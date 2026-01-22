Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 22

Bodycotewww.bodycote.com

22 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

21 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,308

Highest price paid per share (pence per share):

753.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

741.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

749.38p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,983,152 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,327,252 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,473,020 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

113

742

21/01/2026 08:02:44

00510671005TRLO1.1.1

XLON

109

741.5

21/01/2026 08:05:37

00510672538TRLO1.1.1

XLON

46

744.5

21/01/2026 08:08:43

00510673903TRLO1.1.1

XLON

62

744.5

21/01/2026 08:08:43

00510673904TRLO1.1.1

XLON

80

743

21/01/2026 08:10:37

00510674423TRLO1.1.1

BATE

34

743

21/01/2026 08:13:22

00510675120TRLO1.1.1

XLON

70

743

21/01/2026 08:14:06

00510675344TRLO1.1.1

BATE

108

743

21/01/2026 08:14:06

00510675345TRLO1.1.1

XLON

14

743

21/01/2026 08:14:06

00510675346TRLO1.1.1

TRQX

14

743

21/01/2026 08:14:06

00510675347TRLO1.1.1

TRQX

40

743

21/01/2026 08:15:52

00510675769TRLO1.1.1

CHIX

163

743

21/01/2026 08:15:52

00510675770TRLO1.1.1

XLON

32

743.5

21/01/2026 08:19:30

00510676365TRLO1.1.1

CHIX

56

743.5

21/01/2026 08:19:30

00510676364TRLO1.1.1

CHIX

77

743.5

21/01/2026 08:19:30

00510676363TRLO1.1.1

BATE

114

743.5

21/01/2026 08:19:30

00510676366TRLO1.1.1

XLON

53

744.5

21/01/2026 08:21:19

00510676556TRLO1.1.1

XLON

134

746

21/01/2026 08:24:39

00510676963TRLO1.1.1

XLON

83

747.5

21/01/2026 08:26:38

00510677275TRLO1.1.1

BATE

14

747.5

21/01/2026 08:27:54

00510677486TRLO1.1.1

TRQX

32

747.5

21/01/2026 08:27:54

00510677485TRLO1.1.1

CHIX

14

747.5

21/01/2026 08:27:54

00510677487TRLO1.1.1

TRQX

294

747.5

21/01/2026 08:29:36

00510677775TRLO1.1.1

XLON

78

747.5

21/01/2026 08:31:40

00510678097TRLO1.1.1

BATE

13

747.5

21/01/2026 08:34:28

00510678774TRLO1.1.1

AQXE

14

747.5

21/01/2026 08:34:28

00510678776TRLO1.1.1

TRQX

52

747.5

21/01/2026 08:34:28

00510678775TRLO1.1.1

AQXE

62

747.5

21/01/2026 08:34:49

00510678847TRLO1.1.1

XLON

83

747.5

21/01/2026 08:34:49

00510678848TRLO1.1.1

XLON

146

748.5

21/01/2026 08:40:46

00510679800TRLO1.1.1

XLON

89

748.5

21/01/2026 08:44:15

00510680329TRLO1.1.1

XLON

9

747.5

21/01/2026 08:44:15

00510680330TRLO1.1.1

CHIX

26

747.5

21/01/2026 08:44:15

00510680331TRLO1.1.1

CHIX

14

747.5

21/01/2026 08:44:15

00510680333TRLO1.1.1

TRQX

80

747.5

21/01/2026 08:44:15

00510680332TRLO1.1.1

BATE

13

747.5

21/01/2026 08:44:16

00510680334TRLO1.1.1

AQXE

33

748.5

21/01/2026 08:50:23

00510681812TRLO1.1.1

CHIX

102

748.5

21/01/2026 08:50:23

00510681813TRLO1.1.1

XLON

188

748.5

21/01/2026 08:57:26

00510682799TRLO1.1.1

XLON

28

749.5

21/01/2026 09:00:41

00510683397TRLO1.1.1

CHIX

89

749.5

21/01/2026 09:00:41

00510683398TRLO1.1.1

XLON

32

749.5

21/01/2026 09:03:57

00510684131TRLO1.1.1

CHIX

82

749.5

21/01/2026 09:04:43

00510684255TRLO1.1.1

XLON

12

752

21/01/2026 09:28:31

00510688261TRLO1.1.1

AQXE

30

752

21/01/2026 09:28:31

00510688262TRLO1.1.1

AQXE

180

752

21/01/2026 09:28:31

00510688263TRLO1.1.1

BATE

34

752

21/01/2026 09:28:31

00510688265TRLO1.1.1

CHIX

72

752

21/01/2026 09:28:31

00510688264TRLO1.1.1

BATE

27

752

21/01/2026 09:28:31

00510688266TRLO1.1.1

CHIX

33

752

21/01/2026 09:28:31

00510688269TRLO1.1.1

TRQX

107

752

21/01/2026 09:28:31

00510688267TRLO1.1.1

XLON

336

752

21/01/2026 09:28:31

00510688268TRLO1.1.1

XLON

13

752

21/01/2026 09:28:31

00510688270TRLO1.1.1

TRQX

12

752

21/01/2026 09:31:06

00510688792TRLO1.1.1

AQXE

85

752

21/01/2026 09:31:40

00510688843TRLO1.1.1

XLON

31

753.5

21/01/2026 09:33:58

00510689149TRLO1.1.1

CHIX

45

753.5

21/01/2026 09:34:52

00510689301TRLO1.1.1

BATE

1

753.5

21/01/2026 09:34:52

00510689302TRLO1.1.1

BATE

26

753.5

21/01/2026 09:34:52

00510689303TRLO1.1.1

BATE

13

753.5

21/01/2026 09:35:00

00510689309TRLO1.1.1

TRQX

13

753.5

21/01/2026 09:35:48

