Anzeige
Mehr »
Samstag, 24.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold vor 5.000-USD-Marke: Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 63 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
23.01.26 | 17:35
1.830,00 Euro
+2,21 % +39,50
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
RHEINMETALL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RHEINMETALL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.826,001.830,0023.01.
1.828,501.831,5023.01.
Small- & Micro Cap Investment
24.01.2026 07:10 Uhr
218 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Europäische Rüstungsaktien steigen wegen Kriegsrisiken. Was kommt als Nächstes für Almonty, MP Materials und Canamera Energy?

Anzeige / Werbung

Steigende geopolitische Spannungen treiben europäische Rüstungsaktien nach oben. Unter der Rallye vollzieht sich jedoch eine leisere, potenziell langfristigere Verschiebung bei den kritischen Rohstoffen, die die moderne Kriegsführung ermöglichen.

Eine durch Geopolitik befeuerte Rüstungsrallye

Europäische Rüstungsaktien sind mit kräftigen Kursgewinnen ins Jahr 2026 gestartet und setzen damit eine Rallye fort, die bereits einen Großteil des vergangenen Jahres geprägt hat. Aktien von Unternehmen wie dem schwedischen Saab und der deutschen Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) liegen in den ersten Wochen um mehr als 20% im Plus. Anleger reagieren damit auf erneute geopolitische Spannungen, die von Venezuela über den Iran bis hin zu strategischen Brennpunkten in der Arktis reichen.

Die Rallye hat erneut Diskussionen über einen möglichen "Rüstungs-Superzyklus" entfacht. Regierungen in ganz Europa beschleunigen ihre Beschaffungsprogramme. Munition, gepanzerte Fahrzeuge, Raketensysteme und Sensorik wandern aus Friedensbeständen in den aktiven Einsatz. Auch wenn die Bewertungen einiger großer Auftragnehmer inzwischen ambitioniert erscheinen, wirkt das übergeordnete Rüstungsthema robust - getragen von langfristigen Sicherheitsverpflichtungen und nicht nur von kurzfristigen Krisen.

Die Lieferkette unterhalb der Waffensysteme

Mit steigenden Verteidigungsausgaben verlagert sich der Fokus zunehmend von fertigen Waffensystemen auf die Rohstoffe, die diese erst möglich machen. Wolfram, Seltene Erden und Spezialmetalle sind entscheidend für Raketen, Drohnen, Lenksysteme und gepanzerte Plattformen. Ihre Lieferketten sind jedoch stark auf wenige Länder konzentriert, von denen viele geopolitisch sensibel sind.

China dominiert die globale Verarbeitung sowohl von Wolfram als auch von Seltenen Erden. Diese Konzentration gilt zunehmend als strategische Verwundbarkeit für NATO-Staaten und hat eine Initiative zur Sicherung "freundnaher" Lieferquellen ausgelöst. Für Investoren eröffnet sich damit ein paralleles Narrativ: Rüstungsnahe Rohstoffunternehmen als indirekte Profiteure steigender Militärausgaben.

Almonty und die Rückkehr westlichen Wolframs

Wolfram liefert ein anschauliches Beispiel. Unverzichtbar für panzerbrechende Munition, Luft- und Raumfahrtkomponenten sowie Hochtemperaturanwendungen, wird es zunehmend als Material von nationaler Sicherheitsrelevanz betrachtet. Almonty Industries steht im Zentrum dieser Entwicklung.

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) nimmt die südkoreanische Sangdong-Mine wieder in Betrieb und positioniert sie als eine der bedeutendsten Wolframquellen außerhalb Chinas, Russlands und Nordkoreas. Nach dem Hochlauf soll Sangdong einen relevanten Anteil der weltweiten Nachfrage außerhalb Chinas decken und Verteidigungs-, Halbleiter- und Luftfahrtindustrien in verbündeten Staaten beliefern.

Almontys wachsende Beziehungen zu US-Verteidigungsunternehmen und politischen Entscheidungsträgern unterstreichen, wie direkt kritische Rohstoffe inzwischen in sicherheitspolitische Planungen eingebunden werden. Wolfram ist nicht länger nur ein Rohstoff. Es ist Infrastruktur.

MP Materials und die Unabhängigkeit bei Seltenen Erden

Auch bei Seltenen Erden zeigt sich ein ähnliches Bild. MP Materials (ISIN: US5533681012) hat sich als der bedeutendste US-amerikanische Produzent etabliert und profitiert von der Unterstützung des Pentagon beim Wiederaufbau einer heimischen "Mine-bis-Magnet"-Lieferkette. Der Aufstieg des Unternehmens verdeutlicht, wie bereitwillig Regierungen strategische Rohstoffprojekte fördern, um die Abhängigkeit von ausländischer Verarbeitung zu verringern.

