Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 27
www.bodycote.com
27 January 2026
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
26 January 2026
Aggregate number of ordinary shares purchased:
30,000
Highest price paid per share (pence per share):
768.0p
Lowest price paid per share (pence per share):
759.0p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
761.49p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,880,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,429,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,575,582 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Edward Knight
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference
number
Venue
240
767.5
26/01/2026 08:18:34
00511687012TRLO1.1.1
XLON
120
767.5
26/01/2026 08:18:34
00511687013TRLO1.1.1
XLON
82
768
26/01/2026 08:18:34
00511687014TRLO1.1.1
BATE
82
768
26/01/2026 08:18:34
00511687015TRLO1.1.1
BATE
31
767.5
26/01/2026 08:18:34
00511687016TRLO1.1.1
CHIX
31
767.5
26/01/2026 08:18:34
00511687017TRLO1.1.1
CHIX
12
767
26/01/2026 08:19:16
00511687214TRLO1.1.1
AQXE
12
767
26/01/2026 08:19:16
00511687215TRLO1.1.1
AQXE
8
766
26/01/2026 08:22:43
00511688396TRLO1.1.1
TRQX
128
766
26/01/2026 08:22:43
00511688395TRLO1.1.1
XLON
12
767
26/01/2026 08:22:43
00511688394TRLO1.1.1
AQXE
6
766
26/01/2026 08:22:43
00511688398TRLO1.1.1
TRQX
14
766
26/01/2026 08:22:43
00511688397TRLO1.1.1
TRQX
55
766
26/01/2026 08:23:22
00511688617TRLO1.1.1
BATE
32
767.5
26/01/2026 08:25:20
00511689278TRLO1.1.1
CHIX
166
767.5
26/01/2026 08:26:23
00511689420TRLO1.1.1
XLON
14
766
26/01/2026 08:26:33
00511689429TRLO1.1.1
TRQX
114
766
26/01/2026 08:30:12
00511689933TRLO1.1.1
XLON
10
766
26/01/2026 08:30:35
00511690007TRLO1.1.1
TRQX
13
767
26/01/2026 08:30:38
00511690016TRLO1.1.1
AQXE
34
766
26/01/2026 08:31:33
00511690149TRLO1.1.1
BATE
32
767
26/01/2026 08:32:30
00511690265TRLO1.1.1
CHIX
67
766
26/01/2026 08:33:48
00511690437TRLO1.1.1
BATE
24
767
26/01/2026 08:35:29
00511690746TRLO1.1.1
CHIX
11
767
26/01/2026 08:35:39
00511690762TRLO1.1.1
AQXE
100
766
26/01/2026 08:36:31
00511690877TRLO1.1.1
XLON
7
766
26/01/2026 08:36:31
00511690878TRLO1.1.1
XLON
13
766
26/01/2026 08:40:21
00511691321TRLO1.1.1
TRQX
142
765
26/01/2026 08:41:35
00511691480TRLO1.1.1
XLON
70
766
26/01/2026 08:41:40
00511691489TRLO1.1.1
BATE
12
766.5
26/01/2026 08:43:25
00511691703TRLO1.1.1
AQXE
30
767
26/01/2026 08:44:39
00511691827TRLO1.1.1
CHIX
7
765.5
26/01/2026 08:46:49
00511692079TRLO1.1.1
TRQX
6
765.5
26/01/2026 08:46:49
00511692080TRLO1.1.1
TRQX
79
766
26/01/2026 08:51:40
00511692637TRLO1.1.1
BATE
23
765
26/01/2026 08:56:37
00511693283TRLO1.1.1
CHIX
5
765
26/01/2026 08:58:35
00511693502TRLO1.1.1
AQXE
7
766.5
26/01/2026 08:58:35
00511693503TRLO1.1.1
AQXE
16
765
26/01/2026 08:58:44
00511693515TRLO1.1.1
XLON
5
765
26/01/2026 08:58:44
00511693516TRLO1.1.1
XLON
6
765
26/01/2026 08:58:44
00511693517TRLO1.1.1
XLON
8
765
26/01/2026 08:58:44
00511693518TRLO1.1.1
XLON
8
765
26/01/2026 08:58:44
00511693519TRLO1.1.1
XLON
216
765
26/01/2026 08:58:44
00511693520TRLO1.1.1
XLON
13
765
26/01/2026 08:59:08
00511693551TRLO1.1.1
TRQX
104
765
26/01/2026 09:05:29
00511694269TRLO1.1.1
XLON
75
764.5
26/01/2026 09:06:39
00511694399TRLO1.1.1
BATE
28
765
26/01/2026 09:07:48
00511694547TRLO1.1.1
CHIX
12
764
26/01/2026 09:09:04
00511694723TRLO1.1.1
AQXE
89
763.5
26/01/2026 09:11:32
00511695092TRLO1.1.1
XLON
17
761.5
26/01/2026 09:21:03
00511696445TRLO1.1.1
TRQX
115
762
26/01/2026 09:22:03
00511696626TRLO1.1.1
XLON
27
761.5
26/01/2026 09:22:48
00511696737TRLO1.1.1
BATE
45
761.5
26/01/2026 09:23:00
00511696779TRLO1.1.1
BATE
30
761.5
26/01/2026 09:23:53
00511696908TRLO1.1.1
CHIX
5
762
26/01/2026 09:26:06
00511697240TRLO1.1.1
AQXE
9
763
26/01/2026 09:26:06
00511697241TRLO1.1.1
AQXE
12
761.5
26/01/2026 09:32:14
00511698092TRLO1.1.1
TRQX
64
761.5
26/01/2026 09:32:28
00511698116TRLO1.1.1
BATE
29
761.5
26/01/2026 09:34:10
00511698412TRLO1.1.1
CHIX
11
763
26/01/2026 09:34:38
00511698452TRLO1.1.1
AQXE
124
760.5
26/01/2026 09:40:24
00511699310TRLO1.1.1
XLON
12
761.5
26/01/2026 09:41:22
00511699545TRLO1.1.1
TRQX
60
760.5
26/01/2026 09:41:24
00511699548TRLO1.1.1
BATE
64
760
26/01/2026 09:42:32
00511699694TRLO1.1.1
XLON
6
760.5
26/01/2026 09:42:32
00511699695TRLO1.1.1
XLON
86
760.5
26/01/2026 09:42:32
00511699696TRLO1.1.1
XLON
8
761
26/01/2026 09:42:32
00511699697TRLO1.1.1
