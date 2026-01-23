Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99
Frankfurt
22.01.26 | 08:39
8,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,8009,15008:15
PR Newswire
23.01.2026 08:06 Uhr
67 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 23

Bodycotewww.bodycote.com

23 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

22 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,254

Highest price paid per share (pence per share):

778.50p

Lowest price paid per share (pence per share):

761.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

772.66p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,946,898 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,363,506 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,509,274 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

16

762.5

22/01/2026 08:02:59

00510951435TRLO1.1.1

XLON

100

762.5

22/01/2026 08:02:59

00510951434TRLO1.1.1

XLON

92

762.5

22/01/2026 08:05:23

00510952307TRLO1.1.1

XLON

3

762.5

22/01/2026 08:09:08

00510953104TRLO1.1.1

XLON

146

762.5

22/01/2026 08:09:08

00510953103TRLO1.1.1

XLON

42

762.5

22/01/2026 08:09:08

00510953105TRLO1.1.1

CHIX

12

763.5

22/01/2026 08:09:12

00510953117TRLO1.1.1

TRQX

3

763.5

22/01/2026 08:09:12

00510953118TRLO1.1.1

TRQX

124

761.5

22/01/2026 08:13:33

00510954148TRLO1.1.1

XLON

102

762

22/01/2026 08:16:24

00510954709TRLO1.1.1

XLON

26

762

22/01/2026 08:16:27

00510954718TRLO1.1.1

CHIX

10

761

22/01/2026 08:20:40

00510955798TRLO1.1.1

XLON

114

761

22/01/2026 08:20:40

00510955797TRLO1.1.1

XLON

15

762

22/01/2026 08:23:55

00510956510TRLO1.1.1

CHIX

26

762

22/01/2026 08:23:55

00510956511TRLO1.1.1

CHIX

51

762

22/01/2026 08:27:00

00510957041TRLO1.1.1

XLON

55

762

22/01/2026 08:27:00

00510957042TRLO1.1.1

XLON

94

762

22/01/2026 08:29:18

00510957431TRLO1.1.1

XLON

38

762

22/01/2026 08:30:46

00510957966TRLO1.1.1

CHIX

15

762

22/01/2026 08:30:57

00510957995TRLO1.1.1

AQXE

93

762

22/01/2026 08:31:40

00510958126TRLO1.1.1

BATE

24

762

22/01/2026 08:33:17

00510958696TRLO1.1.1

XLON

82

762

22/01/2026 08:33:17

00510958697TRLO1.1.1

XLON

14

761.5

22/01/2026 08:34:07

00510958857TRLO1.1.1

TRQX

85

761.5

22/01/2026 08:38:13

00510959902TRLO1.1.1

XLON

13

762

22/01/2026 08:39:42

00510960301TRLO1.1.1

AQXE

75

766.5

22/01/2026 08:40:36

00510960620TRLO1.1.1

BATE

34

765.5

22/01/2026 08:40:43

00510960655TRLO1.1.1

CHIX

15

765.5

22/01/2026 08:40:43

00510960656TRLO1.1.1

TRQX

109

764

22/01/2026 08:42:15

00510961451TRLO1.1.1

XLON

130

765

22/01/2026 08:47:18

00510962912TRLO1.1.1

XLON

1

764.5

22/01/2026 08:48:29

00510963263TRLO1.1.1

AQXE

10

764.5

22/01/2026 08:48:29

00510963262TRLO1.1.1

AQXE

13

764.5

22/01/2026 08:49:33

00510963564TRLO1.1.1

TRQX

72

764

22/01/2026 08:49:40

00510963577TRLO1.1.1

BATE

105

765

22/01/2026 08:51:12

00510964041TRLO1.1.1

XLON

40

765

22/01/2026 08:51:36

00510964168TRLO1.1.1

CHIX

105

765.5

22/01/2026 08:55:36

00510965491TRLO1.1.1

XLON

55

766

22/01/2026 09:00:00

00510966460TRLO1.1.1

BATE

14

766

22/01/2026 09:00:00

00510966462TRLO1.1.1

BATE

4

766

22/01/2026 09:00:00

00510966464TRLO1.1.1

BATE

10

766

22/01/2026 09:00:00

00510966463TRLO1.1.1

BATE

36

766

22/01/2026 09:02:35

00510967060TRLO1.1.1

CHIX

150

767

22/01/2026 09:03:10

00510967145TRLO1.1.1

XLON

16

767

22/01/2026 09:03:10

00510967146TRLO1.1.1

TRQX

52

767

22/01/2026 09:10:09

00510968617TRLO1.1.1

XLON

72

767

22/01/2026 09:10:09

