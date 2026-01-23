Etwas überraschend steigt am Freitag in Amsterdam der größte Börsengang eines Rüsungsunternehmens überhaupt. Es ist zugleich der größte IPO seit VW die Porsche-AG an die Börse brachte. Und er ist erfolgreich. Am Bördenplatz Amsterdam hat am Freitag der bisher größte Börsengang eines Rüstungsunternehmens stattgefunden. Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) und sein Eigentümer, der 33-jährige Michal Strnad, bringen Aktien im Gesamtwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
