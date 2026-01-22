Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 22
www.bodycote.com
22 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
21 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,308
Highest price paid per share (pence per share):
753.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
741.50p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
749.38p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,983,152 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,327,252 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,473,020 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
113
742
21/01/2026 08:02:44
00510671005TRLO1.1.1
XLON
109
741.5
21/01/2026 08:05:37
00510672538TRLO1.1.1
XLON
46
744.5
21/01/2026 08:08:43
00510673903TRLO1.1.1
XLON
62
744.5
21/01/2026 08:08:43
00510673904TRLO1.1.1
XLON
80
743
21/01/2026 08:10:37
00510674423TRLO1.1.1
BATE
34
743
21/01/2026 08:13:22
00510675120TRLO1.1.1
XLON
70
743
21/01/2026 08:14:06
00510675344TRLO1.1.1
BATE
108
743
21/01/2026 08:14:06
00510675345TRLO1.1.1
XLON
14
743
21/01/2026 08:14:06
00510675346TRLO1.1.1
TRQX
14
743
21/01/2026 08:14:06
00510675347TRLO1.1.1
TRQX
40
743
21/01/2026 08:15:52
00510675769TRLO1.1.1
CHIX
163
743
21/01/2026 08:15:52
00510675770TRLO1.1.1
XLON
32
743.5
21/01/2026 08:19:30
00510676365TRLO1.1.1
CHIX
56
743.5
21/01/2026 08:19:30
00510676364TRLO1.1.1
CHIX
77
743.5
21/01/2026 08:19:30
00510676363TRLO1.1.1
BATE
114
743.5
21/01/2026 08:19:30
00510676366TRLO1.1.1
XLON
53
744.5
21/01/2026 08:21:19
00510676556TRLO1.1.1
XLON
134
746
21/01/2026 08:24:39
00510676963TRLO1.1.1
XLON
83
747.5
21/01/2026 08:26:38
00510677275TRLO1.1.1
BATE
14
747.5
21/01/2026 08:27:54
00510677486TRLO1.1.1
TRQX
32
747.5
21/01/2026 08:27:54
00510677485TRLO1.1.1
CHIX
14
747.5
21/01/2026 08:27:54
00510677487TRLO1.1.1
TRQX
294
747.5
21/01/2026 08:29:36
00510677775TRLO1.1.1
XLON
78
747.5
21/01/2026 08:31:40
00510678097TRLO1.1.1
BATE
13
747.5
21/01/2026 08:34:28
00510678774TRLO1.1.1
AQXE
14
747.5
21/01/2026 08:34:28
00510678776TRLO1.1.1
TRQX
52
747.5
21/01/2026 08:34:28
00510678775TRLO1.1.1
AQXE
62
747.5
21/01/2026 08:34:49
00510678847TRLO1.1.1
XLON
83
747.5
21/01/2026 08:34:49
00510678848TRLO1.1.1
XLON
146
748.5
21/01/2026 08:40:46
00510679800TRLO1.1.1
XLON
89
748.5
21/01/2026 08:44:15
00510680329TRLO1.1.1
XLON
9
747.5
21/01/2026 08:44:15
00510680330TRLO1.1.1
CHIX
26
747.5
21/01/2026 08:44:15
00510680331TRLO1.1.1
CHIX
14
747.5
21/01/2026 08:44:15
00510680333TRLO1.1.1
TRQX
80
747.5
21/01/2026 08:44:15
00510680332TRLO1.1.1
BATE
13
747.5
21/01/2026 08:44:16
00510680334TRLO1.1.1
AQXE
33
748.5
21/01/2026 08:50:23
00510681812TRLO1.1.1
CHIX
102
748.5
21/01/2026 08:50:23
00510681813TRLO1.1.1
XLON
188
748.5
21/01/2026 08:57:26
00510682799TRLO1.1.1
XLON
28
749.5
21/01/2026 09:00:41
00510683397TRLO1.1.1
CHIX
89
749.5
21/01/2026 09:00:41
00510683398TRLO1.1.1
XLON
32
749.5
21/01/2026 09:03:57
00510684131TRLO1.1.1
CHIX
82
749.5
21/01/2026 09:04:43
00510684255TRLO1.1.1
XLON
12
752
21/01/2026 09:28:31
00510688261TRLO1.1.1
AQXE
30
752
21/01/2026 09:28:31
00510688262TRLO1.1.1
AQXE
180
752
21/01/2026 09:28:31
00510688263TRLO1.1.1
BATE
34
752
21/01/2026 09:28:31
00510688265TRLO1.1.1
CHIX
72
752
21/01/2026 09:28:31
00510688264TRLO1.1.1
BATE
27
752
21/01/2026 09:28:31
00510688266TRLO1.1.1
CHIX
33
752
21/01/2026 09:28:31
00510688269TRLO1.1.1
TRQX
107
752
21/01/2026 09:28:31
00510688267TRLO1.1.1
XLON
336
752
21/01/2026 09:28:31
00510688268TRLO1.1.1
XLON
13
752
21/01/2026 09:28:31
00510688270TRLO1.1.1
TRQX
12
752
21/01/2026 09:31:06
00510688792TRLO1.1.1
AQXE
85
752
21/01/2026 09:31:40
00510688843TRLO1.1.1
XLON
31
753.5
21/01/2026 09:33:58
00510689149TRLO1.1.1
CHIX
45
753.5
21/01/2026 09:34:52
00510689301TRLO1.1.1
BATE
1
753.5
21/01/2026 09:34:52
00510689302TRLO1.1.1
BATE
26
753.5
21/01/2026 09:34:52
00510689303TRLO1.1.1
BATE
13
753.5
21/01/2026 09:35:00
00510689309TRLO1.1.1