00510968616TRLO1.1.1

XLON

24

768

22/01/2026 09:20:10

00510971058TRLO1.1.1

XLON

17

770

22/01/2026 09:20:59

00510971186TRLO1.1.1

TRQX

230

769

22/01/2026 09:23:50

00510971664TRLO1.1.1

XLON

104

771.5

22/01/2026 09:26:40

00510972242TRLO1.1.1

BATE

11

771.5

22/01/2026 09:27:02

00510972287TRLO1.1.1

TRQX

47

771.5

22/01/2026 09:30:03

00510972818TRLO1.1.1

CHIX

39

771.5

22/01/2026 09:30:03

00510972819TRLO1.1.1

CHIX

14

771.5

22/01/2026 09:30:04

00510972820TRLO1.1.1

AQXE

14

771.5

22/01/2026 09:30:04

00510972821TRLO1.1.1

AQXE

80

773

22/01/2026 09:33:12

00510973461TRLO1.1.1

BATE

142

773

22/01/2026 09:33:12

00510973462TRLO1.1.1

XLON

74

775

22/01/2026 09:37:40

00510974652TRLO1.1.1

XLON

24

775

22/01/2026 09:37:40

00510974653TRLO1.1.1

XLON

27

775

22/01/2026 09:40:12

00510975137TRLO1.1.1

XLON

75

775

22/01/2026 09:40:12

00510975136TRLO1.1.1

XLON

14

775

22/01/2026 09:40:32

00510975201TRLO1.1.1

TRQX

34

774

22/01/2026 09:42:35

00510975598TRLO1.1.1

CHIX

89

774.5

22/01/2026 09:42:44

00510975619TRLO1.1.1

BATE

80

774.5

22/01/2026 09:44:05

00510975864TRLO1.1.1

XLON

118

774.5

22/01/2026 09:51:02

00510977168TRLO1.1.1

XLON

15

774

22/01/2026 09:53:15

00510977608TRLO1.1.1

AQXE

17

774

22/01/2026 09:53:15

00510977609TRLO1.1.1

AQXE

80

774

22/01/2026 09:54:13

00510977808TRLO1.1.1

BATE

3

774

22/01/2026 09:54:13

00510977809TRLO1.1.1

BATE

14

774

22/01/2026 09:54:13

00510977810TRLO1.1.1

TRQX

61

775

22/01/2026 09:54:33

00510977882TRLO1.1.1

XLON

6

775

22/01/2026 09:54:33

00510977883TRLO1.1.1

XLON

25

775

22/01/2026 09:54:33

00510977884TRLO1.1.1

XLON

40

775

22/01/2026 09:55:11

00510978026TRLO1.1.1

CHIX

101

775

22/01/2026 10:00:47

00510979123TRLO1.1.1

XLON

4

775

22/01/2026 10:02:13

00510979440TRLO1.1.1

TRQX

10

775

22/01/2026 10:02:13

00510979439TRLO1.1.1

TRQX

117

778

22/01/2026 10:16:44

00510982479TRLO1.1.1

XLON

119

777

22/01/2026 10:18:12

00510982726TRLO1.1.1

XLON

15

778.5

22/01/2026 10:20:35

00510983097TRLO1.1.1

AQXE

97

778.5

22/01/2026 10:22:23

00510983847TRLO1.1.1

XLON

50

778

22/01/2026 10:25:58

00510984464TRLO1.1.1

CHIX

19

778

22/01/2026 10:25:58

00510984466TRLO1.1.1

TRQX

107

778

22/01/2026 10:25:58

00510984465TRLO1.1.1

BATE

143

778

22/01/2026 10:29:09

00510985142TRLO1.1.1

XLON

108

777.5

22/01/2026 10:36:20

00510986684TRLO1.1.1

XLON

94

778.5

22/01/2026 10:43:51

00510987836TRLO1.1.1

BATE

138

778.5

22/01/2026 10:43:52

00510987839TRLO1.1.1

XLON

10

778.5

22/01/2026 10:44:13

00510987884TRLO1.1.1

CHIX

33

778.5

22/01/2026 10:44:13

00510987885TRLO1.1.1

CHIX

106

778.5

22/01/2026 10:53:43

00510989726TRLO1.1.1

XLON

106

778.5

22/01/2026 10:55:41

00510990186TRLO1.1.1

XLON

17

778

22/01/2026 10:59:09

00510991016TRLO1.1.1

AQXE

18

778

22/01/2026 10:59:11

00510991018TRLO1.1.1

TRQX

45

777.5

22/01/2026 11:00:06

00510991175TRLO1.1.1

CHIX

112

778.5

22/01/2026 11:00:57

00510991339TRLO1.1.1

XLON

112

778.5

22/01/2026 11:03:47

00510991773TRLO1.1.1

XLON

112

778.5

22/01/2026 11:06:46

00510992220TRLO1.1.1

BATE

43

778.5

22/01/2026 11:07:44

00510992327TRLO1.1.1

CHIX

79

778.5

22/01/2026 11:08:42

00510992444TRLO1.1.1

XLON

126

778.5

22/01/2026 11:13:41

00510993332TRLO1.1.1

XLON

76

777.5

22/01/2026 11:15:53

00510994251TRLO1.1.1

XLON

95

776.5

22/01/2026 11:18:42

00510995078TRLO1.1.1

XLON

9

777.5

22/01/2026 11:18:59

00510995142TRLO1.1.1

TRQX

10

777.5

22/01/2026 11:18:59

00510995141TRLO1.1.1

TRQX

9

777

22/01/2026 11:19:16

00510995225TRLO1.1.1

AQXE

10

777