XLON
34
760
26/01/2026 09:44:01
00511699983TRLO1.1.1
CHIX
11
760
26/01/2026 09:45:40
00511700231TRLO1.1.1
AQXE
8
760
26/01/2026 09:46:44
00511700420TRLO1.1.1
XLON
120
760.5
26/01/2026 09:46:44
00511700421TRLO1.1.1
XLON
11
760.5
26/01/2026 09:50:40
00511700987TRLO1.1.1
TRQX
24
760
26/01/2026 09:52:21
00511701235TRLO1.1.1
CHIX
53
760
26/01/2026 09:54:12
00511701584TRLO1.1.1
XLON
71
760
26/01/2026 09:54:12
00511701585TRLO1.1.1
XLON
80
760
26/01/2026 09:55:06
00511701677TRLO1.1.1
BATE
1
760
26/01/2026 09:55:43
00511701791TRLO1.1.1
AQXE
10
760
26/01/2026 09:55:43
00511701790TRLO1.1.1
AQXE
10
760.5
26/01/2026 10:07:28
00511703317TRLO1.1.1
TRQX
3
760.5
26/01/2026 10:07:28
00511703318TRLO1.1.1
TRQX
36
760.5
26/01/2026 10:13:11
00511704096TRLO1.1.1
CHIX
70
760.5
26/01/2026 10:13:12
00511704102TRLO1.1.1
BATE
134
760.5
26/01/2026 10:13:15
00511704107TRLO1.1.1
XLON
118
760.5
26/01/2026 10:15:11
00511704417TRLO1.1.1
XLON
33
761
26/01/2026 10:18:49
00511704871TRLO1.1.1
CHIX
2
761
26/01/2026 10:18:49
00511704872TRLO1.1.1
CHIX
108
761
26/01/2026 10:18:59
00511704882TRLO1.1.1
XLON
12
761
26/01/2026 10:19:23
00511704909TRLO1.1.1
TRQX
48
761
26/01/2026 10:22:20
00511705212TRLO1.1.1
BATE
64
761.5
26/01/2026 10:28:56
00511705925TRLO1.1.1
BATE
116
761.5
26/01/2026 10:30:25
00511706060TRLO1.1.1
XLON
14
762
26/01/2026 10:30:48
00511706140TRLO1.1.1
TRQX
125
762
26/01/2026 10:35:54
00511706832TRLO1.1.1
XLON
78
762
26/01/2026 10:44:24
00511707906TRLO1.1.1
BATE
13
762
26/01/2026 10:44:25
00511707907TRLO1.1.1
TRQX
125
762
26/01/2026 10:44:53
00511707944TRLO1.1.1
XLON
19
762
26/01/2026 10:47:14
00511708204TRLO1.1.1
AQXE
4
762
26/01/2026 10:50:40
00511708635TRLO1.1.1
AQXE
7
762
26/01/2026 10:50:40
00511708633TRLO1.1.1
AQXE
13
762
26/01/2026 10:50:40
00511708634TRLO1.1.1
AQXE
34
762
26/01/2026 10:50:40
00511708636TRLO1.1.1
CHIX
93
762
26/01/2026 10:50:40
00511708637TRLO1.1.1
XLON
7
762
26/01/2026 10:50:40
00511708638TRLO1.1.1
AQXE
75
762
26/01/2026 10:52:28
00511708786TRLO1.1.1
BATE
10
762
26/01/2026 10:53:07
00511708857TRLO1.1.1
TRQX
3
762
26/01/2026 10:53:10
00511708865TRLO1.1.1
TRQX
7
762
26/01/2026 10:53:27
00511708893TRLO1.1.1
CHIX
28
762
26/01/2026 10:53:27
00511708892TRLO1.1.1
CHIX
11
762
26/01/2026 10:56:47
00511709263TRLO1.1.1
AQXE
98
762
26/01/2026 10:58:06
00511709364TRLO1.1.1
XLON
2
762.5
26/01/2026 10:58:06
00511709365TRLO1.1.1
XLON
11
762.5
26/01/2026 10:58:06
00511709367TRLO1.1.1
XLON
51
762.5
26/01/2026 10:58:06
00511709366TRLO1.1.1
XLON
1
761.5
26/01/2026 11:02:47
00511709819TRLO1.1.1
CHIX
1
761.5
26/01/2026 11:02:47
00511709820TRLO1.1.1
CHIX
31
761.5
26/01/2026 11:02:47
00511709821TRLO1.1.1
CHIX
13
761.5
26/01/2026 11:04:31
00511709937TRLO1.1.1
TRQX
28
761.5
26/01/2026 11:08:06
00511710206TRLO1.1.1
XLON
4
761.5
26/01/2026 11:08:06
00511710207TRLO1.1.1
XLON
61
761.5
26/01/2026 11:08:06
00511710208TRLO1.1.1
XLON
4
762
26/01/2026 11:10:06
00511710400TRLO1.1.1
AQXE
8
762
26/01/2026 11:10:06
00511710401TRLO1.1.1
AQXE
69
761.5
26/01/2026 11:10:15
00511710407TRLO1.1.1
BATE
104
761.5
26/01/2026 11:11:45
00511710530TRLO1.1.1
XLON
1
761.5
26/01/2026 11:14:45
00511710817TRLO1.1.1
CHIX
66
761.5
26/01/2026 11:15:30
00511710900TRLO1.1.1
BATE
10
761.5
26/01/2026 11:15:32
00511710909TRLO1.1.1
CHIX
14
761.5
26/01/2026 11:15:32
00511710908TRLO1.1.1
CHIX
148
762
26/01/2026 11:22:00
00511711551TRLO1.1.1
XLON
12
762
26/01/2026 11:22:20
00511711565TRLO1.1.1
AQXE
32
762
26/01/2026 11:23:49
00511711725TRLO1.1.1
CHIX
117
762.5
26/01/2026 11:29:55
00511712310TRLO1.1.1
XLON
19
761.5
26/01/2026 11:30:00
00511712320TRLO1.1.1
TRQX
70
761.5
26/01/2026 11:30:00
00511712319TRLO1.1.1
BATE
12
762
26/01/2026 11:30:23
00511712349TRLO1.1.1
AQXE
12
761.5
26/01/2026 11:34:41
00511712766TRLO1.1.1
TRQX
10
762
26/01/2026 11:36:26
00511712917TRLO1.1.1
CHIX
10
762
26/01/2026 11:36:26
00511712918TRLO1.1.1
CHIX
14
762
26/01/2026 11:36:26
00511712919TRLO1.1.1
CHIX
10
761.5
26/01/2026 11:38:37
00511713118TRLO1.1.1
XLON
10
761.5
26/01/2026 11:38:37
00511713119TRLO1.1.1
XLON
139
761.5
26/01/2026 11:38:37
00511713120TRLO1.1.1
XLON
13
762
26/01/2026 11:41:29
00511713448TRLO1.1.1
AQXE
77
761.5
26/01/2026 11:41:36
00511713464TRLO1.1.1
BATE
126
760
26/01/2026 11:43:59
00511713917TRLO1.1.1
XLON
7
760.5
26/01/2026 11:44:41
00511714005TRLO1.1.1
BATE
1
761.5
26/01/2026 11:52:41
00511714839TRLO1.1.1
XLON
36
762
26/01/2026 11:53:45
