 09:55:17

00509939984TRLO1.1.1

XLON

23

733.5

20/01/2026 09:58:28

00509940601TRLO1.1.1

XLON

33

733.5

20/01/2026 09:58:28

00509940602TRLO1.1.1

XLON

51

733.5

20/01/2026 09:58:28

00509940603TRLO1.1.1

XLON

8

732.5

20/01/2026 09:59:45

00509941106TRLO1.1.1

TRQX

5

732.5

20/01/2026 10:00:32

00509941363TRLO1.1.1

TRQX

13

733

20/01/2026 10:00:55

00509941423TRLO1.1.1

AQXE

33

733

20/01/2026 10:01:30

00509941582TRLO1.1.1

CHIX

8

733

20/01/2026 10:01:43

00509941681TRLO1.1.1

BATE

70

733

20/01/2026 10:01:43

00509941680TRLO1.1.1

BATE

4

733.5

20/01/2026 10:05:00

00509942337TRLO1.1.1

XLON

73

733.5

20/01/2026 10:05:00

00509942336TRLO1.1.1

XLON

60

733.5

20/01/2026 10:05:00

00509942338TRLO1.1.1

XLON

4

733.5

20/01/2026 10:10:17

00509943472TRLO1.1.1

XLON

38

738

20/01/2026 10:33:39

00509948400TRLO1.1.1

XLON

76

738

20/01/2026 10:33:39

00509948401TRLO1.1.1

XLON

108

737

20/01/2026 10:37:20

00509949114TRLO1.1.1

XLON

1

737

20/01/2026 11:00:37

00509953979TRLO1.1.1

XLON

18

737

20/01/2026 11:01:41

00509954295TRLO1.1.1

TRQX

17

736.5

20/01/2026 11:01:41

00509954297TRLO1.1.1

AQXE

103

736.5

20/01/2026 11:01:41

00509954296TRLO1.1.1

BATE

49

737

20/01/2026 11:01:46

00509954306TRLO1.1.1

CHIX

116

735.5

20/01/2026 11:02:10

00509954390TRLO1.1.1

XLON

374

735.5

20/01/2026 11:02:10

00509954389TRLO1.1.1

XLON

11

735.5

20/01/2026 11:04:38

00509954846TRLO1.1.1

AQXE

116

733.5

20/01/2026 11:10:24

00509955920TRLO1.1.1

XLON

16

734

20/01/2026 11:15:49

00509956731TRLO1.1.1

TRQX

132

733

20/01/2026 11:15:55

00509956747TRLO1.1.1

XLON

16

733.5

20/01/2026 11:16:35

00509956866TRLO1.1.1

AQXE

98

734

20/01/2026 11:16:45

00509956884TRLO1.1.1

BATE

99

735

20/01/2026 11:24:12

00509958268TRLO1.1.1

XLON

102

735

20/01/2026 11:24:12

00509958269TRLO1.1.1

XLON

53

733

20/01/2026 11:24:12

00509958271TRLO1.1.1

CHIX

166

735

20/01/2026 11:24:12

00509958270TRLO1.1.1

XLON

17

734

20/01/2026 11:27:17

00509958812TRLO1.1.1

TRQX

106

734

20/01/2026 11:28:05

00509959002TRLO1.1.1

BATE

101

733.5

20/01/2026 11:31:03

00509959553TRLO1.1.1

XLON

265

734.5

20/01/2026 11:40:54

00509961095TRLO1.1.1

XLON

53

734

20/01/2026 11:44:54

00509961828TRLO1.1.1

CHIX

93

734

20/01/2026 11:44:54

00509961827TRLO1.1.1

BATE

18

734

20/01/2026 11:44:54

00509961830TRLO1.1.1

TRQX

43

734

20/01/2026 11:44:54

00509961829TRLO1.1.1

CHIX

126

734

20/01/2026 11:44:56

00509961831TRLO1.1.1

XLON

13

734

20/01/2026 11:55:25

00509963832TRLO1.1.1

TRQX

35

734

20/01/2026 11:58:22

00509964134TRLO1.1.1

CHIX

84

734

20/01/2026 12:00:06

00509964399TRLO1.1.1

BATE

48

735

20/01/2026 12:06:26

00509965342TRLO1.1.1

AQXE

297

735

20/01/2026 12:06:26

00509965343TRLO1.1.1

XLON

17

734

20/01/2026 12:06:27

00509965367TRLO1.1.1

TRQX

228

735

20/01/2026 12:08:25

00509965940TRLO1.1.1

