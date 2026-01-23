Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, January 23
23 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
22 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,254
Highest price paid per share (pence per share):
778.50p
Lowest price paid per share (pence per share):
761.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
772.66p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,946,898 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,363,506 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,509,274 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
16
762.5
22/01/2026 08:02:59
00510951435TRLO1.1.1
XLON
100
762.5
22/01/2026 08:02:59
00510951434TRLO1.1.1
XLON
92
762.5
22/01/2026 08:05:23
00510952307TRLO1.1.1
XLON
3
762.5
22/01/2026 08:09:08
00510953104TRLO1.1.1
XLON
146
762.5
22/01/2026 08:09:08
00510953103TRLO1.1.1
XLON
42
762.5
22/01/2026 08:09:08
00510953105TRLO1.1.1
CHIX
12
763.5
22/01/2026 08:09:12
00510953117TRLO1.1.1
TRQX
3
763.5
22/01/2026 08:09:12
00510953118TRLO1.1.1
TRQX
124
761.5
22/01/2026 08:13:33
00510954148TRLO1.1.1
XLON
102
762
22/01/2026 08:16:24
00510954709TRLO1.1.1
XLON
26
762
22/01/2026 08:16:27
00510954718TRLO1.1.1
CHIX
10
761
22/01/2026 08:20:40
00510955798TRLO1.1.1
XLON
114
761
22/01/2026 08:20:40
00510955797TRLO1.1.1
XLON
15
762
22/01/2026 08:23:55
00510956510TRLO1.1.1
CHIX
26
762
22/01/2026 08:23:55
00510956511TRLO1.1.1
CHIX
51
762
22/01/2026 08:27:00
00510957041TRLO1.1.1
XLON
55
762
22/01/2026 08:27:00
00510957042TRLO1.1.1
XLON
94
762
22/01/2026 08:29:18
00510957431TRLO1.1.1
XLON
38
762
22/01/2026 08:30:46
00510957966TRLO1.1.1
CHIX
15
762
22/01/2026 08:30:57
00510957995TRLO1.1.1
AQXE
93
762
22/01/2026 08:31:40
00510958126TRLO1.1.1
BATE
24
762
22/01/2026 08:33:17
00510958696TRLO1.1.1
XLON
82
762
22/01/2026 08:33:17
00510958697TRLO1.1.1
XLON
14
761.5
22/01/2026 08:34:07
00510958857TRLO1.1.1
TRQX
85
761.5
22/01/2026 08:38:13
00510959902TRLO1.1.1
XLON
13
762
22/01/2026 08:39:42
00510960301TRLO1.1.1
AQXE
75
766.5
22/01/2026 08:40:36
00510960620TRLO1.1.1
BATE
34
765.5
22/01/2026 08:40:43
00510960655TRLO1.1.1
CHIX
15
765.5
22/01/2026 08:40:43
00510960656TRLO1.1.1
TRQX
109
764
22/01/2026 08:42:15
00510961451TRLO1.1.1
XLON
130
765
22/01/2026 08:47:18
00510962912TRLO1.1.1
XLON
1
764.5
22/01/2026 08:48:29
00510963263TRLO1.1.1
AQXE
10
764.5
22/01/2026 08:48:29
00510963262TRLO1.1.1
AQXE
13
764.5
22/01/2026 08:49:33
00510963564TRLO1.1.1
TRQX
72
764
22/01/2026 08:49:40
00510963577TRLO1.1.1
BATE
105
765
22/01/2026 08:51:12
00510964041TRLO1.1.1
XLON
40
765
22/01/2026 08:51:36
00510964168TRLO1.1.1
CHIX
105
765.5
22/01/2026 08:55:36
00510965491TRLO1.1.1
XLON
55
766
22/01/2026 09:00:00
00510966460TRLO1.1.1
BATE
14
766
22/01/2026 09:00:00
00510966462TRLO1.1.1
BATE
4
766
22/01/2026 09:00:00
00510966464TRLO1.1.1
BATE
10
766
22/01/2026 09:00:00
00510966463TRLO1.1.1
BATE
36
766
22/01/2026 09:02:35
00510967060TRLO1.1.1
CHIX
150
767
22/01/2026 09:03:10
00510967145TRLO1.1.1
XLON
16
767
22/01/2026 09:03:10
00510967146TRLO1.1.1
TRQX
52
767
22/01/2026 09:10:09
00510968617TRLO1.1.1
XLON
72
767
22/01/2026 09:10:09
00510968616TRLO1.1.1
XLON
24
768
22/01/2026 09:20:10
00510971058TRLO1.1.1
XLON
17
770
22/01/2026 09:20:59
00510971186TRLO1.1.1