22/01/2026 11:19:16

00510995223TRLO1.1.1

AQXE

109

778.5

22/01/2026 11:19:30

00510995303TRLO1.1.1

BATE

51

776

22/01/2026 11:21:51

00510995708TRLO1.1.1

CHIX

55

775

22/01/2026 11:21:57

00510995729TRLO1.1.1

XLON

52

775.5

22/01/2026 11:21:57

00510995730TRLO1.1.1

XLON

10

775.5

22/01/2026 11:26:09

00510996904TRLO1.1.1

XLON

131

775.5

22/01/2026 11:26:09

00510996905TRLO1.1.1

XLON

76

775.5

22/01/2026 11:27:50

00510997401TRLO1.1.1

BATE

9

775.5

22/01/2026 11:27:50

00510997403TRLO1.1.1

BATE

10

775.5

22/01/2026 11:27:50

00510997402TRLO1.1.1

BATE

19

775.5

22/01/2026 11:27:51

00510997406TRLO1.1.1

TRQX

85

775.5

22/01/2026 11:28:39

00510997690TRLO1.1.1

XLON

17

775.5

22/01/2026 11:29:12

00510997865TRLO1.1.1

AQXE

49

775.5

22/01/2026 11:29:39

00510997922TRLO1.1.1

CHIX

4

775

22/01/2026 11:34:57

00511000248TRLO1.1.1

XLON

110

775

22/01/2026 11:34:57

00511000247TRLO1.1.1

XLON

103

773

22/01/2026 11:39:46

00511001438TRLO1.1.1

XLON

10

771

22/01/2026 11:47:23

00511003589TRLO1.1.1

XLON

89

771

22/01/2026 11:47:23

00511003590TRLO1.1.1

XLON

16

772.5

22/01/2026 11:59:08

00511006127TRLO1.1.1

XLON

15

773.5

22/01/2026 11:59:42

00511006300TRLO1.1.1

TRQX

6

773.5

22/01/2026 11:59:42

00511006301TRLO1.1.1

TRQX

53

774

22/01/2026 11:59:49

00511006334TRLO1.1.1

CHIX

86

774

22/01/2026 12:02:07

00511007880TRLO1.1.1

XLON

129

774

22/01/2026 12:02:07

00511007881TRLO1.1.1

XLON

116

774

22/01/2026 12:02:09

00511007892TRLO1.1.1

BATE

110

773.5

22/01/2026 12:03:44

00511008587TRLO1.1.1

XLON

19

775.5

22/01/2026 12:09:19

00511010723TRLO1.1.1

TRQX

104

775.5

22/01/2026 12:09:19

00511010722TRLO1.1.1

BATE

244

775.5

22/01/2026 12:09:19

00511010724TRLO1.1.1

XLON

61

775.5

22/01/2026 12:09:21

00511010745TRLO1.1.1

CHIX

180

775.5

22/01/2026 12:12:49

00511011909TRLO1.1.1

XLON

16

776

22/01/2026 12:12:53

00511011925TRLO1.1.1

AQXE

124

775.5

22/01/2026 12:22:55

00511015353TRLO1.1.1

XLON

56

777.5

22/01/2026 12:28:30

00511016475TRLO1.1.1

CHIX

246

778

22/01/2026 12:28:33

00511016491TRLO1.1.1

XLON

122

777.5

22/01/2026 12:32:29

00511017633TRLO1.1.1

XLON

99

775.5

22/01/2026 12:37:01

00511018664TRLO1.1.1

BATE

10

776

22/01/2026 12:39:35

00511019470TRLO1.1.1

AQXE

15

776

22/01/2026 12:39:35

00511019471TRLO1.1.1

AQXE

202

776

22/01/2026 12:39:41

00511019497TRLO1.1.1

XLON

66

777

22/01/2026 12:42:05

00511020169TRLO1.1.1

CHIX

121

776.5

22/01/2026 12:46:36

00511021680TRLO1.1.1

BATE

156

776.5

22/01/2026 12:46:36

00511021681TRLO1.1.1

XLON

16

776.5

22/01/2026 12:46:36

00511021682TRLO1.1.1

XLON

23

776.5

22/01/2026 12:46:36

00511021683TRLO1.1.1

TRQX

54

777

22/01/2026 12:47:37

00511022011TRLO1.1.1

CHIX

175

777

22/01/2026 12:48:19

00511022127TRLO1.1.1

XLON

25

777

22/01/2026 12:48:19

00511022128TRLO1.1.1

XLON

4

777

22/01/2026 12:52:08

00511023213TRLO1.1.1

XLON

110

777

22/01/2026 12:52:08

00511023214TRLO1.1.1

XLON

76

776

22/01/2026 12:57:07

00511024709TRLO1.1.1

XLON

54

776

22/01/2026 12:57:07

00511024710TRLO1.1.1

XLON

113

777

22/01/2026 12:57:09

00511024724TRLO1.1.1

BATE

62

777

22/01/2026 12:58:38

00511025082TRLO1.1.1

CHIX

95

777.5

22/01/2026 12:59:12

00511025242TRLO1.1.1

XLON

25

777

22/01/2026 12:59:19

00511025280TRLO1.1.1

TRQX

105

777.5

22/01/2026 13:01:02

00511025794TRLO1.1.1

XLON

99

777

22/01/2026 13:03:39

00511026453TRLO1.1.1

BATE

181

777.5

22/01/2026 13:04:03

00511026569TRLO1.1.1

XLON

66

777

22/01/2026 13:08:19

00511027445TRLO1.1.1

CHIX

194

777

22/01/2026 13:08:22

00511027447TRLO1.1.1