XLON

44

737

20/01/2026 12:14:46

00509967002TRLO1.1.1

XLON

58

737

20/01/2026 12:14:46

00509967003TRLO1.1.1

XLON

19

737

20/01/2026 12:14:46

00509967004TRLO1.1.1

XLON

85

735.5

20/01/2026 12:18:42

00509967685TRLO1.1.1

XLON

10

735.5

20/01/2026 12:18:42

00509967686TRLO1.1.1

XLON

48

735.5

20/01/2026 12:18:52

00509967732TRLO1.1.1

CHIX

98

735.5

20/01/2026 12:19:49

00509967841TRLO1.1.1

BATE

128

735.5

20/01/2026 12:22:09

00509968314TRLO1.1.1

XLON

132

735.5

20/01/2026 12:22:09

00509968313TRLO1.1.1

XLON

20

735.5

20/01/2026 12:22:09

00509968315TRLO1.1.1

AQXE

23

735.5

20/01/2026 12:22:09

00509968316TRLO1.1.1

TRQX

196

735.5

20/01/2026 12:25:16

00509968789TRLO1.1.1

XLON

56

736

20/01/2026 12:28:33

00509969328TRLO1.1.1

CHIX

91

736

20/01/2026 12:29:09

00509969427TRLO1.1.1

XLON

98

736

20/01/2026 12:29:09

00509969428TRLO1.1.1

XLON

115

736.5

20/01/2026 12:31:56

00509969877TRLO1.1.1

XLON

22

737

20/01/2026 12:35:02

00509971040TRLO1.1.1

XLON

91

737

20/01/2026 12:35:02

00509971041TRLO1.1.1

XLON

79

736.5

20/01/2026 12:35:03

00509971045TRLO1.1.1

BATE

101

737

20/01/2026 12:37:28

00509971602TRLO1.1.1

XLON

64

737

20/01/2026 12:41:02

00509972487TRLO1.1.1

XLON

132

737

20/01/2026 12:41:02

00509972486TRLO1.1.1

XLON

15

736.5

20/01/2026 12:41:03

00509972492TRLO1.1.1

TRQX

19

736.5

20/01/2026 12:41:03

00509972493TRLO1.1.1

TRQX

74

737.5

20/01/2026 12:44:58

00509973561TRLO1.1.1

XLON

100

737.5

20/01/2026 12:44:58

00509973560TRLO1.1.1

XLON

19

737

20/01/2026 12:45:00

00509973573TRLO1.1.1

TRQX

31

737

20/01/2026 12:46:25

00509973990TRLO1.1.1

AQXE

107

737

20/01/2026 12:46:25

00509973989TRLO1.1.1

BATE

144

737

20/01/2026 12:46:25

00509973988TRLO1.1.1

BATE

45

737.5

20/01/2026 12:46:25

00509973987TRLO1.1.1

CHIX

17

737

20/01/2026 12:46:25

00509973991TRLO1.1.1

AQXE

162

737

20/01/2026 12:48:33

00509974608TRLO1.1.1

XLON

5

737

20/01/2026 12:50:00

00509974921TRLO1.1.1

AQXE

51

737.5

20/01/2026 12:50:18

00509975015TRLO1.1.1

CHIX

114

737.5

20/01/2026 12:52:23

00509975470TRLO1.1.1

XLON

1

737.5

20/01/2026 12:58:45

00509977220TRLO1.1.1

XLON

118

737.5

20/01/2026 13:02:45

00509978236TRLO1.1.1

BATE

40

737.5

20/01/2026 13:02:45

00509978238TRLO1.1.1

CHIX

50

737.5

20/01/2026 13:02:45

00509978237TRLO1.1.1

CHIX

186

737.5

20/01/2026 13:02:45

00509978239TRLO1.1.1

XLON

20

737.5

20/01/2026 13:02:45

00509978242TRLO1.1.1

TRQX

112

737.5

20/01/2026 13:02:45

00509978240TRLO1.1.1

XLON

115

737.5

20/01/2026 13:02:45

00509978241TRLO1.1.1

XLON

19

737.5

20/01/2026 13:02:45

00509978243TRLO1.1.1

TRQX

43

738

20/01/2026 13:05:40

00509978829TRLO1.1.1

BATE

59

738

20/01/2026 13:05:40

00509978830TRLO1.1.1

BATE

17

737.5

20/01/2026 13:06:53

00509979071TRLO1.1.1

TRQX

82

737.5

20/01/2026 13:06:53

00509979073TRLO1.1.1