TRQX
230
769
22/01/2026 09:23:50
00510971664TRLO1.1.1
XLON
104
771.5
22/01/2026 09:26:40
00510972242TRLO1.1.1
BATE
11
771.5
22/01/2026 09:27:02
00510972287TRLO1.1.1
TRQX
47
771.5
22/01/2026 09:30:03
00510972818TRLO1.1.1
CHIX
39
771.5
22/01/2026 09:30:03
00510972819TRLO1.1.1
CHIX
14
771.5
22/01/2026 09:30:04
00510972820TRLO1.1.1
AQXE
14
771.5
22/01/2026 09:30:04
00510972821TRLO1.1.1
AQXE
80
773
22/01/2026 09:33:12
00510973461TRLO1.1.1
BATE
142
773
22/01/2026 09:33:12
00510973462TRLO1.1.1
XLON
74
775
22/01/2026 09:37:40
00510974652TRLO1.1.1
XLON
24
775
22/01/2026 09:37:40
00510974653TRLO1.1.1
XLON
27
775
22/01/2026 09:40:12
00510975137TRLO1.1.1
XLON
75
775
22/01/2026 09:40:12
00510975136TRLO1.1.1
XLON
14
775
22/01/2026 09:40:32
00510975201TRLO1.1.1
TRQX
34
774
22/01/2026 09:42:35
00510975598TRLO1.1.1
CHIX
89
774.5
22/01/2026 09:42:44
00510975619TRLO1.1.1
BATE
80
774.5
22/01/2026 09:44:05
00510975864TRLO1.1.1
XLON
118
774.5
22/01/2026 09:51:02
00510977168TRLO1.1.1
XLON
15
774
22/01/2026 09:53:15
00510977608TRLO1.1.1
AQXE
17
774
22/01/2026 09:53:15
00510977609TRLO1.1.1
AQXE
80
774
22/01/2026 09:54:13
00510977808TRLO1.1.1
BATE
3
774
22/01/2026 09:54:13
00510977809TRLO1.1.1
BATE
14
774
22/01/2026 09:54:13
00510977810TRLO1.1.1
TRQX
61
775
22/01/2026 09:54:33
00510977882TRLO1.1.1
XLON
6
775
22/01/2026 09:54:33
00510977883TRLO1.1.1
XLON
25
775
22/01/2026 09:54:33
00510977884TRLO1.1.1
XLON
40
775
22/01/2026 09:55:11
00510978026TRLO1.1.1
CHIX
101
775
22/01/2026 10:00:47
00510979123TRLO1.1.1
XLON
4
775
22/01/2026 10:02:13
00510979440TRLO1.1.1
TRQX
10
775
22/01/2026 10:02:13
00510979439TRLO1.1.1
TRQX
117
778
22/01/2026 10:16:44
00510982479TRLO1.1.1
XLON
119
777
22/01/2026 10:18:12
00510982726TRLO1.1.1
XLON
15
778.5
22/01/2026 10:20:35
00510983097TRLO1.1.1
AQXE
97
778.5
22/01/2026 10:22:23
00510983847TRLO1.1.1
XLON
50
778
22/01/2026 10:25:58
00510984464TRLO1.1.1
CHIX
19
778
22/01/2026 10:25:58
00510984466TRLO1.1.1
TRQX
107
778
22/01/2026 10:25:58
00510984465TRLO1.1.1
BATE
143
778
22/01/2026 10:29:09
00510985142TRLO1.1.1
XLON
108
777.5
22/01/2026 10:36:20
00510986684TRLO1.1.1
XLON
94
778.5
22/01/2026 10:43:51
00510987836TRLO1.1.1
BATE
138
778.5
22/01/2026 10:43:52
00510987839TRLO1.1.1
XLON
10
778.5
22/01/2026 10:44:13
00510987884TRLO1.1.1
CHIX
33
778.5
22/01/2026 10:44:13
00510987885TRLO1.1.1
CHIX
106
778.5
22/01/2026 10:53:43
00510989726TRLO1.1.1
XLON
106
778.5
22/01/2026 10:55:41
00510990186TRLO1.1.1
XLON
17
778
22/01/2026 10:59:09
00510991016TRLO1.1.1
AQXE
18
778
22/01/2026 10:59:11
00510991018TRLO1.1.1
TRQX
45
777.5
22/01/2026 11:00:06
00510991175TRLO1.1.1
CHIX
112
778.5
22/01/2026 11:00:57
00510991339TRLO1.1.1
XLON
112
778.5
22/01/2026 11:03:47
00510991773TRLO1.1.1
XLON
112
778.5
22/01/2026 11:06:46
00510992220TRLO1.1.1
BATE
43
778.5
22/01/2026 11:07:44
00510992327TRLO1.1.1
CHIX
79
778.5
22/01/2026 11:08:42
00510992444TRLO1.1.1
XLON
126
778.5
22/01/2026 11:13:41
00510993332TRLO1.1.1
XLON
76
777.5
22/01/2026 11:15:53
00510994251TRLO1.1.1
XLON
95
776.5
22/01/2026 11:18:42
00510995078TRLO1.1.1
XLON
9
777.5
22/01/2026 11:18:59
00510995142TRLO1.1.1
TRQX
10
777.5
22/01/2026 11:18:59
00510995141TRLO1.1.1
TRQX
9
777
22/01/2026 11:19:16
00510995225TRLO1.1.1
AQXE
10
777
22/01/2026 11:19:16
00510995223TRLO1.1.1
AQXE
109
778.5
22/01/2026 11:19:30
00510995303TRLO1.1.1
BATE
51
776
