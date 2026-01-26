Anzeige
WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99
Frankfurt
26.01.26 | 08:34
8,700 Euro
-0,57 % -0,050
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,8009,10009:22
PR Newswire
26.01.2026 08:06 Uhr
48 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 26

Bodycotewww.bodycote.com

26 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

23 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

36,308

Highest price paid per share (pence per share):

775.5p

Lowest price paid per share (pence per share):

764.0p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

768.1p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,910,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,399,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,545,582 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference

number

Venue

12

772.5

23/01/2026 08:10:59

00511349975TRLO1.1.1

CHIX

26

772.5

23/01/2026 08:10:59

00511349976TRLO1.1.1

CHIX

84

773.5

23/01/2026 08:15:12

00511351606TRLO1.1.1

BATE

414

775

23/01/2026 08:15:21

00511351704TRLO1.1.1

XLON

15

774.5

23/01/2026 08:15:23

00511351721TRLO1.1.1

AQXE

15

774.5

23/01/2026 08:15:23

00511351722TRLO1.1.1

AQXE

17

774.5

23/01/2026 08:15:23

00511351723TRLO1.1.1

TRQX

17

774.5

23/01/2026 08:15:23

00511351724TRLO1.1.1

TRQX

36

774.5

23/01/2026 08:15:46

00511351857TRLO1.1.1

CHIX

138

774

23/01/2026 08:16:25

00511351964TRLO1.1.1

XLON

90

774.5

23/01/2026 08:17:34

00511352209TRLO1.1.1

BATE

148

775.5

23/01/2026 08:18:18

00511352359TRLO1.1.1

XLON

105

775.5

23/01/2026 08:21:32

00511353119TRLO1.1.1

XLON

22

774.5

23/01/2026 08:22:03

00511353282TRLO1.1.1

TRQX

40

774.5

23/01/2026 08:22:03

00511353281TRLO1.1.1

CHIX

101

774.5

23/01/2026 08:22:04

00511353283TRLO1.1.1

BATE

26

774.5

23/01/2026 08:22:08

00511353311TRLO1.1.1

AQXE

51

775

23/01/2026 08:24:40

00511354196TRLO1.1.1

XLON

15

775

23/01/2026 08:24:40

00511354198TRLO1.1.1

XLON

25

775

23/01/2026 08:24:40

00511354197TRLO1.1.1

XLON

85

774.5

23/01/2026 08:25:16

00511354363TRLO1.1.1

BATE

1

774.5

23/01/2026 08:25:20

00511354369TRLO1.1.1

CHIX

5

774.5

23/01/2026 08:25:21

00511354372TRLO1.1.1

CHIX

34

774.5

23/01/2026 08:25:21

00511354373TRLO1.1.1

CHIX

39

774

23/01/2026 08:30:34

00511356311TRLO1.1.1

CHIX

3

774.5

23/01/2026 08:30:37

00511356351TRLO1.1.1

TRQX

13

774.5

23/01/2026 08:30:37

00511356352TRLO1.1.1

TRQX

152

772.5

23/01/2026 08:32:58

00511357086TRLO1.1.1

XLON

90

774.5

23/01/2026 08:33:34

00511357202TRLO1.1.1

BATE

13

773.5

23/01/2026 08:33:48

00511357286TRLO1.1.1

TRQX

16

774

23/01/2026 08:34:44

00511357645TRLO1.1.1

AQXE

12

774

23/01/2026 08:36:45

00511358266TRLO1.1.1

AQXE

35

773.5

23/01/2026 08:38:36

00511358607TRLO1.1.1

CHIX

78

774.5

23/01/2026 08:40:44

00511359133TRLO1.1.1

BATE

13

773.5

23/01/2026 08:42:18

00511359453TRLO1.1.1

TRQX

50

773.5

23/01/2026 08:42:26

00511359527TRLO1.1.1

XLON

98

773.5

23/01/2026 08:42:26

00511359528TRLO1.1.1

XLON

209

773.5

23/01/2026 08:42:26

00511359529TRLO1.1.1

XLON

95

772.5

23/01/2026 08:45:33

00511360395TRLO1.1.1

XLON

14

773

23/01/2026 08:47:26

00511360945TRLO1.1.1

AQXE

67

773

23/01/2026 08:49:12

00511361350TRLO1.1.1

BATE

31

773

23/01/2026 08:50:26

00511361584TRLO1.1.1

CHIX

14

773.5

23/01/2026 08:50:56

00511361816TRLO1.1.1

TRQX

156

771.5

23/01/2026 08:52:31

00511362388TRLO1.1.1

XLON

14

771.5

23/01/2026 08:53:20

00511362604TRLO1.1.1

AQXE

9

770

23/01/2026 08:57:00

00511363706TRLO1.1.1

XLON

99

770

23/01/2026 08:57:00

00511363705TRLO1.1.1

XLON

42

770

23/01/2026 08:57:30

00511363842TRLO1.1.1

CHIX

75

770

23/01/2026 08:58:27

00511364056TRLO1.1.1

BATE

10

771

23/01/2026 08:58:27

00511364057TRLO1.1.1

BATE

111

769

23/01/2026 09:04:10

00511365134TRLO1.1.1

XLON

16

771.5

23/01/2026 09:08:01

00511366076TRLO1.1.1

AQXE

4

769

23/01/2026 09:10:30

00511366891TRLO1.1.1

CHIX

3

769

23/01/2026 09:10:30

00511366892TRLO1.1.1

CHIX

135

769

23/01/2026 09:10:30

00511366893TRLO1.1.1

XLON

28

769

23/01/2026 09:10:54

00511367031TRLO1.1.1

CHIX

15

768.5

23/01/2026 09:11:08

00511367116TRLO1.1.1

TRQX

10

768.5

23/01/2026 09:13:41

00511367790TRLO1.1.1

TRQX

6

768.5

23/01/2026 09:13:41

00511367791TRLO1.1.1

TRQX

120

768.5

23/01/2026 09:14:21

00511368140TRLO1.1.1

BATE

115

768.5

23/01/2026 09:15:17

00511368367TRLO1.1.1

XLON

3