XLON

138

737.5

20/01/2026 13:06:53

00509979072TRLO1.1.1

XLON

46

737.5

20/01/2026 13:09:09

00509979520TRLO1.1.1

CHIX

130

737.5

20/01/2026 13:09:09

00509979521TRLO1.1.1

XLON

87

737.5

20/01/2026 13:10:49

00509980151TRLO1.1.1

BATE

17

737

20/01/2026 13:10:53

00509980214TRLO1.1.1

AQXE

29

737

20/01/2026 13:11:01

00509980335TRLO1.1.1

AQXE

172

737

20/01/2026 13:11:36

00509980587TRLO1.1.1

XLON

42

737.5

20/01/2026 13:12:32

00509980815TRLO1.1.1

CHIX

108

737

20/01/2026 13:14:20

00509981157TRLO1.1.1

XLON

22

737.5

20/01/2026 13:15:58

00509981561TRLO1.1.1

TRQX

89

737

20/01/2026 13:16:06

00509981599TRLO1.1.1

BATE

144

737

20/01/2026 13:16:51

00509981831TRLO1.1.1

XLON

21

737

20/01/2026 13:20:33

00509982861TRLO1.1.1

AQXE

84

737

20/01/2026 13:20:33

00509982862TRLO1.1.1

XLON

48

737.5

20/01/2026 13:20:58

00509982937TRLO1.1.1

CHIX

10

737.5

20/01/2026 13:22:08

00509983171TRLO1.1.1

TRQX

7

737.5

20/01/2026 13:22:08

00509983172TRLO1.1.1

TRQX

102

737

20/01/2026 13:22:41

00509983325TRLO1.1.1

XLON

104

737

20/01/2026 13:22:41

00509983324TRLO1.1.1

BATE

189

737

20/01/2026 13:25:05

00509983741TRLO1.1.1

XLON

20

737

20/01/2026 13:26:55

00509984142TRLO1.1.1

AQXE

89

737

20/01/2026 13:29:14

00509984549TRLO1.1.1

BATE

137

737

20/01/2026 13:29:14

00509984550TRLO1.1.1

XLON

49

737.5

20/01/2026 13:30:02

00509984685TRLO1.1.1

CHIX

19

737

20/01/2026 13:31:24

00509984976TRLO1.1.1

TRQX

160

737

20/01/2026 13:31:24

00509984975TRLO1.1.1

XLON

18

736.5

20/01/2026 13:34:20

00509986006TRLO1.1.1

AQXE

112

736.5

20/01/2026 13:34:54

00509986286TRLO1.1.1

XLON

38

737

20/01/2026 13:37:32

00509986813TRLO1.1.1

BATE

55

737

20/01/2026 13:37:32

00509986814TRLO1.1.1

BATE

96

736.5

20/01/2026 13:37:48

00509986931TRLO1.1.1

XLON

20

737

20/01/2026 13:41:57

00509988151TRLO1.1.1

TRQX

128

737

20/01/2026 13:42:19

00509988203TRLO1.1.1

XLON

48

735.5

20/01/2026 13:43:09

00509988427TRLO1.1.1

CHIX

108

735.5

20/01/2026 13:45:31

00509988842TRLO1.1.1

XLON

48

735.5

20/01/2026 13:50:29

00509989930TRLO1.1.1

CHIX

95

735.5

20/01/2026 13:50:29

00509989932TRLO1.1.1

XLON

124

735.5

20/01/2026 13:52:17

00509990414TRLO1.1.1

BATE

105

735.5

20/01/2026 13:52:50

00509990553TRLO1.1.1

XLON

20

736

20/01/2026 13:53:29

00509990674TRLO1.1.1

TRQX

17

735.5

20/01/2026 13:55:10

00509990994TRLO1.1.1

AQXE

144

735

20/01/2026 13:55:55

00509991174TRLO1.1.1

XLON

101

735

20/01/2026 13:59:02

00509991934TRLO1.1.1

XLON

95

735

20/01/2026 14:01:25

00509992485TRLO1.1.1

XLON

17

735.5

20/01/2026 14:01:43

00509992551TRLO1.1.1

AQXE

48

735

20/01/2026 14:02:47

00509992945TRLO1.1.1

CHIX

19

735.5

20/01/2026 14:04:10

00509993196TRLO1.1.1

AQXE

146

735

20/01/2026 14:05:04

00509993406TRLO1.1.1

XLON

1

736

20/01/2026 14:05:58

00509993690TRLO1.1.1

TRQX

16

