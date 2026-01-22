$95 Silber explodiert - Prince Silver vor dem nächsten Durchbruch!!

Anzeige / Werbung

Dieser Artikel wird im Namen von Prince Silver Corp. veröffentlicht.

Prince Silver Corp. (SYM: T130) hat eine bedeutende Erweiterung seines Landpakets beim Prince-Silver-Projekt im Lincoln County, Nevada, bekannt gegeben. Das Unternehmen hat etwa 265 Hektar (656 Acres) neuer Mineral-Claims direkt entlang des Trends seines aktuellen 9.000-Meter-Reverse-Circulation-(RC)-Bohrprogramms abgesteckt.



Dieser Schritt verdoppelt die bisherige Landfläche von Prince Silver mehr als und positioniert das Unternehmen für langfristiges Wachstum und eine Skalierung der Ressource - just in dem Moment, in dem Silberpreise in nie dagewesene Höhen vordringen.

Strategische Erweiterung: Sicherung des Great-Western-Fault-Korridors

Laut der Pressemitteilung vom 20. Januar 2026 befinden sich die neu erworbenen Claims direkt nördlich des aktuellen Bohrgebiets und sichern die Kontrolle über eine bedeutende regionale Verwerfungsstruktur - die Great Western Fault. Es wird angenommen, dass diese Verwerfung der Hauptkanal für die mineralisierenden Flüssigkeiten war, die für die Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD) und die strukturell kontrollierten Silber-Gold-Mangan-Blei-Zink-Adern im Projektgebiet verantwortlich sind.

"Die Sicherung dieses zusätzlichen Geländes stellt sicher, dass wir die Mehrheit der potenziellen Erweiterungen des mineralisierten Korridors entlang der Great Western Fault kontrollieren."

- Derek Iwanaka, CEO & Director, Prince Silver

Diese Entwicklung folgt auf die außergewöhnlichen Bohrergebnisse, die kürzlich vom Unternehmen veröffentlicht wurden:

PRC-27:

9,2 Meter mit 140 g/t Ag, 8,57% Mn, 1,48% Pb, 1,06% Zn

PRC-30:

7,6 Meter mit 167 g/t Ag, 8,7% Mn, 1,14% Zn

Diese Abschnitte bestätigen die hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung im gesamten Projekt und deuten auf beträchtliches Skalierungspotenzial hin.

Timing ist alles: Silber durchbricht 95 US$/oz

Die Bekanntmachung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt am Edelmetallmarkt: Silber hat die Marke von 95 US-Dollar pro Unze durchbrochen - fast eine Vervierfachung gegenüber dem Preisniveau von 25 US-Dollar vor nur einem Jahr.

Die globale Neubewertung von Silber als strategisches Industrie- und Währungsmetall hat die Anlegernachfrage nach nordamerikanischen Silberprojekten massiv befeuert - insbesondere nach solchen mit:

Potenzial für Tagebau

Multi-Metall-Exposition (Ag, Au, Mn, Pb, Zn)

Günstiger Geologie und Infrastruktur

Standort in sicheren Tier-1-Rechtsstaaten wie Nevada

Prince Silver erfüllt alle diese Kriterien - und die neue Gebietserweiterung hebt das Unternehmen auf die nächste Stufe.

Geologisches Potenzial: Mehr Fläche, mehr Entdeckungsmöglichkeiten

Die neu abgesteckten Claims erweitern die Streichenlänge des mineralisierten Korridors auf über 7 Kilometer und ermöglichen Prince Silver:

Bisher unerschlossene CRD-artige Mineralisierungen zu erkunden

Neue, mit Störungszonen assoziierte Aderstrukturen zu identifizieren

Flexiblere Infrastruktur- und Entwicklungsplanung

Optimierte Bohrplanung und Geländezugang

Der historische Abbau im Pioche-Distrikt konzentrierte sich primär auf hochgradige Adern und übersah häufig breitere mineralisierte Zonen - Zonen, die heute durch moderne Bohrungen und Geophysik zunehmend entdeckt werden.

Das aktuelle Bohrprogramm, von dem bereits 12 von 30 geplanten Bohrungen abgeschlossen sind, testet gezielt diese erweiterten mineralisierten Systeme in geringen Tiefen.

Was kommt als Nächstes?

Prince Silver hat bestätigt:

Weitere Analyseergebnisse stehen aus und sollen schrittweise in den nächsten 1 bis 4 Monaten veröffentlicht werden

Ein zweites Bohrgerät wurde mobilisiert, um die Kampagne 2026 zu beschleunigen

Ziel bleibt die Veröffentlichung einer ersten 43-101-konformen Ressourcenschätzung in den kommenden Monaten

Zusätzlich verfügt Prince Silver über einen soliden Kassenbestand von über 4,5 Millionen CAD, was das Unternehmen flexibel und handlungsfähig für aggressive Explorationsschritte und Projektentwicklung macht.

Prince Silver sichert sich eine Schlüsselposition in einem 95-USD-Silbermarkt

Mit Silber auf Rekordkurs kommt die Erweiterung der Landposition zum perfekten Zeitpunkt. Die neu abgesteckten Claims nördlich der aktuellen Bohrzone verschaffen Prince Silver die Kontrolle über einen der vielversprechendsten Silber-Gold-Mangan-Korridore in ganz Nevada.

Diese Maßnahme ermöglicht dem Unternehmen:

Die bekannten Mineralisierungszonen zu erweitern

Die künftige Ressourcenschätzung deutlich auszubauen

Infrastrukturplanung und Genehmigungsstrategien abzusichern

Weiterhin vom makroökonomischen Bedarf an US-basierten strategischen und Edelmetallen zu profitieren

Mit jedem neuen Bohrmeter, jeder neuen Analyse und zunehmender Investorensichtbarkeit entwickelt sich Prince Silver zu einer der meistbeachteten Explorationsstories im nordamerikanischen Silbersektor.