769

23/01/2026 09:17:14

00511368779TRLO1.1.1

AQXE

9

770

23/01/2026 09:19:38

00511369246TRLO1.1.1

CHIX

24

770

23/01/2026 09:19:38

00511369247TRLO1.1.1

CHIX

26

770.5

23/01/2026 09:20:34

00511369450TRLO1.1.1

XLON

72

770.5

23/01/2026 09:20:34

00511369451TRLO1.1.1

XLON

1

770

23/01/2026 09:24:43

00511370616TRLO1.1.1

TRQX

10

770

23/01/2026 09:24:43

00511370615TRLO1.1.1

TRQX

9

769

23/01/2026 09:24:44

00511370647TRLO1.1.1

AQXE

3

769

23/01/2026 09:26:39

00511371373TRLO1.1.1

AQXE

12

770

23/01/2026 09:28:06

00511371964TRLO1.1.1

XLON

41

770

23/01/2026 09:28:06

00511371965TRLO1.1.1

XLON

80

770

23/01/2026 09:28:06

00511371963TRLO1.1.1

XLON

10

770

23/01/2026 09:31:38

00511372985TRLO1.1.1

AQXE

164

771

23/01/2026 09:36:13

00511374250TRLO1.1.1

XLON

16

770.5

23/01/2026 09:37:35

00511374757TRLO1.1.1

TRQX

31

770

23/01/2026 09:40:17

00511375947TRLO1.1.1

CHIX

82

770

23/01/2026 09:40:17

00511375946TRLO1.1.1

BATE

17

770

23/01/2026 09:40:17

00511375950TRLO1.1.1

AQXE

82

770

23/01/2026 09:40:17

00511375948TRLO1.1.1

BATE

100

770

23/01/2026 09:42:51

00511376579TRLO1.1.1

XLON

6

770

23/01/2026 09:43:01

00511376609TRLO1.1.1

CHIX

34

770

23/01/2026 09:43:20

00511376697TRLO1.1.1

CHIX

12

770

23/01/2026 09:43:47

00511376788TRLO1.1.1

TRQX

81

767

23/01/2026 09:51:20

00511378762TRLO1.1.1

BATE

130

767

23/01/2026 09:51:20

00511378763TRLO1.1.1

XLON

12

767

23/01/2026 09:51:21

00511378765TRLO1.1.1

AQXE

33

767.5

23/01/2026 09:53:48

00511379431TRLO1.1.1

CHIX

13

767

23/01/2026 09:53:55

00511379566TRLO1.1.1

TRQX

110

767

23/01/2026 09:53:55

00511379565TRLO1.1.1

XLON

6

767

23/01/2026 09:58:22

00511381257TRLO1.1.1

BATE

65

767

23/01/2026 09:59:05

00511381352TRLO1.1.1

BATE

107

767

23/01/2026 10:02:26

00511382152TRLO1.1.1

XLON

14

767

23/01/2026 10:02:26

00511382153TRLO1.1.1

AQXE

13

767.5

23/01/2026 10:06:21

00511383259TRLO1.1.1

TRQX

61

767.5

23/01/2026 10:06:30

00511383397TRLO1.1.1

XLON

40

768.5

23/01/2026 10:06:31

00511383409TRLO1.1.1

CHIX

84

767.5

23/01/2026 10:10:13

00511384247TRLO1.1.1

BATE

8

767.5

23/01/2026 10:10:47

00511384425TRLO1.1.1

XLON

53

767.5

23/01/2026 10:10:47

00511384426TRLO1.1.1

XLON

101

767.5

23/01/2026 10:10:47

00511384427TRLO1.1.1

XLON

13

768

23/01/2026 10:11:58

00511384706TRLO1.1.1

TRQX

33

767.5

23/01/2026 10:13:44

00511385026TRLO1.1.1

CHIX

142

767.5

23/01/2026 10:17:58

00511385805TRLO1.1.1

XLON

119

767

23/01/2026 10:29:04

00511388789TRLO1.1.1

XLON

52

767

23/01/2026 10:32:01

00511389700TRLO1.1.1

XLON

5

767

23/01/2026 10:32:01

00511389701TRLO1.1.1

XLON

44

767

23/01/2026 10:32:01

00511389702TRLO1.1.1

XLON

141

765.5

23/01/2026 10:40:56

00511391658TRLO1.1.1

XLON

99

765

23/01/2026 10:47:20

00511392609TRLO1.1.1

BATE

2

765

23/01/2026 10:47:20

00511392610TRLO1.1.1

BATE

46

765

23/01/2026 10:47:29

00511392640TRLO1.1.1

CHIX

117

765.5

23/01/2026 10:52:28

00511393835TRLO1.1.1

XLON

52

766

23/01/2026 10:56:06

00511394956TRLO1.1.1

XLON

35

766

23/01/2026 10:56:06

00511394958TRLO1.1.1

XLON

99

766

23/01/2026 10:56:06

00511394957TRLO1.1.1

XLON

19

767

23/01/2026 11:03:57

00511396904TRLO1.1.1

AQXE

47

767

23/01/2026 11:03:57

00511396905TRLO1.1.1

CHIX

111

767

23/01/2026 11:03:57

00511396906TRLO1.1.1

XLON

6

767.5

23/01/2026 11:06:25

00511397460TRLO1.1.1

TRQX

11

767.5

23/01/2026 11:06:25

00511397461TRLO1.1.1

TRQX

50

767.5

23/01/2026 11:06:27

00511397477TRLO1.1.1

XLON

79

767.5

23/01/2026 11:06:27

00511397478TRLO1.1.1

XLON

21

767.5

23/01/2026 11:08:27

00511397766TRLO1.1.1

TRQX

1

767.5

23/01/2026 11:09:04

00511397916TRLO1.1.1

XLON

4

767.5

23/01/2026 11:09:04

00511397913TRLO1.1.1

XLON

19

767.5

23/01/2026 11:09:04

00511397914TRLO1.1.1

XLON

21

767.5

23/01/2026 11:09:04

00511397915TRLO1.1.1

XLON

52

767.5

23/01/2026 11:09:04

00511397917TRLO1.1.1

XLON

36

767.5

23/01/2026 11:10:12

00511398079TRLO1.1.1

CHIX

12

767.5

23/01/2026 11:10:12

00511398080TRLO1.1.1

XLON

5

767.5

23/01/2026 11:11:15

00511398230TRLO1.1.1

XLON

13

767.5

23/01/2026 11:11:15

00511398229TRLO1.1.1

TRQX

15

767

23/01/2026 11:11:22

00511398283TRLO1.1.1

AQXE

17

767

23/01/2026 11:11:22

00511398284TRLO1.1.1

AQXE

93

767.5

23/01/2026 11:12:40

00511398459TRLO1.1.1

BATE

154

767.5

23/01/2026 11:13:45

00511398640TRLO1.1.1

XLON

98

767.5

23/01/2026 11:14:22

00511398731TRLO1.1.1

BATE

17

767

23/01/2026 11:16:10

00511398977TRLO1.1.1

AQXE