00511714888TRLO1.1.1
CHIX
52
761.5
26/01/2026 11:55:14
00511715032TRLO1.1.1
BATE
115
761.5
26/01/2026 11:55:14
00511715033TRLO1.1.1
XLON
13
762
26/01/2026 12:03:32
00511715677TRLO1.1.1
TRQX
81
762.5
26/01/2026 12:03:34
00511715682TRLO1.1.1
BATE
13
762
26/01/2026 12:03:36
00511715706TRLO1.1.1
AQXE
32
762.5
26/01/2026 12:03:38
00511715711TRLO1.1.1
CHIX
2
762.5
26/01/2026 12:07:30
00511716170TRLO1.1.1
BATE
11
762.5
26/01/2026 12:07:38
00511716178TRLO1.1.1
BATE
132
763.5
26/01/2026 12:09:57
00511716465TRLO1.1.1
XLON
76
763.5
26/01/2026 12:10:31
00511716560TRLO1.1.1
BATE
15
764
26/01/2026 12:11:46
00511716689TRLO1.1.1
TRQX
222
764
26/01/2026 12:12:11
00511716787TRLO1.1.1
XLON
45
764
26/01/2026 12:12:43
00511716829TRLO1.1.1
CHIX
13
764
26/01/2026 12:14:04
00511716957TRLO1.1.1
TRQX
98
763.5
26/01/2026 12:15:50
00511717144TRLO1.1.1
XLON
13
764
26/01/2026 12:16:15
00511717184TRLO1.1.1
TRQX
80
763.5
26/01/2026 12:16:56
00511717222TRLO1.1.1
BATE
33
764
26/01/2026 12:17:10
00511717256TRLO1.1.1
CHIX
136
763.5
26/01/2026 12:17:43
00511717345TRLO1.1.1
XLON
4
764
26/01/2026 12:19:11
00511717473TRLO1.1.1
TRQX
10
764
26/01/2026 12:19:11
00511717472TRLO1.1.1
TRQX
10
763
26/01/2026 12:19:11
00511717475TRLO1.1.1
AQXE
10
763
26/01/2026 12:19:11
00511717476TRLO1.1.1
AQXE
88
763
26/01/2026 12:19:11
00511717474TRLO1.1.1
XLON
12
763
26/01/2026 12:19:11
00511717477TRLO1.1.1
AQXE
63
763.5
26/01/2026 12:20:02
00511717595TRLO1.1.1
BATE
25
764
26/01/2026 12:24:15
00511718251TRLO1.1.1
CHIX
151
763.5
26/01/2026 12:26:13
00511718482TRLO1.1.1
XLON
13
763.5
26/01/2026 12:26:33
00511718504TRLO1.1.1
AQXE
13
763.5
26/01/2026 12:28:18
00511718716TRLO1.1.1
TRQX
125
763.5
26/01/2026 12:28:29
00511718735TRLO1.1.1
XLON
13
763.5
26/01/2026 12:28:29
00511718736TRLO1.1.1
AQXE
3
763.5
26/01/2026 12:29:08
00511718801TRLO1.1.1
BATE
51
763.5
26/01/2026 12:29:08
00511718802TRLO1.1.1
BATE
10
764
26/01/2026 12:29:19
00511718815TRLO1.1.1
CHIX
17
764
26/01/2026 12:29:19
00511718816TRLO1.1.1
CHIX
21
763.5
26/01/2026 12:31:25
00511719063TRLO1.1.1
XLON
1
763.5
26/01/2026 12:31:25
00511719064TRLO1.1.1
XLON
54
763.5
26/01/2026 12:32:33
00511719176TRLO1.1.1
BATE
87
763.5
26/01/2026 12:32:33
00511719177TRLO1.1.1
XLON
13
763.5
26/01/2026 12:33:26
00511719260TRLO1.1.1
TRQX
34
764
26/01/2026 12:34:19
00511719365TRLO1.1.1
CHIX
36
763.5
26/01/2026 12:35:50
00511719564TRLO1.1.1
BATE
35
763.5
26/01/2026 12:36:27
00511719654TRLO1.1.1
BATE
10
763.5
26/01/2026 12:39:49
00511720065TRLO1.1.1
TRQX
15
764
26/01/2026 12:42:23
00511720317TRLO1.1.1
CHIX
16
764
26/01/2026 12:42:23
00511720318TRLO1.1.1
CHIX
12
763
26/01/2026 12:43:01
00511720385TRLO1.1.1
AQXE
12
763
26/01/2026 12:43:01
00511720386TRLO1.1.1
AQXE
107
763
26/01/2026 12:43:01
00511720387TRLO1.1.1
XLON
62
763.5
26/01/2026 12:44:17
00511720530TRLO1.1.1
BATE
207
763
26/01/2026 12:44:49
00511720592TRLO1.1.1
XLON
16
763.5
26/01/2026 12:46:15
00511720888TRLO1.1.1
TRQX
1
763.5
26/01/2026 12:46:22
00511720924TRLO1.1.1
CHIX
24
763.5
26/01/2026 12:46:22
00511720925TRLO1.1.1
CHIX
12
763
26/01/2026 12:46:53
00511720982TRLO1.1.1
AQXE
131
763
26/01/2026 12:47:33
00511721024TRLO1.1.1
XLON
26
762.5
26/01/2026 12:49:12
00511721251TRLO1.1.1
BATE
32
762.5
26/01/2026 12:49:12
00511721252TRLO1.1.1
BATE
12
762.5
26/01/2026 12:49:43
00511721284TRLO1.1.1
AQXE
12
762.5
26/01/2026 12:50:21
00511721458TRLO1.1.1
TRQX
30
762.5
26/01/2026 12:50:31
00511721473TRLO1.1.1
CHIX
106
762.5
26/01/2026 12:51:08
00511721555TRLO1.1.1
XLON
22
762.5
26/01/2026 12:53:09
00511721876TRLO1.1.1
BATE
54
762.5
26/01/2026 12:53:09
00511721877TRLO1.1.1
BATE
2
762.5
26/01/2026 12:55:47
00511722239TRLO1.1.1
TRQX
10
762.5
26/01/2026 12:55:47
00511722238TRLO1.1.1
TRQX
4
762.5
26/01/2026 12:56:05
00511722261TRLO1.1.1
XLON
100
762.5
26/01/2026 12:56:05
00511722260TRLO1.1.1
XLON
3
762.5
26/01/2026 12:56:24
00511722293TRLO1.1.1
AQXE
10
762.5
26/01/2026 12:56:24
00511722294TRLO1.1.1
AQXE
30
762.5
26/01/2026 12:57:33
00511722394TRLO1.1.1
CHIX
6
762.5
26/01/2026 12:58:05
00511722454TRLO1.1.1
XLON
58
762.5
26/01/2026 12:58:05
00511722452TRLO1.1.1
XLON
66
762.5
26/01/2026 12:58:05
00511722456TRLO1.1.1
XLON
56
762.5
26/01/2026 13:00:14
00511722707TRLO1.1.1
BATE
12
762.5
26/01/2026 13:00:36
00511722774TRLO1.1.1
TRQX
1
762.5
26/01/2026 13:01:13
00511722883TRLO1.1.1
AQXE
10
762.5
26/01/2026 13:01:13
00511722882TRLO1.1.1
AQXE
120
762.5
26/01/2026 13:01:19