XLON

49

777

22/01/2026 13:11:26

00511028498TRLO1.1.1

XLON

65

777

22/01/2026 13:11:26

00511028497TRLO1.1.1

XLON

51

777

22/01/2026 13:14:09

00511029133TRLO1.1.1

XLON

55

777

22/01/2026 13:14:09

00511029134TRLO1.1.1

XLON

95

777

22/01/2026 13:15:34

00511029517TRLO1.1.1

BATE

12

777

22/01/2026 13:15:34

00511029518TRLO1.1.1

BATE

7

777

22/01/2026 13:16:47

00511029793TRLO1.1.1

XLON

76

777

22/01/2026 13:16:47

00511029792TRLO1.1.1

XLON

61

777

22/01/2026 13:17:11

00511029869TRLO1.1.1

CHIX

12

777

22/01/2026 13:18:42

00511030129TRLO1.1.1

TRQX

16

777

22/01/2026 13:18:42

00511030128TRLO1.1.1

TRQX

193

776.5

22/01/2026 13:19:55

00511030446TRLO1.1.1

XLON

22

776.5

22/01/2026 13:27:12

00511032529TRLO1.1.1

TRQX

45

776.5

22/01/2026 13:28:12

00511032792TRLO1.1.1

CHIX

10

776.5

22/01/2026 13:28:12

00511032793TRLO1.1.1

CHIX

10

776.5

22/01/2026 13:28:12

00511032794TRLO1.1.1

CHIX

104

776

22/01/2026 13:28:33

00511032892TRLO1.1.1

XLON

124

776

22/01/2026 13:28:33

00511032893TRLO1.1.1

XLON

113

776

22/01/2026 13:28:34

00511032897TRLO1.1.1

BATE

98

776.5

22/01/2026 13:34:42

00511034926TRLO1.1.1

BATE

156

776.5

22/01/2026 13:34:42

00511034928TRLO1.1.1

XLON

218

776.5

22/01/2026 13:34:42

00511034927TRLO1.1.1

XLON

57

777.5

22/01/2026 13:40:49

00511037026TRLO1.1.1

CHIX

87

778.5

22/01/2026 13:40:55

00511037049TRLO1.1.1

XLON

55

778.5

22/01/2026 13:40:55

00511037050TRLO1.1.1

XLON

23

777

22/01/2026 13:41:12

00511037109TRLO1.1.1

AQXE

23

777

22/01/2026 13:41:12

00511037110TRLO1.1.1

AQXE

78

777

22/01/2026 13:41:12

00511037108TRLO1.1.1

BATE

23

777

22/01/2026 13:41:12

00511037111TRLO1.1.1

AQXE

25

777

22/01/2026 13:41:12

00511037112TRLO1.1.1

TRQX

91

778

22/01/2026 13:45:09

00511038281TRLO1.1.1

XLON

99

778

22/01/2026 13:45:09

00511038280TRLO1.1.1

XLON

104

776.5

22/01/2026 13:45:48

00511038537TRLO1.1.1

BATE

10

776.5

22/01/2026 13:48:54

00511039580TRLO1.1.1

AQXE

14

776.5

22/01/2026 13:48:58

00511039604TRLO1.1.1

AQXE

130

776.5

22/01/2026 13:49:19

00511039691TRLO1.1.1

XLON

25

777

22/01/2026 13:50:05

00511039928TRLO1.1.1

TRQX

90

776.5

22/01/2026 13:52:11

00511040647TRLO1.1.1

XLON

62

775.5

22/01/2026 13:52:13

00511040670TRLO1.1.1

CHIX

120

776.5

22/01/2026 13:55:22

00511041604TRLO1.1.1

BATE

100

776.5

22/01/2026 13:55:45

00511041704TRLO1.1.1

XLON

104

776.5

22/01/2026 13:58:50

00511042884TRLO1.1.1

XLON

13

776.5

22/01/2026 14:00:04

00511043267TRLO1.1.1

AQXE

9

776.5

22/01/2026 14:00:06

00511043275TRLO1.1.1

AQXE

15

776.5

22/01/2026 14:01:55

00511043966TRLO1.1.1

XLON

111

776.5

22/01/2026 14:01:55

00511043967TRLO1.1.1

XLON

64

776.5

22/01/2026 14:01:59

00511043988TRLO1.1.1

CHIX

87

776.5

22/01/2026 14:03:19

00511044471TRLO1.1.1

BATE

21

776.5

22/01/2026 14:04:05

00511044669TRLO1.1.1

XLON

10

776.5

22/01/2026 14:04:05

00511044673TRLO1.1.1

XLON

21

777.5

22/01/2026 14:04:15

00511044716TRLO1.1.1

TRQX

4

777.5

22/01/2026 14:04:15

00511044717TRLO1.1.1

TRQX

117

777

22/01/2026 14:06:03

00511045439TRLO1.1.1

XLON

56

777.5

22/01/2026 14:08:03

00511046127TRLO1.1.1

CHIX

152

777

22/01/2026 14:08:34

00511046243TRLO1.1.1

XLON

1

777

22/01/2026 14:09:19

00511046456TRLO1.1.1

AQXE

12

777

22/01/2026 14:09:19

00511046455TRLO1.1.1

AQXE

1

777

22/01/2026 14:09:19

00511046458TRLO1.1.1

AQXE

9

777

22/01/2026 14:09:19

00511046457TRLO1.1.1

AQXE

118

776.5

22/01/2026 14:10:34

00511046818TRLO1.1.1

BATE

118

777

22/01/2026 14:11:33

00511047098TRLO1.1.1

XLON

108

778

22/01/2026 14:15:45