22/01/2026 11:21:51
00510995708TRLO1.1.1
CHIX
55
775
22/01/2026 11:21:57
00510995729TRLO1.1.1
XLON
52
775.5
22/01/2026 11:21:57
00510995730TRLO1.1.1
XLON
10
775.5
22/01/2026 11:26:09
00510996904TRLO1.1.1
XLON
131
775.5
22/01/2026 11:26:09
00510996905TRLO1.1.1
XLON
76
775.5
22/01/2026 11:27:50
00510997401TRLO1.1.1
BATE
9
775.5
22/01/2026 11:27:50
00510997403TRLO1.1.1
BATE
10
775.5
22/01/2026 11:27:50
00510997402TRLO1.1.1
BATE
19
775.5
22/01/2026 11:27:51
00510997406TRLO1.1.1
TRQX
85
775.5
22/01/2026 11:28:39
00510997690TRLO1.1.1
XLON
17
775.5
22/01/2026 11:29:12
00510997865TRLO1.1.1
AQXE
49
775.5
22/01/2026 11:29:39
00510997922TRLO1.1.1
CHIX
4
775
22/01/2026 11:34:57
00511000248TRLO1.1.1
XLON
110
775
22/01/2026 11:34:57
00511000247TRLO1.1.1
XLON
103
773
22/01/2026 11:39:46
00511001438TRLO1.1.1
XLON
10
771
22/01/2026 11:47:23
00511003589TRLO1.1.1
XLON
89
771
22/01/2026 11:47:23
00511003590TRLO1.1.1
XLON
16
772.5
22/01/2026 11:59:08
00511006127TRLO1.1.1
XLON
15
773.5
22/01/2026 11:59:42
00511006300TRLO1.1.1
TRQX
6
773.5
22/01/2026 11:59:42
00511006301TRLO1.1.1
TRQX
53
774
22/01/2026 11:59:49
00511006334TRLO1.1.1
CHIX
86
774
22/01/2026 12:02:07
00511007880TRLO1.1.1
XLON
129
774
22/01/2026 12:02:07
00511007881TRLO1.1.1
XLON
116
774
22/01/2026 12:02:09
00511007892TRLO1.1.1
BATE
110
773.5
22/01/2026 12:03:44
00511008587TRLO1.1.1
XLON
19
775.5
22/01/2026 12:09:19
00511010723TRLO1.1.1
TRQX
104
775.5
22/01/2026 12:09:19
00511010722TRLO1.1.1
BATE
244
775.5
22/01/2026 12:09:19
00511010724TRLO1.1.1
XLON
61
775.5
22/01/2026 12:09:21
00511010745TRLO1.1.1
CHIX
180
775.5
22/01/2026 12:12:49
00511011909TRLO1.1.1
XLON
16
776
22/01/2026 12:12:53
00511011925TRLO1.1.1
AQXE
124
775.5
22/01/2026 12:22:55
00511015353TRLO1.1.1
XLON
56
777.5
22/01/2026 12:28:30
00511016475TRLO1.1.1
CHIX
246
778
22/01/2026 12:28:33
00511016491TRLO1.1.1
XLON
122
777.5
22/01/2026 12:32:29
00511017633TRLO1.1.1
XLON
99
775.5
22/01/2026 12:37:01
00511018664TRLO1.1.1
BATE
10
776
22/01/2026 12:39:35
00511019470TRLO1.1.1
AQXE
15
776
22/01/2026 12:39:35
00511019471TRLO1.1.1
AQXE
202
776
22/01/2026 12:39:41
00511019497TRLO1.1.1
XLON
66
777
22/01/2026 12:42:05
00511020169TRLO1.1.1
CHIX
121
776.5
22/01/2026 12:46:36
00511021680TRLO1.1.1
BATE
156
776.5
22/01/2026 12:46:36
00511021681TRLO1.1.1
XLON
16
776.5
22/01/2026 12:46:36
00511021682TRLO1.1.1
XLON
23
776.5
22/01/2026 12:46:36
00511021683TRLO1.1.1
TRQX
54
777
22/01/2026 12:47:37
00511022011TRLO1.1.1
CHIX
175
777
22/01/2026 12:48:19
00511022127TRLO1.1.1
XLON
25
777
22/01/2026 12:48:19
00511022128TRLO1.1.1
XLON
4
777
22/01/2026 12:52:08
00511023213TRLO1.1.1
XLON
110
777
22/01/2026 12:52:08
00511023214TRLO1.1.1
XLON
76
776
22/01/2026 12:57:07
00511024709TRLO1.1.1
XLON
54
776
22/01/2026 12:57:07
00511024710TRLO1.1.1
XLON
113
777
22/01/2026 12:57:09
00511024724TRLO1.1.1
BATE
62
777
22/01/2026 12:58:38
00511025082TRLO1.1.1
CHIX
95
777.5
22/01/2026 12:59:12
00511025242TRLO1.1.1
XLON
25
777
22/01/2026 12:59:19
00511025280TRLO1.1.1
TRQX
105
777.5
22/01/2026 13:01:02
00511025794TRLO1.1.1
XLON
99
777
22/01/2026 13:03:39
00511026453TRLO1.1.1
BATE
181
777.5
22/01/2026 13:04:03
00511026569TRLO1.1.1
XLON
66
777
22/01/2026 13:08:19
00511027445TRLO1.1.1
CHIX
194
777
22/01/2026 13:08:22
00511027447TRLO1.1.1
XLON
49
777
22/01/2026 13:11:26
00511028498TRLO1.1.1
XLON
65
777
22/01/2026 13:11:26