17

766.5

23/01/2026 11:17:07

00511399097TRLO1.1.1

TRQX

19

767

23/01/2026 11:17:29

00511399143TRLO1.1.1

XLON

100

767

23/01/2026 11:17:29

00511399142TRLO1.1.1

XLON

100

766.5

23/01/2026 11:18:10

00511399281TRLO1.1.1

BATE

99

767.5

23/01/2026 11:22:54

00511400368TRLO1.1.1

XLON

51

768

23/01/2026 11:25:32

00511401122TRLO1.1.1

XLON

79

768

23/01/2026 11:25:32

00511401123TRLO1.1.1

XLON

55

768

23/01/2026 11:27:28

00511401612TRLO1.1.1

CHIX

46

768

23/01/2026 11:27:28

00511401613TRLO1.1.1

CHIX

99

768

23/01/2026 11:27:30

00511401619TRLO1.1.1

BATE

92

768

23/01/2026 11:28:38

00511401870TRLO1.1.1

XLON

10

768.5

23/01/2026 11:30:07

00511402222TRLO1.1.1

TRQX

8

768.5

23/01/2026 11:30:07

00511402223TRLO1.1.1

TRQX

16

768.5

23/01/2026 11:32:23

00511402631TRLO1.1.1

TRQX

7

768.5

23/01/2026 11:33:21

00511402865TRLO1.1.1

XLON

119

768.5

23/01/2026 11:33:21

00511402866TRLO1.1.1

XLON

7

768.5

23/01/2026 11:40:17

00511404681TRLO1.1.1

XLON

54

768.5

23/01/2026 11:40:17

00511404680TRLO1.1.1

XLON

46

768.5

23/01/2026 11:40:17

00511404682TRLO1.1.1

XLON

34

768

23/01/2026 11:42:36

00511405125TRLO1.1.1

CHIX

104

768

23/01/2026 11:42:36

00511405124TRLO1.1.1

BATE

6

767.5

23/01/2026 11:44:55

00511405784TRLO1.1.1

AQXE

111

768.5

23/01/2026 11:46:49

00511406443TRLO1.1.1

XLON

48

769

23/01/2026 11:54:04

00511408475TRLO1.1.1

CHIX

101

769

23/01/2026 11:55:25

00511408699TRLO1.1.1

BATE

169

769

23/01/2026 11:57:08

00511409009TRLO1.1.1

XLON

127

769

23/01/2026 12:01:45

00511409863TRLO1.1.1

XLON

3

769

23/01/2026 12:03:06

00511410066TRLO1.1.1

AQXE

26

769

23/01/2026 12:03:06

00511410067TRLO1.1.1

AQXE

3

769.5

23/01/2026 12:03:11

00511410083TRLO1.1.1

TRQX

15

769.5

23/01/2026 12:03:11

00511410084TRLO1.1.1

TRQX

40

769

23/01/2026 12:04:23

00511410206TRLO1.1.1

CHIX

117

769

23/01/2026 12:04:57

00511410286TRLO1.1.1

BATE

13

769

23/01/2026 12:05:16

00511410315TRLO1.1.1

TRQX

7

769.5

23/01/2026 12:05:16

00511410316TRLO1.1.1

TRQX

10

769

23/01/2026 12:05:20

00511410321TRLO1.1.1

AQXE

11

769

23/01/2026 12:05:20

00511410322TRLO1.1.1

AQXE

54

769.5

23/01/2026 12:05:23

00511410328TRLO1.1.1

XLON

74

769.5

23/01/2026 12:05:23

00511410329TRLO1.1.1

XLON

220

770

23/01/2026 12:10:29

00511411025TRLO1.1.1

XLON

40

770

23/01/2026 12:10:30

00511411036TRLO1.1.1

CHIX

20

770

23/01/2026 12:10:38

00511411047TRLO1.1.1

TRQX

2

770

23/01/2026 12:13:10

00511411422TRLO1.1.1

BATE

103

770

23/01/2026 12:13:10

00511411423TRLO1.1.1

BATE

147

769.5

23/01/2026 12:13:38

00511411496TRLO1.1.1

XLON

44

769.5

23/01/2026 12:15:34

00511411890TRLO1.1.1

CHIX

18

770

23/01/2026 12:16:48

00511412057TRLO1.1.1

TRQX

4

770

23/01/2026 12:20:48

00511412757TRLO1.1.1

XLON

13

770

23/01/2026 12:20:48

00511412758TRLO1.1.1

XLON

50

770

23/01/2026 12:20:48

00511412756TRLO1.1.1

XLON

153

770

23/01/2026 12:20:48

00511412759TRLO1.1.1

XLON

44

770

23/01/2026 12:21:41

00511412891TRLO1.1.1

CHIX

119

770

23/01/2026 12:21:41

00511412890TRLO1.1.1

BATE

86

770

23/01/2026 12:22:48

00511413054TRLO1.1.1

XLON

4

770

23/01/2026 12:22:48

00511413055TRLO1.1.1

XLON

63

770.5

23/01/2026 12:22:48

00511413056TRLO1.1.1

XLON

18

769.5

23/01/2026 12:23:34

00511413121TRLO1.1.1

AQXE

18

769.5

23/01/2026 12:23:34

00511413122TRLO1.1.1

AQXE

20

769.5

23/01/2026 12:23:34

00511413120TRLO1.1.1

AQXE

18

770

23/01/2026 12:24:09

00511413218TRLO1.1.1

TRQX

136

769.5

23/01/2026 12:26:17

00511413705TRLO1.1.1

XLON

20

769.5

23/01/2026 12:26:17

00511413706TRLO1.1.1

AQXE

17

770

23/01/2026 12:26:39

00511413770TRLO1.1.1

BATE

76

770

23/01/2026 12:26:39

00511413771TRLO1.1.1

BATE

1

770

23/01/2026 12:32:54

00511415077TRLO1.1.1

BATE

2

770

23/01/2026 12:32:54

00511415076TRLO1.1.1

BATE

2

770

23/01/2026 12:32:54

00511415078TRLO1.1.1

BATE

77

770

23/01/2026 12:32:54

00511415079TRLO1.1.1

BATE

108

770

23/01/2026 12:38:04

00511416212TRLO1.1.1

BATE

17

770

23/01/2026 12:40:51

00511416848TRLO1.1.1

TRQX

50

770

23/01/2026 12:40:54

00511416863TRLO1.1.1

XLON

81

770

23/01/2026 12:40:54

00511416862TRLO1.1.1

XLON

131

770

23/01/2026 12:40:54

00511416864TRLO1.1.1

XLON

9

770.5

23/01/2026 12:41:25

00511417039TRLO1.1.1

CHIX

41

770.5

23/01/2026 12:41:42

00511417108TRLO1.1.1

CHIX

53

770.5

23/01/2026 12:41:42

00511417109TRLO1.1.1

CHIX

18

770.5

23/01/2026 12:43:48

00511417774TRLO1.1.1

TRQX

95

770.5

23/01/2026 12:43:48

00511417773TRLO1.1.1