736

20/01/2026 14:05:58

00509993691TRLO1.1.1

TRQX

124

735

20/01/2026 14:06:53

00509993975TRLO1.1.1

XLON

19

736

20/01/2026 14:10:03

00509995056TRLO1.1.1

TRQX

3

735.5

20/01/2026 14:10:55

00509995286TRLO1.1.1

XLON

1

737

20/01/2026 14:22:48

00509998999TRLO1.1.1

BATE

57

737

20/01/2026 14:22:48

00509999000TRLO1.1.1

BATE

58

737

20/01/2026 14:22:48

00509999001TRLO1.1.1

BATE

5

737

20/01/2026 14:22:51

00509999015TRLO1.1.1

CHIX

62

737

20/01/2026 14:22:51

00509999014TRLO1.1.1

CHIX

126

737.5

20/01/2026 14:23:04

00509999100TRLO1.1.1

XLON

88

737.5

20/01/2026 14:23:04

00509999101TRLO1.1.1

XLON

126

737.5

20/01/2026 14:23:05

00509999105TRLO1.1.1

XLON

164

737.5

20/01/2026 14:23:05

00509999106TRLO1.1.1

XLON

136

737.5

20/01/2026 14:24:55

00509999840TRLO1.1.1

XLON

119

737.5

20/01/2026 14:24:55

00509999841TRLO1.1.1

XLON

129

737.5

20/01/2026 14:24:59

00509999858TRLO1.1.1

BATE

46

737.5

20/01/2026 14:27:43

00510000696TRLO1.1.1

CHIX

56

737.5

20/01/2026 14:27:43

00510000698TRLO1.1.1

CHIX

5

737.5

20/01/2026 14:27:43

00510000701TRLO1.1.1

CHIX

171

737.5

20/01/2026 14:27:43

00510000699TRLO1.1.1

XLON

10

738

20/01/2026 14:30:42

00510006881TRLO1.1.1

AQXE

43

740

20/01/2026 14:33:37

00510013013TRLO1.1.1

CHIX

4

740

20/01/2026 14:33:38

00510013033TRLO1.1.1

CHIX

327

740

20/01/2026 14:33:40

00510013079TRLO1.1.1

XLON

57

740.5

20/01/2026 14:37:08

00510018693TRLO1.1.1

CHIX

112

740.5

20/01/2026 14:37:09

00510018707TRLO1.1.1

BATE

98

740

20/01/2026 14:40:26

00510023248TRLO1.1.1

BATE

215

740

20/01/2026 14:40:26

00510023247TRLO1.1.1

BATE

21

740

20/01/2026 14:40:26

00510023250TRLO1.1.1

TRQX

27

740

20/01/2026 14:40:26

00510023251TRLO1.1.1

TRQX

49

740

20/01/2026 14:40:26

00510023249TRLO1.1.1

TRQX

123

740

20/01/2026 14:40:26

00510023252TRLO1.1.1

XLON

147

740

20/01/2026 14:40:26

00510023254TRLO1.1.1

XLON

216

740

20/01/2026 14:40:26

00510023253TRLO1.1.1

XLON

103

740

20/01/2026 14:40:26

00510023255TRLO1.1.1

XLON

112

740

20/01/2026 14:40:26

00510023256TRLO1.1.1

XLON

207

740

20/01/2026 14:40:26

00510023257TRLO1.1.1

XLON

51

740.5

20/01/2026 14:41:11

00510024209TRLO1.1.1

CHIX

178

741

20/01/2026 14:42:14

00510025488TRLO1.1.1

XLON

112

741

20/01/2026 14:42:24

00510025679TRLO1.1.1

BATE

42

741

20/01/2026 14:44:41

00510029918TRLO1.1.1

CHIX

211

741

20/01/2026 14:44:41

00510029919TRLO1.1.1

XLON

1

741

20/01/2026 14:44:41

00510029921TRLO1.1.1

XLON

23

741

20/01/2026 14:44:41

00510029920TRLO1.1.1

TRQX

121

741

20/01/2026 14:45:12

00510030925TRLO1.1.1

BATE

17

740.5

20/01/2026 14:46:12

00510032260TRLO1.1.1

AQXE

99

740.5

20/01/2026 14:46:12

00510032258TRLO1.1.1

AQXE

3

740.5

20/01/2026 14:46:12

00510032262TRLO1.1.1

AQXE

14

740.5

20/01/2026 14:46:12

00510032261TRLO1.1.1

AQXE

97

740.5

20/01/2026 14:46:12