00511028497TRLO1.1.1
XLON
51
777
22/01/2026 13:14:09
00511029133TRLO1.1.1
XLON
55
777
22/01/2026 13:14:09
00511029134TRLO1.1.1
XLON
95
777
22/01/2026 13:15:34
00511029517TRLO1.1.1
BATE
12
777
22/01/2026 13:15:34
00511029518TRLO1.1.1
BATE
7
777
22/01/2026 13:16:47
00511029793TRLO1.1.1
XLON
76
777
22/01/2026 13:16:47
00511029792TRLO1.1.1
XLON
61
777
22/01/2026 13:17:11
00511029869TRLO1.1.1
CHIX
12
777
22/01/2026 13:18:42
00511030129TRLO1.1.1
TRQX
16
777
22/01/2026 13:18:42
00511030128TRLO1.1.1
TRQX
193
776.5
22/01/2026 13:19:55
00511030446TRLO1.1.1
XLON
22
776.5
22/01/2026 13:27:12
00511032529TRLO1.1.1
TRQX
45
776.5
22/01/2026 13:28:12
00511032792TRLO1.1.1
CHIX
10
776.5
22/01/2026 13:28:12
00511032793TRLO1.1.1
CHIX
10
776.5
22/01/2026 13:28:12
00511032794TRLO1.1.1
CHIX
104
776
22/01/2026 13:28:33
00511032892TRLO1.1.1
XLON
124
776
22/01/2026 13:28:33
00511032893TRLO1.1.1
XLON
113
776
22/01/2026 13:28:34
00511032897TRLO1.1.1
BATE
98
776.5
22/01/2026 13:34:42
00511034926TRLO1.1.1
BATE
156
776.5
22/01/2026 13:34:42
00511034928TRLO1.1.1
XLON
218
776.5
22/01/2026 13:34:42
00511034927TRLO1.1.1
XLON
57
777.5
22/01/2026 13:40:49
00511037026TRLO1.1.1
CHIX
87
778.5
22/01/2026 13:40:55
00511037049TRLO1.1.1
XLON
55
778.5
22/01/2026 13:40:55
00511037050TRLO1.1.1
XLON
23
777
22/01/2026 13:41:12
00511037109TRLO1.1.1
AQXE
23
777
22/01/2026 13:41:12
00511037110TRLO1.1.1
AQXE
78
777
22/01/2026 13:41:12
00511037108TRLO1.1.1
BATE
23
777
22/01/2026 13:41:12
00511037111TRLO1.1.1
AQXE
25
777
22/01/2026 13:41:12
00511037112TRLO1.1.1
TRQX
91
778
22/01/2026 13:45:09
00511038281TRLO1.1.1
XLON
99
778
22/01/2026 13:45:09
00511038280TRLO1.1.1
XLON
104
776.5
22/01/2026 13:45:48
00511038537TRLO1.1.1
BATE
10
776.5
22/01/2026 13:48:54
00511039580TRLO1.1.1
AQXE
14
776.5
22/01/2026 13:48:58
00511039604TRLO1.1.1
AQXE
130
776.5
22/01/2026 13:49:19
00511039691TRLO1.1.1
XLON
25
777
22/01/2026 13:50:05
00511039928TRLO1.1.1
TRQX
90
776.5
22/01/2026 13:52:11
00511040647TRLO1.1.1
XLON
62
775.5
22/01/2026 13:52:13
00511040670TRLO1.1.1
CHIX
120
776.5
22/01/2026 13:55:22
00511041604TRLO1.1.1
BATE
100
776.5
22/01/2026 13:55:45
00511041704TRLO1.1.1
XLON
104
776.5
22/01/2026 13:58:50
00511042884TRLO1.1.1
XLON
13
776.5
22/01/2026 14:00:04
00511043267TRLO1.1.1
AQXE
9
776.5
22/01/2026 14:00:06
00511043275TRLO1.1.1
AQXE
15
776.5
22/01/2026 14:01:55
00511043966TRLO1.1.1
XLON
111
776.5
22/01/2026 14:01:55
00511043967TRLO1.1.1
XLON
64
776.5
22/01/2026 14:01:59
00511043988TRLO1.1.1
CHIX
87
776.5
22/01/2026 14:03:19
00511044471TRLO1.1.1
BATE
21
776.5
22/01/2026 14:04:05
00511044669TRLO1.1.1
XLON
10
776.5
22/01/2026 14:04:05
00511044673TRLO1.1.1
XLON
21
777.5
22/01/2026 14:04:15
00511044716TRLO1.1.1
TRQX
4
777.5
22/01/2026 14:04:15
00511044717TRLO1.1.1
TRQX
117
777
22/01/2026 14:06:03
00511045439TRLO1.1.1
XLON
56
777.5
22/01/2026 14:08:03
00511046127TRLO1.1.1
CHIX
152
777
22/01/2026 14:08:34
00511046243TRLO1.1.1
XLON
1
777
22/01/2026 14:09:19
00511046456TRLO1.1.1
AQXE
12
777
22/01/2026 14:09:19
00511046455TRLO1.1.1
AQXE
1
777
22/01/2026 14:09:19
00511046458TRLO1.1.1
AQXE
9
777
22/01/2026 14:09:19
00511046457TRLO1.1.1
AQXE
118
776.5
22/01/2026 14:10:34
00511046818TRLO1.1.1
BATE
118
777
22/01/2026 14:11:33
00511047098TRLO1.1.1
XLON
108
778
22/01/2026 14:15:45
00511048591TRLO1.1.1
XLON
22
778
22/01/2026 14:17:37
00511049342TRLO1.1.1
