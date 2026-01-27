Anzeige
Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 27

Bodycotewww.bodycote.com

27 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

26 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

30,000

Highest price paid per share (pence per share):

768.0p

Lowest price paid per share (pence per share):

759.0p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

761.49p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 172,880,590 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 4,429,814 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,575,582 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Edward Knight

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference

number

Venue

75

761

26/01/2026 16:03:59

00511798850TRLO1.1.1

BATE

11

760.5

26/01/2026 16:04:26

00511799136TRLO1.1.1

AQXE

18

760.5

26/01/2026 16:05:03

00511799522TRLO1.1.1

XLON

26

760.5

26/01/2026 16:05:03

00511799521TRLO1.1.1

XLON

109

760.5

26/01/2026 16:05:03

00511799523TRLO1.1.1

XLON

11

760.5

26/01/2026 16:05:12

00511799636TRLO1.1.1

CHIX

2

760.5

26/01/2026 16:05:12

00511799637TRLO1.1.1

CHIX

16

760.5

26/01/2026 16:05:12

00511799638TRLO1.1.1

CHIX

6

760

26/01/2026 16:05:53

00511800493TRLO1.1.1

TRQX

64

761

26/01/2026 16:06:16

00511800790TRLO1.1.1

BATE

29

760

26/01/2026 16:06:56

00511801233TRLO1.1.1

CHIX

109

760

26/01/2026 16:06:56

00511801235TRLO1.1.1

XLON

113

760

26/01/2026 16:06:56

00511801234TRLO1.1.1

XLON

7

760

26/01/2026 16:06:56

00511801236TRLO1.1.1

TRQX

11

760

26/01/2026 16:06:56

00511801238TRLO1.1.1

AQXE

13

760

26/01/2026 16:06:56

00511801237TRLO1.1.1

TRQX

7

760

26/01/2026 16:08:22

00511802219TRLO1.1.1

BATE

66

760.5

26/01/2026 16:08:22

00511802220TRLO1.1.1

BATE

14

760

26/01/2026 16:08:58

00511802694TRLO1.1.1

TRQX

13

760

26/01/2026 16:08:58

00511802695TRLO1.1.1

AQXE

27

760

26/01/2026 16:09:08

00511802784TRLO1.1.1

CHIX

29

760

26/01/2026 16:09:13

00511802816TRLO1.1.1

XLON

107

760

26/01/2026 16:09:13

00511802815TRLO1.1.1

XLON

9

759.5

26/01/2026 16:10:01

00511803403TRLO1.1.1

AQXE

6

760

26/01/2026 16:10:49

00511803924TRLO1.1.1

BATE

60

760.5

26/01/2026 16:10:49

00511803925TRLO1.1.1

BATE

61

760.5

26/01/2026 16:10:49

00511803926TRLO1.1.1

BATE

8

760.5

26/01/2026 16:10:49

00511803927TRLO1.1.1

BATE

53

760

26/01/2026 16:12:42

00511805375TRLO1.1.1

XLON

66

760

26/01/2026 16:12:42

00511805376TRLO1.1.1

XLON

196

760

26/01/2026 16:12:42

00511805374TRLO1.1.1

XLON

119

760

26/01/2026 16:12:42

00511805377TRLO1.1.1

XLON

33

760

26/01/2026 16:14:12

00511806596TRLO1.1.1

CHIX

30

760

26/01/2026 16:14:12

00511806598TRLO1.1.1

CHIX

30

760

26/01/2026 16:14:12

00511806599TRLO1.1.1

CHIX

66

760

26/01/2026 16:14:12

00511806597TRLO1.1.1

BATE

5

760

26/01/2026 16:14:12

00511806602TRLO1.1.1

TRQX

8

760

26/01/2026 16:14:12

00511806601TRLO1.1.1

BATE

30

760

26/01/2026 16:14:12

00511806600TRLO1.1.1

CHIX

7

760

26/01/2026 16:14:12

00511806604TRLO1.1.1

TRQX

