The following instruments on XETRA do have their first trading 21.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.01.2026
Aktien
1 CNE100002B63 Datang Environment Industry Group Co. Ltd.
2 MHY3894J1872 Imperial Petroleum Inc.
3 CA0496AP2026 Aton Resources Inc.
4 CA83419D2014 Solaris Resources Inc.
5 AU0000135220 Zuleika Gold Ltd.
6 CA24477V1058 Definium Therapeutics Inc.
Anleihen
1 US61748UAR32 Morgan Stanley
2 US61748UAS15 Morgan Stanley
3 XS3277939420 Raiffeisen Bank S.A.
4 USP9028NCE96 Telecom Argentina S.A.
5 US95000U4F79 Wells Fargo & Co.
6 CH1524516932 Deutsche Telekom AG
7 US95000U4D22 Wells Fargo & Co.
8 DE000DP9A505 DZ BANK AG
9 AT0000A3R4Z1 Erste Group Bank AG
10 US45950KDQ04 International Finance Corp.
11 XS3276320358 Litauen, Republik
12 IT0005690026 Banca Mediolanum S.p.A.
13 DE000A46Z8K8 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
14 FR0014015K76 BPCE S.A.
15 US10806XAK81 BridgeBio Pharma Inc.
16 XS3276952408 Saudi Electricity Sukuk Programme Company
17 XS3276952317 Saudi Electricity Sukuk Programme Company
18 XS3276952234 Saudi Electricity Sukuk Programme Company
19 IT0005690869 Banca IFIS S.p.A.
20 US61748UAP75 Morgan Stanley
21 XS3277023944 Opec Fund for International Development
22 US38141GD769 The Goldman Sachs Group Inc.
23 IT0005689168 Unipol Assicurazioni S.p.A.
24 DE000A3H2580 Baden-Württemberg, Land
25 DE000HEL4A04 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 DE000HEL0RZ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 XS3276321752 Litauen, Republik
28 US95000U4E05 Wells Fargo & Co.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.01.2026
Aktien
1 CNE100002B63 Datang Environment Industry Group Co. Ltd.
2 MHY3894J1872 Imperial Petroleum Inc.
3 CA0496AP2026 Aton Resources Inc.
4 CA83419D2014 Solaris Resources Inc.
5 AU0000135220 Zuleika Gold Ltd.
6 CA24477V1058 Definium Therapeutics Inc.
Anleihen
1 US61748UAR32 Morgan Stanley
2 US61748UAS15 Morgan Stanley
3 XS3277939420 Raiffeisen Bank S.A.
4 USP9028NCE96 Telecom Argentina S.A.
5 US95000U4F79 Wells Fargo & Co.
6 CH1524516932 Deutsche Telekom AG
7 US95000U4D22 Wells Fargo & Co.
8 DE000DP9A505 DZ BANK AG
9 AT0000A3R4Z1 Erste Group Bank AG
10 US45950KDQ04 International Finance Corp.
11 XS3276320358 Litauen, Republik
12 IT0005690026 Banca Mediolanum S.p.A.
13 DE000A46Z8K8 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
14 FR0014015K76 BPCE S.A.
15 US10806XAK81 BridgeBio Pharma Inc.
16 XS3276952408 Saudi Electricity Sukuk Programme Company
17 XS3276952317 Saudi Electricity Sukuk Programme Company
18 XS3276952234 Saudi Electricity Sukuk Programme Company
19 IT0005690869 Banca IFIS S.p.A.
20 US61748UAP75 Morgan Stanley
21 XS3277023944 Opec Fund for International Development
22 US38141GD769 The Goldman Sachs Group Inc.
23 IT0005689168 Unipol Assicurazioni S.p.A.
24 DE000A3H2580 Baden-Württemberg, Land
25 DE000HEL4A04 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 DE000HEL0RZ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 XS3276321752 Litauen, Republik
28 US95000U4E05 Wells Fargo & Co.
© 2026 Xetra Newsboard