00511048591TRLO1.1.1

XLON

22

778

22/01/2026 14:17:37

00511049342TRLO1.1.1

XLON

23

778

22/01/2026 14:17:37

00511049341TRLO1.1.1

XLON

67

778

22/01/2026 14:17:37

00511049343TRLO1.1.1

XLON

18

777.5

22/01/2026 14:19:22

00511049928TRLO1.1.1

BATE

89

777.5

22/01/2026 14:19:22

00511049929TRLO1.1.1

BATE

149

778

22/01/2026 14:20:26

00511050347TRLO1.1.1

XLON

46

778

22/01/2026 14:22:52

00511051296TRLO1.1.1

XLON

49

778

22/01/2026 14:22:52

00511051297TRLO1.1.1

XLON

85

778

22/01/2026 14:23:50

00511051636TRLO1.1.1

CHIX

96

778

22/01/2026 14:24:58

00511052053TRLO1.1.1

XLON

8

778

22/01/2026 14:26:08

00511052476TRLO1.1.1

TRQX

28

778

22/01/2026 14:26:08

00511052475TRLO1.1.1

TRQX

114

777.5

22/01/2026 14:26:27

00511052598TRLO1.1.1

BATE

128

777.5

22/01/2026 14:27:39

00511053083TRLO1.1.1

XLON

14

777.5

22/01/2026 14:28:12

00511053378TRLO1.1.1

XLON

28

778

22/01/2026 14:34:04

00511063518TRLO1.1.1

TRQX

30

777.5

22/01/2026 14:34:04

00511063524TRLO1.1.1

AQXE

32

777.5

22/01/2026 14:34:04

00511063525TRLO1.1.1

AQXE

83

777.5

22/01/2026 14:34:04

00511063523TRLO1.1.1

CHIX

106

777.5

22/01/2026 14:34:04

00511063526TRLO1.1.1

XLON

106

777.5

22/01/2026 14:34:06

00511063588TRLO1.1.1

BATE

126

777.5

22/01/2026 14:37:28

00511067107TRLO1.1.1

BATE

66

777.5

22/01/2026 14:37:28

00511067108TRLO1.1.1

CHIX

81

777.5

22/01/2026 14:37:28

00511067109TRLO1.1.1

BATE

36

777.5

22/01/2026 14:37:28

00511067110TRLO1.1.1

XLON

165

777.5

22/01/2026 14:37:28

00511067113TRLO1.1.1

XLON

166

777.5

22/01/2026 14:37:28

00511067112TRLO1.1.1

XLON

299

777.5

22/01/2026 14:37:28

00511067111TRLO1.1.1

XLON

33

777.5

22/01/2026 14:37:28

00511067114TRLO1.1.1

TRQX

34

777.5

22/01/2026 14:38:17

00511067885TRLO1.1.1

AQXE

24

777.5

22/01/2026 14:41:47

00511071252TRLO1.1.1

AQXE

64

777

22/01/2026 14:41:49

00511071272TRLO1.1.1

BATE

23

777

22/01/2026 14:41:49

00511071274TRLO1.1.1

TRQX

52

777

22/01/2026 14:41:49

00511071273TRLO1.1.1

BATE

118

777

22/01/2026 14:41:52

00511071316TRLO1.1.1

XLON

178

777

22/01/2026 14:41:52

00511071319TRLO1.1.1

XLON

67

777

22/01/2026 14:41:52

00511071321TRLO1.1.1

XLON

41

777

22/01/2026 14:41:57

00511071448TRLO1.1.1

XLON

28

777

22/01/2026 14:43:06

00511072368TRLO1.1.1

CHIX

58

777

22/01/2026 14:43:06

00511072367TRLO1.1.1

CHIX

110

776.5

22/01/2026 14:43:28

00511072654TRLO1.1.1

BATE

174

775.5

22/01/2026 14:43:30

00511072674TRLO1.1.1

XLON

28

776

22/01/2026 14:45:02

00511073943TRLO1.1.1

TRQX

148

775.5

22/01/2026 14:45:26

00511074425TRLO1.1.1

XLON

108

776

22/01/2026 14:46:14

00511075148TRLO1.1.1

BATE

22

775

22/01/2026 14:47:40

00511076320TRLO1.1.1

XLON

44

775.5

22/01/2026 14:47:40

00511076322TRLO1.1.1

XLON

32

775.5

22/01/2026 14:47:40

00511076324TRLO1.1.1

XLON

100

775.5

22/01/2026 14:47:40

00511076323TRLO1.1.1

XLON

65

775

22/01/2026 14:47:54

00511076515TRLO1.1.1

CHIX

32

775

22/01/2026 14:47:58

00511076577TRLO1.1.1

AQXE

109

774

22/01/2026 14:49:22

00511077714TRLO1.1.1

XLON

100

774.5

22/01/2026 14:50:06

00511078341TRLO1.1.1

BATE

1

775

22/01/2026 14:50:06

00511078342TRLO1.1.1

BATE

25

776

22/01/2026 14:50:06

00511078343TRLO1.1.1

BATE

30

774.5

22/01/2026 14:50:12

00511078395TRLO1.1.1

TRQX

218

773.5

22/01/2026 14:50:25

00511078530TRLO1.1.1

XLON

109

773.5

22/01/2026 14:50:25

00511078531TRLO1.1.1

XLON

22

774.5

22/01/2026 14:51:04

00511078984TRLO1.1.1

AQXE

111

773

22/01/2026 14:55:11

00511082288TRLO1.1.1

BATE

11

773

22/01/2026 14:55:11

00511082290TRLO1.1.1

BATE