00510689473TRLO1.1.1

XLON

6

753.5

21/01/2026 09:35:48

00510689475TRLO1.1.1

XLON

7

753.5

21/01/2026 09:35:48

00510689476TRLO1.1.1

XLON

18

753.5

21/01/2026 09:35:48

00510689474TRLO1.1.1

XLON

13

753.5

21/01/2026 09:35:48

00510689477TRLO1.1.1

XLON

72

753.5

21/01/2026 09:35:48

00510689478TRLO1.1.1

XLON

18

753.5

21/01/2026 09:41:28

00510690364TRLO1.1.1

XLON

35

753.5

21/01/2026 09:41:28

00510690363TRLO1.1.1

XLON

61

753.5

21/01/2026 09:41:28

00510690365TRLO1.1.1

XLON

1

753.5

21/01/2026 09:41:28

00510690368TRLO1.1.1

XLON

6

753.5

21/01/2026 09:41:28

00510690366TRLO1.1.1

XLON

7

753.5

21/01/2026 09:41:28

00510690367TRLO1.1.1

XLON

12

752.5

21/01/2026 09:45:32

00510691178TRLO1.1.1

AQXE

60

752.5

21/01/2026 09:45:32

00510691177TRLO1.1.1

BATE

1

752.5

21/01/2026 09:46:06

00510691343TRLO1.1.1

TRQX

36

752.5

21/01/2026 09:47:08

00510691618TRLO1.1.1

CHIX

131

752.5

21/01/2026 09:47:45

00510691892TRLO1.1.1

XLON

10

752.5

21/01/2026 09:47:45

00510691893TRLO1.1.1

TRQX

12

752.5

21/01/2026 09:51:11

00510692472TRLO1.1.1

AQXE

6

753.5

21/01/2026 09:55:56

00510693247TRLO1.1.1

XLON

143

753.5

21/01/2026 09:55:56

00510693248TRLO1.1.1

XLON

14

753

21/01/2026 09:57:27

00510693452TRLO1.1.1

TRQX

23

752.5

21/01/2026 09:57:35

00510693482TRLO1.1.1

BATE

35

752.5

21/01/2026 09:57:35

00510693481TRLO1.1.1

BATE

6

753

21/01/2026 10:00:43

00510694124TRLO1.1.1

XLON

19

753

21/01/2026 10:00:43

00510694126TRLO1.1.1

XLON

71

753

21/01/2026 10:00:43

00510694125TRLO1.1.1

XLON

21

752.5

21/01/2026 10:03:33

00510694909TRLO1.1.1

BATE

134

752.5

21/01/2026 10:05:40

00510695319TRLO1.1.1

XLON

78

752.5

21/01/2026 10:06:51

00510695452TRLO1.1.1

BATE

12

753

21/01/2026 10:08:03

00510695701TRLO1.1.1

TRQX

20

753

21/01/2026 10:12:00

00510696786TRLO1.1.1

XLON

27

753

21/01/2026 10:12:00

00510696784TRLO1.1.1

XLON

52

753

21/01/2026 10:12:00

00510696785TRLO1.1.1

XLON

38

753

21/01/2026 10:14:21

00510697374TRLO1.1.1

CHIX

40

753

21/01/2026 10:14:21

00510697373TRLO1.1.1

CHIX

12

753

21/01/2026 10:14:21

00510697375TRLO1.1.1

AQXE

12

753

21/01/2026 10:14:21

00510697376TRLO1.1.1

AQXE

105

753

21/01/2026 10:17:11

00510698164TRLO1.1.1

XLON

12

753

21/01/2026 10:18:42

00510698465TRLO1.1.1

TRQX

95

753

21/01/2026 10:19:36

00510698694TRLO1.1.1

BATE

113

753

21/01/2026 10:21:14

00510699078TRLO1.1.1

XLON

12

753

21/01/2026 10:24:07

00510699702TRLO1.1.1

AQXE

38

753

21/01/2026 10:24:51

00510699811TRLO1.1.1

CHIX

92

753

21/01/2026 10:26:16

00510700014TRLO1.1.1

XLON

35

753

21/01/2026 10:26:16

00510700015TRLO1.1.1

XLON

12

753

21/01/2026 10:29:13

00510700355TRLO1.1.1

TRQX

86

753

21/01/2026 10:32:47

00510700929TRLO1.1.1

BATE

142

753

21/01/2026 10:32:48

00510700930TRLO1.1.1

XLON

12

753

21/01/2026 10:35:35

00510701573TRLO1.1.1

AQXE

28

753

21/01/2026 10:37:32

00510701958TRLO1.1.1

CHIX

162

753

21/01/2026 10:40:33

00510702409TRLO1.1.1

XLON

12

753

21/01/2026 10:40:33

00510702410TRLO1.1.1

TRQX

52

753

21/01/2026 10:44:02

00510702734TRLO1.1.1

BATE

12

753

21/01/2026 10:45:58

00510703213TRLO1.1.1

AQXE

104

753

21/01/2026 10:47:02

00510703557TRLO1.1.1

XLON

40

753

21/01/2026 10:47:38

00510703737TRLO1.1.1

CHIX

21

753.5

21/01/2026 10:51:07

00510704354TRLO1.1.1

XLON

61

753.5

21/01/2026 10:51:07

00510704355TRLO1.1.1

XLON

72

753

21/01/2026 10:53:17

00510704610TRLO1.1.1

BATE

12

753

21/01/2026 10:54:45

00510704878TRLO1.1.1

TRQX

20

752.5

21/01/2026 10:55:29

00510705050TRLO1.1.1

XLON

20

752.5

21/01/2026 10:55:29

00510705052TRLO1.1.1

XLON

100

752.5

21/01/2026 10:55:29

00510705051TRLO1.1.1

XLON

30

752

21/01/2026 10:59:00

00510705498TRLO1.1.1

CHIX

12

752.5

21/01/2026 10:59:37

00510705701TRLO1.1.1

AQXE

65

752

21/01/2026 11:01:56

00510706062TRLO1.1.1

XLON

97

752

21/01/2026 11:01:56

00510706063TRLO1.1.1

XLON

12

752

21/01/2026 11:02:09

00510706113TRLO1.1.1

TRQX

80

752

21/01/2026 11:03:44

00510706323TRLO1.1.1

BATE

53

752

21/01/2026 11:05:38

00510706616TRLO1.1.1

XLON

70

752

21/01/2026 11:05:38

00510706615TRLO1.1.1

XLON

14

752

21/01/2026 11:06:13

00510706714TRLO1.1.1

AQXE

33

750.5

21/01/2026 11:07:33

00510706913TRLO1.1.1

CHIX

7

