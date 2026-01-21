Wasseraufbereitungsspezialist De.mem treibt Expansion im Goldsektor voran

Anzeige / Werbung

Nach der Übernahme von Core Chemicals im Oktober meldet der auf Wasseraufbereitung spezialisierte Anbieter De.mem einen zügigen Integrationsfortschritt: Seit Monatsbeginn ist der Spezialchemie-Anbieter vollständig in die bestehenden Strukturen von De.mem (ISIN: AU000000DEM4) eingebunden. Bereits jetzt zeigen sich erste Synergien. Die Geschäftsaktivitäten von Core Chemicals werden nun zentral vom De.mem-Standort in Canning Vale, Westaustralien, aus gesteuert.

Darüber hinaus liefert das neue Tochterunternehmen bereits starke Ergebnisse. So wurde im November ein Umsatz von 675.000 AUD erzielt - deutlich über den Erwartungen. Die Diversifikation der Erlöse schreitet voran, ebenso wie die Entwicklung einer soliden Kundenpipeline außerhalb von Westaustralien. "Core Chemicals hat im ersten Monat nach der Übernahme eine starke Leistung gezeigt", so De.mem-CEO Andreas Kröll. Das belege den Wertbeitrag und die strategische Bedeutung der Akquisition.

Erfolgsstory eines jungen Chemieunternehmens

Gegründet wurde Core Chemicals erst 2022 von Branchenveteran Kit Chia. Seitdem wächst das Unternehmen mit wiederkehrenden Umsätzen und betreut inzwischen 18 Goldminen-Kunden in Westaustralien. Für das laufende Geschäftsjahr bis Juni 2025 rechnet man mit einem Umsatz von rund 4 Mio. AUD sowie einem Gewinn vor Steuern von etwa 730.000 AUD.

De.mem öffnet Tür zu neuen Märkten

Ein besonderer Vorteil der Übernahme liegt in der geografischen und kundenseitigen Expansion. Core Chemicals befindet sich bereits in Gesprächen mit potenziellen Kunden in Queensland, Tasmanien und der Asien-Pazifik-Region - und nutzt dabei das bestehende Netzwerk von De.mem. Kröll zeigt sich optimistisch: "Gemeinsam sind wir in der Lage, australischen Goldminenbetreibern Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Die Wachstumsaussichten sind vielversprechend."

Cross-Selling eröffnet neue Umsatzpotenziale

Darüber hinaus entstehen durch die Integration beider Portfolios neue Vertriebsmöglichkeiten: Die Produkte von Core Chemicals werden künftig auch den 15 bestehenden De.mem-Kunden im Goldsektor angeboten. Umgekehrt profitieren die Core-Kunden vom erweiterten Angebot an Wasser- und Abwasserlösungen von De.mem.

Bereits heute beliefert De.mem mehrere Goldminen mit Spezialchemikalien wie Entkalkungsmitteln und entsprechenden Services. Der adressierbare Markt ist groß: 142 der insgesamt 175 australischen Goldminen werden aktuell noch nicht von den beiden Unternehmen bedient - ein bedeutendes Wachstumspotenzial.

Ausbau in Ost-Australien und Pazifikregion geplant

Mit der Übernahme eröffnen sich auch geografisch neue Perspektiven. De.mem ist bereits in Regionen wie Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea aktiv - Märkte, in denen Core Chemicals bislang nicht vertreten war. Diese Präsenz soll nun genutzt werden, um auch dort Spezialchemikalien für Goldminen anzubieten.

Kostenersparnisse unterstreichen Transaktionserfolg

Die Integration von Core Chemicals erfolgt nahtlos. Bereits jetzt werden Synergien realisiert - etwa durch die Zusammenlegung von Verwaltung und Lagerlogistik sowie Einsparungen bei Finanzierungskosten. Zum Zeitpunkt der Übernahme kalkulierte De.mem mit jährlichen Einsparungen von etwa 100.000 AUD.

Die strategische Ausrichtung auf den Goldsektor erweist sich als vorausschauend - nicht zuletzt angesichts des positiven Goldpreisumfelds. Das begrenzt zugleich das Abwärtsrisiko bei Preisrückgängen.

Kapitalmarkt steht hinter De.mem

Finanziert wurde der 3-Millionen-AUD-Kaufpreis über eine überzeichnete Kapitalerhöhung. Die Aktien wurden zu 10,5 Cent ausgegeben - ein Aufschlag von rund 10 % auf den letzten Kurs vor Bekanntgabe der Übernahme. Firmenchef Kröll wertete dies als Vertrauensbeweis: Anleger glauben an die Strategie und das Wachstumspotenzial.

Ergänzend wurde ein Darlehen über 500.000 AUD aufgenommen, das zur Vorfinanzierung von Aufträgen bei Core Chemicals dient. Die starke Projektpipeline soll so noch gezielter bedient werden.

De.mem auf Wachstumskurs im Bergbausektor

Mit der Übernahme stärkt De.mem seine Position im australischen Goldbergbau - einem Markt mit erheblichem Expansionspotenzial. Als Anbieter von dezentralen Wasser- und Abwassersystemen kombiniert De.mem technologische Expertise mit kundenspezifischen Lösungen. Mit Standorten in Australien, Singapur und Deutschland bedient das Unternehmen namhafte Kunden wie Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) und BHP (ISIN: AU000000BHP4). Die Integration von Core Chemicals markiert den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden Industrieanbieter für Wasser- und Chemielösungen - gerade im wachstumsstarken Rohstoffsektor.

----

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