00511722896TRLO1.1.1
XLON
26
762.5
26/01/2026 13:01:33
00511722917TRLO1.1.1
CHIX
64
761
26/01/2026 13:04:50
00511723397TRLO1.1.1
BATE
116
761
26/01/2026 13:07:07
00511723746TRLO1.1.1
XLON
37
761
26/01/2026 13:10:31
00511724326TRLO1.1.1
BATE
10
761
26/01/2026 13:12:18
00511724655TRLO1.1.1
CHIX
24
761
26/01/2026 13:12:18
00511724656TRLO1.1.1
CHIX
160
761
26/01/2026 13:13:38
00511724835TRLO1.1.1
XLON
11
760.5
26/01/2026 13:15:35
00511725086TRLO1.1.1
AQXE
59
761
26/01/2026 13:17:15
00511725291TRLO1.1.1
BATE
25
761
26/01/2026 13:18:30
00511725415TRLO1.1.1
XLON
78
761
26/01/2026 13:18:30
00511725416TRLO1.1.1
XLON
30
761
26/01/2026 13:19:36
00511725553TRLO1.1.1
CHIX
2
761
26/01/2026 13:19:36
00511725554TRLO1.1.1
CHIX
35
761
26/01/2026 13:21:46
00511725905TRLO1.1.1
BATE
44
761
26/01/2026 13:21:46
00511725904TRLO1.1.1
BATE
8
761
26/01/2026 13:22:12
00511725941TRLO1.1.1
XLON
11
761
26/01/2026 13:22:12
00511725943TRLO1.1.1
XLON
45
761
26/01/2026 13:22:12
00511725944TRLO1.1.1
XLON
55
761
26/01/2026 13:22:12
00511725942TRLO1.1.1
XLON
32
761
26/01/2026 13:25:37
00511726451TRLO1.1.1
CHIX
2
761
26/01/2026 13:28:01
00511726797TRLO1.1.1
XLON
118
761
26/01/2026 13:28:01
00511726798TRLO1.1.1
XLON
7
760.5
26/01/2026 13:28:01
00511726799TRLO1.1.1
TRQX
12
760.5
26/01/2026 13:28:01
00511726800TRLO1.1.1
TRQX
14
760.5
26/01/2026 13:28:01
00511726801TRLO1.1.1
TRQX
71
760.5
26/01/2026 13:29:31
00511727009TRLO1.1.1
BATE
11
760.5
26/01/2026 13:30:00
00511727074TRLO1.1.1
AQXE
11
760.5
26/01/2026 13:30:00
00511727075TRLO1.1.1
AQXE
1
760.5
26/01/2026 13:30:00
00511727078TRLO1.1.1
TRQX
5
760.5
26/01/2026 13:30:00
00511727077TRLO1.1.1
TRQX
11
760.5
26/01/2026 13:30:00
00511727076TRLO1.1.1
AQXE
9
760.5
26/01/2026 13:30:00
00511727079TRLO1.1.1
TRQX
168
760.5
26/01/2026 13:30:56
00511727216TRLO1.1.1
XLON
26
760.5
26/01/2026 13:31:41
00511727308TRLO1.1.1
CHIX
12
760
26/01/2026 13:33:00
00511727479TRLO1.1.1
TRQX
13
760
26/01/2026 13:33:48
00511727598TRLO1.1.1
AQXE
73
760
26/01/2026 13:34:30
00511727699TRLO1.1.1
BATE
59
760
26/01/2026 13:35:05
00511727784TRLO1.1.1
XLON
25
760
26/01/2026 13:35:05
00511727785TRLO1.1.1
XLON
30
760.5
26/01/2026 13:36:28
00511728049TRLO1.1.1
CHIX
11
760
26/01/2026 13:39:06
00511728517TRLO1.1.1
XLON
61
760
26/01/2026 13:39:06
00511728516TRLO1.1.1
XLON
3
760
26/01/2026 13:39:06
00511728518TRLO1.1.1
XLON
64
760
26/01/2026 13:39:06
00511728519TRLO1.1.1
XLON
9
760
26/01/2026 13:39:19
00511728582TRLO1.1.1
AQXE
57
760
26/01/2026 13:39:35
00511728601TRLO1.1.1
BATE
12
760
26/01/2026 13:39:56
00511728647TRLO1.1.1
TRQX
11
760
26/01/2026 13:47:30
00511729867TRLO1.1.1
AQXE
30
760
26/01/2026 13:48:30
00511730010TRLO1.1.1
CHIX
69
760
26/01/2026 13:48:36
00511730019TRLO1.1.1
XLON
10
760
26/01/2026 13:49:48
00511730123TRLO1.1.1
TRQX
58
760
26/01/2026 13:49:48
00511730122TRLO1.1.1
BATE
2
760
26/01/2026 13:49:48
00511730124TRLO1.1.1
TRQX
35
759.5
26/01/2026 13:51:19
00511730324TRLO1.1.1
XLON
90
760
26/01/2026 13:54:04
00511730684TRLO1.1.1
XLON
31
760.5
26/01/2026 13:55:05
00511730900TRLO1.1.1
CHIX
135
761
26/01/2026 13:58:21
00511731455TRLO1.1.1
XLON
62
760.5
26/01/2026 13:59:30
00511731657TRLO1.1.1
BATE
11
760.5
26/01/2026 13:59:30
00511731658TRLO1.1.1
AQXE
12
760
26/01/2026 14:00:12
00511731878TRLO1.1.1
TRQX
81
760.5
26/01/2026 14:04:44
00511733026TRLO1.1.1
BATE
14
760.5
26/01/2026 14:09:24
00511733952TRLO1.1.1
CHIX
15
760.5
26/01/2026 14:09:24
00511733953TRLO1.1.1
CHIX
4
760.5
26/01/2026 14:12:15
00511734386TRLO1.1.1
BATE
1
760.5
26/01/2026 14:12:15
00511734388TRLO1.1.1
BATE
68
760.5
26/01/2026 14:12:15
00511734387TRLO1.1.1
BATE
108
762
26/01/2026 14:14:56
00511734922TRLO1.1.1
XLON
209
762
26/01/2026 14:14:56
00511734923TRLO1.1.1
XLON
6
761.5
26/01/2026 14:14:56
00511734925TRLO1.1.1
CHIX
187
762
26/01/2026 14:14:56
00511734924TRLO1.1.1
XLON
12
762
26/01/2026 14:15:01
00511734941TRLO1.1.1
AQXE
20
762
26/01/2026 14:15:01
00511734942TRLO1.1.1
AQXE
6
762
26/01/2026 14:17:36
00511735254TRLO1.1.1
CHIX
38
762
26/01/2026 14:18:22
00511735418TRLO1.1.1
CHIX
112
762
26/01/2026 14:18:22
00511735417TRLO1.1.1
XLON
32
762
26/01/2026 14:18:22
00511735419TRLO1.1.1
CHIX
69
761.5
26/01/2026 14:18:23
00511735434TRLO1.1.1
BATE
12
762
26/01/2026 14:19:00
00511735533TRLO1.1.1
AQXE
38
762
26/01/2026 14:20:40
00511735763TRLO1.1.1
XLON
69
762
26/01/2026 14:20:40
00511735762TRLO1.1.1
XLON
11
762
26/01/2026 14:22:01