750.5

21/01/2026 11:07:33

00510706914TRLO1.1.1

TRQX

64

750.5

21/01/2026 11:09:19

00510707103TRLO1.1.1

BATE

54

751

21/01/2026 11:10:11

00510707209TRLO1.1.1

XLON

100

751

21/01/2026 11:10:11

00510707208TRLO1.1.1

XLON

10

752

21/01/2026 11:13:32

00510707722TRLO1.1.1

AQXE

62

751

21/01/2026 11:13:36

00510707726TRLO1.1.1

XLON

54

751

21/01/2026 11:13:36

00510707727TRLO1.1.1

XLON

30

750.5

21/01/2026 11:13:54

00510707751TRLO1.1.1

CHIX

17

750.5

21/01/2026 11:14:59

00510707922TRLO1.1.1

TRQX

82

750.5

21/01/2026 11:17:15

00510708333TRLO1.1.1

BATE

66

751

21/01/2026 11:18:05

00510708484TRLO1.1.1

XLON

27

751

21/01/2026 11:18:05

00510708485TRLO1.1.1

XLON

12

752

21/01/2026 11:19:01

00510708715TRLO1.1.1

AQXE

12

750.5

21/01/2026 11:21:00

00510709272TRLO1.1.1

TRQX

63

750.5

21/01/2026 11:21:15

00510709320TRLO1.1.1

XLON

99

750.5

21/01/2026 11:21:15

00510709321TRLO1.1.1

XLON

2

750.5

21/01/2026 11:27:20

00510710183TRLO1.1.1

TRQX

40

750.5

21/01/2026 11:28:02

00510710338TRLO1.1.1

CHIX

80

750.5

21/01/2026 11:28:02

00510710337TRLO1.1.1

BATE

8

750.5

21/01/2026 11:28:02

00510710340TRLO1.1.1

TRQX

132

750.5

21/01/2026 11:28:02

00510710339TRLO1.1.1

XLON

11

750

21/01/2026 11:30:00

00510710875TRLO1.1.1

AQXE

118

750

21/01/2026 11:30:00

00510710876TRLO1.1.1

XLON

39

749.5

21/01/2026 11:31:24

00510711199TRLO1.1.1

CHIX

60

749

21/01/2026 11:32:39

00510711430TRLO1.1.1

BATE

14

749

21/01/2026 11:33:00

00510711484TRLO1.1.1

XLON

53

749.5

21/01/2026 11:33:00

00510711485TRLO1.1.1

XLON

33

749.5

21/01/2026 11:33:00

00510711486TRLO1.1.1

XLON

11

750

21/01/2026 11:33:22

00510711522TRLO1.1.1

AQXE

14

749

21/01/2026 11:38:54

00510712570TRLO1.1.1

TRQX

112

748.5

21/01/2026 11:39:19

00510712670TRLO1.1.1

XLON

37

748

21/01/2026 11:44:10

00510713594TRLO1.1.1

BATE

26

748.5

21/01/2026 11:44:10

00510713596TRLO1.1.1

BATE

33

748.5

21/01/2026 11:44:54

00510713683TRLO1.1.1

CHIX

88

748.5

21/01/2026 11:45:11

00510713733TRLO1.1.1

XLON

13

748

21/01/2026 11:47:42

00510714075TRLO1.1.1

AQXE

65

746.5

21/01/2026 11:57:59

00510716264TRLO1.1.1

XLON

3

746.5

21/01/2026 11:57:59

00510716266TRLO1.1.1

XLON

43

746.5

21/01/2026 11:57:59

00510716265TRLO1.1.1

XLON

18

746.5

21/01/2026 12:01:16

00510717315TRLO1.1.1

XLON

49

746.5

21/01/2026 12:01:16

00510717316TRLO1.1.1

XLON

22

746.5

21/01/2026 12:01:16

00510717317TRLO1.1.1

XLON

4

746.5

21/01/2026 12:01:16

00510717318TRLO1.1.1

XLON

56

746.5

21/01/2026 12:04:12

00510717859TRLO1.1.1

XLON

58

746.5

21/01/2026 12:04:12

00510717860TRLO1.1.1

XLON

16

746.5

21/01/2026 12:04:20

00510717874TRLO1.1.1

TRQX

2

748

21/01/2026 12:04:20

00510717875TRLO1.1.1

TRQX

100

748

21/01/2026 12:04:27

00510717898TRLO1.1.1

BATE

78

746.5

21/01/2026 12:06:12

00510718152TRLO1.1.1

XLON

92

746.5

21/01/2026 12:09:24

00510718609TRLO1.1.1

XLON

45

746

21/01/2026 12:10:36

00510718872TRLO1.1.1

CHIX

122

746

21/01/2026 12:10:36

00510718873TRLO1.1.1

XLON

19

746

21/01/2026 12:10:36

00510718874TRLO1.1.1

AQXE

14

748

21/01/2026 12:10:40

00510718883TRLO1.1.1

TRQX

15

745.5

21/01/2026 12:12:47

00510719368TRLO1.1.1

AQXE

3

745.5

21/01/2026 12:14:46

00510719753TRLO1.1.1

XLON

195

745.5

21/01/2026 12:14:46

00510719754TRLO1.1.1

XLON

45

745

21/01/2026 12:16:38

00510720263TRLO1.1.1

CHIX

50

745

21/01/2026 12:16:56

00510720332TRLO1.1.1

BATE

16

745.5

21/01/2026 12:17:03

00510720353TRLO1.1.1

TRQX

50

745

21/01/2026 12:17:40

00510720460TRLO1.1.1

XLON

56

745

21/01/2026 12:17:40

00510720461TRLO1.1.1

XLON

22

745.5

21/01/2026 12:17:40

00510720462TRLO1.1.1

XLON

17

745.5

21/01/2026 12:18:54

00510720690TRLO1.1.1

AQXE

126

745.5

21/01/2026 12:20:52

00510720966TRLO1.1.1

XLON

2

745.5

21/01/2026 12:23:54

00510721487TRLO1.1.1

XLON

80

745.5

21/01/2026 12:23:58

00510721490TRLO1.1.1

XLON

4

745.5

21/01/2026 12:24:01

00510721493TRLO1.1.1

CHIX

99

746.5

21/01/2026 12:26:06

00510721813TRLO1.1.1

XLON

54

746.5

21/01/2026 12:26:50

00510721860TRLO1.1.1

CHIX

161

746.5

21/01/2026 12:28:25

00510722240TRLO1.1.1

XLON

136

746.5

21/01/2026 12:31:18

00510722874TRLO1.1.1

XLON

97

746.5

21/01/2026 12:34:13

00510723354TRLO1.1.1

BATE

