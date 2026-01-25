Fondsmanager enthüllen ihre Top-Picks für 2025: Gold vs. Krypto und die Rohstoffaktien, die man im Auge behalten sollte.

Anzeige / Werbung

Da sich die Goldpreise auf hohem Niveau halten, richten Investoren ihren Blick zunehmend auf fortgeschrittene Goldentwickler, bei denen Umsetzungskompetenz und ein klarer Pfad zur baldigen Produktion zu den entscheidenden Unterscheidungsmerkmalen werden.

Mit dem Übergang in das Jahr 2025 bleiben Fondsmanager insgesamt positiv gegenüber Gold eingestellt, doch die Art der Überzeugung wandelt sich. Nach mehreren Jahren, in denen vor allem das Metall selbst die Wertentwicklung getragen hat, verlagert sich der Fokus zunehmend auf Unternehmen, die in der Lage sind, hohe Goldpreise künftig in Cashflows umzuwandeln. Der Schwerpunkt liegt nicht mehr auf frühphasigen Entdeckungen, sondern auf glaubwürdigen Entwicklungspipelines.

Das makroökonomische Umfeld liefert weiterhin Unterstützung. Erwartungen sinkender US-Zinsen, ein schwächerer US-Dollar sowie anhaltende geopolitische Unsicherheiten haben die Widerstandsfähigkeit des Goldpreises gestützt. Dennoch betonen Investoren, dass die nächste Phase des Zyklus eine stärkere Differenzierung belohnen wird.

Im Bereich der digitalen Vermögenswerte erwartet Ryan McMillin, Chief Investment Officer von Merkle Tree Capital, eine Erholung des Bitcoin-Kurses im Laufe des Jahres, da die Trump-Regierung die Wirtschaft im Vorfeld der Zwischenwahlen weiter ankurbeln wird.

"Wir gehen davon aus, dass sich Marktstruktur und Makroökonomie im Jahr 2026 endlich an die zugrunde liegenden Fortschritte anpassen werden", sagt er. "Bitcoin wird in der zweiten Jahreshälfte neue Allzeithochs erreichen … angetrieben von institutionellen Kapitalflüssen und weniger von der Hebelwirkung privater Anleger."

Entwickler rücken in den Mittelpunkt

Rick Squire, Geologe und Fondsmanager bei Acorn Capital, ist überzeugt, dass die höchsten Renditen eher bei Unternehmen anfallen werden, die sich der Produktion nähern, als bei reinen Explorationswerten.

"Die mehrjährige Rallye bei Gold wird anhalten, aber die besten Gewinne werden bei Entwicklern oder Unternehmen erzielt, die neue Betriebe in Betrieb nehmen", sagt Squire. "Explorationsunternehmen könnten ebenfalls anziehen, allerdings erst Ende 2026 oder später."

Diese Einschätzung spiegelt sich zunehmend in der Portfolioallokation wider. Fondsmanager bevorzugen Projekte mit definierten Ressourcen, konventionellen Minenplänen und realistischen Entwicklungszeitplänen, insbesondere in etablierten Bergbaujurisdiktionen.

Ein Beispiel für eine an der ASX notierte Goldaktie, die in den letzten zwölf Monaten einen Kursanstieg von 300% verzeichnete, ist West Wits Mining (ISIN: AU000000WWI4)

Das Unternehmen hat einen wichtigen Wendepunkt erreicht, nachdem es mit dem Untertagebau seines Vorzeigeprojekts, dem Witwatersrand Basin Project (WBP) in Südafrika, begonnen hat. Dies ist die erste neue Untertage-Goldmine des Landes seit 15 Jahren. Die Erschließung der Qala Shallows-Phase begann im Juli 2025, die erste Erzgewinnung erfolgte im Oktober 2025 und der erste Goldguss ist für März 2026 geplant. Das Projekt ist darauf ausgelegt, über einen anfänglichen 12-jährigen Minenplan innerhalb einer Gesamtlaufzeit von 17 Jahren jährlich rund 70.000 Unzen Gold zu produzieren.