86

773

22/01/2026 14:55:11

00511082289TRLO1.1.1

CHIX

91

773

22/01/2026 14:55:11

00511082292TRLO1.1.1

XLON

106

773

22/01/2026 14:55:11

00511082291TRLO1.1.1

XLON

149

773

22/01/2026 14:55:11

00511082293TRLO1.1.1

XLON

30

773

22/01/2026 14:55:30

00511082594TRLO1.1.1

AQXE

10

773

22/01/2026 14:56:24

00511083293TRLO1.1.1

TRQX

22

773

22/01/2026 14:56:24

00511083294TRLO1.1.1

TRQX

126

773

22/01/2026 14:57:08

00511083877TRLO1.1.1

XLON

69

773

22/01/2026 14:57:09

00511083898TRLO1.1.1

CHIX

114

773

22/01/2026 14:57:15

00511084016TRLO1.1.1

BATE

228

773

22/01/2026 14:57:25

00511084266TRLO1.1.1

XLON

23

772.5

22/01/2026 14:59:25

00511086221TRLO1.1.1

AQXE

1

772.5

22/01/2026 14:59:25

00511086222TRLO1.1.1

AQXE

4

772.5

22/01/2026 14:59:25

00511086223TRLO1.1.1

AQXE

30

773

22/01/2026 14:59:31

00511086326TRLO1.1.1

TRQX

107

772.5

22/01/2026 15:00:54

00511088353TRLO1.1.1

BATE

186

772.5

22/01/2026 15:00:54

00511088354TRLO1.1.1

XLON

68

772.5

22/01/2026 15:01:25

00511089011TRLO1.1.1

CHIX

183

772.5

22/01/2026 15:01:25

00511089012TRLO1.1.1

XLON

14

772.5

22/01/2026 15:01:54

00511089695TRLO1.1.1

XLON

7

772.5

22/01/2026 15:01:54

00511089696TRLO1.1.1

XLON

122

772

22/01/2026 15:03:22

00511091792TRLO1.1.1

BATE

72

772.5

22/01/2026 15:04:23

00511093029TRLO1.1.1

CHIX

200

772.5

22/01/2026 15:04:30

00511093201TRLO1.1.1

XLON

76

772.5

22/01/2026 15:04:30

00511093202TRLO1.1.1

XLON

100

772

22/01/2026 15:05:46

00511094962TRLO1.1.1

XLON

30

773

22/01/2026 15:06:43

00511096575TRLO1.1.1

AQXE

76

772

22/01/2026 15:11:15

00511102682TRLO1.1.1

CHIX

109

772

22/01/2026 15:11:15

00511102681TRLO1.1.1

BATE

113

772

22/01/2026 15:11:15

00511102680TRLO1.1.1

BATE

32

772

22/01/2026 15:11:15

00511102683TRLO1.1.1

TRQX

110

772

22/01/2026 15:11:15

00511102684TRLO1.1.1

XLON

107

772

22/01/2026 15:11:15

00511102685TRLO1.1.1

XLON

182

772

22/01/2026 15:11:15

00511102686TRLO1.1.1

XLON

30

772.5

22/01/2026 15:11:59

00511103792TRLO1.1.1

AQXE

64

772

22/01/2026 15:13:53

00511106512TRLO1.1.1

CHIX

25

772

22/01/2026 15:14:15

00511107085TRLO1.1.1

TRQX

103

772

22/01/2026 15:15:07

00511108201TRLO1.1.1

BATE

10

772.5

22/01/2026 15:15:59

00511109435TRLO1.1.1

AQXE

11

772.5

22/01/2026 15:15:59

00511109436TRLO1.1.1

AQXE

12

772.5

22/01/2026 15:15:59

00511109437TRLO1.1.1

AQXE

101

772

22/01/2026 15:17:19

00511111211TRLO1.1.1

BATE

10

772

22/01/2026 15:17:51

00511111932TRLO1.1.1

TRQX

25

772

22/01/2026 15:17:51

00511111933TRLO1.1.1

TRQX

216

772

22/01/2026 15:18:55

00511113353TRLO1.1.1

XLON

52

772

22/01/2026 15:18:55

00511113354TRLO1.1.1

XLON

106

772

22/01/2026 15:18:55

00511113355TRLO1.1.1

XLON

1

772

22/01/2026 15:18:55

00511113356TRLO1.1.1

XLON

438

772

22/01/2026 15:18:55

00511113357TRLO1.1.1

XLON

23

772.5

22/01/2026 15:19:17

00511113899TRLO1.1.1

AQXE

71

772

22/01/2026 15:19:59

00511114616TRLO1.1.1

CHIX

126

772.5

22/01/2026 15:20:48

00511115678TRLO1.1.1

XLON

121

772.5

22/01/2026 15:21:22

00511116397TRLO1.1.1

BATE

31

772.5

22/01/2026 15:21:41

00511116703TRLO1.1.1

TRQX

158

772

22/01/2026 15:21:56

00511117038TRLO1.1.1

XLON

100

772

22/01/2026 15:24:01

00511119333TRLO1.1.1

XLON

104

772

22/01/2026 15:24:01

00511119334TRLO1.1.1

XLON

32

772.5

22/01/2026 15:25:25

00511121756TRLO1.1.1

AQXE

33

772.5

22/01/2026 15:25:46

00511122136TRLO1.1.1

TRQX

197

772

22/01/2026 15:26:04

00511122404TRLO1.1.1

XLON

54

772.5

22/01/2026 15:26:58

00511123249TRLO1.1.1

BATE

65

772.5

22/01/2026 15:26:58