XLON
23
778
22/01/2026 14:17:37
00511049341TRLO1.1.1
XLON
67
778
22/01/2026 14:17:37
00511049343TRLO1.1.1
XLON
18
777.5
22/01/2026 14:19:22
00511049928TRLO1.1.1
BATE
89
777.5
22/01/2026 14:19:22
00511049929TRLO1.1.1
BATE
149
778
22/01/2026 14:20:26
00511050347TRLO1.1.1
XLON
46
778
22/01/2026 14:22:52
00511051296TRLO1.1.1
XLON
49
778
22/01/2026 14:22:52
00511051297TRLO1.1.1
XLON
85
778
22/01/2026 14:23:50
00511051636TRLO1.1.1
CHIX
96
778
22/01/2026 14:24:58
00511052053TRLO1.1.1
XLON
8
778
22/01/2026 14:26:08
00511052476TRLO1.1.1
TRQX
28
778
22/01/2026 14:26:08
00511052475TRLO1.1.1
TRQX
114
777.5
22/01/2026 14:26:27
00511052598TRLO1.1.1
BATE
128
777.5
22/01/2026 14:27:39
00511053083TRLO1.1.1
XLON
14
777.5
22/01/2026 14:28:12
00511053378TRLO1.1.1
XLON
28
778
22/01/2026 14:34:04
00511063518TRLO1.1.1
TRQX
30
777.5
22/01/2026 14:34:04
00511063524TRLO1.1.1
AQXE
32
777.5
22/01/2026 14:34:04
00511063525TRLO1.1.1
AQXE
83
777.5
22/01/2026 14:34:04
00511063523TRLO1.1.1
CHIX
106
777.5
22/01/2026 14:34:04
00511063526TRLO1.1.1
XLON
106
777.5
22/01/2026 14:34:06
00511063588TRLO1.1.1
BATE
126
777.5
22/01/2026 14:37:28
00511067107TRLO1.1.1
BATE
66
777.5
22/01/2026 14:37:28
00511067108TRLO1.1.1
CHIX
81
777.5
22/01/2026 14:37:28
00511067109TRLO1.1.1
BATE
36
777.5
22/01/2026 14:37:28
00511067110TRLO1.1.1
XLON
165
777.5
22/01/2026 14:37:28
00511067113TRLO1.1.1
XLON
166
777.5
22/01/2026 14:37:28
00511067112TRLO1.1.1
XLON
299
777.5
22/01/2026 14:37:28
00511067111TRLO1.1.1
XLON
33
777.5
22/01/2026 14:37:28
00511067114TRLO1.1.1
TRQX
34
777.5
22/01/2026 14:38:17
00511067885TRLO1.1.1
AQXE
24
777.5
22/01/2026 14:41:47
00511071252TRLO1.1.1
AQXE
64
777
22/01/2026 14:41:49
00511071272TRLO1.1.1
BATE
23
777
22/01/2026 14:41:49
00511071274TRLO1.1.1
TRQX
52
777
22/01/2026 14:41:49
00511071273TRLO1.1.1
BATE
118
777
22/01/2026 14:41:52
00511071316TRLO1.1.1
XLON
178
777
22/01/2026 14:41:52
00511071319TRLO1.1.1
XLON
67
777
22/01/2026 14:41:52
00511071321TRLO1.1.1
XLON
41
777
22/01/2026 14:41:57
00511071448TRLO1.1.1
XLON
28
777
22/01/2026 14:43:06
00511072368TRLO1.1.1
CHIX
58
777
22/01/2026 14:43:06
00511072367TRLO1.1.1
CHIX
110
776.5
22/01/2026 14:43:28
00511072654TRLO1.1.1
BATE
174
775.5
22/01/2026 14:43:30
00511072674TRLO1.1.1
XLON
28
776
22/01/2026 14:45:02
00511073943TRLO1.1.1
TRQX
148
775.5
22/01/2026 14:45:26
00511074425TRLO1.1.1
XLON
108
776
22/01/2026 14:46:14
00511075148TRLO1.1.1
BATE
22
775
22/01/2026 14:47:40
00511076320TRLO1.1.1
XLON
44
775.5
22/01/2026 14:47:40
00511076322TRLO1.1.1
XLON
32
775.5
22/01/2026 14:47:40
00511076324TRLO1.1.1
XLON
100
775.5
22/01/2026 14:47:40
00511076323TRLO1.1.1
XLON
65
775
22/01/2026 14:47:54
00511076515TRLO1.1.1
CHIX
32
775
22/01/2026 14:47:58
00511076577TRLO1.1.1
AQXE
109
774
22/01/2026 14:49:22
00511077714TRLO1.1.1
XLON
100
774.5
22/01/2026 14:50:06
00511078341TRLO1.1.1
BATE
1
775
22/01/2026 14:50:06
00511078342TRLO1.1.1
BATE
25
776
22/01/2026 14:50:06
00511078343TRLO1.1.1
BATE
30
774.5
22/01/2026 14:50:12
00511078395TRLO1.1.1
TRQX
218
773.5
22/01/2026 14:50:25
00511078530TRLO1.1.1
XLON
109
773.5
22/01/2026 14:50:25
00511078531TRLO1.1.1
XLON
22
774.5
22/01/2026 14:51:04
00511078984TRLO1.1.1
AQXE
111
773
22/01/2026 14:55:11
00511082288TRLO1.1.1
BATE
11
773
22/01/2026 14:55:11
00511082290TRLO1.1.1
BATE
86
773
22/01/2026 14:55:11
00511082289TRLO1.1.1
CHIX