XLON

21

770.5

23/01/2026 12:43:48

00511417776TRLO1.1.1

TRQX

234

770.5

23/01/2026 12:43:48

00511417775TRLO1.1.1

XLON

21

770

23/01/2026 12:44:57

00511418077TRLO1.1.1

AQXE

17

770

23/01/2026 12:44:57

00511418078TRLO1.1.1

AQXE

22

770

23/01/2026 12:45:36

00511418253TRLO1.1.1

XLON

91

770

23/01/2026 12:45:36

00511418252TRLO1.1.1

XLON

110

770

23/01/2026 12:46:27

00511418406TRLO1.1.1

BATE

14

769.5

23/01/2026 12:47:09

00511418574TRLO1.1.1

AQXE

54

769.5

23/01/2026 12:47:09

00511418575TRLO1.1.1

CHIX

104

769.5

23/01/2026 12:47:54

00511418864TRLO1.1.1

XLON

124

770

23/01/2026 12:50:47

00511419442TRLO1.1.1

XLON

17

770

23/01/2026 12:51:22

00511419545TRLO1.1.1

TRQX

1

770

23/01/2026 12:51:22

00511419546TRLO1.1.1

TRQX

100

770

23/01/2026 12:53:34

00511420044TRLO1.1.1

XLON

117

770

23/01/2026 12:54:04

00511420130TRLO1.1.1

BATE

52

770

23/01/2026 12:55:54

00511420531TRLO1.1.1

CHIX

17

770

23/01/2026 12:57:02

00511420799TRLO1.1.1

TRQX

2

770

23/01/2026 12:57:44

00511421031TRLO1.1.1

XLON

130

770

23/01/2026 12:57:44

00511421032TRLO1.1.1

XLON

6

769.5

23/01/2026 12:58:56

00511421269TRLO1.1.1

AQXE

120

770

23/01/2026 13:01:57

00511422026TRLO1.1.1

XLON

51

770.5

23/01/2026 13:06:29

00511423116TRLO1.1.1

CHIX

103

770.5

23/01/2026 13:06:29

00511423115TRLO1.1.1

BATE

17

770.5

23/01/2026 13:06:29

00511423117TRLO1.1.1

TRQX

168

770.5

23/01/2026 13:06:29

00511423118TRLO1.1.1

XLON

68

770.5

23/01/2026 13:08:41

00511423789TRLO1.1.1

XLON

92

770.5

23/01/2026 13:08:41

00511423790TRLO1.1.1

XLON

7

770.5

23/01/2026 13:08:41

00511423791TRLO1.1.1

XLON

34

770

23/01/2026 13:09:42

00511424155TRLO1.1.1

CHIX

7

770.5

23/01/2026 13:11:09

00511424470TRLO1.1.1

XLON

70

770.5

23/01/2026 13:11:09

00511424471TRLO1.1.1

XLON

28

770.5

23/01/2026 13:11:09

00511424472TRLO1.1.1

XLON

32

770.5

23/01/2026 13:14:18

00511425245TRLO1.1.1

XLON

92

770.5

23/01/2026 13:14:18

00511425247TRLO1.1.1

XLON

4

770.5

23/01/2026 13:17:01

00511426168TRLO1.1.1

XLON

110

770.5

23/01/2026 13:17:01

00511426169TRLO1.1.1

XLON

12

770.5

23/01/2026 13:17:10

00511426192TRLO1.1.1

TRQX

6

770.5

23/01/2026 13:17:10

00511426193TRLO1.1.1

TRQX

14

770.5

23/01/2026 13:17:10

00511426196TRLO1.1.1

CHIX

32

770.5

23/01/2026 13:17:10

00511426195TRLO1.1.1

CHIX

14

770.5

23/01/2026 13:17:14

00511426214TRLO1.1.1

BATE

91

770.5

23/01/2026 13:18:01

00511426482TRLO1.1.1

BATE

18

770

23/01/2026 13:19:26

00511426943TRLO1.1.1

AQXE

20

770

23/01/2026 13:19:26

00511426945TRLO1.1.1

AQXE

22

770

23/01/2026 13:19:26

00511426944TRLO1.1.1

AQXE

96

770

23/01/2026 13:19:26

00511426942TRLO1.1.1

BATE

18

770.5

23/01/2026 13:19:26

00511426946TRLO1.1.1

TRQX

44

770

23/01/2026 13:20:07

00511427251TRLO1.1.1

CHIX

55

770

23/01/2026 13:20:31

00511427370TRLO1.1.1

XLON

72

770

23/01/2026 13:20:31

00511427371TRLO1.1.1

XLON

17

770

23/01/2026 13:34:39

00511431121TRLO1.1.1

TRQX

116

770

23/01/2026 13:34:39

00511431119TRLO1.1.1

BATE

121

770

23/01/2026 13:34:39

00511431120TRLO1.1.1

BATE

17

770

23/01/2026 13:34:39

00511431124TRLO1.1.1

TRQX

18

770

23/01/2026 13:34:39

00511431123TRLO1.1.1

AQXE

24

770

23/01/2026 13:34:39

00511431122TRLO1.1.1

AQXE

101

770

23/01/2026 13:34:39

00511431125TRLO1.1.1

XLON

140

770

23/01/2026 13:34:39

00511431127TRLO1.1.1

XLON

153

770

23/01/2026 13:34:39

00511431126TRLO1.1.1

XLON

18

770

23/01/2026 13:36:39

00511431486TRLO1.1.1

AQXE

157

769.5

23/01/2026 13:36:45

00511431499TRLO1.1.1

XLON

17

770

23/01/2026 13:38:03

00511431862TRLO1.1.1

TRQX

16

770

23/01/2026 13:39:09

00511432095TRLO1.1.1

BATE

76

770

23/01/2026 13:39:09

00511432096TRLO1.1.1

BATE

44

769.5

23/01/2026 13:39:16

00511432103TRLO1.1.1

CHIX

129

769.5

23/01/2026 13:41:07

00511432460TRLO1.1.1

XLON

42

769.5

23/01/2026 13:41:07

00511432461TRLO1.1.1

CHIX

40

769.5

23/01/2026 13:45:29

00511433631TRLO1.1.1

CHIX

1

770

23/01/2026 13:47:20

00511434069TRLO1.1.1

AQXE

6

770

23/01/2026 13:47:20

00511434070TRLO1.1.1

AQXE

6

770

23/01/2026 13:47:20

00511434071TRLO1.1.1

AQXE

135

769.5

23/01/2026 13:48:07

00511434236TRLO1.1.1

XLON

119

769.5

23/01/2026 13:50:39

00511434845TRLO1.1.1

BATE

144

769.5

23/01/2026 13:50:52

00511434862TRLO1.1.1

XLON

19

769.5

23/01/2026 13:50:54

00511434881TRLO1.1.1

TRQX

4

770

23/01/2026 13:54:37

00511435906TRLO1.1.1

AQXE

2

770

23/01/2026 13:54:37

00511435907TRLO1.1.1

AQXE

11

770

23/01/2026 13:54:37

