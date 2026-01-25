Wolframpreis explodiert - Almonty und American Tungsten and Antimony rücken stärker in den Fokus der westlichen Rohstoffstrategie

Anzeige / Werbung

Ein Preisanstieg von bis zu 45 Prozent binnen zwölf Monaten macht Wolfram zum geopolitischen Brennpunkt. Während China seine Marktmacht nutzt, gewinnen westliche Projekte an strategischer Bedeutung. American Tungsten and Antimony und Almonty Industries stehen exemplarisch für diese Verschiebung.

Wolfram wird zum geopolitischen Preistreiber

Wolfram erlebt derzeit eine außergewöhnliche Phase. Der Preis für das strategische Metall ist in den vergangenen zwölf Monaten kräftig gestiegen. Referenzpreise für Ammoniumparawolframat (APT) legten um rund 35 bis 45 Prozent zu - ein ungewöhnlich starker Anstieg für einen Markt, der traditionell von langen Seitwärtsphasen geprägt ist.

Diese Entwicklung ist kein Zufallsprodukt. Angebotsengpässe, zunehmende staatliche Eingriffe und eine wachsende Nachfrage aus Verteidigungs-, Energie- und Hightechindustrien haben Wolfram von einem Nischenmetall zu einem strategischen Faktor gemacht.

Chinas Dominanz verschärft die Lage

China kontrolliert weiterhin den Großteil der weltweiten Wolframförderung und nahezu die gesamte Weiterverarbeitung. In den vergangenen Monaten hat Peking Exportgenehmigungen verschärft und Lieferströme stärker reguliert. Westliche Industrien reagieren zunehmend nervös.

Für die USA und Europa ist Wolfram damit nicht mehr nur ein Kostenfaktor, sondern eine Frage der Versorgungssicherheit. Die Neubewertung spiegelt sich direkt im Preis wider - und lenkt den Blick auf Projekte außerhalb Chinas.

Angebotsknappheit trifft auf strukturelle Nachfrage

Wolfram ist aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften kaum zu substituieren. Es wird in Werkzeugen, Turbinen, Halbleitern, Batterien und militärischen Anwendungen eingesetzt. Die Nachfrage ist stabil, neue Minenprojekte benötigen Jahre.

Der aktuelle Preisanstieg deutet darauf hin, dass der Markt diese strukturelle Knappheit nun einpreist. Für Projekte in politisch stabilen Regionen verbessert sich damit die wirtschaftliche Perspektive deutlich.

American Tungsten and Antimony intensiviert Projektentwicklung

In diesem Umfeld rückt American Tungsten and Antimony verstärkt in den Fokus. Das Unternehmen (WKN A41XT2 / ISIN AU0000445603), konzentriert sich auf Wolfram- und Antimonvorkommen in den Vereinigten Staaten - zwei Metalle, die offiziell als kritisch eingestuft sind. In jüngster Zeit hat das Unternehmen seine Aktivitäten auf die systematische Neubewertung historischer Lagerstätten ausgerichtet. Ziel ist es, bekannte Vorkommen mit modernen geologischen Methoden neu zu erfassen und ihr Potenzial unter heutigen Preisbedingungen zu bewerten. Mehrere der Projekte wurden in früheren Jahrzehnten bereits exploriert oder betrieben - allerdings zu deutlich niedrigeren Wolframpreisen.

Antimony Canyon gewinnt an Bedeutung

Besondere Aufmerksamkeit erhielt zuletzt das Antimony-Canyon-Projekt, wo American Tungsten and Antimony den Nachweis von massivem Stibnit meldete. Solche hochgradigen Antimonmineralisierungen gelten als selten und strategisch relevant. Antimon ist weltweit noch stärker konzentriert als Wolfram und spielt eine zentrale Rolle in Militärtechnik, Energiespeichern und Speziallegierungen. Die Kombination beider Metalle innerhalb eines Portfolios verleiht dem Unternehmen zusätzliche strategische Tiefe - gerade in einem Umfeld zunehmender Rohstoffpolitik.

US-Fokus passt zur politischen Agenda

Bemerkenswert ist die klare Ausrichtung auf den US-Rechtsraum. Washington treibt den Aufbau heimischer Lieferketten für kritische Metalle voran. Förderprogramme, strategische Reserven und politische Signale verändern die Rahmenbedingungen für Projekte wie jene von American Tungsten and Antimony. Der jüngste Wolframpreisanstieg verstärkt diesen Effekt. Projekte, die zuvor als wirtschaftlich grenzwertig galten, rücken wieder in den Bewertungsfokus - insbesondere dann, wenn sie in politisch sicheren Regionen liegen.

Almonty Industries als Referenz im Westen

Ein Vergleich mit Almonty Industries (WKN A1JSSD / ISIN CA0203981034) zeigt, wohin die Reise gehen kann. Das Unternehmen betreibt Wolframminen in Europa und entwickelt mit Sangdong in Südkorea eines der größten nicht-chinesischen Wolframprojekte.

Almonty profitiert von langfristigen Abnahmeverträgen und der wachsenden Bereitschaft westlicher Industriekunden, Versorgungssicherheit höher zu gewichten als kurzfristige Kosten. Der aktuelle Preistrend wirkt dabei als zusätzlicher Rückenwind.

Unterschiedliche Entwicklungsphasen, gleiche Marktlogik

Während Almonty bereits Umsätze erzielt, befindet sich American Tungsten and Antimony noch in einer früheren Phase. Der Fokus liegt klar auf Exploration, Datenerhebung und Projektdefinition - nicht auf schneller Produktion. Beide Unternehmen folgen jedoch derselben Marktlogik: Der Westen sucht Alternativen zu China, und Wolfram rückt dabei ins Zentrum strategischer Überlegungen.

Wolfram bleibt knapp - und politisch aufgeladen

Der Wolframmarkt dürfte angespannt bleiben. Neue Projekte benötigen Zeit, Genehmigungen und Kapital. Gleichzeitig ist nicht absehbar, dass China seine Kontrolle über den Markt lockert. Das spricht für anhaltend erhöhte Preise und eine weiter zunehmende Politisierung. Wolfram ist damit mehr als ein Industriemetall. Es ist ein strategischer Rohstoff - und Unternehmen wie American Tungsten and Antimony rücken genau deshalb stärker in den Blick von Industrie, Politik und Marktbeobachtern.

Quelle:

https://www.focus.de/finanzen/chinas-rohstoff-waffe-bei-wolfram-erpresst-peking-den-westen-wer-dagegenhaelt_ef83de77-287c-45ab-bff2-57694ce53c7e.html

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-01/67431027-american-tungsten-antimony-trifft-auf-massives-stibnit-im-antimony-canyon-176.htm

https://de.investing.com/analysis/almonty-industries-neue-cashcow-oder-schlummernde-katastrophe-200505318