Gleichzeitig weitet sich die Nachfrage über eine Handvoll etablierter Produzenten hinaus aus. Moderne Verteidigungssysteme sind stark auf Permanentmagnete, Optiken, Laser und elektronische Komponenten angewiesen, die sowohl leichte als auch schwere Seltene Erden benötigen. Mit steigenden Beschaffungsvolumina wächst auch der Bedarf an einer diversifizierten vorgelagerten Versorgung.

Canamera Energy und die nächste Stufe der Lieferkette

Hier kommen Unternehmen in früheren Entwicklungsphasen wie Canamera Energy Metals (ISIN: CA13711A1003) ins Spiel. Weniger sichtbar als große Rüstungskonzerne oder etablierte Produzenten positionieren sich Firmen wie Canamera in der nächsten Welle der Neuausrichtung globaler Lieferketten.

Canameras Portfolio umfasst Seltene-Erden-Projekte in Brasilien, den USA und Kanada mit Fokus auf ionische Tonlagerstätten sowie karbonatitische Vorkommen. Diese geologischen Modelle gewinnen an Aufmerksamkeit, da sie potenziell kostengünstigere Fördermethoden und Zugang zu schweren Seltenen Erden bieten, die besonders wichtig für militärtaugliche Magnete und fortschrittliche Elektronik sind.

Insbesondere Brasilien hat sich als strategische Alternativjurisdiktion etabliert. Das Land vereint große Vorkommen an Seltenen Erden mit stabilen Genehmigungsverfahren und einer zunehmenden Anbindung an westliche Lieferketteninitiativen. Canameras Projekte dort fügen sich in eine breitere politische Strategie ein, Chinas Dominanz bei der Verarbeitung kritischer Rohstoffe aufzubrechen.

Was Canamera in diesem Stadium auszeichnet, ist die Positionierung über mehrere verbündete Jurisdiktionen hinweg statt der Abhängigkeit von einem einzelnen Projekt. Die brasilianischen Projekte liegen in bergbaufreundlichen Regionen mit bestehender Infrastruktur für großskalige Rohstoffproduktion, während die US- und kanadischen Assets eng mit nordamerikanischen Zielen zur Versorgungssicherheit verzahnt sind. Der Fokus auf ionische Ton- und Karbonatitsysteme spiegelt eine wachsende Branchenpräferenz für Lagerstätten wider, die einfachere Gewinnung und Zugang zu höherwertigen schweren Seltenen Erden versprechen. Während Regierungen über kurzfristige Engpässe hinausdenken und Resilienz über Jahrzehnte aufbauen wollen, rückt Canameras diversifizierte Projektbasis fest in den langfristigen strategischen Diskurs.

Jenseits der Januar-Rallye

Für Investoren ist der Anstieg der Verteidigungsausgaben ein zentraler Treiber für den Sektor. Große Auftragnehmer profitieren unmittelbar von steigenden Bestellungen. Rohstoffunternehmen im Verteidigungsumfeld agieren auf einem längeren Zeithorizont, geprägt von Politik, Genehmigungsverfahren und Infrastrukturaufbau. Ihre Kursentwicklung mag weniger volatil sein, ist jedoch nicht minder strategisch.

Während Europa aufrüstet und Lieferketten neu geordnet werden, lautet die entscheidende Frage nicht mehr, ob kritische Rohstoffe für die Verteidigung relevant sind, sondern welche Jurisdiktionen und welche Unternehmen in einer zunehmend fragmentierten Welt als verlässliche Lieferanten gelten werden.

Quellen:

https://global.morningstar.com/en-gb/stocks/european-defense-stocks-rally-war-riskare-they-still-buy

https://canamerametals.com/canamera-reports-multiple-over-limit-ree-results-from-iron-hills-project/

https://www.bailliegifford.com/en/uk/individual-investors/insights/ic-article/2025-q3-ewit-enlightenment-mp-materials-10057071

https://www.koreatimes.co.kr/business/companies/20260104/almonty-boosts-us-national-security-with-sangdong-tungsten-mine

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

Canamera Energy Metals Corp.
Land: Kanadisch
ISIN: CA13711A1003


https://canamerametals.com/

Disclaimer/Risikohinweis Canamera Energy Metals Corp
Interessenkonflikte: Mit Canamera Energy Metals Corp. existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Canamera Energy Metals Corp.. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Canamera Energy Metals Corp. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Canamera Energy Metals Corp einsehen: https://canamerametals.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Canamera Energy Metals Corp vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Europäische Rüstungsaktien steigen wegen Kriegsrisiken. Was kommt als Nächstes für Almonty, MP Materials und Canamera Energy? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007030009,US5533681012,CA13711A1003,CA0203987072

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.