00511435908TRLO1.1.1

AQXE

50

769.5

23/01/2026 13:55:50

00511436257TRLO1.1.1

CHIX

171

769.5

23/01/2026 13:57:01

00511436501TRLO1.1.1

XLON

18

770

23/01/2026 13:58:08

00511436796TRLO1.1.1

TRQX

135

769.5

23/01/2026 14:01:18

00511437598TRLO1.1.1

XLON

116

769

23/01/2026 14:02:37

00511437913TRLO1.1.1

BATE

3

769.5

23/01/2026 14:02:55

00511438006TRLO1.1.1

AQXE

14

769.5

23/01/2026 14:02:55

00511438007TRLO1.1.1

AQXE

30

769.5

23/01/2026 14:04:06

00511438444TRLO1.1.1

CHIX

11

769.5

23/01/2026 14:04:06

00511438445TRLO1.1.1

CHIX

3

769

23/01/2026 14:06:27

00511439036TRLO1.1.1

XLON

50

769

23/01/2026 14:06:27

00511439037TRLO1.1.1

XLON

74

769.5

23/01/2026 14:06:27

00511439038TRLO1.1.1

XLON

62

769.5

23/01/2026 14:06:27

00511439039TRLO1.1.1

XLON

18

770

23/01/2026 14:07:55

00511439448TRLO1.1.1

TRQX

14

770

23/01/2026 14:10:36

00511440149TRLO1.1.1

XLON

47

770

23/01/2026 14:10:36

00511440150TRLO1.1.1

XLON

41

770

23/01/2026 14:10:37

00511440151TRLO1.1.1

XLON

17

771

23/01/2026 14:18:24

00511442347TRLO1.1.1

AQXE

17

771

23/01/2026 14:18:24

00511442348TRLO1.1.1

AQXE

117

771

23/01/2026 14:18:24

00511442349TRLO1.1.1

BATE

16

771

23/01/2026 14:18:24

00511442351TRLO1.1.1

TRQX

63

771

23/01/2026 14:18:24

00511442350TRLO1.1.1

CHIX

209

771

23/01/2026 14:18:24

00511442352TRLO1.1.1

XLON

130

771

23/01/2026 14:18:24

00511442353TRLO1.1.1

XLON

48

770.5

23/01/2026 14:20:20

00511442912TRLO1.1.1

CHIX

18

770.5

23/01/2026 14:20:29

00511443128TRLO1.1.1

TRQX

106

770.5

23/01/2026 14:21:14

00511443441TRLO1.1.1

BATE

138

770

23/01/2026 14:22:25

00511443830TRLO1.1.1

XLON

5

770.5

23/01/2026 14:22:37

00511443898TRLO1.1.1

AQXE

11

770.5

23/01/2026 14:23:43

00511444111TRLO1.1.1

AQXE

98

770.5

23/01/2026 14:23:47

00511444142TRLO1.1.1

BATE

13

770.5

23/01/2026 14:24:40

00511444439TRLO1.1.1

TRQX

127

770.5

23/01/2026 14:24:55

00511444508TRLO1.1.1

XLON

22

770.5

23/01/2026 14:24:55

00511444509TRLO1.1.1

XLON

29

770.5

23/01/2026 14:24:55

00511444510TRLO1.1.1

XLON

77

770

23/01/2026 14:27:50

00511445299TRLO1.1.1

BATE

3

770.5

23/01/2026 14:28:25

00511445563TRLO1.1.1

XLON

50

770.5

23/01/2026 14:28:25

00511445564TRLO1.1.1

XLON

91

770.5

23/01/2026 14:28:25

00511445565TRLO1.1.1

XLON

3

770.5

23/01/2026 14:30:47

00511452303TRLO1.1.1

XLON

128

770.5

23/01/2026 14:30:47

00511452304TRLO1.1.1

XLON

19

770

23/01/2026 14:30:47

00511452307TRLO1.1.1

TRQX

40

770

23/01/2026 14:30:47

00511452306TRLO1.1.1

CHIX

44

770

23/01/2026 14:30:47

00511452305TRLO1.1.1

CHIX

18

770

23/01/2026 14:30:47

00511452312TRLO1.1.1

AQXE

101

769.5

23/01/2026 14:31:57

00511456123TRLO1.1.1

BATE

20

769.5

23/01/2026 14:33:06

00511458854TRLO1.1.1

AQXE

201

769

23/01/2026 14:33:09

00511458928TRLO1.1.1

XLON

47

769

23/01/2026 14:33:10

00511458939TRLO1.1.1

CHIX

18

769.5

23/01/2026 14:33:35

00511459851TRLO1.1.1

TRQX

108

768

23/01/2026 14:34:47

00511461888TRLO1.1.1

BATE

3

768.5

23/01/2026 14:35:15

00511462766TRLO1.1.1

AQXE

16

768.5

23/01/2026 14:35:15

00511462767TRLO1.1.1

AQXE

24

768

23/01/2026 14:35:39

00511463528TRLO1.1.1

XLON

88

768

23/01/2026 14:35:39

00511463527TRLO1.1.1

XLON

14

768

23/01/2026 14:35:57

00511464035TRLO1.1.1

TRQX

98

768

23/01/2026 14:37:37

00511466858TRLO1.1.1

BATE

16

767

23/01/2026 14:37:40

00511466949TRLO1.1.1

TRQX

99

767

23/01/2026 14:37:40

00511466948TRLO1.1.1

XLON

45

767

23/01/2026 14:38:16

00511467922TRLO1.1.1

CHIX

18

767

23/01/2026 14:39:38

00511470204TRLO1.1.1

AQXE

49

767

23/01/2026 14:40:11

00511471073TRLO1.1.1

XLON

64

767

23/01/2026 14:40:11

00511471074TRLO1.1.1

XLON

42

767

23/01/2026 14:40:17

00511471274TRLO1.1.1

CHIX

17

767

23/01/2026 14:40:21

00511471371TRLO1.1.1

TRQX

19

767

23/01/2026 14:41:41

00511473847TRLO1.1.1

AQXE

99

767

23/01/2026 14:42:04

00511474450TRLO1.1.1

BATE

23

767

23/01/2026 14:42:43

00511475454TRLO1.1.1

XLON

33

767

23/01/2026 14:42:43

00511475453TRLO1.1.1

XLON

58

767

23/01/2026 14:42:43

00511475452TRLO1.1.1

XLON

17

767

23/01/2026 14:42:48

00511475659TRLO1.1.1

TRQX

49

767

23/01/2026 14:43:04

00511476198TRLO1.1.1

CHIX

102

767

23/01/2026 14:44:41

00511478681TRLO1.1.1

BATE

160

767

23/01/2026 14:44:46

00511478799TRLO1.1.1

XLON

17

767

23/01/2026 14:45:29

00511480269TRLO1.1.1

TRQX

17

767

23/01/2026 14:45:58

00511480984TRLO1.1.1

AQXE

49

767

23/01/2026 14:46:21

00511481469TRLO1.1.1

CHIX

9

767

23/01/2026 14:46:45

00511481946TRLO1.1.1

XLON

86

767

23/01/2026 14:46:45

00511481945TRLO1.1.1

XLON

47

767

23/01/2026 14:46:45

00511481947TRLO1.1.1

XLON

95

767

23/01/2026 14:46:59

00511482314TRLO1.1.1

BATE

9

766.5

23/01/2026 14:48:18

00511484600TRLO1.1.1

XLON

73

766.5

23/01/2026 14:48:18

00511484601TRLO1.1.1

XLON

7

766.5

23/01/2026 14:48:18

00511484602TRLO1.1.1

XLON

13

767

23/01/2026 14:48:18

00511484603TRLO1.1.1

XLON

19

766.5

23/01/2026 14:48:26

00511484882TRLO1.1.1

TRQX

43

767

23/01/2026 14:48:29

00511484954TRLO1.1.1

CHIX

17

767

23/01/2026 14:48:48

00511485498TRLO1.1.1

AQXE

76

767

23/01/2026 14:49:06

00511485947TRLO1.1.1

BATE

122

766

23/01/2026 14:49:10

00511486135TRLO1.1.1

XLON

126

766

23/01/2026 14:49:10

00511486137TRLO1.1.1

XLON

142

766

23/01/2026 14:49:10

00511486136TRLO1.1.1

XLON

119

766

23/01/2026 14:49:10

00511486138TRLO1.1.1

XLON

17

767

23/01/2026 14:51:45

00511490515TRLO1.1.1

AQXE

7

766

23/01/2026 14:51:54

00511490718TRLO1.1.1

TRQX

7

766

23/01/2026 14:51:54

00511490719TRLO1.1.1

TRQX

2

766

23/01/2026 14:51:55

00511490739TRLO1.1.1

TRQX

125

766

23/01/2026 14:51:59

00511490836TRLO1.1.1

XLON

36

766

23/01/2026 14:52:43

00511492492TRLO1.1.1

XLON

100

766

23/01/2026 14:52:43

00511492493TRLO1.1.1

XLON

98

766

23/01/2026 14:52:46

00511492613TRLO1.1.1

BATE

49

766

23/01/2026 14:53:50

00511494634TRLO1.1.1

CHIX

17

766

23/01/2026 14:54:59

00511496131TRLO1.1.1

TRQX

2

766

23/01/2026 14:54:59

00511496132TRLO1.1.1

TRQX

161

766

23/01/2026 14:55:10

00511496433TRLO1.1.1

XLON

17

766.5

23/01/2026 14:55:12

00511496483TRLO1.1.1

AQXE

1

766

23/01/2026 14:56:30

00511498369TRLO1.1.1

CHIX

4

766

23/01/2026 14:56:30

00511498368TRLO1.1.1

CHIX

8

766

23/01/2026 14:56:30

00511498370TRLO1.1.1

CHIX

20

766.5

23/01/2026 14:57:06

00511499065TRLO1.1.1

AQXE

39

766

23/01/2026 14:57:36

00511499645TRLO1.1.1

CHIX

224

766

23/01/2026 14:57:36

00511499646TRLO1.1.1

XLON

159

766

23/01/2026 14:57:36

00511499647TRLO1.1.1

XLON

52

766

23/01/2026 15:00:14

00511503817TRLO1.1.1

CHIX

20

766.5

23/01/2026 15:01:24

00511506167TRLO1.1.1

AQXE

12

766

23/01/2026 15:02:38

00511508084TRLO1.1.1

XLON

103

766

23/01/2026 15:02:38

00511508083TRLO1.1.1

XLON

14

766

23/01/2026 15:02:38

00511508085TRLO1.1.1

XLON

44

766

23/01/2026 15:02:47

00511508221TRLO1.1.1

CHIX

16

766.5

23/01/2026 15:03:33

00511509376TRLO1.1.1

AQXE

118

766

23/01/2026 15:05:15

00511511509TRLO1.1.1

XLON

44

766

23/01/2026 15:06:05

00511512480TRLO1.1.1

CHIX

6

766

23/01/2026 15:06:57

00511513412TRLO1.1.1

XLON

24

766

23/01/2026 15:06:57

00511513414TRLO1.1.1

XLON

100

766

23/01/2026 15:06:57

00511513413TRLO1.1.1

XLON

20

766

23/01/2026 15:08:02

00511514503TRLO1.1.1

AQXE

46

766

23/01/2026 15:09:00

00511515527TRLO1.1.1

CHIX

66

766

23/01/2026 15:09:00

00511515530TRLO1.1.1

TRQX

103

766

23/01/2026 15:09:00

00511515529TRLO1.1.1

BATE

427

766

23/01/2026 15:09:00

00511515528TRLO1.1.1

BATE

17

766

23/01/2026 15:09:00

00511515531TRLO1.1.1

TRQX

62

766

23/01/2026 15:09:24

00511515869TRLO1.1.1

XLON

78

766

23/01/2026 15:09:24

00511515867TRLO1.1.1

XLON

100

766

23/01/2026 15:09:24

00511515868TRLO1.1.1

XLON

95

765.5

23/01/2026 15:09:39

00511516184TRLO1.1.1

XLON

17

765.5

23/01/2026 15:10:36

00511517253TRLO1.1.1

AQXE

17

766

23/01/2026 15:12:39

00511519691TRLO1.1.1

BATE

81

766

23/01/2026 15:12:39

00511519690TRLO1.1.1

BATE

49

765.5

23/01/2026 15:12:46

00511519885TRLO1.1.1

CHIX

264

765.5

23/01/2026 15:12:46

00511519887TRLO1.1.1

XLON

114

765.5

23/01/2026 15:12:46

00511519889TRLO1.1.1

XLON

4

765.5

23/01/2026 15:13:47

00511521487TRLO1.1.1

AQXE

13

765.5

23/01/2026 15:13:47

00511521488TRLO1.1.1

AQXE

9

765.5

23/01/2026 15:15:14

00511523512TRLO1.1.1

XLON

111

766

23/01/2026 15:15:50

00511524460TRLO1.1.1

BATE

50

766

23/01/2026 15:17:42

00511526794TRLO1.1.1

XLON

73

766

23/01/2026 15:17:42

00511526795TRLO1.1.1

XLON

99

766

23/01/2026 15:20:01

00511529315TRLO1.1.1

BATE

250

766

23/01/2026 15:20:05

00511529390TRLO1.1.1

XLON

54

766

23/01/2026 15:20:45

00511530113TRLO1.1.1

CHIX

160

766

23/01/2026 15:22:06

00511531408TRLO1.1.1

XLON

27

766

23/01/2026 15:24:25

00511533563TRLO1.1.1

AQXE

18

766

23/01/2026 15:24:25

00511533564TRLO1.1.1

AQXE

37

766

23/01/2026 15:24:25

00511533565TRLO1.1.1

CHIX

43

766

23/01/2026 15:24:25

00511533566TRLO1.1.1

CHIX

21

766

23/01/2026 15:24:25

00511533567TRLO1.1.1