00511735897TRLO1.1.1
AQXE
22
761.5
26/01/2026 14:22:57
00511736001TRLO1.1.1
CHIX
72
761.5
26/01/2026 14:22:57
00511736000TRLO1.1.1
BATE
6
762
26/01/2026 14:23:39
00511736052TRLO1.1.1
XLON
13
762
26/01/2026 14:23:39
00511736055TRLO1.1.1
XLON
19
762
26/01/2026 14:23:39
00511736054TRLO1.1.1
XLON
100
762
26/01/2026 14:23:39
00511736053TRLO1.1.1
XLON
51
762
26/01/2026 14:23:39
00511736056TRLO1.1.1
XLON
12
761
26/01/2026 14:23:41
00511736069TRLO1.1.1
TRQX
24
761
26/01/2026 14:23:41
00511736068TRLO1.1.1
TRQX
12
761
26/01/2026 14:23:41
00511736070TRLO1.1.1
TRQX
18
761
26/01/2026 14:23:41
00511736071TRLO1.1.1
TRQX
10
761
26/01/2026 14:25:00
00511736248TRLO1.1.1
AQXE
2
761
26/01/2026 14:25:00
00511736249TRLO1.1.1
AQXE
82
761.5
26/01/2026 14:25:30
00511736332TRLO1.1.1
BATE
10
761
26/01/2026 14:28:16
00511736733TRLO1.1.1
AQXE
47
761.5
26/01/2026 14:28:20
00511736736TRLO1.1.1
BATE
19
761.5
26/01/2026 14:28:20
00511736737TRLO1.1.1
BATE
33
761
26/01/2026 14:28:46
00511736790TRLO1.1.1
CHIX
121
761
26/01/2026 14:28:46
00511736791TRLO1.1.1
XLON
163
760
26/01/2026 14:30:01
00511737074TRLO1.1.1
XLON
57
762
26/01/2026 14:31:11
00511737987TRLO1.1.1
BATE
54
761.5
26/01/2026 14:32:10
00511738440TRLO1.1.1
CHIX
157
761.5
26/01/2026 14:33:51
00511739062TRLO1.1.1
XLON
100
762
26/01/2026 14:35:11
00511739631TRLO1.1.1
BATE
32
762
26/01/2026 14:36:51
00511740135TRLO1.1.1
CHIX
116
762.5
26/01/2026 14:37:39
00511740446TRLO1.1.1
XLON
12
762.5
26/01/2026 14:37:43
00511740463TRLO1.1.1
TRQX
32
762
26/01/2026 14:39:39
00511741421TRLO1.1.1
CHIX
113
762
26/01/2026 14:39:39
00511741422TRLO1.1.1
XLON
7
762.5
26/01/2026 14:39:56
00511741503TRLO1.1.1
TRQX
1
762.5
26/01/2026 14:39:56
00511741505TRLO1.1.1
TRQX
3
762.5
26/01/2026 14:39:56
00511741504TRLO1.1.1
TRQX
11
|
762
26/01/2026 14:41:39
00511742383TRLO1.1.1
AQXE
11
762
26/01/2026 14:41:39
00511742385TRLO1.1.1
AQXE
11
762
26/01/2026 14:41:39
00511742386TRLO1.1.1
AQXE
22
762
26/01/2026 14:41:39
00511742384TRLO1.1.1
AQXE
107
762
26/01/2026 14:41:39
00511742388TRLO1.1.1
XLON
134
762
26/01/2026 14:41:39
00511742387TRLO1.1.1
XLON
73
762
26/01/2026 14:41:59
00511742463TRLO1.1.1
BATE
34
762
26/01/2026 14:42:10
00511742572TRLO1.1.1
CHIX
13
762.5
26/01/2026 14:42:25
00511742683TRLO1.1.1
TRQX
75
762
26/01/2026 14:43:56
00511743358TRLO1.1.1
BATE
133
762
26/01/2026 14:44:08
00511743501TRLO1.1.1
XLON
13
762.5
26/01/2026 14:44:38
00511743787TRLO1.1.1
TRQX
112
762.5
26/01/2026 14:46:21
00511744486TRLO1.1.1
XLON
9
762.5
26/01/2026 14:46:21
00511744487TRLO1.1.1
XLON
2
762.5
26/01/2026 14:46:21
00511744488TRLO1.1.1
XLON
252
763
26/01/2026 14:48:07
00511745807TRLO1.1.1
XLON
31
762.5
26/01/2026 14:48:50
00511746246TRLO1.1.1
CHIX
62
762.5
26/01/2026 14:48:50
00511746245TRLO1.1.1
CHIX
99
762.5
26/01/2026 14:48:50
00511746247TRLO1.1.1
XLON
25
762.5
26/01/2026 14:50:42
00511747027TRLO1.1.1
TRQX
67
762.5
26/01/2026 14:50:42
00511747026TRLO1.1.1
BATE
137
762.5
26/01/2026 14:50:42
00511747025TRLO1.1.1
BATE
14
762.5
26/01/2026 14:50:42
00511747028TRLO1.1.1
TRQX
19
762.5
26/01/2026 14:50:42
00511747029TRLO1.1.1
TRQX
204
762.5
26/01/2026 14:50:42
00511747030TRLO1.1.1
XLON
31
762.5
26/01/2026 14:50:43
00511747035TRLO1.1.1
CHIX
125
762.5
26/01/2026 14:52:59
00511747914TRLO1.1.1
XLON
56
762.5
26/01/2026 14:53:42
00511748221TRLO1.1.1
BATE
30
762.5
26/01/2026 14:53:42
00511748223TRLO1.1.1
CHIX
68
762.5
26/01/2026 14:53:42
00511748222TRLO1.1.1
BATE
14
762.5
26/01/2026 14:53:42
00511748226TRLO1.1.1
TRQX
37
762.5
26/01/2026 14:53:42
00511748224TRLO1.1.1
CHIX
68
762.5
26/01/2026 14:53:42
00511748225TRLO1.1.1
BATE
94
762.5
26/01/2026 14:53:42
00511748228TRLO1.1.1
XLON
219
762.5
26/01/2026 14:53:42
00511748227TRLO1.1.1
XLON
12
762.5
26/01/2026 14:56:36
00511749488TRLO1.1.1
TRQX
30
762.5
26/01/2026 14:56:36
00511749487TRLO1.1.1
CHIX
60
762.5
26/01/2026 14:56:36
00511749486TRLO1.1.1
BATE
17
762.5
26/01/2026 14:56:36
00511749490TRLO1.1.1
TRQX
128
762.5
26/01/2026 14:56:36
00511749489TRLO1.1.1
XLON
34
762.5
26/01/2026 14:58:17
00511750244TRLO1.1.1
XLON
73
762.5
26/01/2026 14:58:17
00511750243TRLO1.1.1
XLON
12
762.5
26/01/2026 14:58:50
00511750514TRLO1.1.1
TRQX
13
762.5
26/01/2026 14:59:07
00511750600TRLO1.1.1
AQXE
76
762.5
26/01/2026 14:59:09
00511750621TRLO1.1.1
BATE
73
762.5
26/01/2026 14:59:12
00511750651TRLO1.1.1
AQXE
31
762
26/01/2026 14:59:35
00511750822TRLO1.1.1
XLON
126
762
26/01/2026 14:59:35