95

747

21/01/2026 12:40:05

00510724368TRLO1.1.1

BATE

40

747

21/01/2026 12:40:05

00510724370TRLO1.1.1

CHIX

47

747

21/01/2026 12:40:05

00510724371TRLO1.1.1

CHIX

133

747

21/01/2026 12:40:05

00510724369TRLO1.1.1

BATE

21

747

21/01/2026 12:40:05

00510724372TRLO1.1.1

AQXE

18

747

21/01/2026 12:40:05

00510724373TRLO1.1.1

AQXE

160

747

21/01/2026 12:40:05

00510724374TRLO1.1.1

XLON

173

747

21/01/2026 12:40:05

00510724375TRLO1.1.1

XLON

17

747

21/01/2026 12:40:05

00510724377TRLO1.1.1

TRQX

20

747

21/01/2026 12:40:05

00510724376TRLO1.1.1

TRQX

1

747

21/01/2026 12:52:01

00510728667TRLO1.1.1

CHIX

85

748

21/01/2026 12:54:12

00510728976TRLO1.1.1

BATE

94

748.5

21/01/2026 12:58:22

00510729736TRLO1.1.1

BATE

51

748.5

21/01/2026 12:58:22

00510729738TRLO1.1.1

CHIX

70

748.5

21/01/2026 12:58:22

00510729737TRLO1.1.1

CHIX

109

748.5

21/01/2026 12:58:22

00510729739TRLO1.1.1

BATE

11

748.5

21/01/2026 12:58:22

00510729740TRLO1.1.1

TRQX

202

748.5

21/01/2026 12:58:22

00510729741TRLO1.1.1

XLON

450

748.5

21/01/2026 12:58:22

00510729742TRLO1.1.1

XLON

17

748.5

21/01/2026 12:58:22

00510729743TRLO1.1.1

TRQX

23

748.5

21/01/2026 12:58:22

00510729744TRLO1.1.1

TRQX

139

748.5

21/01/2026 13:00:15

00510730038TRLO1.1.1

XLON

168

748.5

21/01/2026 13:03:00

00510730618TRLO1.1.1

XLON

96

748.5

21/01/2026 13:03:53

00510730719TRLO1.1.1

BATE

17

748.5

21/01/2026 13:04:46

00510730822TRLO1.1.1

TRQX

22

748

21/01/2026 13:06:23

00510731033TRLO1.1.1

AQXE

39

748

21/01/2026 13:06:23

00510731032TRLO1.1.1

CHIX

16

748

21/01/2026 13:06:23

00510731034TRLO1.1.1

AQXE

16

748

21/01/2026 13:06:23

00510731035TRLO1.1.1

AQXE

96

748

21/01/2026 13:06:42

00510731122TRLO1.1.1

XLON

109

748.5

21/01/2026 13:11:49

00510731837TRLO1.1.1

BATE

50

748.5

21/01/2026 13:11:53

00510731877TRLO1.1.1

CHIX

204

748.5

21/01/2026 13:12:01

00510731913TRLO1.1.1

XLON

17

748.5

21/01/2026 13:13:54

00510732197TRLO1.1.1

TRQX

138

748.5

21/01/2026 13:14:20

00510732242TRLO1.1.1

XLON

181

747.5

21/01/2026 13:17:15

00510732826TRLO1.1.1

XLON

19

748

21/01/2026 13:17:18

00510732830TRLO1.1.1

AQXE

44

748

21/01/2026 13:19:00

00510733064TRLO1.1.1

CHIX

17

748

21/01/2026 13:20:16

00510733199TRLO1.1.1

TRQX

17

748

21/01/2026 13:20:29

00510733296TRLO1.1.1

AQXE

97

747.5

21/01/2026 13:22:25

00510733608TRLO1.1.1

BATE

221

747

21/01/2026 13:22:26

00510733610TRLO1.1.1

XLON

38

747.5

21/01/2026 13:25:09

00510734173TRLO1.1.1

CHIX

180

747

21/01/2026 13:26:30

00510734518TRLO1.1.1

XLON

1

748

21/01/2026 13:28:24

00510734850TRLO1.1.1

TRQX

16

748

21/01/2026 13:28:24

00510734851TRLO1.1.1

TRQX

3

748

21/01/2026 13:28:44

00510734901TRLO1.1.1

AQXE

58

747

21/01/2026 13:29:26

00510734981TRLO1.1.1

XLON

68

747

21/01/2026 13:29:26

00510734982TRLO1.1.1

XLON

109

747

21/01/2026 13:29:29

00510735026TRLO1.1.1

BATE

17

748

21/01/2026 13:30:56

00510735351TRLO1.1.1

AQXE

36

746

21/01/2026 13:33:55

00510736388TRLO1.1.1

CHIX

142

746

21/01/2026 13:35:34

00510736741TRLO1.1.1

XLON

80

746

21/01/2026 13:37:51

00510737257TRLO1.1.1

XLON

21

746.5

21/01/2026 13:38:00

00510737289TRLO1.1.1

BATE

48

746.5

21/01/2026 13:38:00

00510737290TRLO1.1.1

BATE

3

747

21/01/2026 13:38:00

00510737292TRLO1.1.1

BATE

15

747

21/01/2026 13:38:00

00510737291TRLO1.1.1

BATE

16

746

21/01/2026 13:41:16

00510738045TRLO1.1.1

TRQX

2

746

21/01/2026 13:41:25

00510738128TRLO1.1.1

AQXE

14

746

21/01/2026 13:42:47

00510738573TRLO1.1.1

AQXE

47

746

21/01/2026 13:42:47

00510738572TRLO1.1.1

CHIX

129

746

21/01/2026 13:42:58

00510738629TRLO1.1.1

XLON

208

746.5

21/01/2026 13:50:34

00510740339TRLO1.1.1

XLON

163

747

21/01/2026 13:54:57

00510741400TRLO1.1.1

XLON

96

747

21/01/2026 14:00:06

00510742456TRLO1.1.1

XLON

109

747

21/01/2026 14:02:11

00510742840TRLO1.1.1

XLON

155

747

21/01/2026 14:04:26

00510743288TRLO1.1.1

XLON

24

748

21/01/2026 14:06:20

00510744139TRLO1.1.1

AQXE

16

748

21/01/2026 14:06:20

00510744140TRLO1.1.1

AQXE

106

748

21/01/2026 14:06:20

00510744142TRLO1.1.1

BATE

117

748

21/01/2026 14:06:20

00510744141TRLO1.1.1

BATE

45

748

21/01/2026 14:06:20

00510744144TRLO1.1.1

CHIX

64

748

21/01/2026 14:06:20