00511123248TRLO1.1.1

BATE

59

772.5

22/01/2026 15:29:33

00511125878TRLO1.1.1

BATE

44

772.5

22/01/2026 15:29:33

00511125879TRLO1.1.1

BATE

76

772.5

22/01/2026 15:29:41

00511126007TRLO1.1.1

CHIX

107

772.5

22/01/2026 15:30:18

00511126706TRLO1.1.1

XLON

25

773

22/01/2026 15:32:23

00511128771TRLO1.1.1

XLON

78

773

22/01/2026 15:32:23

00511128772TRLO1.1.1

XLON

82

773

22/01/2026 15:34:37

00511130716TRLO1.1.1

BATE

124

773

22/01/2026 15:34:37

00511130715TRLO1.1.1

BATE

65

773

22/01/2026 15:34:48

00511130792TRLO1.1.1

CHIX

97

773

22/01/2026 15:34:48

00511130791TRLO1.1.1

CHIX

118

773

22/01/2026 15:34:48

00511130793TRLO1.1.1

XLON

118

773

22/01/2026 15:34:48

00511130795TRLO1.1.1

XLON

201

773

22/01/2026 15:34:48

00511130794TRLO1.1.1

XLON

31

773

22/01/2026 15:34:48

00511130796TRLO1.1.1

TRQX

28

772.5

22/01/2026 15:37:43

00511133233TRLO1.1.1

TRQX

116

772.5

22/01/2026 15:37:52

00511133321TRLO1.1.1

BATE

93

772.5

22/01/2026 15:42:02

00511136829TRLO1.1.1

XLON

115

772.5

22/01/2026 15:42:02

00511136828TRLO1.1.1

XLON

25

772.5

22/01/2026 15:42:09

00511136933TRLO1.1.1

TRQX

36

772.5

22/01/2026 15:43:15

00511137790TRLO1.1.1

AQXE

52

772.5

22/01/2026 15:43:15

00511137789TRLO1.1.1

AQXE

104

772.5

22/01/2026 15:43:15

00511137792TRLO1.1.1

XLON

332

772.5

22/01/2026 15:43:15

00511137791TRLO1.1.1

XLON

104

772.5

22/01/2026 15:43:23

00511137923TRLO1.1.1

BATE

116

772

22/01/2026 15:45:19

00511139619TRLO1.1.1

XLON

87

772.5

22/01/2026 15:46:03

00511140217TRLO1.1.1

CHIX

214

774.5

22/01/2026 15:47:31

00511141503TRLO1.1.1

XLON

100

774.5

22/01/2026 15:47:31

00511141504TRLO1.1.1

XLON

118

774

22/01/2026 15:48:28

00511142255TRLO1.1.1

BATE

72

774.5

22/01/2026 15:48:50

00511142531TRLO1.1.1

CHIX

167

775

22/01/2026 15:49:42

00511143454TRLO1.1.1

XLON

30

775

22/01/2026 15:50:17

00511144050TRLO1.1.1

TRQX

84

775

22/01/2026 15:51:01

00511144713TRLO1.1.1

BATE

125

775.5

22/01/2026 15:52:16

00511145687TRLO1.1.1

XLON

124

776

22/01/2026 15:54:58

00511148506TRLO1.1.1

XLON

21

776

22/01/2026 15:55:00

00511148530TRLO1.1.1

BATE

99

776

22/01/2026 15:55:00

00511148531TRLO1.1.1

BATE

32

776

22/01/2026 15:55:10

00511148938TRLO1.1.1

TRQX

84

776

22/01/2026 15:57:06

00511150638TRLO1.1.1

BATE

68

776

22/01/2026 15:57:12

00511150737TRLO1.1.1

XLON

26

776

22/01/2026 15:57:12

00511150738TRLO1.1.1

XLON

25

776

22/01/2026 15:57:55

00511151223TRLO1.1.1

XLON

214

776

22/01/2026 15:57:55

00511151224TRLO1.1.1

XLON

107

776

22/01/2026 15:57:55

00511151225TRLO1.1.1

XLON

72

776

22/01/2026 15:58:12

00511151454TRLO1.1.1

CHIX

25

775.5

22/01/2026 15:59:58

00511152931TRLO1.1.1

AQXE

36

775.5

22/01/2026 15:59:58

00511152930TRLO1.1.1

AQXE

91

775.5

22/01/2026 16:01:40

00511154377TRLO1.1.1

CHIX

106

775.5

22/01/2026 16:01:40

00511154376TRLO1.1.1

BATE

100

775.5

22/01/2026 16:01:40

00511154378TRLO1.1.1

XLON

102

775.5

22/01/2026 16:01:40

00511154379TRLO1.1.1

XLON

32

775.5

22/01/2026 16:01:52

00511154547TRLO1.1.1

AQXE

35

775.5

22/01/2026 16:03:46

00511156344TRLO1.1.1

TRQX

244

775.5

22/01/2026 16:03:51

00511156395TRLO1.1.1

XLON

119

775.5

22/01/2026 16:03:56

00511156450TRLO1.1.1

BATE

120

775.5

22/01/2026 16:05:35

00511157817TRLO1.1.1

XLON

111

775.5

22/01/2026 16:05:53

00511158172TRLO1.1.1

BATE

33

775

22/01/2026 16:06:48

00511158985TRLO1.1.1

TRQX

120

774.5

22/01/2026 16:06:52

00511159064TRLO1.1.1

XLON

90

774.5

22/01/2026 16:06:52

00511159066TRLO1.1.1

XLON

120

774.5

22/01/2026 16:06:52

00511159067TRLO1.1.1

