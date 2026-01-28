Es gibt eine exklusive Liga von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle eine solche Anziehungskraft entwickelt haben, dass sie sich dem klassischen Wettbewerb entziehen. Wenn Konsumenten heute an Online-Handel denken, führt der Weg fast zwangsläufig zu Amazon. Geht es um sportliche Performance, ist Nike weltweit die erste Adresse. Diese Konzerne haben sogenannte wirtschaftliche Burggräben geschaffen, die nicht nur auf Marketing basieren, sondern auf einer tiefen Integration in unser aller Alltag. Im Bereich der strategischen Rohstoffe zeichnet sich nun eine ähnliche Entwicklung ab, allerdings weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit. Almonty Industries, ein westlicher Produzent des kritischen Metalls Wolfram, ist dabei, eine Position zu besetzen, die strukturell an die Dominanz der großen Tech-Giganten erinnert. Während China den globalen Wolfram-Markt historisch kontrollierte, baut Almonty mit seiner Sangdong-Mine in Südkorea sowie weiteren Projekten das westliche Gegenstück auf. Das Unternehmen verfügt über das größte Wolfram-Vorkommen außerhalb Chinas und kombiniert diese geologische Einzigartigkeit mit einer technologischen Weitsicht, die es vom einfachen Bergbauunternehmen zum unverzichtbaren Partner für die Rüstungs- und Hightech-Industrie macht.

Den vollständigen Artikel lesen ...