00510032263TRLO1.1.1

XLON

46

740

20/01/2026 14:47:04

00510033157TRLO1.1.1

XLON

89

741

20/01/2026 14:47:17

00510033437TRLO1.1.1

BATE

54

740.5

20/01/2026 14:49:06

00510035901TRLO1.1.1

CHIX

28

740.5

20/01/2026 14:49:06

00510035903TRLO1.1.1

XLON

131

740.5

20/01/2026 14:49:06

00510035902TRLO1.1.1

XLON

126

740.5

20/01/2026 14:49:06

00510035904TRLO1.1.1

XLON

22

740.5

20/01/2026 14:49:21

00510036225TRLO1.1.1

TRQX

105

740.5

20/01/2026 14:51:03

00510039165TRLO1.1.1

BATE

58

740.5

20/01/2026 14:51:03

00510039166TRLO1.1.1

CHIX

116

740.5

20/01/2026 14:51:03

00510039167TRLO1.1.1

XLON

19

740.5

20/01/2026 14:51:10

00510039477TRLO1.1.1

AQXE

19

740.5

20/01/2026 14:51:40

00510040466TRLO1.1.1

TRQX

238

740.5

20/01/2026 14:53:05

00510042397TRLO1.1.1

XLON

15

740.5

20/01/2026 14:53:26

00510042894TRLO1.1.1

AQXE

159

739

20/01/2026 14:53:30

00510042951TRLO1.1.1

XLON

109

738.5

20/01/2026 14:54:35

00510044362TRLO1.1.1

BATE

109

738.5

20/01/2026 14:55:16

00510045713TRLO1.1.1

XLON

147

739

20/01/2026 14:57:15

00510049463TRLO1.1.1

XLON

58

738

20/01/2026 14:57:31

00510049954TRLO1.1.1

CHIX

9

738.5

20/01/2026 14:58:32

00510051615TRLO1.1.1

TRQX

20

738.5

20/01/2026 14:58:32

00510051632TRLO1.1.1

TRQX

224

738.5

20/01/2026 14:58:55

00510052395TRLO1.1.1

XLON

21

739

20/01/2026 14:59:10

00510053021TRLO1.1.1

AQXE

23

738.5

20/01/2026 15:00:26

00510056109TRLO1.1.1

TRQX

103

738.5

20/01/2026 15:00:47

00510056651TRLO1.1.1

XLON

1

739

20/01/2026 15:01:02

00510057060TRLO1.1.1

AQXE

17

739

20/01/2026 15:01:02

00510057061TRLO1.1.1

AQXE

49

738.5

20/01/2026 15:01:50

00510058527TRLO1.1.1

CHIX

166

738.5

20/01/2026 15:01:50

00510058531TRLO1.1.1

XLON

252

738.5

20/01/2026 15:01:50

00510058529TRLO1.1.1

XLON

55

738.5

20/01/2026 15:03:12

00510061421TRLO1.1.1

CHIX

129

738.5

20/01/2026 15:03:12

00510061420TRLO1.1.1

BATE

15

738.5

20/01/2026 15:03:12

00510061422TRLO1.1.1

TRQX

103

738.5

20/01/2026 15:05:34

00510065372TRLO1.1.1

BATE

207

738.5

20/01/2026 15:05:34

00510065373TRLO1.1.1

XLON

47

739

20/01/2026 15:06:47

00510067726TRLO1.1.1

CHIX

210

738.5

20/01/2026 15:07:38

00510069447TRLO1.1.1

XLON

19

738.5

20/01/2026 15:07:38

00510069451TRLO1.1.1

TRQX

100

738.5

20/01/2026 15:07:39

00510069614TRLO1.1.1

BATE

117

738

20/01/2026 15:08:54

00510071507TRLO1.1.1

XLON

20

738

20/01/2026 15:09:45

00510072593TRLO1.1.1

AQXE

103

738.5

20/01/2026 15:09:50

00510072673TRLO1.1.1

BATE

9

738

20/01/2026 15:10:58

00510074744TRLO1.1.1

XLON

17

738

20/01/2026 15:12:10

00510076522TRLO1.1.1

AQXE

51

738

20/01/2026 15:12:10

00510076521TRLO1.1.1

CHIX

19

738.5

20/01/2026 15:12:29

00510076976TRLO1.1.1

TRQX

255

738

20/01/2026 15:13:47

00510078935TRLO1.1.1

XLON

122

738

20/01/2026 15:13:47

00510078938TRLO1.1.1

XLON

16

738

