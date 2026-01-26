Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, January 26
26 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
23 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
36,308
Highest price paid per share (pence per share):
775.5p
Lowest price paid per share (pence per share):
764.0p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
768.1p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,910,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,399,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,545,582 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