TRQX
13
753.5
21/01/2026 09:35:48
00510689473TRLO1.1.1
XLON
6
753.5
21/01/2026 09:35:48
00510689475TRLO1.1.1
XLON
7
753.5
21/01/2026 09:35:48
00510689476TRLO1.1.1
XLON
18
753.5
21/01/2026 09:35:48
00510689474TRLO1.1.1
XLON
13
753.5
21/01/2026 09:35:48
00510689477TRLO1.1.1
XLON
72
753.5
21/01/2026 09:35:48
00510689478TRLO1.1.1
XLON
18
753.5
21/01/2026 09:41:28
00510690364TRLO1.1.1
XLON
35
753.5
21/01/2026 09:41:28
00510690363TRLO1.1.1
XLON
61
753.5
21/01/2026 09:41:28
00510690365TRLO1.1.1
XLON
1
753.5
21/01/2026 09:41:28
00510690368TRLO1.1.1
XLON
6
753.5
21/01/2026 09:41:28
00510690366TRLO1.1.1
XLON
7
753.5
21/01/2026 09:41:28
00510690367TRLO1.1.1
XLON
12
752.5
21/01/2026 09:45:32
00510691178TRLO1.1.1
AQXE
60
752.5
21/01/2026 09:45:32
00510691177TRLO1.1.1
BATE
1
752.5
21/01/2026 09:46:06
00510691343TRLO1.1.1
TRQX
36
752.5
21/01/2026 09:47:08
00510691618TRLO1.1.1
CHIX
131
752.5
21/01/2026 09:47:45
00510691892TRLO1.1.1
XLON
10
752.5
21/01/2026 09:47:45
00510691893TRLO1.1.1
TRQX
12
752.5
21/01/2026 09:51:11
00510692472TRLO1.1.1
AQXE
6
753.5
21/01/2026 09:55:56
00510693247TRLO1.1.1
XLON
143
753.5
21/01/2026 09:55:56
00510693248TRLO1.1.1
XLON
14
753
21/01/2026 09:57:27
00510693452TRLO1.1.1
TRQX
23
752.5
21/01/2026 09:57:35
00510693482TRLO1.1.1
BATE
35
752.5
21/01/2026 09:57:35
00510693481TRLO1.1.1
BATE
6
753
21/01/2026 10:00:43
00510694124TRLO1.1.1
XLON
19
753
21/01/2026 10:00:43
00510694126TRLO1.1.1
XLON
71
753
21/01/2026 10:00:43
00510694125TRLO1.1.1
XLON
21
752.5
21/01/2026 10:03:33
00510694909TRLO1.1.1
BATE
134
752.5
21/01/2026 10:05:40
00510695319TRLO1.1.1
XLON
78
752.5
21/01/2026 10:06:51
00510695452TRLO1.1.1
BATE
12
753
21/01/2026 10:08:03
00510695701TRLO1.1.1
TRQX
20
753
21/01/2026 10:12:00
00510696786TRLO1.1.1
XLON
27
753
21/01/2026 10:12:00
00510696784TRLO1.1.1
XLON
52
753
21/01/2026 10:12:00
00510696785TRLO1.1.1
XLON
38
753
21/01/2026 10:14:21
00510697374TRLO1.1.1
CHIX
40
753
21/01/2026 10:14:21
00510697373TRLO1.1.1
CHIX
12
753
21/01/2026 10:14:21
00510697375TRLO1.1.1
AQXE
12
753
21/01/2026 10:14:21
00510697376TRLO1.1.1
AQXE
105
753
21/01/2026 10:17:11
00510698164TRLO1.1.1
XLON
12
753
21/01/2026 10:18:42
00510698465TRLO1.1.1
TRQX
95
753
21/01/2026 10:19:36
00510698694TRLO1.1.1
BATE
113
753
21/01/2026 10:21:14
00510699078TRLO1.1.1
XLON
12
753
21/01/2026 10:24:07
00510699702TRLO1.1.1
AQXE
38
753
21/01/2026 10:24:51
00510699811TRLO1.1.1
CHIX
92
753
21/01/2026 10:26:16
00510700014TRLO1.1.1
XLON
35
753
21/01/2026 10:26:16
00510700015TRLO1.1.1
XLON
12
753
21/01/2026 10:29:13
00510700355TRLO1.1.1
TRQX
86
753
21/01/2026 10:32:47
00510700929TRLO1.1.1
BATE
142
753
21/01/2026 10:32:48
00510700930TRLO1.1.1
XLON
12
753
21/01/2026 10:35:35
00510701573TRLO1.1.1
AQXE
28
753
21/01/2026 10:37:32
00510701958TRLO1.1.1
CHIX
162
753
21/01/2026 10:40:33
00510702409TRLO1.1.1
XLON
12
753
21/01/2026 10:40:33
00510702410TRLO1.1.1
TRQX
52
753
21/01/2026 10:44:02
00510702734TRLO1.1.1
BATE
12
753
21/01/2026 10:45:58
00510703213TRLO1.1.1
AQXE
104
753
21/01/2026 10:47:02
00510703557TRLO1.1.1
XLON
40
753
21/01/2026 10:47:38
00510703737TRLO1.1.1
CHIX
21
753.5
21/01/2026 10:51:07
00510704354TRLO1.1.1
XLON
61
753.5
21/01/2026 10:51:07
00510704355TRLO1.1.1
XLON
72
753
21/01/2026 10:53:17
00510704610TRLO1.1.1
BATE
12
753
21/01/2026 10:54:45
00510704878TRLO1.1.1
TRQX
20
752.5
21/01/2026 10:55:29
00510705050TRLO1.1.1
XLON
20
752.5
21/01/2026 10:55:29
00510705052TRLO1.1.1
XLON
100
752.5
21/01/2026 10:55:29
00510705051TRLO1.1.1
XLON
30
752
21/01/2026 10:59:00
00510705498TRLO1.1.1
CHIX
12
752.5
21/01/2026 10:59:37
00510705701TRLO1.1.1
AQXE
65
752
21/01/2026 11:01:56
00510706062TRLO1.1.1
XLON
97
752
21/01/2026 11:01:56
00510706063TRLO1.1.1
XLON
12
752
21/01/2026 11:02:09
00510706113TRLO1.1.1
TRQX
80
752
21/01/2026 11:03:44
00510706323TRLO1.1.1
BATE
53
752
21/01/2026 11:05:38
00510706616TRLO1.1.1
XLON
70
752
21/01/2026 11:05:38
00510706615TRLO1.1.1
XLON
14
752
21/01/2026 11:06:13
00510706714TRLO1.1.1
AQXE
33
750.5
21/01/2026 11:07:33