00511750823TRLO1.1.1
XLON
30
761.5
26/01/2026 14:59:48
00511750880TRLO1.1.1
CHIX
12
762
26/01/2026 15:00:39
00511751253TRLO1.1.1
TRQX
67
761.5
26/01/2026 15:01:21
00511751562TRLO1.1.1
BATE
94
761.5
26/01/2026 15:02:03
00511751834TRLO1.1.1
XLON
30
761.5
|
26/01/2026 15:02:14
00511751947TRLO1.1.1
CHIX
10
761.5
26/01/2026 15:02:58
00511752380TRLO1.1.1
TRQX
18
761.5
26/01/2026 15:04:02
00511752858TRLO1.1.1
XLON
33
761.5
26/01/2026 15:04:02
00511752860TRLO1.1.1
XLON
71
761.5
26/01/2026 15:04:02
00511752859TRLO1.1.1
XLON
36
761.5
26/01/2026 15:04:17
00511753102TRLO1.1.1
CHIX
10
761.5
26/01/2026 15:05:22
00511753850TRLO1.1.1
TRQX
4
761.5
26/01/2026 15:05:22
00511753852TRLO1.1.1
TRQX
2
761.5
26/01/2026 15:05:58
00511754103TRLO1.1.1
CHIX
22
761.5
26/01/2026 15:05:58
00511754102TRLO1.1.1
CHIX
1
761.5
26/01/2026 15:05:58
00511754105TRLO1.1.1
XLON
67
761.5
26/01/2026 15:05:58
00511754104TRLO1.1.1
XLON
14
761.5
26/01/2026 15:05:58
00511754106TRLO1.1.1
XLON
44
761.5
26/01/2026 15:05:58
00511754107TRLO1.1.1
XLON
29
761.5
26/01/2026 15:07:40
00511754863TRLO1.1.1
XLON
78
761.5
26/01/2026 15:07:40
00511754864TRLO1.1.1
XLON
1
761.5
26/01/2026 15:07:54
00511754963TRLO1.1.1
TRQX
11
761.5
26/01/2026 15:07:54
00511754964TRLO1.1.1
TRQX
30
761.5
26/01/2026 15:09:12
00511755678TRLO1.1.1
CHIX
121
761
26/01/2026 15:09:51
00511755983TRLO1.1.1
XLON
71
760.5
26/01/2026 15:10:27
00511756368TRLO1.1.1
BATE
11
760.5
26/01/2026 15:10:27
00511756371TRLO1.1.1
AQXE
13
760.5
26/01/2026 15:10:27
00511756370TRLO1.1.1
AQXE
74
760.5
26/01/2026 15:10:27
00511756369TRLO1.1.1
BATE
17
760.5
26/01/2026 15:10:27
00511756372TRLO1.1.1
AQXE
1
761.5
26/01/2026 15:10:55
00511756576TRLO1.1.1
TRQX
11
761.5
26/01/2026 15:10:55
00511756577TRLO1.1.1
TRQX
58
760
26/01/2026 15:11:38
00511756930TRLO1.1.1
BATE
75
760
26/01/2026 15:11:38
00511756932TRLO1.1.1
BATE
11
760
26/01/2026 15:11:38
00511756933TRLO1.1.1
AQXE
13
760
26/01/2026 15:11:38
00511756934TRLO1.1.1
AQXE
189
760
26/01/2026 15:11:38
00511756935TRLO1.1.1
XLON
31
760
26/01/2026 15:12:14
00511757207TRLO1.1.1
CHIX
151
759
26/01/2026 15:12:55
00511757548TRLO1.1.1
XLON
6
762
26/01/2026 15:15:01
00511759658TRLO1.1.1
AQXE
108
762
26/01/2026 15:15:01
00511759659TRLO1.1.1
XLON
13
762
26/01/2026 15:17:06
00511763722TRLO1.1.1
AQXE
19
762
26/01/2026 15:17:06
00511763723TRLO1.1.1
AQXE
51
762
26/01/2026 15:17:06
00511763726TRLO1.1.1
CHIX
63
762
26/01/2026 15:17:06
00511763724TRLO1.1.1
BATE
68
762
26/01/2026 15:17:06
00511763725TRLO1.1.1
BATE
12
762
26/01/2026 15:17:06
00511763729TRLO1.1.1
TRQX
12
762
26/01/2026 15:17:06
00511763730TRLO1.1.1
TRQX
22
762
26/01/2026 15:17:06
00511763727TRLO1.1.1
CHIX
68
762
26/01/2026 15:17:06
00511763728TRLO1.1.1
BATE
12
762
26/01/2026 15:17:06
00511763731TRLO1.1.1
TRQX
123
762
26/01/2026 15:17:06
00511763732TRLO1.1.1
XLON
119
762
26/01/2026 15:19:08
00511765617TRLO1.1.1
XLON
13
762
26/01/2026 15:19:12
00511765701TRLO1.1.1
TRQX
11
762
26/01/2026 15:19:21
00511765827TRLO1.1.1
AQXE
2
762
26/01/2026 15:19:25
00511765884TRLO1.1.1
CHIX
13
762
26/01/2026 15:19:25
00511765885TRLO1.1.1
CHIX
19
762
26/01/2026 15:19:27
00511765919TRLO1.1.1
CHIX
79
762
26/01/2026 15:19:30
00511765958TRLO1.1.1
BATE
53
762
26/01/2026 15:21:33
00511767526TRLO1.1.1
XLON
70
762
26/01/2026 15:21:33
00511767527TRLO1.1.1
XLON
5
762
26/01/2026 15:21:33
00511767528TRLO1.1.1
XLON
13
762
26/01/2026 15:21:36
00511767566TRLO1.1.1
TRQX
5
762
26/01/2026 15:22:13
00511767954TRLO1.1.1
CHIX
57
761.5
26/01/2026 15:22:50
00511768578TRLO1.1.1
BATE
12
762
26/01/2026 15:22:50
00511768577TRLO1.1.1
AQXE
26
761.5
26/01/2026 15:22:50
00511768579TRLO1.1.1
CHIX
89
761.5
26/01/2026 15:22:50
00511768580TRLO1.1.1
XLON
107
761.5
26/01/2026 15:22:50
00511768581TRLO1.1.1
XLON
89
761.5
26/01/2026 15:22:50
00511768582TRLO1.1.1
XLON
14
761.5
26/01/2026 15:25:09
00511770269TRLO1.1.1
TRQX
26
761
26/01/2026 15:25:43
00511770610TRLO1.1.1
XLON
53
761
26/01/2026 15:25:43
00511770611TRLO1.1.1
XLON
30
761
26/01/2026 15:25:43
00511770614TRLO1.1.1
XLON
96
761
26/01/2026 15:25:43
00511770612TRLO1.1.1
XLON
69
760.5
26/01/2026 15:26:09
00511770839TRLO1.1.1
BATE
139
761
26/01/2026 15:28:24
00511772206TRLO1.1.1
XLON
32
761
26/01/2026 15:28:38
00511772336TRLO1.1.1
CHIX
69
760.5
26/01/2026 15:28:39
00511772357TRLO1.1.1
BATE
12
760.5
26/01/2026 15:28:39
00511772362TRLO1.1.1
AQXE
3
761
26/01/2026 15:30:03
00511773392TRLO1.1.1
TRQX