91
773
22/01/2026 14:55:11
00511082292TRLO1.1.1
XLON
106
773
22/01/2026 14:55:11
00511082291TRLO1.1.1
XLON
149
773
22/01/2026 14:55:11
00511082293TRLO1.1.1
XLON
30
773
22/01/2026 14:55:30
00511082594TRLO1.1.1
AQXE
10
773
22/01/2026 14:56:24
00511083293TRLO1.1.1
TRQX
22
773
22/01/2026 14:56:24
00511083294TRLO1.1.1
TRQX
126
773
22/01/2026 14:57:08
00511083877TRLO1.1.1
XLON
69
773
22/01/2026 14:57:09
00511083898TRLO1.1.1
CHIX
114
773
22/01/2026 14:57:15
00511084016TRLO1.1.1
BATE
228
773
22/01/2026 14:57:25
00511084266TRLO1.1.1
XLON
23
772.5
22/01/2026 14:59:25
00511086221TRLO1.1.1
AQXE
1
772.5
22/01/2026 14:59:25
00511086222TRLO1.1.1
AQXE
4
772.5
22/01/2026 14:59:25
00511086223TRLO1.1.1
AQXE
30
773
22/01/2026 14:59:31
00511086326TRLO1.1.1
TRQX
107
772.5
22/01/2026 15:00:54
00511088353TRLO1.1.1
BATE
186
772.5
22/01/2026 15:00:54
00511088354TRLO1.1.1
XLON
68
772.5
22/01/2026 15:01:25
00511089011TRLO1.1.1
CHIX
183
772.5
22/01/2026 15:01:25
00511089012TRLO1.1.1
XLON
14
772.5
22/01/2026 15:01:54
00511089695TRLO1.1.1
XLON
7
772.5
22/01/2026 15:01:54
00511089696TRLO1.1.1
XLON
122
772
22/01/2026 15:03:22
00511091792TRLO1.1.1
BATE
72
772.5
22/01/2026 15:04:23
00511093029TRLO1.1.1
CHIX
200
772.5
22/01/2026 15:04:30
00511093201TRLO1.1.1
XLON
76
772.5
22/01/2026 15:04:30
00511093202TRLO1.1.1
XLON
100
772
22/01/2026 15:05:46
00511094962TRLO1.1.1
XLON
30
773
22/01/2026 15:06:43
00511096575TRLO1.1.1
AQXE
76
772
22/01/2026 15:11:15
00511102682TRLO1.1.1
CHIX
109
772
22/01/2026 15:11:15
00511102681TRLO1.1.1
BATE
113
772
22/01/2026 15:11:15
00511102680TRLO1.1.1
BATE
32
772
22/01/2026 15:11:15
00511102683TRLO1.1.1
TRQX
110
772
22/01/2026 15:11:15
00511102684TRLO1.1.1
XLON
107
772
22/01/2026 15:11:15
00511102685TRLO1.1.1
XLON
182
772
22/01/2026 15:11:15
00511102686TRLO1.1.1
XLON
30
772.5
22/01/2026 15:11:59
00511103792TRLO1.1.1
AQXE
64
772
22/01/2026 15:13:53
00511106512TRLO1.1.1
CHIX
25
772
22/01/2026 15:14:15
00511107085TRLO1.1.1
TRQX
103
772
22/01/2026 15:15:07
00511108201TRLO1.1.1
BATE
10
772.5
22/01/2026 15:15:59
00511109435TRLO1.1.1
AQXE
11
772.5
22/01/2026 15:15:59
00511109436TRLO1.1.1
AQXE
12
772.5
22/01/2026 15:15:59
00511109437TRLO1.1.1
AQXE
101
772
22/01/2026 15:17:19
00511111211TRLO1.1.1
BATE
10
772
22/01/2026 15:17:51
00511111932TRLO1.1.1
TRQX
25
772
22/01/2026 15:17:51
00511111933TRLO1.1.1
TRQX
216
772
22/01/2026 15:18:55
00511113353TRLO1.1.1
XLON
52
772
22/01/2026 15:18:55
00511113354TRLO1.1.1
XLON
106
772
22/01/2026 15:18:55
00511113355TRLO1.1.1
XLON
1
772
22/01/2026 15:18:55
00511113356TRLO1.1.1
XLON
438
772
22/01/2026 15:18:55
00511113357TRLO1.1.1
XLON
23
772.5
22/01/2026 15:19:17
00511113899TRLO1.1.1
AQXE
71
772
22/01/2026 15:19:59
00511114616TRLO1.1.1
CHIX
126
772.5
22/01/2026 15:20:48
00511115678TRLO1.1.1
XLON
121
772.5
22/01/2026 15:21:22
00511116397TRLO1.1.1
BATE
31
772.5
22/01/2026 15:21:41
00511116703TRLO1.1.1
TRQX
158
772
22/01/2026 15:21:56
00511117038TRLO1.1.1
XLON
100
772
22/01/2026 15:24:01
00511119333TRLO1.1.1
XLON
104
772
22/01/2026 15:24:01
00511119334TRLO1.1.1
XLON
32
772.5
22/01/2026 15:25:25
00511121756TRLO1.1.1
AQXE
33
772.5
22/01/2026 15:25:46
00511122136TRLO1.1.1
TRQX
197
772
22/01/2026 15:26:04
00511122404TRLO1.1.1
XLON
54
772.5
22/01/2026 15:26:58
00511123249TRLO1.1.1
BATE
65
772.5
22/01/2026 15:26:58
00511123248TRLO1.1.1
BATE
59
772.5