TRQX

125

766

23/01/2026 15:24:25

00511533569TRLO1.1.1

XLON

275

766

23/01/2026 15:24:25

00511533568TRLO1.1.1

XLON

115

766.5

23/01/2026 15:27:53

00511536751TRLO1.1.1

BATE

46

766.5

23/01/2026 15:27:53

00511536752TRLO1.1.1

CHIX

50

766.5

23/01/2026 15:27:53

00511536754TRLO1.1.1

TRQX

123

766.5

23/01/2026 15:27:53

00511536753TRLO1.1.1

BATE

21

766.5

23/01/2026 15:27:53

00511536755TRLO1.1.1

TRQX

91

766.5

23/01/2026 15:27:53

00511536757TRLO1.1.1

XLON

113

766.5

23/01/2026 15:27:53

00511536756TRLO1.1.1

XLON

113

766.5

23/01/2026 15:27:53

00511536758TRLO1.1.1

XLON

20

766.5

23/01/2026 15:28:05

00511537000TRLO1.1.1

AQXE

46

767

23/01/2026 15:30:48

00511539548TRLO1.1.1

XLON

90

767

23/01/2026 15:30:48

00511539549TRLO1.1.1

XLON

18

767

23/01/2026 15:30:52

00511539658TRLO1.1.1

TRQX

57

767

23/01/2026 15:32:32

00511541141TRLO1.1.1

XLON

9

767

23/01/2026 15:32:32

00511541142TRLO1.1.1

XLON

20

767

23/01/2026 15:32:32

00511541143TRLO1.1.1

XLON

44

767.5

23/01/2026 15:33:11

00511541672TRLO1.1.1

CHIX

20

767.5

23/01/2026 15:35:47

00511544064TRLO1.1.1

CHIX

22

767.5

23/01/2026 15:35:47

00511544065TRLO1.1.1

CHIX

84

767.5

23/01/2026 15:36:30

00511544812TRLO1.1.1

BATE

10

767.5

23/01/2026 15:37:52

00511546125TRLO1.1.1

CHIX

19

767.5

23/01/2026 15:37:52

00511546126TRLO1.1.1

CHIX

11

767.5

23/01/2026 15:37:52

00511546127TRLO1.1.1

CHIX

104

767.5

23/01/2026 15:38:39

00511546851TRLO1.1.1

BATE

20

767.5

23/01/2026 15:39:37

00511547647TRLO1.1.1

AQXE

32

767.5

23/01/2026 15:41:20

00511549109TRLO1.1.1

CHIX

15

767.5

23/01/2026 15:41:20

00511549110TRLO1.1.1

CHIX

63

767.5

23/01/2026 15:42:03

00511549936TRLO1.1.1

XLON

69

767.5

23/01/2026 15:42:03

00511549937TRLO1.1.1

XLON

403

767.5

23/01/2026 15:42:10

00511549997TRLO1.1.1

XLON

126

767.5

23/01/2026 15:42:10

00511549998TRLO1.1.1

XLON

134

767

23/01/2026 15:42:10

00511549999TRLO1.1.1

BATE

5

767

23/01/2026 15:42:10

00511550001TRLO1.1.1

TRQX

16

767

23/01/2026 15:42:10

00511550000TRLO1.1.1

TRQX

11

767

23/01/2026 15:42:10

00511550003TRLO1.1.1

TRQX

19

767

23/01/2026 15:42:10

00511550002TRLO1.1.1

TRQX

20

767.5

23/01/2026 15:42:17

00511550189TRLO1.1.1

AQXE

28

767.5

23/01/2026 15:42:17

00511550190TRLO1.1.1

AQXE

102

767

23/01/2026 15:44:22

00511551789TRLO1.1.1

BATE

117

767

23/01/2026 15:44:36

00511552028TRLO1.1.1

XLON

17

767.5

23/01/2026 15:44:56

00511552542TRLO1.1.1

AQXE

45

767

23/01/2026 15:46:49

00511554042TRLO1.1.1

CHIX

183

767

23/01/2026 15:46:49

00511554043TRLO1.1.1

XLON

17

767

23/01/2026 15:46:50

00511554081TRLO1.1.1

TRQX

15

767

23/01/2026 15:47:07

00511554321TRLO1.1.1

AQXE

82

767

23/01/2026 15:48:11

00511555202TRLO1.1.1

BATE

127

767

23/01/2026 15:48:40

00511555533TRLO1.1.1

XLON

15

767

23/01/2026 15:48:58

00511555834TRLO1.1.1

BATE

19

767

23/01/2026 15:49:19

00511556026TRLO1.1.1

TRQX

93

767

23/01/2026 15:50:20

00511556865TRLO1.1.1

BATE

47

767

23/01/2026 15:50:20

00511556867TRLO1.1.1

CHIX

128

767

23/01/2026 15:51:12

00511557661TRLO1.1.1

XLON

17

767

23/01/2026 15:53:46

00511560523TRLO1.1.1

TRQX

33

767

23/01/2026 15:53:46

00511560522TRLO1.1.1

CHIX

153

767

23/01/2026 15:53:46

00511560524TRLO1.1.1

XLON

122

767

23/01/2026 15:53:46

00511560525TRLO1.1.1

XLON

96

767.5

23/01/2026 15:54:21

00511561100TRLO1.1.1

BATE

127

767.5

23/01/2026 15:56:02

00511563798TRLO1.1.1

XLON

17

767

23/01/2026 15:57:04

00511565079TRLO1.1.1

AQXE

19

767

23/01/2026 15:57:04

00511565080TRLO1.1.1

AQXE

118

767

23/01/2026 15:57:04

00511565081TRLO1.1.1

XLON

18

767

23/01/2026 15:57:16

00511565285TRLO1.1.1

TRQX

78

767

23/01/2026 15:58:30

00511567029TRLO1.1.1

BATE

60

767

23/01/2026 15:58:58

00511567502TRLO1.1.1

XLON

76

767

23/01/2026 15:58:58

00511567501TRLO1.1.1

XLON

55

767

23/01/2026 16:00:32

00511569750TRLO1.1.1

CHIX

17

767

23/01/2026 16:00:54

00511570170TRLO1.1.1

AQXE

7

767

23/01/2026 16:00:54

00511570171TRLO1.1.1

TRQX

10

767

23/01/2026 16:00:54

00511570172TRLO1.1.1

TRQX

258

767

23/01/2026 16:01:07

00511570452TRLO1.1.1

XLON

112

767

23/01/2026 16:01:22

00511570744TRLO1.1.1

BATE

13

767

23/01/2026 16:05:01

00511575595TRLO1.1.1

AQXE

23

767.5

23/01/2026 16:05:11

00511575803TRLO1.1.1

BATE

24

767.5

23/01/2026 16:05:11

00511575801TRLO1.1.1

BATE

74

767.5

23/01/2026 16:05:11

00511575802TRLO1.1.1

BATE

48

767

23/01/2026 16:05:11

00511575804TRLO1.1.1

CHIX

55

767

23/01/2026 16:05:11