20/01/2026 15:14:11

00510079694TRLO1.1.1

AQXE

19

738.5

20/01/2026 15:14:33

00510080128TRLO1.1.1

TRQX

132

738.5

20/01/2026 15:15:21

00510081230TRLO1.1.1

BATE

121

738.5

20/01/2026 15:15:57

00510082026TRLO1.1.1

XLON

16

738.5

20/01/2026 15:16:47

00510083007TRLO1.1.1

TRQX

38

738

20/01/2026 15:17:20

00510083683TRLO1.1.1

CHIX

121

738

20/01/2026 15:17:20

00510083684TRLO1.1.1

XLON

157

738

20/01/2026 15:17:20

00510083685TRLO1.1.1

XLON

20

738

20/01/2026 15:17:20

00510083686TRLO1.1.1

AQXE

120

738

20/01/2026 15:19:13

00510086047TRLO1.1.1

XLON

57

738

20/01/2026 15:20:21

00510087472TRLO1.1.1

CHIX

151

737.5

20/01/2026 15:20:55

00510088158TRLO1.1.1

XLON

18

738

20/01/2026 15:20:59

00510088222TRLO1.1.1

AQXE

51

739.5

20/01/2026 15:25:09

00510093981TRLO1.1.1

CHIX

302

739.5

20/01/2026 15:25:09

00510093982TRLO1.1.1

XLON

23

740

20/01/2026 15:26:59

00510096220TRLO1.1.1

TRQX

190

740

20/01/2026 15:27:02

00510096287TRLO1.1.1

XLON

61

740

20/01/2026 15:27:48

00510097394TRLO1.1.1

CHIX

212

740.5

20/01/2026 15:29:27

00510099362TRLO1.1.1

XLON

22

740

20/01/2026 15:29:32

00510099421TRLO1.1.1

AQXE

20

740

20/01/2026 15:29:32

00510099422TRLO1.1.1

AQXE

125

740

20/01/2026 15:29:32

00510099424TRLO1.1.1

BATE

243

740

20/01/2026 15:29:32

00510099423TRLO1.1.1

BATE

22

740.5

20/01/2026 15:30:27

00510100701TRLO1.1.1

TRQX

106

740

20/01/2026 15:31:29

00510102076TRLO1.1.1

XLON

20

740.5

20/01/2026 15:32:17

00510103355TRLO1.1.1

TRQX

61

740.5

20/01/2026 15:33:04

00510104462TRLO1.1.1

CHIX

110

740.5

20/01/2026 15:33:32

00510105122TRLO1.1.1

XLON

112

740

20/01/2026 15:33:32

00510105124TRLO1.1.1

XLON

128

740

20/01/2026 15:33:32

00510105123TRLO1.1.1

XLON

110

740.5

20/01/2026 15:33:53

00510105495TRLO1.1.1

BATE

15

740

20/01/2026 15:35:40

00510108029TRLO1.1.1

AQXE

208

740

20/01/2026 15:35:40

00510108030TRLO1.1.1

XLON

6

740

20/01/2026 15:37:28

00510110401TRLO1.1.1

CHIX

149

740

20/01/2026 15:37:34

00510110532TRLO1.1.1

XLON

113

740

20/01/2026 15:38:08

00510111533TRLO1.1.1

BATE

23

740

20/01/2026 15:38:15

00510111694TRLO1.1.1

TRQX

61

740

20/01/2026 15:39:05

00510112903TRLO1.1.1

CHIX

129

740

20/01/2026 15:40:21

00510114578TRLO1.1.1

XLON

22

740

20/01/2026 15:41:49

00510116247TRLO1.1.1

TRQX

39

740.5

20/01/2026 15:42:50

00510117416TRLO1.1.1

XLON

91

740.5

20/01/2026 15:42:50

00510117417TRLO1.1.1

XLON

125

740.5

20/01/2026 15:44:42

00510119866TRLO1.1.1

XLON

43

740

20/01/2026 15:45:06

00510120490TRLO1.1.1

XLON

49

740.5

20/01/2026 15:45:43

00510121246TRLO1.1.1

CHIX

244

741

20/01/2026 15:47:36

00510123528TRLO1.1.1

XLON

53

741

20/01/2026 15:48:04

00510124083TRLO1.1.1

CHIX

35

740.5

20/01/2026 15:48:05

00510124088TRLO1.1.1

AQXE

98

740.5

20/01/2026 15:48:05

00510124087TRLO1.1.1

BATE

18

740.5

20/01/2026 15:48:05