XLON

140

774.5

22/01/2026 16:06:52

00511159065TRLO1.1.1

XLON

34

775.5

22/01/2026 16:06:53

00511159103TRLO1.1.1

AQXE

97

774.5

22/01/2026 16:07:17

00511159425TRLO1.1.1

CHIX

127

774.5

22/01/2026 16:08:20

00511160392TRLO1.1.1

BATE

112

774.5

22/01/2026 16:08:29

00511160504TRLO1.1.1

XLON

5

774.5

22/01/2026 16:09:31

00511161427TRLO1.1.1

TRQX

26

774.5

22/01/2026 16:09:31

00511161426TRLO1.1.1

TRQX

29

774.5

22/01/2026 16:09:53

00511161690TRLO1.1.1

AQXE

137

774

22/01/2026 16:10:15

00511161930TRLO1.1.1

XLON

107

774.5

22/01/2026 16:10:23

00511162021TRLO1.1.1

BATE

45

774.5

22/01/2026 16:10:54

00511162425TRLO1.1.1

CHIX

31

774.5

22/01/2026 16:10:54

00511162426TRLO1.1.1

CHIX

105

774.5

22/01/2026 16:12:52

00511163872TRLO1.1.1

BATE

375

774.5

22/01/2026 16:12:52

00511163873TRLO1.1.1

XLON

111

774.5

22/01/2026 16:12:52

00511163874TRLO1.1.1

XLON

24

774.5

22/01/2026 16:13:02

00511164011TRLO1.1.1

AQXE

6

774.5

22/01/2026 16:13:02

00511164012TRLO1.1.1

AQXE

14

774.5

22/01/2026 16:13:06

00511164102TRLO1.1.1

TRQX

3

774.5

22/01/2026 16:13:06

00511164104TRLO1.1.1

TRQX

7

774.5

22/01/2026 16:13:06

00511164103TRLO1.1.1

TRQX

7

774.5

22/01/2026 16:13:06

00511164105TRLO1.1.1

TRQX

67

774

22/01/2026 16:13:50

00511164811TRLO1.1.1

CHIX

144

774

22/01/2026 16:14:34

00511165578TRLO1.1.1

XLON

27

774

22/01/2026 16:14:38

00511165635TRLO1.1.1

XLON

114

774

22/01/2026 16:14:38

00511165636TRLO1.1.1

XLON

81

774

22/01/2026 16:15:00

00511165990TRLO1.1.1

TRQX

26

774.5

22/01/2026 16:15:04

00511166079TRLO1.1.1

AQXE

54

774.5

22/01/2026 16:15:04

00511166080TRLO1.1.1

AQXE

367

774

22/01/2026 16:15:05

00511166090TRLO1.1.1

BATE

496

773.5

22/01/2026 16:15:09

00511166144TRLO1.1.1

XLON

111

774

22/01/2026 16:16:02

00511167093TRLO1.1.1

CHIX

113

774

22/01/2026 16:16:02

00511167092TRLO1.1.1

CHIX

20

773

22/01/2026 16:16:02

00511167094TRLO1.1.1

XLON

121

773.5

22/01/2026 16:17:53

00511168719TRLO1.1.1

BATE

240

773.5

22/01/2026 16:17:55

00511168751TRLO1.1.1

XLON

80

773.5

22/01/2026 16:17:57

00511168767TRLO1.1.1

XLON

58

773.5

22/01/2026 16:18:00

00511168811TRLO1.1.1

XLON

9

774.5

22/01/2026 16:18:14

00511169018TRLO1.1.1

AQXE

16

774.5

22/01/2026 16:18:14

00511169019TRLO1.1.1

AQXE

26

774.5

22/01/2026 16:18:15

00511169055TRLO1.1.1

TRQX

77

773.5

22/01/2026 16:19:08

00511169807TRLO1.1.1

CHIX

119

773.5

22/01/2026 16:20:10

00511170756TRLO1.1.1

BATE

327

773.5

22/01/2026 16:20:23

00511171065TRLO1.1.1

XLON

24

774

22/01/2026 16:21:19

00511171938TRLO1.1.1

TRQX

12

773.5

22/01/2026 16:21:36

00511172208TRLO1.1.1

AQXE

45

773.5

22/01/2026 16:22:28

00511173163TRLO1.1.1

BATE

82

773.5

22/01/2026 16:22:28

00511173162TRLO1.1.1

BATE

15

773.5

22/01/2026 16:23:07

00511173722TRLO1.1.1

TRQX

24

773.5

22/01/2026 16:23:07

00511173719TRLO1.1.1

AQXE

73

773.5

22/01/2026 16:23:07

00511173720TRLO1.1.1

CHIX

315

773.5

22/01/2026 16:23:07

00511173721TRLO1.1.1

XLON

92

773.5

22/01/2026 16:24:23

00511174753TRLO1.1.1

BATE

31

773.5

22/01/2026 16:24:46

00511175390TRLO1.1.1

CHIX

19

773.5

22/01/2026 16:25:31

00511176036TRLO1.1.1

XLON

11

773.5

22/01/2026 16:25:31

00511176038TRLO1.1.1

XLON

28

773.5

22/01/2026 16:25:31

00511176037TRLO1.1.1

XLON

333

773.5

22/01/2026 16:25:31

00511176039TRLO1.1.1

XLON

13

773

22/01/2026 16:25:49

00511176310TRLO1.1.1

TRQX

15

773

22/01/2026 16:25:49

00511176311TRLO1.1.1

AQXE

134

773

22/01/2026 16:29:12

00511179105TRLO1.1.1

XLON

95

773

22/01/2026 16:29:13

00511179107TRLO1.1.1

XLON