00510706913TRLO1.1.1
CHIX
7
750.5
21/01/2026 11:07:33
00510706914TRLO1.1.1
TRQX
64
750.5
21/01/2026 11:09:19
00510707103TRLO1.1.1
BATE
54
751
21/01/2026 11:10:11
00510707209TRLO1.1.1
XLON
100
751
21/01/2026 11:10:11
00510707208TRLO1.1.1
XLON
10
752
21/01/2026 11:13:32
00510707722TRLO1.1.1
AQXE
62
751
21/01/2026 11:13:36
00510707726TRLO1.1.1
XLON
54
751
21/01/2026 11:13:36
00510707727TRLO1.1.1
XLON
30
750.5
21/01/2026 11:13:54
00510707751TRLO1.1.1
CHIX
17
750.5
21/01/2026 11:14:59
00510707922TRLO1.1.1
TRQX
82
750.5
21/01/2026 11:17:15
00510708333TRLO1.1.1
BATE
66
751
21/01/2026 11:18:05
00510708484TRLO1.1.1
XLON
27
751
21/01/2026 11:18:05
00510708485TRLO1.1.1
XLON
12
752
21/01/2026 11:19:01
00510708715TRLO1.1.1
AQXE
12
750.5
21/01/2026 11:21:00
00510709272TRLO1.1.1
TRQX
63
750.5
21/01/2026 11:21:15
00510709320TRLO1.1.1
XLON
99
750.5
21/01/2026 11:21:15
00510709321TRLO1.1.1
XLON
2
750.5
21/01/2026 11:27:20
00510710183TRLO1.1.1
TRQX
40
750.5
21/01/2026 11:28:02
00510710338TRLO1.1.1
CHIX
80
750.5
21/01/2026 11:28:02
00510710337TRLO1.1.1
BATE
8
750.5
21/01/2026 11:28:02
00510710340TRLO1.1.1
TRQX
132
750.5
21/01/2026 11:28:02
00510710339TRLO1.1.1
XLON
11
750
21/01/2026 11:30:00
00510710875TRLO1.1.1
AQXE
118
750
21/01/2026 11:30:00
00510710876TRLO1.1.1
XLON
39
749.5
21/01/2026 11:31:24
00510711199TRLO1.1.1
CHIX
60
749
21/01/2026 11:32:39
00510711430TRLO1.1.1
BATE
14
749
21/01/2026 11:33:00
00510711484TRLO1.1.1
XLON
53
749.5
21/01/2026 11:33:00
00510711485TRLO1.1.1
XLON
33
749.5
21/01/2026 11:33:00
00510711486TRLO1.1.1
XLON
11
750
21/01/2026 11:33:22
00510711522TRLO1.1.1
AQXE
14
749
21/01/2026 11:38:54
00510712570TRLO1.1.1
TRQX
112
748.5
21/01/2026 11:39:19
00510712670TRLO1.1.1
XLON
37
748
21/01/2026 11:44:10
00510713594TRLO1.1.1
BATE
26
748.5
21/01/2026 11:44:10
00510713596TRLO1.1.1
BATE
33
748.5
21/01/2026 11:44:54
00510713683TRLO1.1.1
CHIX
88
748.5
21/01/2026 11:45:11
00510713733TRLO1.1.1
XLON
13
748
21/01/2026 11:47:42
00510714075TRLO1.1.1
AQXE
65
746.5
21/01/2026 11:57:59
00510716264TRLO1.1.1
XLON
3
746.5
21/01/2026 11:57:59
00510716266TRLO1.1.1
XLON
43
746.5
21/01/2026 11:57:59
00510716265TRLO1.1.1
XLON
18
746.5
21/01/2026 12:01:16
00510717315TRLO1.1.1
XLON
49
746.5
21/01/2026 12:01:16
00510717316TRLO1.1.1
XLON
22
746.5
21/01/2026 12:01:16
00510717317TRLO1.1.1
XLON
4
746.5
21/01/2026 12:01:16
00510717318TRLO1.1.1
XLON
56
746.5
21/01/2026 12:04:12
00510717859TRLO1.1.1
XLON
58
746.5
21/01/2026 12:04:12
00510717860TRLO1.1.1
XLON
16
746.5
21/01/2026 12:04:20
00510717874TRLO1.1.1
TRQX
2
748
21/01/2026 12:04:20
00510717875TRLO1.1.1
TRQX
100
748
21/01/2026 12:04:27
00510717898TRLO1.1.1
BATE
78
746.5
21/01/2026 12:06:12
00510718152TRLO1.1.1
XLON
92
746.5
21/01/2026 12:09:24
00510718609TRLO1.1.1
XLON
45
746
21/01/2026 12:10:36
00510718872TRLO1.1.1
CHIX
122
746
21/01/2026 12:10:36
00510718873TRLO1.1.1
XLON
19
|
746
21/01/2026 12:10:36
00510718874TRLO1.1.1
AQXE
14
748
21/01/2026 12:10:40
00510718883TRLO1.1.1
TRQX
15
745.5
21/01/2026 12:12:47
00510719368TRLO1.1.1
AQXE
3
745.5
21/01/2026 12:14:46
00510719753TRLO1.1.1
XLON
195
745.5
21/01/2026 12:14:46
00510719754TRLO1.1.1
XLON
45
745
21/01/2026 12:16:38
00510720263TRLO1.1.1
CHIX
50
745
21/01/2026 12:16:56
00510720332TRLO1.1.1
BATE
16
745.5
21/01/2026 12:17:03
00510720353TRLO1.1.1
TRQX
50
745
21/01/2026 12:17:40
00510720460TRLO1.1.1
XLON
56
745
21/01/2026 12:17:40
00510720461TRLO1.1.1
XLON
22
745.5
21/01/2026 12:17:40
00510720462TRLO1.1.1
XLON
17
745.5
21/01/2026 12:18:54
00510720690TRLO1.1.1
AQXE
126
745.5
21/01/2026 12:20:52
00510720966TRLO1.1.1
XLON
2
745.5
21/01/2026 12:23:54
00510721487TRLO1.1.1
XLON
80
745.5
21/01/2026 12:23:58
00510721490TRLO1.1.1
XLON
4
745.5
21/01/2026 12:24:01
00510721493TRLO1.1.1
CHIX
99
746.5
21/01/2026 12:26:06
00510721813TRLO1.1.1
XLON
54
746.5
21/01/2026 12:26:50
00510721860TRLO1.1.1
CHIX
161
746.5
21/01/2026 12:28:25
00510722240TRLO1.1.1
XLON
136
746.5
21/01/2026 12:31:18
00510722874TRLO1.1.1
XLON
97
746.5
21/01/2026 12:34:13