22/01/2026 15:29:33
00511125878TRLO1.1.1
BATE
44
772.5
22/01/2026 15:29:33
00511125879TRLO1.1.1
BATE
76
772.5
22/01/2026 15:29:41
00511126007TRLO1.1.1
CHIX
107
772.5
22/01/2026 15:30:18
00511126706TRLO1.1.1
XLON
25
773
22/01/2026 15:32:23
00511128771TRLO1.1.1
XLON
78
773
22/01/2026 15:32:23
00511128772TRLO1.1.1
XLON
82
773
22/01/2026 15:34:37
00511130716TRLO1.1.1
BATE
124
773
22/01/2026 15:34:37
00511130715TRLO1.1.1
BATE
65
773
22/01/2026 15:34:48
00511130792TRLO1.1.1
CHIX
97
773
22/01/2026 15:34:48
00511130791TRLO1.1.1
CHIX
118
773
22/01/2026 15:34:48
00511130793TRLO1.1.1
XLON
118
773
22/01/2026 15:34:48
00511130795TRLO1.1.1
XLON
201
773
22/01/2026 15:34:48
00511130794TRLO1.1.1
XLON
31
773
22/01/2026 15:34:48
00511130796TRLO1.1.1
TRQX
28
772.5
22/01/2026 15:37:43
00511133233TRLO1.1.1
TRQX
116
772.5
22/01/2026 15:37:52
00511133321TRLO1.1.1
BATE
93
772.5
22/01/2026 15:42:02
00511136829TRLO1.1.1
XLON
115
772.5
22/01/2026 15:42:02
00511136828TRLO1.1.1
XLON
25
772.5
22/01/2026 15:42:09
00511136933TRLO1.1.1
TRQX
36
772.5
22/01/2026 15:43:15
00511137790TRLO1.1.1
AQXE
52
772.5
22/01/2026 15:43:15
00511137789TRLO1.1.1
AQXE
104
772.5
22/01/2026 15:43:15
00511137792TRLO1.1.1
XLON
332
772.5
22/01/2026 15:43:15
00511137791TRLO1.1.1
XLON
104
772.5
22/01/2026 15:43:23
00511137923TRLO1.1.1
BATE
116
772
22/01/2026 15:45:19
00511139619TRLO1.1.1
XLON
87
772.5
22/01/2026 15:46:03
00511140217TRLO1.1.1
CHIX
214
774.5
22/01/2026 15:47:31
00511141503TRLO1.1.1
XLON
100
774.5
22/01/2026 15:47:31
00511141504TRLO1.1.1
XLON
118
774
22/01/2026 15:48:28
00511142255TRLO1.1.1
BATE
72
774.5
22/01/2026 15:48:50
00511142531TRLO1.1.1
CHIX
167
775
22/01/2026 15:49:42
00511143454TRLO1.1.1
XLON
30
775
22/01/2026 15:50:17
00511144050TRLO1.1.1
TRQX
84
775
22/01/2026 15:51:01
00511144713TRLO1.1.1
BATE
125
775.5
22/01/2026 15:52:16
00511145687TRLO1.1.1
XLON
124
776
22/01/2026 15:54:58
00511148506TRLO1.1.1
XLON
21
776
22/01/2026 15:55:00
00511148530TRLO1.1.1
BATE
99
776
22/01/2026 15:55:00
00511148531TRLO1.1.1
BATE
32
776
22/01/2026 15:55:10
00511148938TRLO1.1.1
TRQX
84
776
22/01/2026 15:57:06
00511150638TRLO1.1.1
BATE
68
776
22/01/2026 15:57:12
00511150737TRLO1.1.1
XLON
26
776
22/01/2026 15:57:12
00511150738TRLO1.1.1
XLON
25
776
22/01/2026 15:57:55
00511151223TRLO1.1.1
XLON
214
776
22/01/2026 15:57:55
00511151224TRLO1.1.1
XLON
107
776
22/01/2026 15:57:55
00511151225TRLO1.1.1
XLON
72
776
22/01/2026 15:58:12
00511151454TRLO1.1.1
CHIX
25
775.5
22/01/2026 15:59:58
00511152931TRLO1.1.1
AQXE
36
775.5
22/01/2026 15:59:58
00511152930TRLO1.1.1
AQXE
91
775.5
22/01/2026 16:01:40
00511154377TRLO1.1.1
CHIX
106
775.5
22/01/2026 16:01:40
00511154376TRLO1.1.1
BATE
100
775.5
22/01/2026 16:01:40
00511154378TRLO1.1.1
XLON
102
775.5
22/01/2026 16:01:40
00511154379TRLO1.1.1
XLON
32
775.5
22/01/2026 16:01:52
00511154547TRLO1.1.1
AQXE
35
775.5
22/01/2026 16:03:46
00511156344TRLO1.1.1
TRQX
244
775.5
22/01/2026 16:03:51
00511156395TRLO1.1.1
XLON
119
775.5
22/01/2026 16:03:56
00511156450TRLO1.1.1
BATE
120
775.5
22/01/2026 16:05:35
00511157817TRLO1.1.1
XLON
111
775.5
22/01/2026 16:05:53
00511158172TRLO1.1.1
BATE
33
775
22/01/2026 16:06:48
00511158985TRLO1.1.1
TRQX
120
774.5
22/01/2026 16:06:52
00511159064TRLO1.1.1
XLON
90
774.5
22/01/2026 16:06:52
00511159066TRLO1.1.1
XLON
120
774.5
22/01/2026 16:06:52
00511159067TRLO1.1.1
XLON
140
774.5
