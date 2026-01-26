Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Irland: Ryanair, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Luxemburg: Stabilus, Q1-Zahlen 22:30 Uhr, USA: Nucor, Q4-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 06:00 Uhr, Japan: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig) 07:00 Uhr, Finnland: …Den vollständigen Artikel lesen