00510723354TRLO1.1.1
BATE
95
747
21/01/2026 12:40:05
00510724368TRLO1.1.1
BATE
40
747
21/01/2026 12:40:05
00510724370TRLO1.1.1
CHIX
47
747
21/01/2026 12:40:05
00510724371TRLO1.1.1
CHIX
133
747
21/01/2026 12:40:05
00510724369TRLO1.1.1
BATE
21
747
21/01/2026 12:40:05
00510724372TRLO1.1.1
AQXE
18
747
|
21/01/2026 12:40:05
00510724373TRLO1.1.1
AQXE
160
747
21/01/2026 12:40:05
00510724374TRLO1.1.1
XLON
173
747
21/01/2026 12:40:05
00510724375TRLO1.1.1
XLON
17
747
21/01/2026 12:40:05
00510724377TRLO1.1.1
TRQX
20
747
21/01/2026 12:40:05
00510724376TRLO1.1.1
TRQX
1
747
21/01/2026 12:52:01
00510728667TRLO1.1.1
CHIX
85
748
21/01/2026 12:54:12
00510728976TRLO1.1.1
BATE
94
748.5
21/01/2026 12:58:22
00510729736TRLO1.1.1
BATE
51
748.5
21/01/2026 12:58:22
00510729738TRLO1.1.1
CHIX
70
748.5
21/01/2026 12:58:22
00510729737TRLO1.1.1
CHIX
109
748.5
21/01/2026 12:58:22
00510729739TRLO1.1.1
BATE
11
748.5
21/01/2026 12:58:22
00510729740TRLO1.1.1
TRQX
202
748.5
21/01/2026 12:58:22
00510729741TRLO1.1.1
XLON
450
748.5
21/01/2026 12:58:22
|
00510729742TRLO1.1.1
XLON
17
748.5
21/01/2026 12:58:22
00510729743TRLO1.1.1
TRQX
23
748.5
21/01/2026 12:58:22
00510729744TRLO1.1.1
TRQX
139
748.5
21/01/2026 13:00:15
00510730038TRLO1.1.1
XLON
168
748.5
21/01/2026 13:03:00
00510730618TRLO1.1.1
XLON
96
748.5
21/01/2026 13:03:53
00510730719TRLO1.1.1
BATE
17
748.5
21/01/2026 13:04:46
00510730822TRLO1.1.1
TRQX
22
748
21/01/2026 13:06:23
00510731033TRLO1.1.1
AQXE
39
748
21/01/2026 13:06:23
00510731032TRLO1.1.1
CHIX
16
748
21/01/2026 13:06:23
00510731034TRLO1.1.1
AQXE
16
748
21/01/2026 13:06:23
00510731035TRLO1.1.1
AQXE
96
748
21/01/2026 13:06:42
00510731122TRLO1.1.1
XLON
109
748.5
21/01/2026 13:11:49
00510731837TRLO1.1.1
BATE
50
748.5
21/01/2026 13:11:53
00510731877TRLO1.1.1
CHIX
204
748.5
21/01/2026 13:12:01
00510731913TRLO1.1.1
XLON
17
748.5
21/01/2026 13:13:54
00510732197TRLO1.1.1
TRQX
138
748.5
21/01/2026 13:14:20
00510732242TRLO1.1.1
XLON
181
747.5
21/01/2026 13:17:15
00510732826TRLO1.1.1
XLON
19
748
21/01/2026 13:17:18
00510732830TRLO1.1.1
AQXE
44
748
21/01/2026 13:19:00
00510733064TRLO1.1.1
CHIX
17
748
21/01/2026 13:20:16
00510733199TRLO1.1.1
TRQX
17
748
21/01/2026 13:20:29
00510733296TRLO1.1.1
AQXE
97
747.5
21/01/2026 13:22:25
00510733608TRLO1.1.1
BATE
221
747
21/01/2026 13:22:26
00510733610TRLO1.1.1
XLON
38
747.5
21/01/2026 13:25:09
00510734173TRLO1.1.1
CHIX
180
747
21/01/2026 13:26:30
00510734518TRLO1.1.1
XLON
1
748
21/01/2026 13:28:24
00510734850TRLO1.1.1
|
TRQX
16
748
21/01/2026 13:28:24
00510734851TRLO1.1.1
TRQX
3
748
21/01/2026 13:28:44
00510734901TRLO1.1.1
AQXE
58
747
21/01/2026 13:29:26
00510734981TRLO1.1.1
XLON
68
747
21/01/2026 13:29:26
00510734982TRLO1.1.1
XLON
109
747
21/01/2026 13:29:29
00510735026TRLO1.1.1
BATE
17
748
21/01/2026 13:30:56
00510735351TRLO1.1.1
AQXE
36
746
21/01/2026 13:33:55
00510736388TRLO1.1.1
CHIX
142
746
21/01/2026 13:35:34
00510736741TRLO1.1.1
XLON
80
746
21/01/2026 13:37:51
00510737257TRLO1.1.1
XLON
21
746.5
21/01/2026 13:38:00
00510737289TRLO1.1.1
BATE
48
746.5
21/01/2026 13:38:00
00510737290TRLO1.1.1
BATE
3
747
21/01/2026 13:38:00
00510737292TRLO1.1.1
BATE
15
747
21/01/2026 13:38:00
00510737291TRLO1.1.1
BATE
16
746
21/01/2026 13:41:16
00510738045TRLO1.1.1
TRQX
2
746
21/01/2026 13:41:25
00510738128TRLO1.1.1
AQXE
14
746
21/01/2026 13:42:47
00510738573TRLO1.1.1
AQXE
47
746
21/01/2026 13:42:47
00510738572TRLO1.1.1
CHIX
129
746
21/01/2026 13:42:58
00510738629TRLO1.1.1
XLON
208
746.5
21/01/2026 13:50:34
00510740339TRLO1.1.1
XLON
163
747
21/01/2026 13:54:57
00510741400TRLO1.1.1
XLON
96
747
21/01/2026 14:00:06
00510742456TRLO1.1.1
XLON
109
747
21/01/2026 14:02:11
00510742840TRLO1.1.1
XLON
155
747
21/01/2026 14:04:26
00510743288TRLO1.1.1
XLON
24
748
21/01/2026 14:06:20
00510744139TRLO1.1.1
AQXE
16
748
21/01/2026 14:06:20
00510744140TRLO1.1.1
AQXE
106
748
21/01/2026 14:06:20
00510744142TRLO1.1.1
BATE
|
117
748
21/01/2026 14:06:20
00510744141TRLO1.1.1
BATE
45
748
21/01/2026 14:06:20
00510744144TRLO1.1.1