10
761
26/01/2026 15:30:03
00511773391TRLO1.1.1
TRQX
97
761
26/01/2026 15:31:03
00511773891TRLO1.1.1
XLON
5
761
26/01/2026 15:31:03
00511773892TRLO1.1.1
XLON
13
761
26/01/2026 15:31:03
00511773893TRLO1.1.1
XLON
82
760
26/01/2026 15:31:07
00511773933TRLO1.1.1
BATE
11
760
26/01/2026 15:31:08
00511773944TRLO1.1.1
AQXE
26
760
26/01/2026 15:31:49
00511774330TRLO1.1.1
CHIX
29
760
26/01/2026 15:31:49
00511774329TRLO1.1.1
CHIX
13
760
26/01/2026 15:33:12
00511775090TRLO1.1.1
TRQX
188
760
26/01/2026 15:33:28
00511775278TRLO1.1.1
XLON
13
760
26/01/2026 15:33:35
00511775321TRLO1.1.1
AQXE
24
760
26/01/2026 15:34:48
00511775941TRLO1.1.1
CHIX
6
760
26/01/2026 15:35:23
00511776326TRLO1.1.1
BATE
76
760
26/01/2026 15:35:23
00511776327TRLO1.1.1
BATE
14
760
26/01/2026 15:35:40
00511776485TRLO1.1.1
TRQX
12
760
26/01/2026 15:35:55
00511776658TRLO1.1.1
AQXE
152
760
26/01/2026 15:35:55
00511776657TRLO1.1.1
XLON
11
760
26/01/2026 15:38:15
00511778188TRLO1.1.1
AQXE
167
760
26/01/2026 15:38:32
00511778383TRLO1.1.1
XLON
13
760
26/01/2026 15:38:39
00511778461TRLO1.1.1
TRQX
75
760
26/01/2026 15:39:12
00511778823TRLO1.1.1
BATE
11
760
26/01/2026 15:40:48
00511779782TRLO1.1.1
AQXE
1
760
26/01/2026 15:40:48
00511779783TRLO1.1.1
AQXE
34
759.5
26/01/2026 15:40:57
00511779878TRLO1.1.1
CHIX
35
759.5
26/01/2026 15:40:57
00511779879TRLO1.1.1
CHIX
77
760
26/01/2026 15:41:17
00511780170TRLO1.1.1
BATE
13
759.5
26/01/2026 15:42:46
00511781091TRLO1.1.1
TRQX
129
759.5
26/01/2026 15:43:01
00511781278TRLO1.1.1
XLON
12
760
26/01/2026 15:45:02
00511782306TRLO1.1.1
AQXE
112
760
26/01/2026 15:45:41
00511782710TRLO1.1.1
XLON
79
760
26/01/2026 15:45:49
00511782802TRLO1.1.1
BATE
23
760.5
26/01/2026 15:49:22
00511784749TRLO1.1.1
BATE
50
760.5
26/01/2026 15:49:22
00511784750TRLO1.1.1
BATE
12
760.5
26/01/2026 15:50:10
00511785121TRLO1.1.1
CHIX
20
760.5
26/01/2026 15:50:10
00511785122TRLO1.1.1
CHIX
76
760.5
26/01/2026 15:52:00
00511785964TRLO1.1.1
BATE
30
760.5
26/01/2026 15:52:00
00511785971TRLO1.1.1
CHIX
5
760.5
26/01/2026 15:52:00
00511785972TRLO1.1.1
CHIX
19
760.5
26/01/2026 15:52:59
00511786880TRLO1.1.1
XLON
69
760.5
26/01/2026 15:52:59
00511786881TRLO1.1.1
XLON
5
760.5
26/01/2026 15:52:59
00511786883TRLO1.1.1
XLON
14
760.5
26/01/2026 15:52:59
00511786882TRLO1.1.1
XLON
88
760.5
26/01/2026 15:53:13
00511787144TRLO1.1.1
XLON
13
760.5
26/01/2026 15:55:01
00511789173TRLO1.1.1
BATE
21
761
26/01/2026 15:55:39
00511790084TRLO1.1.1
XLON
34
761.5
26/01/2026 15:59:19
00511794291TRLO1.1.1
XLON
25
761.5
26/01/2026 15:59:19
00511794293TRLO1.1.1
XLON
37
761.5
26/01/2026 15:59:19
00511794292TRLO1.1.1
XLON
19
761.5
26/01/2026 16:00:12
00511795579TRLO1.1.1
XLON
107
761.5
26/01/2026 16:00:12
00511795580TRLO1.1.1
XLON
13
761
26/01/2026 16:02:02
00511797256TRLO1.1.1
AQXE
38
761
26/01/2026 16:02:02
00511797254TRLO1.1.1
AQXE
32
761
26/01/2026 16:02:02
00511797259TRLO1.1.1
CHIX
65
761
26/01/2026 16:02:02
00511797258TRLO1.1.1
BATE
67
761
26/01/2026 16:02:02
00511797257TRLO1.1.1
BATE
10
761
26/01/2026 16:02:02
00511797263TRLO1.1.1
AQXE
13
761
26/01/2026 16:02:02
00511797262TRLO1.1.1
AQXE
30
761
26/01/2026 16:02:02
00511797260TRLO1.1.1
CHIX
32
761
26/01/2026 16:02:02
00511797261TRLO1.1.1
CHIX
13
761
26/01/2026 16:02:02
00511797266TRLO1.1.1
TRQX
32
761
26/01/2026 16:02:02
00511797265TRLO1.1.1
CHIX
96
761
26/01/2026 16:02:02
00511797264TRLO1.1.1
BATE
13
761
26/01/2026 16:02:02
00511797268TRLO1.1.1
TRQX
13
761
26/01/2026 16:02:02
00511797269TRLO1.1.1
TRQX
41
761
26/01/2026 16:02:02
00511797267TRLO1.1.1
TRQX
116
761
26/01/2026 16:02:02
00511797270TRLO1.1.1
XLON
177
761
26/01/2026 16:02:02
00511797272TRLO1.1.1
XLON
416
761
26/01/2026 16:02:02
00511797271TRLO1.1.1
XLON
75
761
26/01/2026 16:03:59
00511798850TRLO1.1.1
BATE
11
760.5
26/01/2026 16:04:26
00511799136TRLO1.1.1
AQXE
18
760.5
26/01/2026 16:05:03
00511799522TRLO1.1.1
XLON
26
760.5
26/01/2026 16:05:03
00511799521TRLO1.1.1
XLON
109
760.5
26/01/2026 16:05:03
00511799523TRLO1.1.1
XLON
11
760.5
26/01/2026 16:05:12
00511799636TRLO1.1.1
CHIX
2
760.5
26/01/2026 16:05:12
00511799637TRLO1.1.1
CHIX
16
760.5
26/01/2026 16:05:12
00511799638TRLO1.1.1
CHIX
6
760
26/01/2026 16:05:53
00511800493TRLO1.1.1
TRQX
64
761
26/01/2026 16:06:16
00511800790TRLO1.1.1
BATE
29
760
26/01/2026 16:06:56
00511801233TRLO1.1.1
CHIX
109
760
26/01/2026 16:06:56
00511801235TRLO1.1.1
XLON
113
760
26/01/2026 16:06:56
00511801234TRLO1.1.1
