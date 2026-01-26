Der Goldmarkt steckt aktuell in einem historischen Superzyklus, der die Preise in Regionen treibt, die vor wenigen Jahren noch als utopisch galten. Doch hinter der glänzenden Fassade der Branche lauert ein toxisches Problem, das zunehmend zur Existenzfrage wird: Seit der Einführung des MacArthur-Forrest-Verfahrens im Jahr 1887 basiert der Großteil der weltweiten Goldproduktion auf Zyanid - einem hochgiftigen Salz, das zwar effizient Gold aus Gestein löst, aber immense Umweltrisiken birgt. In einer Welt, in der immer stärker auch die gesellschaftliche Akzeptanz über das Schicksal von Milliardeninvestitionen im Bergbau entscheidet, kann diese chemische Abhängigkeit zur strategischen Falle werden. Behörden von der EU bis in US-Bundesstaaten wie Montana ziehen die regulatorischen Schrauben fester. In dieses Spannungsfeld stößt das Technologie-Unternehmen RZOLV Technologies. Mit einer validierten, schadstofffreien Alternative greifen die Kanadier das Zyanid-Monopol an und liefert genau jenen Schlüssel, den die Industrie benötigt, um ihre Reserven auch in Zukunft genehmigungsfähig zu machen.Den vollständigen Artikel lesen ...
