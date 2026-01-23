Nach drei Tagen mit Verlusten in Folge hat der DAX am Donnerstag wieder zulegen können. Er ging mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 24.856,47 Punkten aus dem Handel. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,2 Prozent höher auf 24.894 Punkte.Die Entspannung an der Zollfront und neuer Schwung bei den Friedensverhandlungen um die Ukraine sorgen für positivere Stimmung. Rüstungswerte wie Rheinmetall & ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär