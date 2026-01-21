Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Kursziele für mehrere große europäische Versicherer angehoben. Trotz der höheren Zielmarken bleibt der Branchenkommentar insgesamt eher zurückhaltend. Analyst Andrew Baker verweist auf eine zuletzt nachlassende Kursdynamik sowie auf zunehmende Herausforderungen im Schaden- und Unfallgeschäft.Für die Allianz hebt Goldman Sachs das Kursziel von 361 auf 404 Euro an. An der Einstufung "Neutral" hält Analyst Andrew Baker jedoch fest. Die Aktien europäischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