Das WBP verfügt über eine JORC-konforme Mineralressource von über 5 Millionen Unzen Gold und bietet damit eine solide Grundlage für langfristige Produktion und Wachstum. West Wits treibt das Projekt 200 voran, eine geplante Erweiterung mit dem Ziel, die Produktion auf 200.000 Unzen pro Jahr zu steigern. Darüber hinaus besteht weiteres Potenzial durch identifizierte Uranexplorationsziele innerhalb des Bird Reef-Pakets.

Chile rückt in den Fokus

Eines der Projekte, das zunehmendes Interesse auf sich zieht, ist das El-Zorro-Projekt von Tesoro Gold in Chile. In der Wahrnehmung der Investoren entwickelt es sich stetig vom Explorationsunternehmen hin zu einem potenziellen Produzenten in absehbarer Zeit. Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) strebt den Produktionsstart für Ende 2028 an und liegt damit genau in dem Entwicklungszeitfenster, das viele Fondsmanager derzeit bevorzugen.

El Zorro verfügt über eine Ressource von mehr als zwei Millionen Unzen und liegt im chilenischen Küstengürtel auf niedriger Höhe, in unmittelbarer Nähe zu Energie-, Wasser- und Hafeninfrastruktur. Im Gegensatz zum kapitalintensiven, kupferdominierten Bergbausektor des Landes handelt es sich bei El Zorro um ein reines Goldprojekt auf Basis eines intrusion-related Goldsystems - ein Lagerstättentyp, der häufiger mit Westaustralien als mit Chile in Verbindung gebracht wird.

Ein konventioneller Entwicklungsansatz

Für Investoren liegt der Reiz in der Einfachheit des Projekts. Die jüngsten Scoping-Studien von Tesoro sehen einen einzelnen Tagebaubetrieb vor, der mehr als 100.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren soll, unterstützt durch eine konventionelle Aufbereitungsanlage und vergleichsweise moderate Anfangsinvestitionen.

Fondsmanager weisen darauf hin, dass derartige Projektprofile zunehmend selten werden. Steigende Kosten und komplexere Genehmigungsverfahren erschweren weltweit die Entwicklung neuer Minen und erhöhen den relativen Wert von Projekten, die auf bewährten Konzepten in bergbaufreundlichen Regionen aufbauen können.

Tesoro arbeitet auf eine Vor-Machbarkeitsstudie im Jahr 2026 hin und setzt gleichzeitig die Erweiterung der Ressource fort. Am Ternera-Vorkommen wurden bereits mehr als 130.000 Bohrmeter niedergebracht, wobei die Mineralisierung in mehrere Richtungen offen bleibt.

Strategisches Interesse nimmt zu

Die Fortschritte des Projekts sind nicht unbeachtet geblieben. Gold Fields hält eine strategische Beteiligung an Tesoro und unterstreicht damit das wachsende Interesse großer Produzenten an skalierbaren Goldprojekten mit überschaubarem Risiko. Auch wenn keine konkreten Unternehmensmaßnahmen unterstellt werden, werten Fondsmanager solche Beteiligungen als Bestätigung der technischen Qualität und nicht als Übernahmesignal.

Ebenso wichtig ist das regionale Potenzial von El Zorro. Tesoro hat einen 30 Kilometer langen Goldkorridor mit mehr als 50 Zielgebieten identifiziert, was die Einschätzung stützt, dass das Projekt langfristig Teil eines größeren Bergbaudistrikts werden könnte und nicht nur ein isoliertes Asset bleibt.

Positionierung für die nächste Phase

Während Investoren auch in Währungen, Uran und digitale Vermögenswerte Chancen sehen, bleibt Gold für viele Portfolios im Jahr 2025 eine Kernposition. Der Unterschied liegt darin, dass Kapital nun gezielter eingesetzt wird.

In diesem Umfeld passen fortgeschrittene Entwickler wie Tesoro Gold gut zur vorherrschenden These von Managern wie Squire: dass die nächste Phase des Goldzyklus jene Unternehmen begünstigen wird, die entschlossen auf die Produktion zusteuern, anstatt die Gelegenheit noch zu definieren.

Mit der Reifung des Sektors gewinnen Umsetzungszeiträume und die Qualität der Jurisdiktion ebenso an Bedeutung wie die Anzahl der Unzen im Boden. Für Fondsmanager, die ihre Positionierung für die kommenden Jahre festlegen, verändert dieser Wandel grundlegend den Aufbau von Goldengagements.

