In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/01/2026
FR0013230612
309
16.4369
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
16/01/2026
FR0013230612
1 722
16.4772
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/01/2026
FR0013230612
1 639
16.0984
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
19/01/2026
FR0013230612
95
16.0800
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/01/2026
FR0013230612
204
15.9494
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/01/2026
FR0013230612
1 032
15.9482
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/01/2026
FR0013230612
109
15.8200
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/01/2026
FR0013230612
1 121
15.9370
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/01/2026
FR0013230612
299
16.2819
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/01/2026
FR0013230612
11 145
16.2421
XPAR
TOTAL
17 675
16.2124