CHIX
64
748
21/01/2026 14:06:20
00510744143TRLO1.1.1
CHIX
14
748
21/01/2026 14:06:20
00510744145TRLO1.1.1
TRQX
18
748
21/01/2026 14:06:20
00510744146TRLO1.1.1
TRQX
18
748
21/01/2026 14:06:20
00510744147TRLO1.1.1
TRQX
90
748
21/01/2026 14:07:06
00510744259TRLO1.1.1
XLON
142
748
21/01/2026 14:09:26
00510744815TRLO1.1.1
XLON
14
748
21/01/2026 14:09:52
00510744898TRLO1.1.1
AQXE
198
749.5
21/01/2026 14:13:59
00510746197TRLO1.1.1
XLON
16
750.5
21/01/2026 14:13:59
00510746198TRLO1.1.1
TRQX
102
748.5
21/01/2026 14:14:14
00510746291TRLO1.1.1
BATE
45
748
21/01/2026 14:14:43
00510746460TRLO1.1.1
CHIX
126
748
21/01/2026 14:17:06
00510747032TRLO1.1.1
XLON
109
749
21/01/2026 14:17:35
00510747158TRLO1.1.1
BATE
8
748.5
21/01/2026 14:20:11
00510747910TRLO1.1.1
TRQX
8
748.5
21/01/2026 14:20:22
00510747991TRLO1.1.1
TRQX
51
750.5
21/01/2026 14:22:36
00510748736TRLO1.1.1
CHIX
17
749.5
21/01/2026 14:23:35
00510749057TRLO1.1.1
AQXE
108
749.5
21/01/2026 14:23:35
00510749058TRLO1.1.1
XLON
206
749.5
21/01/2026 14:23:35
00510749056TRLO1.1.1
XLON
17
749.5
21/01/2026 14:25:50
00510749550TRLO1.1.1
AQXE
97
751
21/01/2026 14:31:38
00510752764TRLO1.1.1
XLON
18
751
21/01/2026 14:31:38
00510752766TRLO1.1.1
XLON
21
751
21/01/2026 14:31:38
00510752767TRLO1.1.1
XLON
50
751
21/01/2026 14:31:38
00510752765TRLO1.1.1
XLON
40
751
21/01/2026 14:31:38
00510752768TRLO1.1.1
XLON
120
751
21/01/2026 14:33:45
00510754361TRLO1.1.1
XLON
50
751.5
21/01/2026 14:34:02
00510754538TRLO1.1.1
CHIX
97
751.5
21/01/2026 14:34:44
00510756339TRLO1.1.1
BATE
222
751.5
21/01/2026 14:35:51
00510761344TRLO1.1.1
XLON
19
751.5
21/01/2026 14:36:47
00510762997TRLO1.1.1
AQXE
56
751.5
21/01/2026 14:36:47
00510762996TRLO1.1.1
CHIX
10
751.5
21/01/2026 14:36:47
00510763000TRLO1.1.1
XLON
19
751.5
21/01/2026 14:36:47
00510762998TRLO1.1.1
AQXE
84
751.5
21/01/2026 14:36:47
00510762999TRLO1.1.1
XLON
206
751.5
21/01/2026 14:36:47
00510763001TRLO1.1.1
XLON
97
751.5
21/01/2026 14:36:48
00510763026TRLO1.1.1
BATE
187
751.5
21/01/2026 14:38:40
00510765479TRLO1.1.1
XLON
47
751.5
21/01/2026 14:40:00
00510766983TRLO1.1.1
CHIX
121
751.5
21/01/2026 14:40:00
00510766982TRLO1.1.1
BATE
122
751.5
21/01/2026 14:40:00
00510766984TRLO1.1.1
XLON
16
751
21/01/2026 14:40:09
00510767108TRLO1.1.1
TRQX
18
751
21/01/2026 14:40:09
00510767107TRLO1.1.1
TRQX
22
751
21/01/2026 14:40:09
00510767109TRLO1.1.1
TRQX
15
751
21/01/2026 14:40:09
00510767110TRLO1.1.1
TRQX
18
750.5
21/01/2026 14:40:15
00510767255TRLO1.1.1
AQXE
102
750
21/01/2026 14:40:28
00510767400TRLO1.1.1
BATE
43
750
21/01/2026 14:42:04
00510768696TRLO1.1.1
CHIX
87
750
21/01/2026 14:42:29
00510769072TRLO1.1.1
XLON
155
750
21/01/2026 14:42:29
00510769071TRLO1.1.1
XLON
19
750
21/01/2026 14:43:07
00510769692TRLO1.1.1
AQXE
108
750
21/01/2026 14:43:26
00510770024TRLO1.1.1
BATE
18
750
21/01/2026 14:43:51
00510770316TRLO1.1.1
TRQX
17
750
21/01/2026 14:44:45
00510771109TRLO1.1.1
XLON
100
750
21/01/2026 14:44:45
00510771108TRLO1.1.1
XLON
45
750
21/01/2026 14:45:34
00510771831TRLO1.1.1
CHIX
2
750
21/01/2026 14:45:38
00510771993TRLO1.1.1
BATE
88
750
21/01/2026 14:45:38
00510771994TRLO1.1.1
BATE
43
750
21/01/2026 14:46:41
00510772956TRLO1.1.1
XLON
117
750
21/01/2026 14:46:41
00510772955TRLO1.1.1
XLON
43
750.5
21/01/2026 14:47:27
00510773568TRLO1.1.1
CHIX
18
750
21/01/2026 14:47:34
00510773631TRLO1.1.1
TRQX
16
750
21/01/2026 14:47:55
00510773935TRLO1.1.1
AQXE
102
750
21/01/2026 14:48:59
00510774706TRLO1.1.1
XLON
97
750.5
21/01/2026 14:49:32
00510775014TRLO1.1.1
BATE
18
750
21/01/2026 14:50:07
00510775452TRLO1.1.1
AQXE
50
750
21/01/2026 14:50:51
00510775855TRLO1.1.1
CHIX
18
750.5
21/01/2026 14:50:59
00510775947TRLO1.1.1
TRQX
115
750
21/01/2026 14:51:10
00510776060TRLO1.1.1
XLON
60
750
21/01/2026 14:51:10
00510776063TRLO1.1.1
XLON
127
750
21/01/2026 14:51:10
00510776062TRLO1.1.1
XLON
210
750
21/01/2026 14:53:21
00510777857TRLO1.1.1
XLON
2
750
21/01/2026 14:53:47
00510778167TRLO1.1.1
BATE
100
750
21/01/2026 14:53:47
00510778170TRLO1.1.1
BATE
18
750
