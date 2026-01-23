© Foto: Michael Matthey - dpaRheinmetall-Chef Armin Papperger spricht vom Potenzial für ein 80-Milliarden-Jahr - getragen von Mega-Projekten wie dem 38-Milliarden-Boxer und neuen Marineaufträgen.Rheinmetall-Chef Armin Papperger sieht den Konzern 2026 erneut vor einem außergewöhnlich starken Jahr. Auf der Handelsblatt-Tagung "Sicherheit und Verteidigung 2026" in Berlin sagte er: "In diesem Jahr sehe ich das Potenzial für einen Auftragseingang im Wert von 80 Milliarden Euro." Rheinmetall zählt seit Beginn der massiven europäischen Aufrüstung zu den größten Profiteuren. Ende September lag der Auftragsbestand bereits bei knapp 64 Milliarden Euro. Den größten Einzelposten bildet das Bundeswehr-Großprojekt "Arminius" zur …Den vollständigen Artikel lesen