XLON
7
760
|
26/01/2026 16:06:56
00511801236TRLO1.1.1
TRQX
11
760
26/01/2026 16:06:56
00511801238TRLO1.1.1
AQXE
13
760
26/01/2026 16:06:56
00511801237TRLO1.1.1
TRQX
7
760
26/01/2026 16:08:22
00511802219TRLO1.1.1
BATE
66
760.5
26/01/2026 16:08:22
00511802220TRLO1.1.1
BATE
14
760
26/01/2026 16:08:58
00511802694TRLO1.1.1
TRQX
13
760
26/01/2026 16:08:58
00511802695TRLO1.1.1
AQXE
27
760
26/01/2026 16:09:08
00511802784TRLO1.1.1
CHIX
29
760
26/01/2026 16:09:13
00511802816TRLO1.1.1
XLON
107
760
26/01/2026 16:09:13
00511802815TRLO1.1.1
XLON
9
759.5
26/01/2026 16:10:01
00511803403TRLO1.1.1
AQXE
6
760
26/01/2026 16:10:49
00511803924TRLO1.1.1
BATE
60
760.5
26/01/2026 16:10:49
00511803925TRLO1.1.1
BATE
61
760.5
26/01/2026 16:10:49
00511803926TRLO1.1.1
BATE
8
760.5
26/01/2026 16:10:49
00511803927TRLO1.1.1
BATE
53
760
26/01/2026 16:12:42
00511805375TRLO1.1.1
XLON
66
760
26/01/2026 16:12:42
00511805376TRLO1.1.1
XLON
196
760
26/01/2026 16:12:42
00511805374TRLO1.1.1
XLON
119
760
26/01/2026 16:12:42
00511805377TRLO1.1.1
XLON
33
760
26/01/2026 16:14:12
00511806596TRLO1.1.1
CHIX
30
760
26/01/2026 16:14:12
00511806598TRLO1.1.1
CHIX
30
760
26/01/2026 16:14:12
00511806599TRLO1.1.1
CHIX
66
760
26/01/2026 16:14:12
00511806597TRLO1.1.1
BATE
5
760
26/01/2026 16:14:12
00511806602TRLO1.1.1
TRQX
8
760
26/01/2026 16:14:12
00511806601TRLO1.1.1
BATE
30
760
26/01/2026 16:14:12
00511806600TRLO1.1.1
CHIX
7
760
26/01/2026 16:14:12
00511806604TRLO1.1.1
TRQX
12
760
26/01/2026 16:14:12
00511806605TRLO1.1.1
TRQX
14
760
26/01/2026 16:14:12
00511806603TRLO1.1.1
TRQX
16
760
26/01/2026 16:14:21
00511806701TRLO1.1.1
XLON
3
760
26/01/2026 16:14:21
00511806703TRLO1.1.1
XLON
7
760
26/01/2026 16:14:21
00511806702TRLO1.1.1
XLON
7
760
26/01/2026 16:14:21
00511806704TRLO1.1.1
XLON
91
760
26/01/2026 16:14:21
00511806705TRLO1.1.1
XLON
11
759.5
26/01/2026 16:15:05
00511807239TRLO1.1.1
AQXE
7
759.5
26/01/2026 16:15:51
00511807913TRLO1.1.1
AQXE
7
759.5
26/01/2026 16:16:12
00511808161TRLO1.1.1
AQXE
5
760
26/01/2026 16:16:14
00511808192TRLO1.1.1
CHIX
112
760
26/01/2026 16:16:14
00511808191TRLO1.1.1
CHIX
2
760
26/01/2026 16:16:14
00511808193TRLO1.1.1
CHIX
2
760
26/01/2026 16:16:14
00511808194TRLO1.1.1
CHIX
140
760
26/01/2026 16:16:29
00511808436TRLO1.1.1
BATE
159
760
26/01/2026 16:16:29
00511808437TRLO1.1.1
BATE
140
760
26/01/2026 16:16:58
00511808686TRLO1.1.1
XLON
393
760
26/01/2026 16:16:58
00511808687TRLO1.1.1
XLON
13
760
26/01/2026 16:17:30
00511809073TRLO1.1.1
TRQX
12
760
26/01/2026 16:18:12
00511809438TRLO1.1.1
AQXE
161
760
26/01/2026 16:18:58
00511809857TRLO1.1.1
BATE
13
760
26/01/2026 16:19:05
00511809950TRLO1.1.1
TRQX
610
760
26/01/2026 16:19:16
00511810077TRLO1.1.1
XLON
9
759.5
26/01/2026 16:20:04
00511810556TRLO1.1.1
AQXE
6
760
26/01/2026 16:20:14
00511810650TRLO1.1.1
CHIX
91
760
26/01/2026 16:20:14
00511810651TRLO1.1.1
CHIX
4
759.5
26/01/2026 16:20:38
00511810907TRLO1.1.1
AQXE
49
759.5
26/01/2026 16:20:38
00511810908TRLO1.1.1
AQXE
21
759.5
26/01/2026 16:20:38
00511810910TRLO1.1.1
AQXE
61
759.5
26/01/2026 16:20:38
00511810909TRLO1.1.1
BATE
100
759.5
26/01/2026 16:20:38
00511810911TRLO1.1.1
XLON
26
759.5
26/01/2026 16:21:21
00511811398TRLO1.1.1
TRQX
2
759.5
26/01/2026 16:22:26
00511812022TRLO1.1.1
XLON
57
760
26/01/2026 16:22:34
00511812095TRLO1.1.1
CHIX
3
760
26/01/2026 16:23:40
00511812806TRLO1.1.1
BATE
3
760
26/01/2026 16:23:40
00511812807TRLO1.1.1
BATE
3
760
26/01/2026 16:23:40
00511812808TRLO1.1.1
BATE
57
760
26/01/2026 16:23:40
00511812810TRLO1.1.1
TRQX
176
760
26/01/2026 16:23:40
00511812809TRLO1.1.1
BATE
25
759.5
26/01/2026 16:24:08
00511813156TRLO1.1.1
CHIX
98
760
26/01/2026 16:24:35
00511813406TRLO1.1.1
XLON
107
760
26/01/2026 16:24:35
00511813405TRLO1.1.1
XLON
150
760
26/01/2026 16:24:35
00511813407TRLO1.1.1
XLON
72
760
26/01/2026 16:24:35
00511813408TRLO1.1.1
XLON
151
760
26/01/2026 16:24:35
00511813409TRLO1.1.1
XLON
28
759.5
26/01/2026 16:24:35
00511813410TRLO1.1.1
AQXE
13
759.5
26/01/2026 16:25:05
00511813832TRLO1.1.1
CHIX
21
759
26/01/2026 16:25:21
00511814041TRLO1.1.1
TRQX
20
759.5
26/01/2026 16:26:14
00511814725TRLO1.1.1
BATE
28
759.5
26/01/2026 16:26:14
00511814726TRLO1.1.1
BATE
20
759
26/01/2026 16:26:46
00511815075TRLO1.1.1
XLON
10
759.5
26/01/2026 16:27:17
00511815454TRLO1.1.1
AQXE
4
759
26/01/2026 16:28:09
00511816022TRLO1.1.1
TRQX
101
759
26/01/2026 16:28:09
00511816023TRLO1.1.1
XLON