21/01/2026 14:53:48
00510778176TRLO1.1.1
AQXE
16
750
21/01/2026 14:54:10
00510778369TRLO1.1.1
TRQX
124
750
21/01/2026 14:55:34
00510779285TRLO1.1.1
XLON
34
750
21/01/2026 14:55:34
00510779286TRLO1.1.1
XLON
72
750
21/01/2026 14:55:34
00510779299TRLO1.1.1
XLON
45
750
21/01/2026 14:55:35
00510779301TRLO1.1.1
CHIX
109
750
21/01/2026 14:56:49
00510780210TRLO1.1.1
BATE
16
750.5
21/01/2026 14:56:50
00510780221TRLO1.1.1
TRQX
79
750
21/01/2026 14:57:36
00510780795TRLO1.1.1
XLON
25
750
21/01/2026 14:57:37
00510780796TRLO1.1.1
XLON
18
750
21/01/2026 14:58:27
00510781537TRLO1.1.1
AQXE
35
750
21/01/2026 14:59:28
00510782207TRLO1.1.1
XLON
69
750
21/01/2026 14:59:28
00510782208TRLO1.1.1
XLON
16
750
21/01/2026 14:59:38
00510782454TRLO1.1.1
TRQX
45
750
21/01/2026 15:00:08
00510782886TRLO1.1.1
CHIX
102
750
21/01/2026 15:01:02
00510783465TRLO1.1.1
BATE
54
750
21/01/2026 15:01:29
00510783799TRLO1.1.1
XLON
57
750
21/01/2026 15:01:29
00510783800TRLO1.1.1
XLON
15
750
21/01/2026 15:01:29
00510783803TRLO1.1.1
AQXE
48
750
21/01/2026 15:02:30
00510784508TRLO1.1.1
CHIX
11
750
21/01/2026 15:03:39
00510785688TRLO1.1.1
XLON
16
750
21/01/2026 15:03:39
00510785691TRLO1.1.1
XLON
201
750
21/01/2026 15:03:39
00510785702TRLO1.1.1
XLON
15
750
21/01/2026 15:04:01
00510785965TRLO1.1.1
AQXE
1
750
21/01/2026 15:04:01
00510785966TRLO1.1.1
AQXE
19
750
21/01/2026 15:04:13
00510786082TRLO1.1.1
TRQX
59
750
21/01/2026 15:05:44
00510787006TRLO1.1.1
XLON
32
750
21/01/2026 15:05:44
00510787007TRLO1.1.1
XLON
121
750
21/01/2026 15:05:44
00510787008TRLO1.1.1
XLON
16
750
21/01/2026 15:06:11
00510787316TRLO1.1.1
CHIX
34
750
21/01/2026 15:06:11
00510787317TRLO1.1.1
CHIX
121
750
21/01/2026 15:07:17
00510788199TRLO1.1.1
BATE
16
750
21/01/2026 15:07:41
00510788529TRLO1.1.1
TRQX
84
750
21/01/2026 15:08:00
00510788780TRLO1.1.1
XLON
86
750
21/01/2026 15:08:00
00510788781TRLO1.1.1
XLON
19
750
21/01/2026 15:08:00
00510788782TRLO1.1.1
XLON
6
750
21/01/2026 15:08:37
00510789239TRLO1.1.1
CHIX
33
750
21/01/2026 15:08:37
00510789240TRLO1.1.1
CHIX
13
750
21/01/2026 15:08:41
00510789262TRLO1.1.1
AQXE
26
750
21/01/2026 15:10:35
00510790877TRLO1.1.1
XLON
190
750
21/01/2026 15:10:35
00510790876TRLO1.1.1
XLON
17
750
21/01/2026 15:10:48
00510791063TRLO1.1.1
AQXE
97
750
21/01/2026 15:11:38
00510791599TRLO1.1.1
BATE
19
750
21/01/2026 15:12:01
00510792098TRLO1.1.1
TRQX
105
750
21/01/2026 15:12:27
00510792402TRLO1.1.1
XLON
59
750
21/01/2026 15:14:08
00510794001TRLO1.1.1
XLON
136
750
21/01/2026 15:14:08
00510794002TRLO1.1.1
XLON
19
750
21/01/2026 15:14:08
00510794003TRLO1.1.1
XLON
105
749.5
21/01/2026 15:14:23
00510794185TRLO1.1.1
XLON
65
750
21/01/2026 15:14:31
00510794302TRLO1.1.1
BATE
45
750
21/01/2026 15:14:31
00510794303TRLO1.1.1
BATE
54
750
21/01/2026 15:15:30
00510794884TRLO1.1.1
CHIX
19
750
21/01/2026 15:15:54
00510795154TRLO1.1.1
AQXE
19
750
21/01/2026 15:16:10
00510795367TRLO1.1.1
TRQX
42
750
21/01/2026 15:16:24
00510795513TRLO1.1.1
XLON
177
750
21/01/2026 15:16:24
00510795512TRLO1.1.1
XLON
188
750
21/01/2026 15:16:24
00510795514TRLO1.1.1
XLON
38
750
21/01/2026 15:16:38
00510795754TRLO1.1.1
BATE
71
750
21/01/2026 15:16:38
00510795755TRLO1.1.1
BATE
48
750
21/01/2026 15:17:53
00510796580TRLO1.1.1
CHIX
19
750
21/01/2026 15:18:57
00510797158TRLO1.1.1
XLON
23
750
21/01/2026 15:18:57
00510797160TRLO1.1.1
XLON
79
750
21/01/2026 15:18:57
00510797161TRLO1.1.1
XLON
13
750
21/01/2026 15:20:29
00510798206TRLO1.1.1
TRQX
110
750
21/01/2026 15:20:44
00510798377TRLO1.1.1
BATE
99
750
21/01/2026 15:21:08
00510798701TRLO1.1.1
XLON
18
750
21/01/2026 15:21:41
00510799063TRLO1.1.1
AQXE
39
750
21/01/2026 15:21:57
00510799270TRLO1.1.1
CHIX
20
750
21/01/2026 15:23:23
00510800499TRLO1.1.1
XLON
85
750
21/01/2026 15:23:23
00510800500TRLO1.1.1
XLON
15
750
21/01/2026 15:24:16
00510801166TRLO1.1.1
TRQX
19
750
21/01/2026 15:24:23
00510801314TRLO1.1.1
AQXE
113
750
21/01/2026 15:25:24
00510802035TRLO1.1.1
BATE
53
750
21/01/2026 15:25:51
00510802344TRLO1.1.1
CHIX
16
749.5
21/01/2026 15:26:01
00510802474TRLO1.1.1
