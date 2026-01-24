Europäische Rüstungsaktien steigen wegen Kriegsrisiken. Was kommt als Nächstes für Almonty, MP Materials und Canamera Energy?

Anzeige / Werbung

Steigende geopolitische Spannungen treiben europäische Rüstungsaktien nach oben. Unter der Rallye vollzieht sich jedoch eine leisere, potenziell langfristigere Verschiebung bei den kritischen Rohstoffen, die die moderne Kriegsführung ermöglichen.

Eine durch Geopolitik befeuerte Rüstungsrallye

Europäische Rüstungsaktien sind mit kräftigen Kursgewinnen ins Jahr 2026 gestartet und setzen damit eine Rallye fort, die bereits einen Großteil des vergangenen Jahres geprägt hat. Aktien von Unternehmen wie dem schwedischen Saab und der deutschen Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) liegen in den ersten Wochen um mehr als 20% im Plus. Anleger reagieren damit auf erneute geopolitische Spannungen, die von Venezuela über den Iran bis hin zu strategischen Brennpunkten in der Arktis reichen.

Die Rallye hat erneut Diskussionen über einen möglichen "Rüstungs-Superzyklus" entfacht. Regierungen in ganz Europa beschleunigen ihre Beschaffungsprogramme. Munition, gepanzerte Fahrzeuge, Raketensysteme und Sensorik wandern aus Friedensbeständen in den aktiven Einsatz. Auch wenn die Bewertungen einiger großer Auftragnehmer inzwischen ambitioniert erscheinen, wirkt das übergeordnete Rüstungsthema robust - getragen von langfristigen Sicherheitsverpflichtungen und nicht nur von kurzfristigen Krisen.

Die Lieferkette unterhalb der Waffensysteme

Mit steigenden Verteidigungsausgaben verlagert sich der Fokus zunehmend von fertigen Waffensystemen auf die Rohstoffe, die diese erst möglich machen. Wolfram, Seltene Erden und Spezialmetalle sind entscheidend für Raketen, Drohnen, Lenksysteme und gepanzerte Plattformen. Ihre Lieferketten sind jedoch stark auf wenige Länder konzentriert, von denen viele geopolitisch sensibel sind.

China dominiert die globale Verarbeitung sowohl von Wolfram als auch von Seltenen Erden. Diese Konzentration gilt zunehmend als strategische Verwundbarkeit für NATO-Staaten und hat eine Initiative zur Sicherung "freundnaher" Lieferquellen ausgelöst. Für Investoren eröffnet sich damit ein paralleles Narrativ: Rüstungsnahe Rohstoffunternehmen als indirekte Profiteure steigender Militärausgaben.

Almonty und die Rückkehr westlichen Wolframs

Wolfram liefert ein anschauliches Beispiel. Unverzichtbar für panzerbrechende Munition, Luft- und Raumfahrtkomponenten sowie Hochtemperaturanwendungen, wird es zunehmend als Material von nationaler Sicherheitsrelevanz betrachtet. Almonty Industries steht im Zentrum dieser Entwicklung.

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) nimmt die südkoreanische Sangdong-Mine wieder in Betrieb und positioniert sie als eine der bedeutendsten Wolframquellen außerhalb Chinas, Russlands und Nordkoreas. Nach dem Hochlauf soll Sangdong einen relevanten Anteil der weltweiten Nachfrage außerhalb Chinas decken und Verteidigungs-, Halbleiter- und Luftfahrtindustrien in verbündeten Staaten beliefern.

Almontys wachsende Beziehungen zu US-Verteidigungsunternehmen und politischen Entscheidungsträgern unterstreichen, wie direkt kritische Rohstoffe inzwischen in sicherheitspolitische Planungen eingebunden werden. Wolfram ist nicht länger nur ein Rohstoff. Es ist Infrastruktur.