00510124089TRLO1.1.1

AQXE

124

740.5

20/01/2026 15:48:05

00510124090TRLO1.1.1

XLON

20

740.5

20/01/2026 15:49:11

00510125215TRLO1.1.1

TRQX

103

740.5

20/01/2026 15:50:01

00510126149TRLO1.1.1

BATE

111

740.5

20/01/2026 15:50:21

00510126530TRLO1.1.1

XLON

19

740

20/01/2026 15:51:34

00510128508TRLO1.1.1

TRQX

109

740

20/01/2026 15:52:00

00510129125TRLO1.1.1

BATE

105

740

20/01/2026 15:52:20

00510129634TRLO1.1.1

XLON

17

740.5

20/01/2026 15:52:20

00510129633TRLO1.1.1

AQXE

57

740.5

20/01/2026 15:52:44

00510130111TRLO1.1.1

CHIX

103

740

20/01/2026 15:55:49

00510134582TRLO1.1.1

XLON

118

740

20/01/2026 15:55:49

00510134583TRLO1.1.1

XLON

20

740

20/01/2026 15:55:49

00510134585TRLO1.1.1

TRQX

234

740

20/01/2026 15:55:49

00510134584TRLO1.1.1

XLON

18

740

20/01/2026 15:56:08

00510134935TRLO1.1.1

AQXE

88

739.5

20/01/2026 15:56:09

00510134975TRLO1.1.1

BATE

11

739.5

20/01/2026 15:57:06

00510136035TRLO1.1.1

CHIX

237

740

20/01/2026 15:58:13

00510137406TRLO1.1.1

XLON

45

740

20/01/2026 16:00:02

00510140054TRLO1.1.1

CHIX

10

740

20/01/2026 16:00:02

00510140055TRLO1.1.1

CHIX

107

740

20/01/2026 16:00:30

00510140757TRLO1.1.1

XLON

19

740

20/01/2026 16:00:51

00510141407TRLO1.1.1

AQXE

24

740

20/01/2026 16:02:38

00510143950TRLO1.1.1

CHIX

14

740

20/01/2026 16:02:38

00510143951TRLO1.1.1

CHIX

114

740

20/01/2026 16:04:31

00510146990TRLO1.1.1

XLON

144

740

20/01/2026 16:04:31

00510146991TRLO1.1.1

XLON

81

740

20/01/2026 16:04:31

00510146992TRLO1.1.1

XLON

114

740

20/01/2026 16:04:31

00510146993TRLO1.1.1

XLON

126

740

20/01/2026 16:04:31

00510146994TRLO1.1.1

XLON

19

740

20/01/2026 16:04:33

00510147045TRLO1.1.1

AQXE

22

740

20/01/2026 16:05:11

00510148067TRLO1.1.1

TRQX

53

740

20/01/2026 16:05:17

00510148264TRLO1.1.1

CHIX

102

739.5

20/01/2026 16:05:23

00510148408TRLO1.1.1

XLON

112

739.5

20/01/2026 16:05:23

00510148406TRLO1.1.1

BATE

118

739.5

20/01/2026 16:05:23

00510148407TRLO1.1.1

BATE

19

740

20/01/2026 16:06:46

00510150238TRLO1.1.1

AQXE

23

739.5

20/01/2026 16:07:25

00510151136TRLO1.1.1

XLON

100

739.5

20/01/2026 16:07:25

00510151135TRLO1.1.1

XLON

24

739.5

20/01/2026 16:07:27

00510151161TRLO1.1.1

CHIX

16

740

20/01/2026 16:07:27

00510151182TRLO1.1.1

TRQX

17

740

20/01/2026 16:09:33

00510153507TRLO1.1.1

AQXE

113

740

20/01/2026 16:09:37

00510153549TRLO1.1.1

XLON

60

740

20/01/2026 16:09:43

00510153686TRLO1.1.1

CHIX

112

740

20/01/2026 16:10:20

00510154487TRLO1.1.1

XLON

113

740

20/01/2026 16:11:03

00510155329TRLO1.1.1

XLON

48

740

20/01/2026 16:11:43

00510156012TRLO1.1.1

CHIX

20

740

20/01/2026 16:12:00

00510156310TRLO1.1.1

AQXE

123

740

20/01/2026 16:12:19

00510157029TRLO1.1.1

XLON

78

740

20/01/2026 16:12:52

00510157672TRLO1.1.1

XLON

94

739.5

20/01/2026 16:12:52

00510157675TRLO1.1.1