00510744143TRLO1.1.1

CHIX

14

748

21/01/2026 14:06:20

00510744145TRLO1.1.1

TRQX

18

748

21/01/2026 14:06:20

00510744146TRLO1.1.1

TRQX

18

748

21/01/2026 14:06:20

00510744147TRLO1.1.1

TRQX

90

748

21/01/2026 14:07:06

00510744259TRLO1.1.1

XLON

142

748

21/01/2026 14:09:26

00510744815TRLO1.1.1

XLON

14

748

21/01/2026 14:09:52

00510744898TRLO1.1.1

AQXE

198

749.5

21/01/2026 14:13:59

00510746197TRLO1.1.1

XLON

16

750.5

21/01/2026 14:13:59

00510746198TRLO1.1.1

TRQX

102

748.5

21/01/2026 14:14:14

00510746291TRLO1.1.1

BATE

45

748

21/01/2026 14:14:43

00510746460TRLO1.1.1

CHIX

126

748

21/01/2026 14:17:06

00510747032TRLO1.1.1

XLON

109

749

21/01/2026 14:17:35

00510747158TRLO1.1.1

BATE

8

748.5

21/01/2026 14:20:11

00510747910TRLO1.1.1

TRQX

8

748.5

21/01/2026 14:20:22

00510747991TRLO1.1.1

TRQX

51

750.5

21/01/2026 14:22:36

00510748736TRLO1.1.1

CHIX

17

749.5

21/01/2026 14:23:35

00510749057TRLO1.1.1

AQXE

108

749.5

21/01/2026 14:23:35

00510749058TRLO1.1.1

XLON

206

749.5

21/01/2026 14:23:35

00510749056TRLO1.1.1

XLON

17

749.5

21/01/2026 14:25:50

00510749550TRLO1.1.1

AQXE

97

751

21/01/2026 14:31:38

00510752764TRLO1.1.1

XLON

18

751

21/01/2026 14:31:38

00510752766TRLO1.1.1

XLON

21

751

21/01/2026 14:31:38

00510752767TRLO1.1.1

XLON

50

751

21/01/2026 14:31:38

00510752765TRLO1.1.1

XLON

40

751

21/01/2026 14:31:38

00510752768TRLO1.1.1

XLON

120

751

21/01/2026 14:33:45

00510754361TRLO1.1.1

XLON

50

751.5

21/01/2026 14:34:02

00510754538TRLO1.1.1

CHIX

97

751.5

21/01/2026 14:34:44

00510756339TRLO1.1.1

BATE

222

751.5

21/01/2026 14:35:51

00510761344TRLO1.1.1

XLON

19

751.5

21/01/2026 14:36:47

00510762997TRLO1.1.1

AQXE

56

751.5

21/01/2026 14:36:47

00510762996TRLO1.1.1

CHIX

10

751.5

21/01/2026 14:36:47

00510763000TRLO1.1.1

XLON

19

751.5

21/01/2026 14:36:47

00510762998TRLO1.1.1

AQXE

84

751.5

21/01/2026 14:36:47

00510762999TRLO1.1.1

XLON

206

751.5

21/01/2026 14:36:47

00510763001TRLO1.1.1

XLON

97

751.5

21/01/2026 14:36:48

00510763026TRLO1.1.1

BATE

187

751.5

21/01/2026 14:38:40

00510765479TRLO1.1.1

XLON

47

751.5

21/01/2026 14:40:00

00510766983TRLO1.1.1

CHIX

121

751.5

21/01/2026 14:40:00

00510766982TRLO1.1.1

BATE

122

751.5

21/01/2026 14:40:00

00510766984TRLO1.1.1

XLON

16

751

21/01/2026 14:40:09

00510767108TRLO1.1.1

TRQX

18

751

21/01/2026 14:40:09

00510767107TRLO1.1.1

TRQX

22

751

21/01/2026 14:40:09

00510767109TRLO1.1.1

TRQX

15

751

21/01/2026 14:40:09

00510767110TRLO1.1.1

TRQX

18

750.5

21/01/2026 14:40:15

00510767255TRLO1.1.1

AQXE

102

750

21/01/2026 14:40:28

00510767400TRLO1.1.1

BATE

43

750

21/01/2026 14:42:04

00510768696TRLO1.1.1

CHIX

87

750

21/01/2026 14:42:29

00510769072TRLO1.1.1

XLON

155

750

21/01/2026 14:42:29

00510769071TRLO1.1.1

XLON

19

750

21/01/2026 14:43:07

00510769692TRLO1.1.1

AQXE

108

750

21/01/2026 14:43:26

00510770024TRLO1.1.1

BATE

18

750

21/01/2026 14:43:51

00510770316TRLO1.1.1

TRQX

17

750

21/01/2026 14:44:45

00510771109TRLO1.1.1

XLON

100

750

21/01/2026 14:44:45

00510771108TRLO1.1.1

XLON

45

750

21/01/2026 14:45:34

00510771831TRLO1.1.1

CHIX

2

750

21/01/2026 14:45:38

00510771993TRLO1.1.1

BATE

88

750

21/01/2026 14:45:38

00510771994TRLO1.1.1

BATE

43

750

21/01/2026 14:46:41

00510772956TRLO1.1.1

XLON

117

750

21/01/2026 14:46:41

00510772955TRLO1.1.1

XLON

43

750.5

21/01/2026 14:47:27

00510773568TRLO1.1.1

CHIX

18

750

21/01/2026 14:47:34

00510773631TRLO1.1.1

TRQX

16

750

21/01/2026 14:47:55

00510773935TRLO1.1.1

AQXE

102

750

21/01/2026 14:48:59

00510774706TRLO1.1.1

XLON

97

750.5

21/01/2026 14:49:32

00510775014TRLO1.1.1

BATE

18

750

21/01/2026 14:50:07

00510775452TRLO1.1.1

AQXE

50

750

21/01/2026 14:50:51

00510775855TRLO1.1.1

CHIX

18

750.5

21/01/2026 14:50:59

00510775947TRLO1.1.1

TRQX

115

750

21/01/2026 14:51:10

00510776060TRLO1.1.1

XLON

60

750

21/01/2026 14:51:10

00510776063TRLO1.1.1

XLON

127

750

21/01/2026 14:51:10

00510776062TRLO1.1.1

XLON

210

750

21/01/2026 14:53:21

00510777857TRLO1.1.1

XLON

2

750

21/01/2026 14:53:47

00510778167TRLO1.1.1

BATE

100

750

21/01/2026 14:53:47

00510778170TRLO1.1.1

BATE

18

750

21/01/2026 14:53:48

00510778176TRLO1.1.1