TRQX
109
749.5
21/01/2026 15:26:01
00510802475TRLO1.1.1
XLON
110
749.5
21/01/2026 15:26:01
00510802473TRLO1.1.1
XLON
118
749.5
21/01/2026 15:26:01
00510802476TRLO1.1.1
XLON
103
749.5
21/01/2026 15:28:22
00510804094TRLO1.1.1
XLON
183
749.5
21/01/2026 15:28:22
00510804093TRLO1.1.1
XLON
100
749.5
21/01/2026 15:28:22
00510804095TRLO1.1.1
XLON
16
749.5
21/01/2026 15:29:08
00510804607TRLO1.1.1
TRQX
17
750
21/01/2026 15:30:17
00510805339TRLO1.1.1
AQXE
110
750
21/01/2026 15:31:12
00510805808TRLO1.1.1
BATE
141
750
21/01/2026 15:31:13
00510805822TRLO1.1.1
XLON
63
750
21/01/2026 15:31:13
00510805823TRLO1.1.1
XLON
96
750
21/01/2026 15:33:13
00510807106TRLO1.1.1
XLON
8
750
21/01/2026 15:33:13
00510807107TRLO1.1.1
XLON
19
750
21/01/2026 15:33:23
00510807180TRLO1.1.1
TRQX
80
750
21/01/2026 15:33:32
00510807298TRLO1.1.1
BATE
19
750
21/01/2026 15:34:21
00510807827TRLO1.1.1
AQXE
45
750
21/01/2026 15:35:14
00510808378TRLO1.1.1
XLON
162
750
21/01/2026 15:35:14
00510808379TRLO1.1.1
XLON
2
750
21/01/2026 15:36:20
00510809564TRLO1.1.1
BATE
76
750
21/01/2026 15:36:20
00510809565TRLO1.1.1
BATE
56
750
|
21/01/2026 15:36:29
00510809922TRLO1.1.1
CHIX
13
750
21/01/2026 15:36:50
00510810095TRLO1.1.1
TRQX
100
750
21/01/2026 15:37:27
00510810524TRLO1.1.1
XLON
62
750
21/01/2026 15:37:27
00510810525TRLO1.1.1
XLON
44
750
21/01/2026 15:38:23
00510811083TRLO1.1.1
CHIX
16
750
21/01/2026 15:38:30
00510811158TRLO1.1.1
AQXE
24
750
21/01/2026 15:39:58
00510812016TRLO1.1.1
XLON
62
750
21/01/2026 15:39:58
00510812015TRLO1.1.1
XLON
16
750
21/01/2026 15:40:38
00510812417TRLO1.1.1
CHIX
23
750
21/01/2026 15:40:38
00510812419TRLO1.1.1
CHIX
16
750
21/01/2026 15:41:10
00510812715TRLO1.1.1
TRQX
100
750
21/01/2026 15:42:01
00510813267TRLO1.1.1
XLON
103
750
21/01/2026 15:42:01
00510813268TRLO1.1.1
XLON
21
750
|
21/01/2026 15:42:01
00510813269TRLO1.1.1
XLON
16
750
21/01/2026 15:42:34
00510813757TRLO1.1.1
AQXE
52
750
21/01/2026 15:42:56
00510814040TRLO1.1.1
CHIX
110
750
21/01/2026 15:44:06
00510814870TRLO1.1.1
XLON
16
750
21/01/2026 15:45:11
00510815643TRLO1.1.1
TRQX
38
750
21/01/2026 15:45:43
00510815973TRLO1.1.1
CHIX
1
750
21/01/2026 15:46:35
00510816539TRLO1.1.1
XLON
36
750
21/01/2026 15:46:35
00510816540TRLO1.1.1
XLON
62
750
21/01/2026 15:46:35
00510816538TRLO1.1.1
XLON
16
750
21/01/2026 15:46:46
00510816689TRLO1.1.1
AQXE
9
750
21/01/2026 15:48:29
00510818157TRLO1.1.1
XLON
225
750
21/01/2026 15:48:29
00510818158TRLO1.1.1
XLON
13
750
21/01/2026 15:48:51
00510818388TRLO1.1.1
AQXE
16
750
21/01/2026 15:49:25
00510818890TRLO1.1.1
TRQX
93
750
21/01/2026 15:50:39
00510819777TRLO1.1.1
XLON
17
750
21/01/2026 15:50:39
00510819778TRLO1.1.1
XLON
101
750
21/01/2026 15:50:42
00510819833TRLO1.1.1
BATE
190
750
21/01/2026 15:50:42
00510819834TRLO1.1.1
BATE
48
750
21/01/2026 15:51:02
00510820060TRLO1.1.1
CHIX
54
750
21/01/2026 15:52:38
00510821116TRLO1.1.1
XLON
54
750
21/01/2026 15:52:38
00510821118TRLO1.1.1
XLON
107
750
21/01/2026 15:52:38
00510821117TRLO1.1.1
XLON
17
750
21/01/2026 15:53:03
00510821525TRLO1.1.1
AQXE
16
750
21/01/2026 15:53:35
00510821950TRLO1.1.1
TRQX
38
750.5
21/01/2026 15:56:08
00510824217TRLO1.1.1
CHIX
101
750.5
21/01/2026 15:56:08
00510824218TRLO1.1.1
XLON
104
750.5
21/01/2026 15:57:01
00510824798TRLO1.1.1
BATE
118
751
21/01/2026 15:58:08
00510825576TRLO1.1.1
XLON
18
751
21/01/2026 15:58:20
00510825693TRLO1.1.1
TRQX
18
750.5
21/01/2026 15:59:00
00510826123TRLO1.1.1
AQXE
97
750.5
21/01/2026 15:59:03
00510826170TRLO1.1.1
BATE
45
750.5
21/01/2026 15:59:13
00510826271TRLO1.1.1
CHIX
112
750.5
21/01/2026 16:00:19
00510827418TRLO1.1.1
XLON
14
750.5
21/01/2026 16:01:57
00510829125TRLO1.1.1
TRQX
121
750.5
21/01/2026 16:02:24
00510829588TRLO1.1.1
XLON
20
750.5
21/01/2026 16:02:24
00510829590TRLO1.1.1
XLON
296
750.5
21/01/2026 16:02:24
00510829589TRLO1.1.1
XLON
53
751
21/01/2026 16:04:10
00510830847TRLO1.1.1
CHIX
104
751
21/01/2026 16:04:24
00510831002TRLO1.1.1
XLON
122
751
21/01/2026 16:04:24
00510831001TRLO1.1.1
BATE
212
751
21/01/2026 16:04:24
