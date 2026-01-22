Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US5597761098 Magyar Telekom Telecommunications PLC ADR 22.01.2026 US55977M1045 Magyar Telekom Telecommunications PLC ADR 23.01.2026 Tausch 1:1
US05501U3041 Azul SA ADR 22.01.2026 US05501U2050 Azul SA ADR 23.01.2026 Tausch 1:75
US91705J2042 Urban One Inc. CL D 22.01.2026 US91705J4022 Urban One Inc. CL D 23.01.2026 Tausch 10:1
US91705J1051 Urban One Inc. 22.01.2026 US91705J3032 Urban One Inc. 23.01.2026 Tausch 10:1