22/01/2026 16:06:52
00511159065TRLO1.1.1
XLON
34
775.5
22/01/2026 16:06:53
00511159103TRLO1.1.1
AQXE
97
774.5
22/01/2026 16:07:17
00511159425TRLO1.1.1
CHIX
127
774.5
22/01/2026 16:08:20
00511160392TRLO1.1.1
BATE
112
774.5
22/01/2026 16:08:29
00511160504TRLO1.1.1
XLON
5
774.5
22/01/2026 16:09:31
00511161427TRLO1.1.1
TRQX
26
774.5
22/01/2026 16:09:31
00511161426TRLO1.1.1
TRQX
29
774.5
22/01/2026 16:09:53
00511161690TRLO1.1.1
AQXE
137
774
22/01/2026 16:10:15
00511161930TRLO1.1.1
XLON
107
774.5
22/01/2026 16:10:23
00511162021TRLO1.1.1
BATE
45
774.5
22/01/2026 16:10:54
00511162425TRLO1.1.1
CHIX
31
774.5
22/01/2026 16:10:54
00511162426TRLO1.1.1
CHIX
105
774.5
22/01/2026 16:12:52
00511163872TRLO1.1.1
BATE
375
774.5
22/01/2026 16:12:52
00511163873TRLO1.1.1
XLON
111
774.5
22/01/2026 16:12:52
00511163874TRLO1.1.1
XLON
24
774.5
22/01/2026 16:13:02
00511164011TRLO1.1.1
AQXE
6
774.5
22/01/2026 16:13:02
00511164012TRLO1.1.1
AQXE
14
774.5
22/01/2026 16:13:06
00511164102TRLO1.1.1
TRQX
3
774.5
22/01/2026 16:13:06
00511164104TRLO1.1.1
TRQX
7
774.5
22/01/2026 16:13:06
00511164103TRLO1.1.1
TRQX
7
774.5
22/01/2026 16:13:06
00511164105TRLO1.1.1
TRQX
67
774
22/01/2026 16:13:50
00511164811TRLO1.1.1
CHIX
144
774
22/01/2026 16:14:34
00511165578TRLO1.1.1
XLON
27
774
22/01/2026 16:14:38
00511165635TRLO1.1.1
XLON
114
774
22/01/2026 16:14:38
00511165636TRLO1.1.1
XLON
81
774
22/01/2026 16:15:00
00511165990TRLO1.1.1
TRQX
26
774.5
22/01/2026 16:15:04
00511166079TRLO1.1.1
AQXE
54
774.5
22/01/2026 16:15:04
00511166080TRLO1.1.1
AQXE
367
774
22/01/2026 16:15:05
00511166090TRLO1.1.1
BATE
496
773.5
22/01/2026 16:15:09
00511166144TRLO1.1.1
XLON
111
774
22/01/2026 16:16:02
00511167093TRLO1.1.1
CHIX
113
774
22/01/2026 16:16:02
00511167092TRLO1.1.1
CHIX
20
773
22/01/2026 16:16:02
00511167094TRLO1.1.1
XLON
121
773.5
22/01/2026 16:17:53
00511168719TRLO1.1.1
BATE
240
773.5
22/01/2026 16:17:55
00511168751TRLO1.1.1
XLON
80
773.5
22/01/2026 16:17:57
00511168767TRLO1.1.1
XLON
58
773.5
22/01/2026 16:18:00
00511168811TRLO1.1.1
XLON
9
774.5
22/01/2026 16:18:14
00511169018TRLO1.1.1
AQXE
16
774.5
22/01/2026 16:18:14
00511169019TRLO1.1.1
AQXE
26
774.5
22/01/2026 16:18:15
00511169055TRLO1.1.1
TRQX
77
773.5
22/01/2026 16:19:08
00511169807TRLO1.1.1
CHIX
119
773.5
22/01/2026 16:20:10
00511170756TRLO1.1.1
BATE
327
773.5
22/01/2026 16:20:23
00511171065TRLO1.1.1
XLON
24
774
22/01/2026 16:21:19
00511171938TRLO1.1.1
TRQX
12
773.5
22/01/2026 16:21:36
00511172208TRLO1.1.1
AQXE
45
773.5
22/01/2026 16:22:28
00511173163TRLO1.1.1
BATE
82
773.5
22/01/2026 16:22:28
00511173162TRLO1.1.1
BATE
15
773.5
22/01/2026 16:23:07
00511173722TRLO1.1.1
TRQX
24
773.5
22/01/2026 16:23:07
00511173719TRLO1.1.1
AQXE
73
773.5
22/01/2026 16:23:07
00511173720TRLO1.1.1
CHIX
315
773.5
22/01/2026 16:23:07
00511173721TRLO1.1.1
XLON
92
773.5
22/01/2026 16:24:23
00511174753TRLO1.1.1
BATE
31
773.5
22/01/2026 16:24:46
00511175390TRLO1.1.1
CHIX
19
773.5
22/01/2026 16:25:31
00511176036TRLO1.1.1
XLON
11
773.5
22/01/2026 16:25:31
00511176038TRLO1.1.1
XLON
28
773.5
22/01/2026 16:25:31
00511176037TRLO1.1.1
XLON
333
773.5
22/01/2026 16:25:31
00511176039TRLO1.1.1
XLON
13
773
22/01/2026 16:25:49
00511176310TRLO1.1.1
TRQX
15
773
22/01/2026 16:25:49
00511176311TRLO1.1.1
AQXE
134
773
22/01/2026 16:29:12
00511179105TRLO1.1.1
XLON
95
773
22/01/2026 16:29:13
00511179107TRLO1.1.1
XLON