AQXE

16

750

21/01/2026 14:54:10

00510778369TRLO1.1.1

TRQX

124

750

21/01/2026 14:55:34

00510779285TRLO1.1.1

XLON

34

750

21/01/2026 14:55:34

00510779286TRLO1.1.1

XLON

72

750

21/01/2026 14:55:34

00510779299TRLO1.1.1

XLON

45

750

21/01/2026 14:55:35

00510779301TRLO1.1.1

CHIX

109

750

21/01/2026 14:56:49

00510780210TRLO1.1.1

BATE

16

750.5

21/01/2026 14:56:50

00510780221TRLO1.1.1

TRQX

79

750

21/01/2026 14:57:36

00510780795TRLO1.1.1

XLON

25

750

21/01/2026 14:57:37

00510780796TRLO1.1.1

XLON

18

750

21/01/2026 14:58:27

00510781537TRLO1.1.1

AQXE

35

750

21/01/2026 14:59:28

00510782207TRLO1.1.1

XLON

69

750

21/01/2026 14:59:28

00510782208TRLO1.1.1

XLON

16

750

21/01/2026 14:59:38

00510782454TRLO1.1.1

TRQX

45

750

21/01/2026 15:00:08

00510782886TRLO1.1.1

CHIX

102

750

21/01/2026 15:01:02

00510783465TRLO1.1.1

BATE

54

750

21/01/2026 15:01:29

00510783799TRLO1.1.1

XLON

57

750

21/01/2026 15:01:29

00510783800TRLO1.1.1

XLON

15

750

21/01/2026 15:01:29

00510783803TRLO1.1.1

AQXE

48

750

21/01/2026 15:02:30

00510784508TRLO1.1.1

CHIX

11

750

21/01/2026 15:03:39

00510785688TRLO1.1.1

XLON

16

750

21/01/2026 15:03:39

00510785691TRLO1.1.1

XLON

201

750

21/01/2026 15:03:39

00510785702TRLO1.1.1

XLON

15

750

21/01/2026 15:04:01

00510785965TRLO1.1.1

AQXE

1

750

21/01/2026 15:04:01

00510785966TRLO1.1.1

AQXE

19

750

21/01/2026 15:04:13

00510786082TRLO1.1.1

TRQX

59

750

21/01/2026 15:05:44

00510787006TRLO1.1.1

XLON

32

750

21/01/2026 15:05:44

00510787007TRLO1.1.1

XLON

121

750

21/01/2026 15:05:44

00510787008TRLO1.1.1

XLON

16

750

21/01/2026 15:06:11

00510787316TRLO1.1.1

CHIX

34

750

21/01/2026 15:06:11

00510787317TRLO1.1.1

CHIX

121

750

21/01/2026 15:07:17

00510788199TRLO1.1.1

BATE

16

750

21/01/2026 15:07:41

00510788529TRLO1.1.1

TRQX

84

750

21/01/2026 15:08:00

00510788780TRLO1.1.1

XLON

86

750

21/01/2026 15:08:00

00510788781TRLO1.1.1

XLON

19

750

21/01/2026 15:08:00

00510788782TRLO1.1.1

XLON

6

750

21/01/2026 15:08:37

00510789239TRLO1.1.1

CHIX

33

750

21/01/2026 15:08:37

00510789240TRLO1.1.1

CHIX

13

750

21/01/2026 15:08:41

00510789262TRLO1.1.1

AQXE

26

750

21/01/2026 15:10:35

00510790877TRLO1.1.1

XLON

190

750

21/01/2026 15:10:35

00510790876TRLO1.1.1

XLON

17

750

21/01/2026 15:10:48

00510791063TRLO1.1.1

AQXE

97

750

21/01/2026 15:11:38

00510791599TRLO1.1.1

BATE

19

750

21/01/2026 15:12:01

00510792098TRLO1.1.1

TRQX

105

750

21/01/2026 15:12:27

00510792402TRLO1.1.1

XLON

59

750

21/01/2026 15:14:08

00510794001TRLO1.1.1

XLON

136

750

21/01/2026 15:14:08

00510794002TRLO1.1.1

XLON

19

750

21/01/2026 15:14:08

00510794003TRLO1.1.1

XLON

105

749.5

21/01/2026 15:14:23

00510794185TRLO1.1.1

XLON

65

750

21/01/2026 15:14:31

00510794302TRLO1.1.1

BATE

45

750

21/01/2026 15:14:31

00510794303TRLO1.1.1

BATE

54

750

21/01/2026 15:15:30

00510794884TRLO1.1.1

CHIX

19

750

21/01/2026 15:15:54

00510795154TRLO1.1.1

AQXE

19

750

21/01/2026 15:16:10

00510795367TRLO1.1.1

TRQX

42

750

21/01/2026 15:16:24

00510795513TRLO1.1.1

XLON

177

750

21/01/2026 15:16:24

00510795512TRLO1.1.1

XLON

188

750

21/01/2026 15:16:24

00510795514TRLO1.1.1

XLON

38

750

21/01/2026 15:16:38

00510795754TRLO1.1.1

BATE

71

750

21/01/2026 15:16:38

00510795755TRLO1.1.1

BATE

48

750

21/01/2026 15:17:53

00510796580TRLO1.1.1

CHIX

19

750

21/01/2026 15:18:57

00510797158TRLO1.1.1

XLON

23

750

21/01/2026 15:18:57

00510797160TRLO1.1.1

XLON

79

750

21/01/2026 15:18:57

00510797161TRLO1.1.1

XLON

13

750

21/01/2026 15:20:29

00510798206TRLO1.1.1

TRQX

110

750

21/01/2026 15:20:44

00510798377TRLO1.1.1

BATE

99

750

21/01/2026 15:21:08

00510798701TRLO1.1.1

XLON

18

750

21/01/2026 15:21:41

00510799063TRLO1.1.1

AQXE

39

750

21/01/2026 15:21:57

00510799270TRLO1.1.1

CHIX

20

750

21/01/2026 15:23:23

00510800499TRLO1.1.1

XLON

85

750

21/01/2026 15:23:23

00510800500TRLO1.1.1

XLON

15

750

21/01/2026 15:24:16

00510801166TRLO1.1.1

TRQX

19

750

21/01/2026 15:24:23

00510801314TRLO1.1.1

AQXE

113

750

21/01/2026 15:25:24

00510802035TRLO1.1.1

BATE

53

750

21/01/2026 15:25:51

00510802344TRLO1.1.1

CHIX

16

749.5

21/01/2026 15:26:01

00510802474TRLO1.1.1

TRQX