00511575805TRLO1.1.1

CHIX

115

767

23/01/2026 16:05:11

00511575807TRLO1.1.1

XLON

202

767

23/01/2026 16:05:11

00511575806TRLO1.1.1

XLON

17

767

23/01/2026 16:05:11

00511575810TRLO1.1.1

TRQX

23

767

23/01/2026 16:05:11

00511575808TRLO1.1.1

TRQX

112

767

23/01/2026 16:05:11

00511575809TRLO1.1.1

XLON

3

767

23/01/2026 16:05:29

00511576072TRLO1.1.1

AQXE

157

767

23/01/2026 16:05:40

00511576253TRLO1.1.1

XLON

9

767

23/01/2026 16:10:24

00511581374TRLO1.1.1

AQXE

4

767

23/01/2026 16:10:24

00511581375TRLO1.1.1

AQXE

14

767

23/01/2026 16:10:24

00511581376TRLO1.1.1

AQXE

18

767

23/01/2026 16:10:24

00511581377TRLO1.1.1

AQXE

18

767

23/01/2026 16:10:24

00511581378TRLO1.1.1

AQXE

113

767

23/01/2026 16:11:22

00511582284TRLO1.1.1

BATE

143

767

23/01/2026 16:11:22

00511582285TRLO1.1.1

BATE

42

767

23/01/2026 16:11:22

00511582287TRLO1.1.1

CHIX

50

767

23/01/2026 16:11:22

00511582286TRLO1.1.1

CHIX

20

767

23/01/2026 16:11:22

00511582291TRLO1.1.1

TRQX

23

767

23/01/2026 16:11:22

00511582290TRLO1.1.1

TRQX

45

767

23/01/2026 16:11:22

00511582289TRLO1.1.1

CHIX

106

767

23/01/2026 16:11:22

00511582288TRLO1.1.1

BATE

125

767

23/01/2026 16:11:22

00511582294TRLO1.1.1

XLON

147

767

23/01/2026 16:11:22

00511582292TRLO1.1.1

XLON

189

767

23/01/2026 16:11:22

00511582293TRLO1.1.1

XLON

223

767

23/01/2026 16:11:22

00511582295TRLO1.1.1

XLON

18

767

23/01/2026 16:12:22

00511583121TRLO1.1.1

AQXE

11

767

23/01/2026 16:13:40

00511584296TRLO1.1.1

XLON

13

767

23/01/2026 16:13:40

00511584295TRLO1.1.1

XLON

32

767

23/01/2026 16:13:40

00511584294TRLO1.1.1

XLON

70

767

23/01/2026 16:13:40

00511584297TRLO1.1.1

XLON

18

766.5

23/01/2026 16:13:44

00511584436TRLO1.1.1

TRQX

43

766.5

23/01/2026 16:14:13

00511584813TRLO1.1.1

CHIX

49

766.5

23/01/2026 16:14:13

00511584812TRLO1.1.1

CHIX

18

766.5

23/01/2026 16:14:13

00511584814TRLO1.1.1

AQXE

113

766.5

23/01/2026 16:14:58

00511585311TRLO1.1.1

BATE

189

766

23/01/2026 16:14:58

00511585312TRLO1.1.1

XLON

135

766

23/01/2026 16:14:58

00511585313TRLO1.1.1

XLON

10

766

23/01/2026 16:15:55

00511586269TRLO1.1.1

TRQX

8

766

23/01/2026 16:16:25

00511586729TRLO1.1.1

CHIX

15

766

23/01/2026 16:16:32

00511586832TRLO1.1.1

AQXE

52

766.5

23/01/2026 16:17:23

00511587470TRLO1.1.1

XLON

100

766.5

23/01/2026 16:17:23

00511587469TRLO1.1.1

XLON

117

766.5

23/01/2026 16:17:23

00511587468TRLO1.1.1

XLON

277

766.5

23/01/2026 16:17:23

00511587471TRLO1.1.1

XLON

409

766.5

23/01/2026 16:18:09

00511588151TRLO1.1.1

BATE

79

766.5

23/01/2026 16:18:38

00511588531TRLO1.1.1

CHIX

60

766.5

23/01/2026 16:18:38

00511588533TRLO1.1.1

CHIX

26

766

23/01/2026 16:18:39

00511588535TRLO1.1.1

TRQX

53

766

23/01/2026 16:18:39

00511588534TRLO1.1.1

AQXE

58

766

23/01/2026 16:18:39

00511588536TRLO1.1.1

TRQX

169

766

23/01/2026 16:18:39

00511588537TRLO1.1.1

XLON

80

766

23/01/2026 16:20:14

00511589770TRLO1.1.1

BATE

81

766

23/01/2026 16:20:45

00511590164TRLO1.1.1

CHIX

21

766

23/01/2026 16:20:58

00511590307TRLO1.1.1

XLON

80

766

23/01/2026 16:20:58

00511590308TRLO1.1.1

XLON

252

766

23/01/2026 16:20:58

00511590309TRLO1.1.1

XLON

16

765.5

23/01/2026 16:21:36

00511590815TRLO1.1.1

AQXE

17

765.5

23/01/2026 16:21:36

00511590813TRLO1.1.1

TRQX

55

765.5

23/01/2026 16:23:22

00511592246TRLO1.1.1

XLON

10

765.5

23/01/2026 16:23:22

00511592248TRLO1.1.1

XLON

12

765.5

23/01/2026 16:23:22

00511592249TRLO1.1.1

XLON

28

765.5

23/01/2026 16:23:22

00511592247TRLO1.1.1

XLON

185

765.5

23/01/2026 16:23:22

00511592250TRLO1.1.1

XLON

142

765

23/01/2026 16:24:40

00511593401TRLO1.1.1

BATE

40

765

23/01/2026 16:24:40

00511593402TRLO1.1.1

CHIX

92

765

23/01/2026 16:24:40

00511593403TRLO1.1.1

XLON

33

765

23/01/2026 16:24:41

00511593432TRLO1.1.1

TRQX

4

765

23/01/2026 16:24:45

00511593479TRLO1.1.1

AQXE

76

764.5

23/01/2026 16:25:41

00511594292TRLO1.1.1

BATE

3

764.5

23/01/2026 16:25:41

00511594295TRLO1.1.1

TRQX

37

764.5

23/01/2026 16:25:41

00511594294TRLO1.1.1

AQXE

45

764.5

23/01/2026 16:25:41

00511594293TRLO1.1.1

CHIX

94

764.5

23/01/2026 16:25:41

00511594296TRLO1.1.1

XLON

31

764.5

23/01/2026 16:27:19

00511595655TRLO1.1.1

BATE

229

764.5

23/01/2026 16:27:19

00511595654TRLO1.1.1

XLON

8

764.5

23/01/2026 16:27:19

00511595656TRLO1.1.1

CHIX

4

764

23/01/2026 16:27:52

00511596379TRLO1.1.1

AQXE

4

764

23/01/2026 16:27:52

00511596380TRLO1.1.1

TRQX



© 2026 PR Newswire