BATE

90

739.5

20/01/2026 16:12:52

00510157677TRLO1.1.1

BATE

105

739.5

20/01/2026 16:12:52

00510157678TRLO1.1.1

BATE

120

739.5

20/01/2026 16:12:52

00510157676TRLO1.1.1

BATE

19

739.5

20/01/2026 16:12:52

00510157681TRLO1.1.1

TRQX

19

739.5

20/01/2026 16:12:52

00510157682TRLO1.1.1

TRQX

24

739.5

20/01/2026 16:12:52

00510157680TRLO1.1.1

TRQX

123

739.5

20/01/2026 16:12:52

00510157679TRLO1.1.1

XLON

103

739.5

20/01/2026 16:13:40

00510158876TRLO1.1.1

XLON

48

739.5

20/01/2026 16:13:55

00510159338TRLO1.1.1

CHIX

22

739

20/01/2026 16:14:20

00510160285TRLO1.1.1

TRQX

235

739

20/01/2026 16:14:20

00510160286TRLO1.1.1

XLON

103

739

20/01/2026 16:14:20

00510160287TRLO1.1.1

XLON

119

739

20/01/2026 16:14:20

00510160288TRLO1.1.1

XLON

17

739.5

20/01/2026 16:14:31

00510160579TRLO1.1.1

AQXE

276

739

20/01/2026 16:15:02

00510161436TRLO1.1.1

BATE

127

739

20/01/2026 16:15:35

00510162368TRLO1.1.1

CHIX

2

738.5

20/01/2026 16:15:43

00510162504TRLO1.1.1

AQXE

578

739

20/01/2026 16:16:13

00510163474TRLO1.1.1

XLON

58

738.5

20/01/2026 16:16:23

00510163676TRLO1.1.1

TRQX

35

738.5

20/01/2026 16:17:08

00510164689TRLO1.1.1

BATE

10

738.5

20/01/2026 16:17:08

00510164690TRLO1.1.1

BATE

3

738.5

20/01/2026 16:18:19

00510166465TRLO1.1.1

AQXE

59

738.5

20/01/2026 16:18:19

00510166466TRLO1.1.1

AQXE

51

738.5

20/01/2026 16:18:19

00510166467TRLO1.1.1

CHIX

463

738.5

20/01/2026 16:18:30

00510166827TRLO1.1.1

XLON

17

738.5

20/01/2026 16:18:55

00510167502TRLO1.1.1

TRQX

23

738

20/01/2026 16:20:09

00510169309TRLO1.1.1

BATE

43

738

20/01/2026 16:20:14

00510169510TRLO1.1.1

XLON

15

738

20/01/2026 16:21:11

00510171014TRLO1.1.1

TRQX

1

738

20/01/2026 16:21:13

00510171083TRLO1.1.1

AQXE

47

738

20/01/2026 16:23:54

00510175485TRLO1.1.1

CHIX

210

738

20/01/2026 16:23:54

00510175484TRLO1.1.1

BATE

15

738

20/01/2026 16:23:54

00510175486TRLO1.1.1

TRQX

172

738

20/01/2026 16:23:54

00510175487TRLO1.1.1

XLON

506

738

20/01/2026 16:23:54

00510175488TRLO1.1.1

XLON

43

738

20/01/2026 16:24:13

00510175893TRLO1.1.1

CHIX

23

738

20/01/2026 16:24:13

00510175894TRLO1.1.1

CHIX

42

738

20/01/2026 16:24:24

00510176068TRLO1.1.1

AQXE

4

737.5

20/01/2026 16:25:09

00510177383TRLO1.1.1

BATE

90

737.5

20/01/2026 16:25:09

00510177384TRLO1.1.1

BATE

5

737.5

20/01/2026 16:25:23

00510177716TRLO1.1.1

CHIX

98

737.5

20/01/2026 16:25:23

00510177717TRLO1.1.1

XLON

19

738

20/01/2026 16:26:10

00510179040TRLO1.1.1

TRQX

5

738

20/01/2026 16:26:13

00510179145TRLO1.1.1

AQXE

14

737.5

20/01/2026 16:27:04

00510180342TRLO1.1.1

BATE

110

737.5

20/01/2026 16:28:08

00510181770TRLO1.1.1

XLON

38

738

20/01/2026 16:29:01

00510182994TRLO1.1.1

XLON

15

738.5

20/01/2026 16:29:12

00510183289TRLO1.1.1

CHIX

264

738

20/01/2026 16:29:41

00510184134TRLO1.1.1

XLON