109

749.5

21/01/2026 15:26:01

00510802475TRLO1.1.1

XLON

110

749.5

21/01/2026 15:26:01

00510802473TRLO1.1.1

XLON

118

749.5

21/01/2026 15:26:01

00510802476TRLO1.1.1

XLON

103

749.5

21/01/2026 15:28:22

00510804094TRLO1.1.1

XLON

183

749.5

21/01/2026 15:28:22

00510804093TRLO1.1.1

XLON

100

749.5

21/01/2026 15:28:22

00510804095TRLO1.1.1

XLON

16

749.5

21/01/2026 15:29:08

00510804607TRLO1.1.1

TRQX

17

750

21/01/2026 15:30:17

00510805339TRLO1.1.1

AQXE

110

750

21/01/2026 15:31:12

00510805808TRLO1.1.1

BATE

141

750

21/01/2026 15:31:13

00510805822TRLO1.1.1

XLON

63

750

21/01/2026 15:31:13

00510805823TRLO1.1.1

XLON

96

750

21/01/2026 15:33:13

00510807106TRLO1.1.1

XLON

8

750

21/01/2026 15:33:13

00510807107TRLO1.1.1

XLON

19

750

21/01/2026 15:33:23

00510807180TRLO1.1.1

TRQX

80

750

21/01/2026 15:33:32

00510807298TRLO1.1.1

BATE

19

750

21/01/2026 15:34:21

00510807827TRLO1.1.1

AQXE

45

750

21/01/2026 15:35:14

00510808378TRLO1.1.1

XLON

162

750

21/01/2026 15:35:14

00510808379TRLO1.1.1

XLON

2

750

21/01/2026 15:36:20

00510809564TRLO1.1.1

BATE

76

750

21/01/2026 15:36:20

00510809565TRLO1.1.1

BATE

56

750

21/01/2026 15:36:29

00510809922TRLO1.1.1

CHIX

13

750

21/01/2026 15:36:50

00510810095TRLO1.1.1

TRQX

100

750

21/01/2026 15:37:27

00510810524TRLO1.1.1

XLON

62

750

21/01/2026 15:37:27

00510810525TRLO1.1.1

XLON

44

750

21/01/2026 15:38:23

00510811083TRLO1.1.1

CHIX

16

750

21/01/2026 15:38:30

00510811158TRLO1.1.1

AQXE

24

750

21/01/2026 15:39:58

00510812016TRLO1.1.1

XLON

62

750

21/01/2026 15:39:58

00510812015TRLO1.1.1

XLON

16

750

21/01/2026 15:40:38

00510812417TRLO1.1.1

CHIX

23

750

21/01/2026 15:40:38

00510812419TRLO1.1.1

CHIX

16

750

21/01/2026 15:41:10

00510812715TRLO1.1.1

TRQX

100

750

21/01/2026 15:42:01

00510813267TRLO1.1.1

XLON

103

750

21/01/2026 15:42:01

00510813268TRLO1.1.1

XLON

21

750

21/01/2026 15:42:01

00510813269TRLO1.1.1

XLON

16

750

21/01/2026 15:42:34

00510813757TRLO1.1.1

AQXE

52

750

21/01/2026 15:42:56

00510814040TRLO1.1.1

CHIX

110

750

21/01/2026 15:44:06

00510814870TRLO1.1.1

XLON

16

750

21/01/2026 15:45:11

00510815643TRLO1.1.1

TRQX

38

750

21/01/2026 15:45:43

00510815973TRLO1.1.1

CHIX

1

750

21/01/2026 15:46:35

00510816539TRLO1.1.1

XLON

36

750

21/01/2026 15:46:35

00510816540TRLO1.1.1

XLON

62

750

21/01/2026 15:46:35

00510816538TRLO1.1.1

XLON

16

750

21/01/2026 15:46:46

00510816689TRLO1.1.1

AQXE

9

750

21/01/2026 15:48:29

00510818157TRLO1.1.1

XLON

225

750

21/01/2026 15:48:29

00510818158TRLO1.1.1

XLON

13

750

21/01/2026 15:48:51

00510818388TRLO1.1.1

AQXE

16

750

21/01/2026 15:49:25

00510818890TRLO1.1.1

TRQX

93

750

21/01/2026 15:50:39

00510819777TRLO1.1.1

XLON

17

750

21/01/2026 15:50:39

00510819778TRLO1.1.1

XLON

101

750

21/01/2026 15:50:42

00510819833TRLO1.1.1

BATE

190

750

21/01/2026 15:50:42

00510819834TRLO1.1.1

BATE

48

750

21/01/2026 15:51:02

00510820060TRLO1.1.1

CHIX

54

750

21/01/2026 15:52:38

00510821116TRLO1.1.1

XLON

54

750

21/01/2026 15:52:38

00510821118TRLO1.1.1

XLON

107

750

21/01/2026 15:52:38

00510821117TRLO1.1.1

XLON

17

750

21/01/2026 15:53:03

00510821525TRLO1.1.1

AQXE

16

750

21/01/2026 15:53:35

00510821950TRLO1.1.1

TRQX

38

750.5

21/01/2026 15:56:08

00510824217TRLO1.1.1

CHIX

101

750.5

21/01/2026 15:56:08

00510824218TRLO1.1.1

XLON

104

750.5

21/01/2026 15:57:01

00510824798TRLO1.1.1

BATE

118

751

21/01/2026 15:58:08

00510825576TRLO1.1.1

XLON

18

751

21/01/2026 15:58:20

00510825693TRLO1.1.1

TRQX

18

750.5

21/01/2026 15:59:00

00510826123TRLO1.1.1

AQXE

97

750.5

21/01/2026 15:59:03

00510826170TRLO1.1.1

BATE

45

750.5

21/01/2026 15:59:13

00510826271TRLO1.1.1

CHIX

112

750.5

21/01/2026 16:00:19

00510827418TRLO1.1.1

XLON

14

750.5

21/01/2026 16:01:57

00510829125TRLO1.1.1

TRQX

121

750.5

21/01/2026 16:02:24

00510829588TRLO1.1.1

XLON

20

750.5

21/01/2026 16:02:24

00510829590TRLO1.1.1

XLON

296

750.5

21/01/2026 16:02:24

00510829589TRLO1.1.1

XLON

53

751

21/01/2026 16:04:10

00510830847TRLO1.1.1

CHIX

104

751

21/01/2026 16:04:24

00510831002TRLO1.1.1

XLON

122

751

21/01/2026 16:04:24

00510831001TRLO1.1.1

BATE

212

751

21/01/2026 16:04:24