12

760

26/01/2026 16:14:12

00511806605TRLO1.1.1

TRQX

14

760

26/01/2026 16:14:12

00511806603TRLO1.1.1

TRQX

16

760

26/01/2026 16:14:21

00511806701TRLO1.1.1

XLON

3

760

26/01/2026 16:14:21

00511806703TRLO1.1.1

XLON

7

760

26/01/2026 16:14:21

00511806702TRLO1.1.1

XLON

7

760

26/01/2026 16:14:21

00511806704TRLO1.1.1

XLON

91

760

26/01/2026 16:14:21

00511806705TRLO1.1.1

XLON

11

759.5

26/01/2026 16:15:05

00511807239TRLO1.1.1

AQXE

7

759.5

26/01/2026 16:15:51

00511807913TRLO1.1.1

AQXE

7

759.5

26/01/2026 16:16:12

00511808161TRLO1.1.1

AQXE

5

760

26/01/2026 16:16:14

00511808192TRLO1.1.1

CHIX

112

760

26/01/2026 16:16:14

00511808191TRLO1.1.1

CHIX

2

760

26/01/2026 16:16:14

00511808193TRLO1.1.1

CHIX

2

760

26/01/2026 16:16:14

00511808194TRLO1.1.1

CHIX

140

760

26/01/2026 16:16:29

00511808436TRLO1.1.1

BATE

159

760

26/01/2026 16:16:29

00511808437TRLO1.1.1

BATE

140

760

26/01/2026 16:16:58

00511808686TRLO1.1.1

XLON

393

760

26/01/2026 16:16:58

00511808687TRLO1.1.1

XLON

13

760

26/01/2026 16:17:30

00511809073TRLO1.1.1

TRQX

12

760

26/01/2026 16:18:12

00511809438TRLO1.1.1

AQXE

161

760

26/01/2026 16:18:58

00511809857TRLO1.1.1

BATE

13

760

26/01/2026 16:19:05

00511809950TRLO1.1.1

TRQX

610

760

26/01/2026 16:19:16

00511810077TRLO1.1.1

XLON

9

759.5

26/01/2026 16:20:04

00511810556TRLO1.1.1

AQXE

6

760

26/01/2026 16:20:14

00511810650TRLO1.1.1

CHIX

91

760

26/01/2026 16:20:14

00511810651TRLO1.1.1

CHIX

4

759.5

26/01/2026 16:20:38

00511810907TRLO1.1.1

AQXE

49

759.5

26/01/2026 16:20:38

00511810908TRLO1.1.1

AQXE

21

759.5

26/01/2026 16:20:38

00511810910TRLO1.1.1

AQXE

61

759.5

26/01/2026 16:20:38

00511810909TRLO1.1.1

BATE

100

759.5

26/01/2026 16:20:38

00511810911TRLO1.1.1

XLON

26

759.5

26/01/2026 16:21:21

00511811398TRLO1.1.1

TRQX

2

759.5

26/01/2026 16:22:26

00511812022TRLO1.1.1

XLON

57

760

26/01/2026 16:22:34

00511812095TRLO1.1.1

CHIX

3

760

26/01/2026 16:23:40

00511812806TRLO1.1.1

BATE

3

760

26/01/2026 16:23:40

00511812807TRLO1.1.1

BATE

3

760

26/01/2026 16:23:40

00511812808TRLO1.1.1

BATE

57

760

26/01/2026 16:23:40

00511812810TRLO1.1.1

TRQX

176

760

26/01/2026 16:23:40

00511812809TRLO1.1.1

BATE

25

759.5

26/01/2026 16:24:08

00511813156TRLO1.1.1

CHIX

98

760

26/01/2026 16:24:35

00511813406TRLO1.1.1

XLON

107

760

26/01/2026 16:24:35

00511813405TRLO1.1.1

XLON

150

760

26/01/2026 16:24:35

00511813407TRLO1.1.1

XLON

72

760

26/01/2026 16:24:35

00511813408TRLO1.1.1

XLON

151

760

26/01/2026 16:24:35

00511813409TRLO1.1.1

XLON

28

759.5

26/01/2026 16:24:35

00511813410TRLO1.1.1

AQXE

13

759.5

26/01/2026 16:25:05

00511813832TRLO1.1.1

CHIX

21

759

26/01/2026 16:25:21

00511814041TRLO1.1.1

TRQX

20

759.5

26/01/2026 16:26:14

00511814725TRLO1.1.1

BATE

28

759.5

26/01/2026 16:26:14

00511814726TRLO1.1.1

BATE

20

759

26/01/2026 16:26:46

00511815075TRLO1.1.1

XLON

10

759.5

26/01/2026 16:27:17

00511815454TRLO1.1.1

AQXE

4

759

26/01/2026 16:28:09

00511816022TRLO1.1.1

TRQX

101

759

26/01/2026 16:28:09

00511816023TRLO1.1.1

XLON