00510831003TRLO1.1.1
XLON
50
751
21/01/2026 16:06:06
00510832520TRLO1.1.1
CHIX
138
751
21/01/2026 16:06:06
00510832521TRLO1.1.1
XLON
96
751
21/01/2026 16:06:06
00510832522TRLO1.1.1
XLON
110
751
21/01/2026 16:06:10
00510832556TRLO1.1.1
BATE
109
751
21/01/2026 16:07:52
00510833786TRLO1.1.1
XLON
129
751
21/01/2026 16:07:52
00510833787TRLO1.1.1
XLON
16
751
21/01/2026 16:08:30
00510834434TRLO1.1.1
TRQX
16
751
21/01/2026 16:08:30
00510834435TRLO1.1.1
TRQX
16
751
21/01/2026 16:08:30
00510834436TRLO1.1.1
TRQX
4
751
21/01/2026 16:08:34
00510834478TRLO1.1.1
CHIX
2
751
21/01/2026 16:08:34
00510834481TRLO1.1.1
CHIX
22
751
21/01/2026 16:08:34
00510834480TRLO1.1.1
CHIX
22
751
21/01/2026 16:08:34
00510834482TRLO1.1.1
CHIX
97
751
21/01/2026 16:08:38
00510834523TRLO1.1.1
BATE
17
750.5
21/01/2026 16:09:50
00510835454TRLO1.1.1
AQXE
33
750.5
21/01/2026 16:09:50
00510835453TRLO1.1.1
AQXE
21
750.5
21/01/2026 16:09:50
00510835455TRLO1.1.1
AQXE
104
750.5
21/01/2026 16:09:50
00510835457TRLO1.1.1
XLON
152
751
21/01/2026 16:09:50
00510835456TRLO1.1.1
XLON
2
751
21/01/2026 16:11:36
00510836987TRLO1.1.1
CHIX
42
751
21/01/2026 16:11:36
00510836986TRLO1.1.1
CHIX
89
750.5
21/01/2026 16:12:09
00510837367TRLO1.1.1
BATE
18
750.5
21/01/2026 16:12:09
00510837370TRLO1.1.1
TRQX
114
750.5
21/01/2026 16:12:09
00510837368TRLO1.1.1
XLON
170
750.5
21/01/2026 16:12:09
00510837369TRLO1.1.1
XLON
130
751
21/01/2026 16:13:58
00510839249TRLO1.1.1
XLON
19
750.5
21/01/2026 16:14:12
00510839444TRLO1.1.1
AQXE
6
750.5
21/01/2026 16:14:16
00510839537TRLO1.1.1
BATE
100
750.5
21/01/2026 16:14:23
00510839595TRLO1.1.1
BATE
46
750.5
21/01/2026 16:14:26
00510839663TRLO1.1.1
CHIX
14
751
21/01/2026 16:14:55
00510840129TRLO1.1.1
TRQX
126
750
21/01/2026 16:15:08
00510840463TRLO1.1.1
CHIX
49
750
21/01/2026 16:15:08
00510840464TRLO1.1.1
AQXE
157
750
21/01/2026 16:15:08
00510840465TRLO1.1.1
XLON
157
750
21/01/2026 16:15:08
00510840466TRLO1.1.1
XLON
437
750
21/01/2026 16:15:08
00510840467TRLO1.1.1
XLON
291
749.5
21/01/2026 16:15:42
00510841194TRLO1.1.1
BATE
88
749.5
21/01/2026 16:17:16
00510842727TRLO1.1.1
XLON
100
749.5
21/01/2026 16:17:16
00510842726TRLO1.1.1
XLON
11
749.5
21/01/2026 16:17:16
00510842730TRLO1.1.1
TRQX
12
749.5
21/01/2026 16:17:16
00510842731TRLO1.1.1
TRQX
51
749.5
21/01/2026 16:17:40
00510843087TRLO1.1.1
CHIX
18
750
21/01/2026 16:17:45
00510843151TRLO1.1.1
AQXE
80
749.5
21/01/2026 16:17:46
00510843153TRLO1.1.1
BATE
272
749.5
21/01/2026 16:19:22
00510844474TRLO1.1.1
XLON
83
749
21/01/2026 16:19:42
00510844728TRLO1.1.1
BATE
56
749.5
21/01/2026 16:19:42
00510844729TRLO1.1.1
TRQX
15
750
21/01/2026 16:20:03
00510844960TRLO1.1.1
AQXE
6
749.5
21/01/2026 16:20:12
00510845102TRLO1.1.1
CHIX
41
749.5
21/01/2026 16:20:12
00510845101TRLO1.1.1
CHIX
42
749.5
21/01/2026 16:22:14
00510846578TRLO1.1.1
CHIX
14
750
21/01/2026 16:22:16
00510846591TRLO1.1.1
AQXE
2
750
21/01/2026 16:22:20
00510846632TRLO1.1.1
TRQX
14
750
21/01/2026 16:22:20
00510846633TRLO1.1.1
TRQX
73
750
21/01/2026 16:22:22
00510846645TRLO1.1.1
XLON
100
750
21/01/2026 16:22:22
00510846646TRLO1.1.1
XLON
196
750
21/01/2026 16:22:22
00510846647TRLO1.1.1
XLON
104
750
21/01/2026 16:22:26
00510846712TRLO1.1.1
BATE
66
750
21/01/2026 16:23:58
00510847879TRLO1.1.1
BATE
13
750
21/01/2026 16:24:27
00510848304TRLO1.1.1
TRQX
268
750
21/01/2026 16:24:27
00510848303TRLO1.1.1
XLON
15
750
21/01/2026 16:25:00
00510848867TRLO1.1.1
CHIX
24
750
21/01/2026 16:25:00
00510848868TRLO1.1.1
CHIX
16
750
21/01/2026 16:25:09
00510849029TRLO1.1.1
AQXE
8
750
21/01/2026 16:26:00
00510849678TRLO1.1.1
BATE
37
750
21/01/2026 16:26:00
00510849679TRLO1.1.1
BATE
13
750
21/01/2026 16:26:42
00510850132TRLO1.1.1
CHIX
20
750
21/01/2026 16:26:42
00510850133TRLO1.1.1
XLON
9
750
21/01/2026 16:26:42
00510850135TRLO1.1.1
TRQX
265
750
21/01/2026 16:26:42
00510850134TRLO1.1.1
XLON
60
750.5
21/01/2026 16:27:04
00510850469TRLO1.1.1
XLON
4
750.5
21/01/2026 16:27:09
00510850566TRLO1.1.1
AQXE
12
750
21/01/2026 16:27:52
00510851305TRLO1.1.1
XLON