00510831003TRLO1.1.1

XLON

50

751

21/01/2026 16:06:06

00510832520TRLO1.1.1

CHIX

138

751

21/01/2026 16:06:06

00510832521TRLO1.1.1

XLON

96

751

21/01/2026 16:06:06

00510832522TRLO1.1.1

XLON

110

751

21/01/2026 16:06:10

00510832556TRLO1.1.1

BATE

109

751

21/01/2026 16:07:52

00510833786TRLO1.1.1

XLON

129

751

21/01/2026 16:07:52

00510833787TRLO1.1.1

XLON

16

751

21/01/2026 16:08:30

00510834434TRLO1.1.1

TRQX

16

751

21/01/2026 16:08:30

00510834435TRLO1.1.1

TRQX

16

751

21/01/2026 16:08:30

00510834436TRLO1.1.1

TRQX

4

751

21/01/2026 16:08:34

00510834478TRLO1.1.1

CHIX

2

751

21/01/2026 16:08:34

00510834481TRLO1.1.1

CHIX

22

751

21/01/2026 16:08:34

00510834480TRLO1.1.1

CHIX

22

751

21/01/2026 16:08:34

00510834482TRLO1.1.1

CHIX

97

751

21/01/2026 16:08:38

00510834523TRLO1.1.1

BATE

17

750.5

21/01/2026 16:09:50

00510835454TRLO1.1.1

AQXE

33

750.5

21/01/2026 16:09:50

00510835453TRLO1.1.1

AQXE

21

750.5

21/01/2026 16:09:50

00510835455TRLO1.1.1

AQXE

104

750.5

21/01/2026 16:09:50

00510835457TRLO1.1.1

XLON

152

751

21/01/2026 16:09:50

00510835456TRLO1.1.1

XLON

2

751

21/01/2026 16:11:36

00510836987TRLO1.1.1

CHIX

42

751

21/01/2026 16:11:36

00510836986TRLO1.1.1

CHIX

89

750.5

21/01/2026 16:12:09

00510837367TRLO1.1.1

BATE

18

750.5

21/01/2026 16:12:09

00510837370TRLO1.1.1

TRQX

114

750.5

21/01/2026 16:12:09

00510837368TRLO1.1.1

XLON

170

750.5

21/01/2026 16:12:09

00510837369TRLO1.1.1

XLON

130

751

21/01/2026 16:13:58

00510839249TRLO1.1.1

XLON

19

750.5

21/01/2026 16:14:12

00510839444TRLO1.1.1

AQXE

6

750.5

21/01/2026 16:14:16

00510839537TRLO1.1.1

BATE

100

750.5

21/01/2026 16:14:23

00510839595TRLO1.1.1

BATE

46

750.5

21/01/2026 16:14:26

00510839663TRLO1.1.1

CHIX

14

751

21/01/2026 16:14:55

00510840129TRLO1.1.1

TRQX

126

750

21/01/2026 16:15:08

00510840463TRLO1.1.1

CHIX

49

750

21/01/2026 16:15:08

00510840464TRLO1.1.1

AQXE

157

750

21/01/2026 16:15:08

00510840465TRLO1.1.1

XLON

157

750

21/01/2026 16:15:08

00510840466TRLO1.1.1

XLON

437

750

21/01/2026 16:15:08

00510840467TRLO1.1.1

XLON

291

749.5

21/01/2026 16:15:42

00510841194TRLO1.1.1

BATE

88

749.5

21/01/2026 16:17:16

00510842727TRLO1.1.1

XLON

100

749.5

21/01/2026 16:17:16

00510842726TRLO1.1.1

XLON

11

749.5

21/01/2026 16:17:16

00510842730TRLO1.1.1

TRQX

12

749.5

21/01/2026 16:17:16

00510842731TRLO1.1.1

TRQX

51

749.5

21/01/2026 16:17:40

00510843087TRLO1.1.1

CHIX

18

750

21/01/2026 16:17:45

00510843151TRLO1.1.1

AQXE

80

749.5

21/01/2026 16:17:46

00510843153TRLO1.1.1

BATE

272

749.5

21/01/2026 16:19:22

00510844474TRLO1.1.1

XLON

83

749

21/01/2026 16:19:42

00510844728TRLO1.1.1

BATE

56

749.5

21/01/2026 16:19:42

00510844729TRLO1.1.1

TRQX

15

750

21/01/2026 16:20:03

00510844960TRLO1.1.1

AQXE

6

749.5

21/01/2026 16:20:12

00510845102TRLO1.1.1

CHIX

41

749.5

21/01/2026 16:20:12

00510845101TRLO1.1.1

CHIX

42

749.5

21/01/2026 16:22:14

00510846578TRLO1.1.1

CHIX

14

750

21/01/2026 16:22:16

00510846591TRLO1.1.1

AQXE

2

750

21/01/2026 16:22:20

00510846632TRLO1.1.1

TRQX

14

750

21/01/2026 16:22:20

00510846633TRLO1.1.1

TRQX

73

750

21/01/2026 16:22:22

00510846645TRLO1.1.1

XLON

100

750

21/01/2026 16:22:22

00510846646TRLO1.1.1

XLON

196

750

21/01/2026 16:22:22

00510846647TRLO1.1.1

XLON

104

750

21/01/2026 16:22:26

00510846712TRLO1.1.1

BATE

66

750

21/01/2026 16:23:58

00510847879TRLO1.1.1

BATE

13

750

21/01/2026 16:24:27

00510848304TRLO1.1.1

TRQX

268

750

21/01/2026 16:24:27

00510848303TRLO1.1.1

XLON

15

750

21/01/2026 16:25:00

00510848867TRLO1.1.1

CHIX

24

750

21/01/2026 16:25:00

00510848868TRLO1.1.1

CHIX

16

750

21/01/2026 16:25:09

00510849029TRLO1.1.1

AQXE

8

750

21/01/2026 16:26:00

00510849678TRLO1.1.1

BATE

37

750

21/01/2026 16:26:00

00510849679TRLO1.1.1

BATE

13

750

21/01/2026 16:26:42

00510850132TRLO1.1.1

CHIX

20

750

21/01/2026 16:26:42

00510850133TRLO1.1.1

XLON

9

750

21/01/2026 16:26:42

00510850135TRLO1.1.1

TRQX

265

750

21/01/2026 16:26:42

00510850134TRLO1.1.1

XLON

60

750.5

21/01/2026 16:27:04

00510850469TRLO1.1.1

XLON

4

750.5

21/01/2026 16:27:09

00510850566TRLO1.1.1

AQXE

12

750

21/01/2026 16:27:52

00510851305TRLO1.1.1

XLON


