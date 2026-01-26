Die Vorzeichen für den DAX zum Wochenauftakt sind leicht rot eingefärbt. 35 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der deutsche Leitindex 0,1 Prozent tiefer bei 24.850 Zählern. Damit bleibt die wichtige Marke von 25.000 Punkten in Schlagdistanz. In der neuen Wochen stehen etliche wichtige Termine auf der Agenda. Neben zahlreichen Unternehmenszahlen in den USA für das Q4 stehen Konjunkturdaten und der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zur Veröffentlichung an. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
